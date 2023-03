Riyadh, March 22: The holy month of Ramzan is here. Ramzan, also called Ramadan, is celebrated with lots of rituals and festivities. Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar, marked by hope and spiritual growth. Muslims across the World including Saudi Arabia and UAE will observe the first Roza or Ramzan fast on Thursday, March 23. During the holy month, Muslims abstain from eating and drinking from dawn to dusk. The Ramzan Roza timings in Saudi Arabia and UAE like everywhere else in the world depend on the sighting of the crescent moon. Ramadan 2023: Which Country Has the Longest and Shortest Ramzan 1444 Fasting Hours in the World?

According to Islamic beliefs, fasting brings the faithful closer to God or Allah and reminds them of the suffering of the poor. Muslims are expected to strictly observe daily prayers and engage in heightened religious contemplation. Muslims observing fast wake up early for "Sehri". After praying Fajr, they fast until sunset, when they break their long fast with the Maghrib prayer and an "Iftar" meal. Ramadan 2023 Date in India: Know First Day of Fasting, History and Significance of Holy Ramzan Month.

Ramadan 2023 Timetable In Riyadh - Saudi Arabia:

Day SESehriHRI IFTAR DATE 1 04:35 AM 6:06 PM 23 Mar 2023 2 04:34 AM 6:07 PM 24 Mar 2023 3 04:33 AM 6:07 PM 25 Mar 2023 4 04:32 AM 6:07 PM 26 Mar 2023 5 04:31 AM 6:08 PM 27 Mar 2023 6 04:30 AM 6:08 PM 28 Mar 2023 7 04:29 AM 6:09 PM 29 Mar 2023 8 04:28 AM 6:09 PM 30 Mar 2023 9 04:26 AM 6:10 PM 31 Mar 2023 10 04:25 AM 6:10 PM 01 Apr 2023 11 04:24 AM 6:10 PM 02 Apr 2023 12 04:23 AM 6:11 PM 03 Apr 2023 13 04:22 AM 6:11 PM 04 Apr 2023 14 04:21 AM 6:12 PM 05 Apr 2023 15 04:20 AM 6:12 PM 06 Apr 2023 16 04:19 AM 6:12 PM 07 Apr 2023 17 04:18 AM 6:13 PM 08 Apr 2023 18 04:16 AM 6:13 PM 09 Apr 2023 19 04:15 AM 6:14 PM 10 Apr 2023 20 04:14 AM 6:14 PM 11 Apr 2023 21 04:13 AM 6:15 PM 12 Apr 2023 22 04:12 AM 6:15 PM 13 Apr 2023 23 04:11 AM 6:15 PM 14 Apr 2023 24 04:10 AM 6:16 PM 15 Apr 2023 25 04:09 AM 6:16 PM 16 Apr 2023 26 04:08 AM 6:17 PM 17 Apr 2023 27 04:07 AM 6:17 PM 18 Apr 2023 28 04:05 AM 6:18 PM 19 Apr 2023 29 04:04 AM 6:18 PM 20 Apr 2023 30 04:03 AM 6:19 PM 21 Apr 2023

Ramadan 2023 Timetable In Jeddah - Saudi Arabia:

Day SEHRI IFTAR DATE 1 05:08 AM 6:36 PM 23 Mar 2023 2 05:07 AM 6:36 PM 24 Mar 2023 3 05:06 AM 6:37 PM 25 Mar 2023 4 05:05 AM 6:37 PM 26 Mar 2023 5 05:04 AM 6:37 PM 27 Mar 2023 6 05:03 AM 6:38 PM 28 Mar 2023 7 05:02 AM 6:38 PM 29 Mar 2023 8 05:01 AM 6:38 PM 30 Mar 2023 9 05:00 AM 6:39 PM 31 Mar 2023 10 04:59 AM 6:39 PM 01 Apr 2023 11 04:58 AM 6:39 PM 02 Apr 2023 12 04:57 AM 6:40 PM 03 Apr 2023 13 04:56 AM 6:40 PM 04 Apr 2023 14 04:55 AM 6:40 PM 05 Apr 2023 15 04:54 AM 6:41 PM 06 Apr 2023 16 04:53 AM 6:41 PM 07 Apr 2023 17 04:52 AM 6:41 PM 08 Apr 2023 18 04:51 AM 6:41 PM 09 Apr 2023 19 04:50 AM 6:42 PM 10 Apr 2023 20 04:49 AM 6:42 PM 11 Apr 2023 21 04:48 AM 6:42 PM 12 Apr 2023 22 04:47 AM 6:43 PM 13 Apr 2023 23 04:46 AM 6:43 PM 14 Apr 2023 24 04:45 AM 6:44 PM 15 Apr 2023 25 04:44 AM 6:44 PM 16 Apr 2023 26 04:43 AM 6:44 PM 17 Apr 2023 27 04:42 AM 6:45 PM 18 Apr 2023 28 04:41 AM 6:45 PM 19 Apr 2023 29 04:40 AM 6:45 PM 20 Apr 2023 30 04:39 AM 6:46 PM 21 Apr 2023

Ramadan 2023 Timetable In Makkah - Saudi Arabia:

Day SEHRI IFTAR DATE 1 05:05 AM 6:34 PM 23 Mar 2023 2 05:04 AM 6:34 PM 24 Mar 2023 3 05:03 AM 6:34 PM 25 Mar 2023 4 05:02 AM 6:35 PM 26 Mar 2023 5 05:01 AM 6:35 PM 27 Mar 2023 6 05:00 AM 6:35 PM 28 Mar 2023 7 04:59 AM 6:35 PM 29 Mar 2023 8 04:58 AM 6:36 PM 30 Mar 2023 9 04:57 AM 6:36 PM 31 Mar 2023 10 04:56 AM 6:36 PM 01 Apr 2023 11 04:55 AM 6:37 PM 02 Apr 2023 12 04:54 AM 6:37 PM 03 Apr 2023 13 04:53 AM 6:37 PM 04 Apr 2023 14 04:52 AM 6:38 PM 05 Apr 2023 15 04:51 AM 6:38 PM 06 Apr 2023 16 04:50 AM 6:38 PM 07 Apr 2023 17 04:49 AM 6:39 PM 08 Apr 2023 18 04:48 AM 6:39 PM 09 Apr 2023 19 04:47 AM 6:39 PM 10 Apr 2023 20 04:46 AM 6:40 PM 11 Apr 2023 21 04:45 AM 6:40 PM 12 Apr 2023 22 04:44 AM 6:40 PM 13 Apr 2023 23 04:43 AM 6:41 PM 14 Apr 2023 24 04:42 AM 6:41 PM 15 Apr 2023 25 04:42 AM 6:41 PM 16 Apr 2023 26 04:41 AM 6:42 PM 17 Apr 2023 27 04:40 AM 6:42 PM 18 Apr 2023 28 04:39 AM 6:42 PM 19 Apr 2023 29 04:38 AM 6:43 PM 20 Apr 2023 30 04:37 AM 6:43 PM 21 Apr 2023

Ramadan 2023 Timetable In Dubai - UAE:

Day SEHRI IFTAR DATE 1 05:01 AM 6:32 PM 23 Mar 2023 2 05:00 AM 6:33 PM 24 Mar 2023 3 04:59 AM 6:33 PM 25 Mar 2023 4 04:57 AM 6:34 PM 26 Mar 2023 5 04:56 AM 6:34 PM 27 Mar 2023 6 04:55 AM 6:34 PM 28 Mar 2023 7 04:54 AM 6:35 PM 29 Mar 2023 8 04:53 AM 6:35 PM 30 Mar 2023 9 04:52 AM 6:36 PM 31 Mar 2023 10 04:51 AM 6:36 PM 01 Apr 2023 11 04:50 AM 6:37 PM 02 Apr 2023 12 04:48 AM 6:37 PM 03 Apr 2023 13 04:47 AM 6:37 PM 04 Apr 2023 14 04:46 AM 6:38 PM 05 Apr 2023 15 04:45 AM 6:38 PM 06 Apr 2023 16 04:44 AM 6:39 PM 07 Apr 2023 17 04:43 AM 6:39 PM 08 Apr 2023 18 04:42 AM 6:40 PM 09 Apr 2023 19 04:40 AM 6:40 PM 10 Apr 2023 20 04:39 AM 6:41 PM 11 Apr 2023 21 04:38 AM 6:41 PM 12 Apr 2023 22 04:37 AM 6:42 PM 13 Apr 2023 23 04:36 AM 6:42 PM 14 Apr 2023 24 04:35 AM 6:42 PM 15 Apr 2023 25 04:34 AM 6:43 PM 16 Apr 2023 26 04:33 AM 6:43 PM 17 Apr 2023 27 04:31 AM 6:44 PM 18 Apr 2023 28 04:30 AM 6:44 PM 19 Apr 2023 29 04:29 AM 6:45 PM 20 Apr 2023 30 04:28 AM 6:45 PM 21 Apr 2023

Ramadan 2023 Timetable In Abu Dhabi - UAE:

Day SEHRI IFTAR DATE 1 05:05 AM 6:36 PM 23 Mar 2023 2 05:04 AM 6:36 PM 24 Mar 2023 3 05:03 AM 6:37 PM 25 Mar 2023 4 05:02 AM 6:37 PM 26 Mar 2023 5 05:01 AM 6:37 PM 27 Mar 2023 6 05:00 AM 6:38 PM 28 Mar 2023 7 04:58 AM 6:38 PM 29 Mar 2023 8 04:57 AM 6:39 PM 30 Mar 2023 9 04:56 AM 6:39 PM 31 Mar 2023 10 04:55 AM 6:39 PM 01 Apr 2023 11 04:54 AM 6:40 PM 02 Apr 2023 12 04:53 AM 6:40 PM 03 Apr 2023 13 04:52 AM 6:41 PM 04 Apr 2023 14 04:51 AM 6:41 PM 05 Apr 2023 15 04:50 AM 6:42 PM 06 Apr 2023 16 04:49 AM 6:42 PM 07 Apr 2023 17 04:47 AM 6:42 PM 08 Apr 2023 18 04:46 AM 6:43 PM 09 Apr 2023 19 04:45 AM 6:43 PM 10 Apr 2023 20 04:44 AM 6:44 PM 11 Apr 2023 21 04:43 AM 6:44 PM 12 Apr 2023 22 04:42 AM 6:45 PM 13 Apr 2023 23 04:41 AM 6:45 PM 14 Apr 2023 24 04:40 AM 6:45 PM 15 Apr 2023 25 04:39 AM 6:46 PM 16 Apr 2023 26 04:38 AM 6:46 PM 17 Apr 2023 27 04:36 AM 6:47 PM 18 Apr 2023 28 04:35 AM 6:47 PM 19 Apr 2023 29 04:34 AM 6:48 PM 20 Apr 2023 30 04:33 AM 6:48 PM 21 Apr 2023

Meanwhile, it is important to note the Sehri and Iftar Timings as times of sunrise and sunset change every day. The holy month of Ramzan continues for 29-30 days and ends with Eid-ul-Fitr. Ramadan 2023 will end on Friday, April 20, 2023, and Eid-ul-Fitr will be celebrated on Saturday, April 21, 2023.

