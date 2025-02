Vadodara, Feb 18 (PTI) Scoreboard of WPL match between Gujarat Giants and Mumbai Indians here on Tuesday.

Gujarat Giants Women

Beth Mooney c Sanskriti Gupta b Nat Sciver-Brunt 1

Laura Wolvaardt c Sajeevan Sajana b Shabnim Ismail 4

Dayalan Hemalatha c Amelia Kerr b Hayley Matthews 9

Ashleigh Gardner c Sajeevan Sajana b Nat Sciver-Brunt 10

Harleen Deol c Hayley Matthews b Amanjot Kaur 32

Deandra Dottin st Yastika Bhatia b Amelia Kerr 7

Kashvee Gautam c Yastika Bhatia b Hayley Matthews 20

Simran Shaikh c Amelia Kerr b Hayley Matthews 3

Tanuja Kanwar c Sanskriti Gupta b Amelia Kerr 13

Sayali Satghare not out 13

Priya Mishra run out 2

Extras (lb-2, w-3, nb-1) 6

Total (All out in 20 Overs) 120

Fall of Wickets: 1-6, 2-14, 3-16, 4-28, 5-43, 6-67, 7-79, 8-103, 9-103.

Bowling: Shabnim Ismail 4-1-17-1, Nat Sciver-Brunt 4-0-26-2, Hayley Matthews 4-0-16-3, Amelia Kerr 4-0-22-2, Parunika Sisodia 2-0-20-0, Amanjot Kaur 2-0-17-1.

Mumbai Indians Women

Hayley Matthews c Harleen Deol b Tanuja Kanwar 17

Yastika Bhatia c Laura Wolvaardt b Priya Mishra 8

Nat Sciver-Brunt b Priya Mishra 57

Harmanpreet Kaur lbw Kashvee Gautam 4

Amelia Kerr lbw Kashvee Gautam 19

Sajeevan Sajana not out 10

G Kamalini not out 4

Extras (lb-2, w-1) 3

Total (For 5 wkts, 16.1 Overs) 122

Fall of Wickets: 1-22, 2-46, 3-55, 4-100, 5-114

Bowling: Ashleigh Gardner 3-0-21-0, Tanuja Kanwar 3-0-25-1, Deandra Dottin 3.1-0-19-0, Priya Mishra 4-0-40-2, Kashvee Gautam 3-0-15-2. PTI

