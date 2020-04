List of the 2020 Tour De France Stages

Paris, Apr 15 (AFP) Full list of stages on the 2020 Tour de France, to be held over 3,470km starting in Nice on August 29 and ending in Paris on September 20: August 29

Stage 1: Nice - Nice (156km) August 30

Stage 2: Nice - Nice (187km)

August 31

Stage 3: Nice - Sisteron (198km)

September 1

Stage 4: Sisteron - Orcieres-Merlette (157km) September 2

Stage 5: Gap - Privas (183km) September 3

Stage 6: Le Teil - Mont Aigoual (191km) September 4

Stage 7: Millau - Lavaur (168km) September 5

Stage 8: Cazeres-sur-Garonne - Loudenvielle (140km) September 6

Stage 9: Pau - Laruns (154km) September 7

Rest Day in Charente-Maritime September 8

Stage 10: Ile de Oleron - Ile de Re (170km) September 9

Stage 11: Chatelaillon-Plage - Poitiers (167km) September 10

Stage 12: Chauvigny - Sarran (218km) September 11

Stage 13: Chatel-Guyon - Puy Mary (191km) September 12

Stage 14: Clermont-Ferrand - Lyon (197km) September 13

Stage 15: Lyon - Grand Colombier (175km) September 14

Rest day in Isere September 15

Stage 16: La Tour du Pin - Villard de Lans (164km) September 16

Stage 17: Grenoble - Meribel (168km) September 17

Stage 18: Meribel - La Roche-sur-Foron (168km) September 18

Stage 19: Bourg-en-Bresse - Champagnole (160km) September 19

Stage 20: Lure - La Planche des Belles Filles (36km, individual time trial)September 20

Stage 21: Mantes-la-Jolie - Paris (122km) (AFP)

