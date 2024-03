Wer in einem Online-Casino ohne Oasis-Sperrdatei spielen und sichergehen möchte, dass die Daten nicht für Deutschland gespeichert werden, findet hier passende Anlaufstellen. Bei der Auswahl des Casino-Anbieters, der ohne Oasis arbeitet, kommt es aber wie so oft trotzdem auf die Seriosität an. Schwarze Schafe gibt es überall, weshalb wir hier eine Abkürzung bieten und seriöse und sichere Casino-Anbieter auflisten:

Seriöse Online Casinos ohne OASIS 2024

1. Playio Casino

100% bis zu 500€ + 200 Free Spins

2. Dachbet Casino

125% bis zu 125€ + 25 Free Spins

3. Olympusbet Casino

125% bis zu 125€ + 25 Free Spins

4. Emirbet Casino

125% bis zu 125€ + 25 Free Spins

5. Pribet Casino

100% bis zu 200€ + 25 Free Spins

Die Oasis-Sperrdatei in der Übersicht

Der Begriff Oasis ist eine Abkürzung und steht für „Onlineabfrage Spielerstatus“. Um das Glücksspiel in Deutschland sicherer zu machen, wurde die Oasis-Sperrdatei ebenfalls zusammen mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine landesweite Datenbank. Dadurch ist Folgendes möglich:

Spieler können einen Selbstausschluss eintragen

Dritte können für Spieler eine Fremdsperre beantragen

Sperrungen in Casinos werden zentral verwaltet

Insgesamt ist es das Ziel der Oasis-Sperrdatei, Spielsucht zu bekämpfen. Dabei haben Menschen die Möglichkeit, sich selbst auszuschließen oder dritte Personen einen Ausschluss für eine spielsüchtige Person zu beantragen. Sollte eine Spielsperre vorliegen, die in die Oasis-Sperrdatei eingetragen wurde, kann diese Person nicht mehr in Casinos mit Oasis spielen. Das gilt sowohl vor Ort in Spielotheken wie auch online in Online-Casinos, die mit der Oasis-Sperrdatei arbeiten.

Zahlreiche Einschränkungen durch das Oasis-System

An sich ist die Bekämpfung von Spielsucht eine noble Sache und sicher kein Problem. Problematisch ist dagegen, dass mit dem Oasis-System auch zahlreiche Einschränkungen für Glücksspiel-Freunde Einzug halten. Wer in einem Casino mit Oasis-Zugang spielt, muss leider mit Folgendem leben:

5-Sekunden-Regel

keine Tischspiele

keine Live-Spiele

keine Jackpot-Spiele

maximal 1.000 Euro Einzahlungen pro Monat

maximal 1 Euro Einsatz pro Spielrunde

Was bleibt also übrig? Wer in einem Casino mit Oasis spielt, kann keine Tischspiele, Live-Spiele und Jackpots wählen. Bei den klassischen Slots müssen Spieler außerdem automatisch fünf Sekunden warten, ehe die nächste Runde starten dürfte. Damit sich Spieler nicht verschulden, gibt es außerdem eine monatliche Grenze von höchstens 1.000 Euro Einzahlungen. Pro Spielrunde ist es zudem nicht erlaubt, mehr als einen Euro Einsatz zu setzen.

Beliebtheit von Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei

Bei all den Einschränkungen ist es kein Wunder, dass sich viele Spieler dafür interessieren, lieber in einem Online-Casino ohne Oasis-Sperrdatei zu spielen. Dann bedeutet es:

keine 5-Sekunden-Regel

Live-Spiele

Jackpot-Spiele

Tischspiele

großzügige Bonus-Angebote

Autoplay

höhere Einzahlungen

höhere Einsätze

meist auch höhere Auszahlungsquoten

Das beste Online-Casino ohne Oasis finden – so geht es

Wer nun ebenfalls von den zahlreichen Vorteilen profitieren möchte, die ein Online-Casino ohne Oasis-Daten bietet, findet hier einige Infos dazu. Wichtig ist vor allem, dass das Online-Casino seriös und sicher ist – das gilt immer. Zusätzlich sollten Spieler den Anbieter passend zu den eigenen Bedürfnissen auswählen. Hier ist vor allem wichtig, welche Spiele man besonders gerne spielt und entsprechend wie groß die Auswahl dort sein sollte.

Lizenz

Wer in einem Online-Casino mit deutscher Lizenz spielen möchte, wird auch um die Oasis-Sperrdatei nicht herumkommen. Diese beiden Punkte sind miteinander verzahnt und lassen sich nicht umgehen. Anders sieht es aus, wenn das Casino eine andere Lizenz hat. Beliebt und bekannt sind zum Beispiel folgende Behörden, die Casino-Lizenzen vergeben:

Malta Gaming Authority (MGA)

Curaçao eGaming

Gibraltar – Gambling Comission

UK Gambling Commission

Isle of Man Gambling Supervision Commission

NBA – National Betting Authority

Sogar Länder wie Schweden, Dänemark, Spanien, Italien und viele weitere haben Regulierungsbehörden, die Lizenzen für Online-Casinos vergeben.

Besonders beliebt: Malta-Lizenz als Oasis-Alternative

Die Regulierungsbehörde MAG wurde 2001 gegründet. Sie gehört einerseits damit zu den ältesten Lizenzen auf dem Markt, aber auch zu den beliebtesten. Zumindest aus Spielersicht ergeben sich bei einem Casino mit dieser Lizenz viele Vorteile, da sie als sehr streng gilt. Es handelt sich zudem um eine EU-Lizenz, da Malta seit 2004 zur Europäischen Union gehört.

Online-Casinos, die sich für eine Lizenz der Malta Gaming Authority interessieren, haben hierfür verschiedene Klassen zur Verfügung. Für Video-Poker, Slots, Online-Lotterien und Tischspiele handelt es sich um Klasse 1, für die der Anbieter zunächst mindestens 100.000 Euro auf dem Konto benötigt. Man kann also davon ausgehen, dass Casinos, die eine Lizenz aus Malta haben, definitiv liquide sind. Die MGA beurteilt Antragsteller aber nicht nur nach dem finanziellen Aspekt, sondern durchleuchtet sogar die Integrität, die Reputation, einen Business-Plan und Weiteres.

Wissenswert: Um zu prüfen, welche Lizenz ein Online-Casino hat, findet sich die Info in der Regel im unteren Footer-Bereich. Einfach beim jeweiligen Anbieter ganz nach unten scrollen und die erwähnte Lizenznummer speichern. Wenn es sich um eine Lizenz aus Malta handelt, kann diese im sogenannten „Licensee Register“ eingetragen werden, um den Autorisierungs-Status abzufragen. Somit können Spieler jederzeit herausfinden, ob eine Lizenz noch gültig ist und damit höchste Sicherheit genießen – auch ohne Oasis-Sperrdatei.

Sicherheit

Damit ein Online-Casino ohne Oasis nicht nur eine gültige und sichere Lizenz hat, müssen Spieler auch auf weitere Details achten. Die Sicherheit ist der nächste wichtige Punkt. Das Ziel ist es immer, dass die Kundendaten und auch die Zahlungen der Kundschaft geschützt werden.

Ein Casino muss also sichere Transaktionen anbieten und hierfür modernste Verschlüsselungstechnologien einsetzen. Die Webseite muss ebenfalls den heutigen Standards entsprechen, um Kunden- und Zahlungsdaten zu schützen. Der Gold-Standard im Bereich der sicheren Datenübertragung ist noch immer die SSL-Verschlüsselung.

Tipp: Um zu prüfen, ob eine Webseite SSL-verschlüsselt ist, muss sich der Nutzer die genaue Webseite ansehen. Beginnt sie mit HTTPS, dann liegt ein SSL-Zertifikat vor. Es gibt in der Adressleiste außerdem ein kleines Vorhängeschloss-Symbol, mit dem sich die genauen Daten des Zertifikats überprüfen lassen.

Bonus

Das Thema Willkommensbonus und weitere Bonus-Geschenke ist ziemlich relevant, wenn es um Oasis-Alternativen geht. In Online-Casinos mit Oasis-Sperrdatei müssen Spieler in der Regel auf große Boni verzichten, da auch hier die Einschränkungen greifen. Wer auf ein Online-Casino ohne Oasis-Sperrdatei setzt, darf sich dagegen über die höchsten Angebote freuen.

Willkommensbonus

In nahezu jedem Online-Casino, das nicht mit Oasis arbeitet, dürfen sich Spieler über einen Willkommensbonus freuen. Hierbei handelt es sich um ein Willkommensgeschenk, das speziell für neue Spieler konzipiert wurde. In der Regel ist es ein prozentualer Bonus von beispielsweise 100 oder 200 Prozent. Das bedeutet, dass der Einzahlungsbetrag um 100 oder eben die besagten Prozent erhöht wird.

Allgemeines Beispiel:

Einzahlung: 10 Euro

Bonus: 100 Prozent

Geld auf dem Spielerkonto: 10 Euro Einzahlung + 10 Euro Bonus (100 Prozent von 10 sind noch mal 10) = 20 Euro gesamt

Zu beachten ist allerdings, dass dieser Willkommensbonus nie ins Unermessliche ausgereizt werden kann. Die Casinos arbeiten hier mit einem sogenannten Maximalbetrag. Das heißt, der Bonus kann zum Beispiel insgesamt höchstens 50, 200, 500 oder einen anderen Betrag hoch ausfallen. Das ist ganz individuell.

Beispiel mit niedrigem Maximalbetrag und niedriger Einzahlung:

Einzahlung: 10 Euro

Bonus: 100 Prozent

Maximalbetrag: 50 Euro

Geld auf dem Spielerkonto: 10 Euro Einzahlung + 10 Euro Bonus = 20 Euro (liegt unter dem Maximalbetrag, daher keine Einschränkung)

Beispiel mit niedrigem Maximalbetrag und hoher Einzahlung:

Einzahlung: 100 Euro

Bonus: 100 Prozent

Maximalbetrag: 50 Euro

Geld auf dem Spielerkonto: 100 Euro Einzahlung + Bonus 50 Euro (obwohl es ein 100-Prozent-Bonus ist, kann der Bonus höchstens 50 Euro hoch sein) = 150 Euro

Beispiel mit hohem Maximalbetrag und hoher Einzahlung:

Einzahlung: 100 Euro

Bonus: 100 Prozent

Maximalbetrag: 500 Euro

Geld auf dem Spielerkonto: 100 Euro Einzahlung + Bonus 100 Euro = 200 Euro

Wichtig: Bei einem Willkommensbonus müssen Spieler die Bonusbedingungen beachten. Diese besagen vor allem, wie viel Zeit jemand hat, um diesen Bonus freizuspielen, sodass die Gewinne vom Bonus auch ausgezahlt werden dürfen. Zeiten ab 30 Tagen sind besonders fair. Außerdem benennen die Bonusbedingungen auch weitere Vorgaben, wie zum Beispiel, wie oft der Wert (Bonus, Einzahlung oder beides zusammen) erneut in Spielen umgesetzt werden muss. Dies nennt sich Rollout-Faktor und liegt meist bei 30 bis 45 x. Ausnahmen in den Spielen und Kategorien oder maximale Einsätze müssen ebenfalls beachtet werden.

Treue-System und weitere Geschenke

In einem Online-Casino ohne Oasis-Sperrdatei sorgen Casino-Anbieter in der Regel immer dafür, dass auch die Bestandskunden bei Laune bleiben. Das lässt sich durch weitere Boni oder Angebote realisieren wie zum Beispiel:

Cashback-Bonus

Bonus auf die zweite Einzahlung (Reload-Bonus)

Boni an bestimmten Wochentagen

bestimmte Event-Boni (zum Beispiel zu Feiertagen)

Auch ein Treue-System ist oft Bestandteil von Online-Casinos, die ohne Sperrdatei arbeiten. Dabei kann die genaue Ausgestaltung unterschiedlich sein, aber in der Regel ist es ein System, bei dem der Spieler durch mehr Aktivität Punkte oder andere Dinge sammelt. Durch den Aufstieg darf er sich wiederum über Geschenke oder Vergünstigungen freuen.

Wie diese VIP-Programme gestaltet sind, hängt vom jeweiligen Casino ab. Hier einige Möglichkeiten, welche Boni und Geschenke bei höheren Treue-Stufen zu erwarten sein könnten:

exklusive Turniere

exklusive Geschenke

persönlicher Betreuer

Verlosungen

höhere Limits

geringere Kriterien für Boni

regelmäßige Freispiele

Bonus auf Einzahlungen mit bestimmten Zahlungsarten

Spieleauswahl

Wenn die Lizenz und die Sicherheit bei einem Casino ohne Oasis geklärt sind und auch das Willkommensangebot lukrativ ist (sofern es den Spieler interessiert), dann ist die Spielauswahl der nächste relevante Punkt. Dieser entscheidet maßgeblich darüber, wie viel Spaß jemand bei einem Anbieter haben kann. Nur, wenn die eigenen Lieblings-Spielkategorien auch mit von der Partie sind (und zwar in größerem Umfang), dann wird sich auch langfristig Freude einstellen.

Wissenswert: Die Spieleauswahl ist neben dem finanziellen Aspekt auch einer der Hauptgründe, warum Spieler nach Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei suchen. In einem Oasis-freien Casino müssen sie nicht auf Tischspiele, Live-Spiele oder auf Jackpots verzichten, sondern können die volle Vielfalt von Casinos genießen.

Die beliebtesten Kategorien

In einem Online-Casino gibt es im Grunde drei Arten von Spielen:

Slots

Tischspiele

Zufallszahlen-Spiele

So lassen sich die grundlegenden Spielarten grob zusammenfassen. In den Casinos selbst gibt es aber ganz unterschiedliche Kategorie-Namen, damit Spieler schneller die Angebote finden, die sie interessieren. Besonders beliebte Bereiche:

Slots: In der Regel ist das Angebot an Automatenspielen in einem Casino am größten. Das gilt auch für Casinos mit Oasis, allerdings ist die Spieleauswahl bei Anbietern mit deutscher Lizenz überhaupt nicht mit anderen Angeboten vergleichbar. Bei Oasis-freien Casinos sprechen wir hier von teilweise vielen tausenden verschiedenen Slots. Ob Früchte, ägyptisches Setting oder Helden aller Art – rein optisch und in Sachen Spiele-Vielfalt kommt hier garantiert jeder auf seine Kosten.

In der Regel ist das Angebot an Automatenspielen in einem Casino am größten. Das gilt auch für Casinos mit Oasis, allerdings ist die Spieleauswahl bei Anbietern mit deutscher Lizenz überhaupt nicht mit anderen Angeboten vergleichbar. Bei Oasis-freien Casinos sprechen wir hier von teilweise vielen tausenden verschiedenen Slots. Ob Früchte, ägyptisches Setting oder Helden aller Art – rein optisch und in Sachen Spiele-Vielfalt kommt hier garantiert jeder auf seine Kosten. Tischspiele: Tischspiele sind alle Spiele, die am Tisch gespielt werden. Dazu zählt also einerseits Roulette, aber auch Spiele wie Blackjack, Poker, Baccarat und Co. werden am Tisch gespielt. Natürlich werden auch hier die Karten zufällig ausgegeben, aber dennoch ist bei Tischspielen in der Regel auch die Strategie wichtig. Tischspiele sind bei Oasis-Casinos verboten, sodass es sich um eine Kategorie handelt, die den Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei vorbehalten ist.

Tischspiele sind alle Spiele, die am Tisch gespielt werden. Dazu zählt also einerseits Roulette, aber auch Spiele wie Blackjack, Poker, Baccarat und Co. werden am Tisch gespielt. Natürlich werden auch hier die Karten zufällig ausgegeben, aber dennoch ist bei Tischspielen in der Regel auch die Strategie wichtig. Tischspiele sind bei Oasis-Casinos verboten, sodass es sich um eine Kategorie handelt, die den Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei vorbehalten ist. Live-Casino: Wer ein authentisches Casino-Erlebnis haben möchte, aber sich dafür nicht extra in Schale werfen und irgendwo hinfahren möchte, kann auf ein Live-Casino setzen. Das geht allerdings nur bei Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei, da auch diese Kategorie für Casinos mit deutscher Lizenz und Oasis-Anschluss verboten ist. Beim Live-Casino wählen die Nutzer das gewünschte Spiel und werden dann live in einen Raum geschaltet, bei dem ein Dealer oder Croupier darauf wartet, die Kugel zum Rollen zu bringen oder die Karten auszuteilen. Es ist oftmals per Chat eine Interaktion möglich und auch andere Spieler wohnen der Session online bei.

Wer ein authentisches Casino-Erlebnis haben möchte, aber sich dafür nicht extra in Schale werfen und irgendwo hinfahren möchte, kann auf ein Live-Casino setzen. Das geht allerdings nur bei Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei, da auch diese Kategorie für Casinos mit deutscher Lizenz und Oasis-Anschluss verboten ist. Beim Live-Casino wählen die Nutzer das gewünschte Spiel und werden dann live in einen Raum geschaltet, bei dem ein Dealer oder Croupier darauf wartet, die Kugel zum Rollen zu bringen oder die Karten auszuteilen. Es ist oftmals per Chat eine Interaktion möglich und auch andere Spieler wohnen der Session online bei. Zusätzliche Spiele: In vielen Casinos gibt es Video-Poker noch als eigene Kategorie, also die Kombination aus einem Slot und des beliebten Pokers. Außerdem kann es Spiele wie Lotterien aller Art, Bingo, Keno, Rubbellose und mehr in Online-Casinos geben.

Zahlungen

Wenn es um Geld geht, kommen hier wieder die Einschränkungen der Oasis-Sperrdatei zum Tragen. Das Gesetz schreibt vor, dass Spieler pro Monat höchstens 1.000 Euro einzahlen dürfen. Dabei ist es irrelevant, wo die Einzahlung vorgenommen wird, da alle einzelnen Zahlungen in der Zentrale gespeichert werden. Selbst wenn in einem Casino mit deutscher Lizenz 800 Euro eingezahlt werden und der Spieler dann zu einem anderen Anbieter wechselt, würde er dort nur noch 200 Euro in diesem Monat einzahlen können. Wer dieses System vermeiden möchte, setzt auf Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei. Dann ist die monatliche Einzahlung nicht gedeckelt und Spieler haben volle Freiheiten.

Zahlungsmethoden

Beim Thema Zahlungen sind aber nicht nur die Einzahlungen wichtig, sondern auch die Auszahlungen. Hier sollte ein seriöser Casino-Anbieter auf Gebühren verzichten (außer die Gebühren, die von den Zahlungsanbietern erhoben werden). Es sollten außerdem viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten (sowohl für Ein- als auch für Auszahlungen) zur Verfügung stehen. Bekannt und beliebt sind zum Beispiel:

Kreditkarten wie MasterCard oder Visa

E-Wallets wie Skrill, NETELLER oder PayPal

Direktüberweisungen wie Sofortüberweisung oder Giropay

Prepaid-Karten wie Paysafecard

Teilweise sind auch Zahlungen über Kryptowährungen möglich. Dies ist jedoch nicht in Zusammenhang mit einer Lizenz aus Malta möglich. Stattdessen müssten sich Spieler zum Beispiel für ein Online-Casino mit Lizenz aus Curaçao entscheiden, da hier dann in der Regel auch Zahlungen über Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. möglich sind.

Wissenswert: Beim Thema Zahlungen sind auch Limits ein wichtiger Punkt. Diese gelten in der Regel nicht für Einzahlungen (sofern es sich um Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei handelt), sondern stattdessen für Einsätze an Tischen oder für gebührenfreie Auszahlungen. Oftmals bietet ein Online-Casino zum Beispiel x Mal pro Monat eine gebührenfreie Auszahlung und darüber hinaus kostenpflichtige weitere Auszahlungen.

Auszahlungsgeschwindigkeit

Generell ist das Thema Zahlungen für Casinos jeder Art ein wichtiger Punkt. Bei einem Casino ohne Oasis kann die Auszahlungsgeschwindigkeit variieren. Wenn das Casino seriös und sicher ist (und das sind alle hier vorgestellten Anbieter), dann erfolgt die Auszahlung zügig. Es ist ein Zeichen dafür, dass das Angebot sicher ist und dass man die Kunden schätzt. Es kann natürlich sein, dass gewisse Zahlungsmethoden wie die klassische Banküberweisung länger brauchen, ehe das Geld wirklich auf dem Konto ist. Wer aber zum Beispiel Methoden wie E-Wallets nutzt, muss höchstens mit einer Bearbeitungszeit von einem bis zwei Tagen rechnen.

Handhabung und Support

Die zwei letzten Punkte, die bei der Auswahl eines Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei wichtig sind, beziehen sich auf die Handhabung selbst und den Kundensupport.

Handhabung der Webseite

Wichtig ist, dass eine Webseite gut bedienbar ist. Das bedeutet, dass alle Elemente leicht erreichbar und übersichtlich gestaltet sein sollten. Wichtige Informationen zur Lizenz oder Bonusbedingungen und Weiteres müssen klar erkennbar sein und sollten nie versteckt werden.

Eine gute Handhabung zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass Spieler nicht erst lange suchen müssen, um ihr Ziel zu finden. Das gilt für Spiele genauso wie für passende Angebote, Kategorien, Suchfunktionen oder eben konkrete Infos zu Zahlungsmethoden und Weiterem.

Bei der Farbgestaltung sind grundlegend zwar keine Grenzen gesetzt, aber die Farben sollten nicht zu ablenkend gestaltet sein. In der Regel sind aber alle hier vorgestellten Online-Casinos, die ohne Oasis-Eintrag auskommen, auch gleichermaßen schick gestaltet und leicht zu bedienen.

Tipp: Jedes moderne Online-Casino ist in der Regel auch über Mobilgeräte erreichbar. Es muss gar keine Download-App vorhanden sein. Stattdessen können Spieler das Casino von ihrem Smartphone oder Tablet über den mobilen Browser ansteuern und direkt dort in Echtzeit spielen (ohne App oder störende Updates).

Kundensupport

Beim Support eines Casinos gibt es durchaus Unterschiede. Hier kann ausnahmsweise das Casino mit Oasis-Verbindung punkten, da eine deutsche Lizenz in der Regel auch einen größeren Fokus auf Deutschland bedeutet. Das heißt zwar nicht immer, dass auch der Kundenservice deutsch spricht, aber die Wahrscheinlichkeit ist erhöht.

Bei internationalen Online-Casinos, die zum Beispiel eine Lizenz aus Malta haben, kann es zwar auch sein, dass ein deutscher Support geboten wird, es ist aber nicht unbedingt ein Standard. Englisch ist die Weltsprache, die in der Regel immer in Ordnung ist – und dank Übersetzer im Internet ist die Kommunikation mit einem englischsprachigen Support auch überhaupt kein Problem. Es sollte also nie ein Ausschlusskriterium sein, wenn der Kundendienst nicht in Deutsch verfügbar ist.

Anders sieht es aber mit den Kommunikationsmöglichkeiten im Allgemeinen aus. Wichtig ist, dass Spieler die Möglichkeit haben, mit dem Casino in Kontakt zu treten, in welcher Form auch immer. Mögliche Varianten sind zum Beispiel:

E-Mail-Adresse (mittelmäßig häufig)

Kontaktformular (weit verbreitet)

Telefonnummer (eher selten)

Live-Chat (recht verbreitet)

Selten ist ein Online-Casino rund um die Uhr erreichbar, aber in den klassischen Bürozeiten sollte es kein Problem sein, mit einem Support-Mitarbeiter über das eigene Anliegen zu sprechen.

FAQ

Wer noch weitere Fragen hat oder alles noch einmal kurz und bündig zusammengefasst haben möchte, findet hier alles Wissenswerte zu den Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei.

Was ist die Oasis-Sperrdatei?

Das Wort Oasis setzt sich aus „Onlineabfrage Spielerstatus“ zusammen und ist eine zentrale Datenbank. Hier werden sowohl Spielerdaten als auch Sperrungen gespeichert. Das Ziel ist es, Spielsucht in Deutschland zu bekämpfen und es Spielern durch Einschränkungen und Sperrverfahren einfacher zu machen.

Warum ist die Oasis-Sperrdatei nicht beliebt?

Der Grund ist ziemlich einfach, denn mit dem Oasis-System sind auch zahlreiche Einschränkungen in Casinos aufgetaucht. Spieler dürfen zum Beispiel keine Tischspiele, Jackpots oder Live-Spiele spielen und nicht mehr als einen Euro bei Slots einsetzen. Gleichzeitig gibt es maximale Einzahlungslimits pro Monat, eine 5-Sekunden-Regel bei den Slots und vieles mehr, das das Spielerlebnis einschränkt und daher auch dazu beiträgt, dass Oasis-Casinos nicht gerade beliebt sind.

Welche Vorteile haben Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei?

Wenn die Oasis-Datei für Einschränkungen sorgt, dann haben Casinos ohne Oasis im Umkehrschluss vor allem mehr Freiheiten. Spieler können alle Kategorien von Spielen genießen, ihre Einsätze frei wählen und es gibt zudem kein Maximum, das sie einzahlen können. Das sorgt insgesamt vor allem für mehr Spaß und einen besseren Spielfluss. Gerade Live-Spiele und Tischspiele sorgen für ein echtes Casino-Feeling am Computer, weshalb diese Einschränkung viele Casino-Fans besonders stört.

Sind Casinos ohne Oasis sicher?

Die Sicherheit wird grundlegend nicht davon beeinflusst, ob ein Casino mit oder ohne Oasis funktioniert. Das ist ein ganz unabhängiger Punkt, der vor allem mit der Lizenzierung zusammenhängt. Wer auf ein Online-Casino ohne Oasis-Sperrdatei setzen möchte, wählt zum Beispiel ein Casino mit Malta-Lizenz. Die Malta Gaming Authority reguliert in dem Fall das Casino und sorgt für höchste Sicherheitsstandards.

Kann ich mich jederzeit in einem Online-Casino ohne Oasis-Datei registrieren?

Oasis-Casinos sind quasi miteinander über die Oasis-Datei vernetzt, könnte man sagen. Das bedeutet, dass sich ein Spieler, der in der Oasis-Sperrdatei gerade eine aktive Casino-Sperre hat, nicht bei einem Casino mit deutscher Lizenz registrieren kann. Die Daten werden im Vorfeld abgefragt, sodass eine Registrierung verhindert wird. Anders sieht es bei Online-Casinos ohne Oasis-Sperrdatei aus. Hier ist eine Registrierung jederzeit möglich.

Kann ich mich auch in Casinos ohne Oasis sperren lassen?

Natürlich wahren auch Casinos, die keinen Anschluss an das Oasis-System aus Deutschland haben, den Spielerschutz. Das bedeutet, dass sie über Spielsucht informieren, Hilfe anbieten und auch Sperrungen ermöglichen. Wer möchte, kann über den Support also auch hier jederzeit eine Selbstschutz-Sperre einrichten lassen und sich eine kürzere oder längere Auszeit nehmen. Es sind sogar Limits über den Kundensupport möglich, wenn man nicht so viel einzahlen möchte.