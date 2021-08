Shri Guru Harkrishan Sahib Ji Gurpurab 2021 falls on August 2, Monday. Devoted netizens have taken to the micro-blogging platform, Twitter, to extend warm festive greetings to each other to celebrate 365th Parkash Purab of the Eighth Sikh Guru. Harbhajan Singh Tweets Festive Greetings on Shri Guru Harkrishan Sahib Ji Gurpurab 2021.

Dhan Dhan Shri Harkishan Sahib Ji 🙏

Waheguruji Ka Khalsa Waheguru Ki Fateh

🙏🌹Waheguruji ka Khalsa Waheguru ki fateh 🌹🙏 Shri Harkrishan Dhiaiye dithe, sab Dukh Jaye. Heartiest blessings & well wishes to all on the auspicious occasion of Gurupurab of the Eighth #SikhGuru, "Guru Harkishan Sahib Ji".#GuruHarkrishanSahibJi #GuruHarkrishan #Sikhism pic.twitter.com/fGMTZnMl7u — Nahi Banega Khalistan!! (@AKhalistan) August 2, 2021

Celebrating Shri Guru Harkishan Sahib Ji Parkash Purab

Prakash purab Shri Harkishan sahib ji 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/B4tkNKy2UO — Komaljeet kaur (@Komaljeetkaur20) August 2, 2021

Aap Sabko Badhai

सारी दिल्ली को निरोग करने वाले 8th Guru "Dhan Dhan Shri Guru Harkishan sahib ji" के प्रकाश पूर्व की आप सभी को बधाई हो जी.#ShriGuruHarkishanJi pic.twitter.com/FUco7KHAcV — Haryana kisan congress (@kisan_HRY) August 2, 2021

Celebrating The Auspicious Day in Full Glory

Gurudwara Bangla Sahib in its full glory. Happy gurpurab all. It’s birth of Guru Harkishan Sahib. , the healer🙏 pic.twitter.com/TiFxqzIQQs — RSA (@RUBYSINGHAHUJA) August 2, 2021

Shri Guru Harkishan Sahib Ji De Prakash Parv Di Lakh Lakh Vadhiya Ji

Shri Guru Harkishan Sahib Ji De Prakash Parv Di Lakh Lakh Vadhiya Ji 🙏🏻 #PrakashParv #WaheGuru pic.twitter.com/sJiGrZ6qw2 — Amandeep S Bedi (@melllow_d) August 2, 2021

Let There Be Happiness All-Around

Sahib Shri Guru Harkishan ji maharaj De parkash Purab diyaa aap sab nu Lakh Lakh wadhiyaa ji 🙏🌺🙏 #Gurupurab #Guruharkishanji 🙏🌺 pic.twitter.com/heWYho8yGA — Dilbagh Singh (@iamsinghdilbagh) August 2, 2021

