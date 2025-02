New Delhi, Feb 16 (PTI) Following is the detailed schedule for the IPL 2025, which will kick off at the Eden Gardens on March 22.

The 18th edition of the tournament will feature 74 matches, including 12 double headers, spread across 13 venues over the course of 65 days, culminating with the final on May 25.

22-Mar-25

7:30 PM

Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru in Kolkata

23-Mar-25

3:30 PM

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals in Hyderabad

23-Mar-25

7:30 PM

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians in Chennai

24-Mar-25

7:30 PM

Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants in Visakhapatnam

25-Mar-25

7:30 PM

Gujarat Titans vs Punjab Kings in Ahmedabad

26-Mar-25

7:30 PM

Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders in Guwahati

27-Mar-25

7:30 PM

Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants in Hyderabad

28-Mar-25

7:30 PM

Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru in Chennai

29-Mar-25

7:30 PM

Gujarat Titans vs Mumbai Indians in Ahmedabad

30-Mar-25

3:30 PM

Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad in Visakhapatnam

30-Mar-25

7:30 PM

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings in Guwahati

31-Mar-25

7:30 PM

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders in Mumbai

01-Apr-25

7:30 PM

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings in Lucknow

02-Apr-25

7:30 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans in Bengaluru

03-Apr-25

7:30 PM

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad in Kolkata

04-Apr-25

7:30 PM

Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians in Lucknow

05-Apr-25

3:30 PM

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals in Chennai

05-Apr-25

7:30 PM

Punjab Kings vs Rajasthan Royals in New Chandigarh

06-Apr-25

3:30 PM

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants in Kolkata

06-Apr-25

7:30 PM

Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans in Hyderabad

07-Apr-25

7:30 PM

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru in Mumbai

08-Apr-25

7:30 PM

Punjab Kings vs Chennai Super Kings in New Chandigarh

09-Apr-25

7:30 PM

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals in Ahmedabad

10-Apr-25

7:30 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals in Bengaluru

11-Apr-25

7:30 PM

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders in Chennai

12-Apr-25

3:30 PM

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans in Lucknow

12-Apr-25

7:30 PM

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings in Hyderabad

13-Apr-25

3:30 PM

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru in Jaipur

13-Apr-25

7:30 PM

Delhi Capitals vs Mumbai Indians in Delhi

14-Apr-25

7:30 PM

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings in Lucknow

15-Apr-25

7:30 PM

Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders in New Chandigarh

16-Apr-25

7:30 PM

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals in Delhi

17-Apr-25

7:30 PM

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad in Mumbai

18-Apr-25

7:30 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings in Bengaluru

19-Apr-25

3:30 PM

Gujarat Titans vs Delhi Capitals in Ahmedabad

19-Apr-25

7:30 PM

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants in Jaipur

20-Apr-25

3:30 PM

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru in New Chandigarh

20-Apr-25

7:30 PM

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings in Mumbai

21-Apr-25

7:30 PM

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans in Kolkata

22-Apr-25

7:30 PM

Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals in Lucknow

23-Apr-25

7:30 PM

Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians in Hyderabad

24-Apr-25

7:30 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals in Bengaluru

25-Apr-25

7:30 PM

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad in Chennai

26-Apr-25

7:30 PM

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings in Kolkata

27-Apr-25

3:30 PM

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants in Mumbai

27-Apr-25

7:30 PM

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru in Delhi

28-Apr-25

7:30 PM

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans in Jaipur

29-Apr-25

7:30 PM

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders in Delhi

30-Apr-25

7:30 PM

Chennai Super Kings vs Punjab Kings in Chennai

01-May-25

7:30 PM

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians in Jaipur

02-May-25

7:30 PM

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad

03-May-25

7:30 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings in Bengaluru

04-May-25

3:30 PM

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals in Kolkata

04-May-25

7:30 PM

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants in Dharamsala

05-May-25

7:30 PM

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals in Hyderabad

06-May-25

7:30 PM

Mumbai Indians vs Gujarat Titans in Mumbai

07-May-25

7:30 PM

Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings in Kolkata

08-May-25

7:30 PM

Punjab Kings vs Delhi Capitals in Dharamsala

09-May-25

7:30 PM

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru in Lucknow

10-May-25

7:30 PM

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders in Hyderabad

11-May-25

3:30 PM

Punjab Kings vs Mumbai Indians in Dharamsala

11-May-25

7:30 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans in Delhi

12-May-25

7:30 PM

Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals in Chennai

13-May-25

7:30 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad in Bengaluru

14-May-25

7:30 PM

Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants in Ahmedabad

15-May-25

7:30 PM

Mumbai Indians vs Delhi Capitals in Mumbai

16-May-25

7:30 PM

Rajasthan Royals vs Punjab Kings in Jaipur

17-May-25

7:30 PM

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders in Bengaluru

18-May-25

3:30 PM

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings in Ahmedabad

18-May-25

7:30 PM

Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad in Lucknow

20-May-25

7:30 PM

Qualifier 1

Hyderabad

21-May-25

7:30 PM

Eliminator

Hyderabad

23-May-25

7:30 PM

Qualifier 2

Kolkata

25-May-25

7:30 PM

Final

Kolkata. PTI

