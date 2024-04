As Chaitra Navratri, Hindu New Year, Ugadi, and Gudi Padwa mark auspicious beginnings, leaders across India extend heartfelt wishes to the nation. Union Minister Amit Shah, former Rajasthan CM Ashok Gehlot, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, and others take to social media to convey their heartfelt wishes. Joining the chorus, Union Minister Nitin Gadkari, Former Cabinet Minister Mukhtar Abbas Naqvi, and NCP leader Supriya Sule also convey their heartfelt greetings through social media platform X (formerly Twitter). This unified display of festive spirit reflects the cultural richness and unity in diversity cherished across India during this auspicious time. President Droupadi Murmu Greets Citizens on Eve of Chaitra Sukladi, Ugadi, Gudi Padwa, Cheti Chand, Navreh and Sajibu Cheiraoba.

Union Minister Amit Shah Extends Greetings on Chaitra Navratri

जय माता दी! चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक मंगलकामनाएँ। शक्तिस्वरूपा माँ भगवती से सभी के आरोग्य, धन-धान्य, समृद्धि व उन्नति की प्रार्थना करता हूँ। pic.twitter.com/0PpO7T4NJ9 — Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) April 9, 2024

Union Minister Amit Shah Extends Gudi Padwa Wishes

सर्वांना हिंदू नववर्ष विक्रम संवत २०८१ आणि गुढीपाडव्याच्या हार्दीक शुभेच्छा! हे नववर्ष आपणा सर्वांना आयुष्यात नवीन ऊर्जा, आशा, उत्साह आणि यश प्रदान करणारे ठरो! pic.twitter.com/YkMzf8VlCE — Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) April 9, 2024

Union Minister Amit Shah Extends Hindu New Year Wishes

हिंदू नववर्ष विक्रम सम्वत 2081 की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। यह नववर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव लेकर आये, ऐसी मेरी कामना है। pic.twitter.com/F0Jhd1nvz8 — Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) April 9, 2024

Former Rajasthan CM Ashok Gehlot Extends Wishes

UP CM Yogi Adityanath Extends Wishes

नव संवत्सर, विक्रम संवत-2081 की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं! यह हिन्दू नव वर्ष सबके संकल्पों की सिद्धि का साक्षी बने, चहुंओर शांति, समृद्धि और खुशहाली हो, प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है। pic.twitter.com/lgPtO3R9NE — Yogi Adityanath (मोदी का परिवार) (@myogiadityanath) April 9, 2024

Union Minister Nitin Gadkari Extends Greetings

Former Cabinet Minister Mukhtar Abbas Naqvi Wishes Nation on Ugadi, Gudi Padwa

उगादी, गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। pic.twitter.com/QcAjgxsdUZ — Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) April 9, 2024

NCP Leader Supriya Sule Conveys Greetings

