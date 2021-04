Mumbai, Apr 19 (PTI) Scoreboard of IPL match between Chennai Super Kings and Rajasthan Royals here on Monday.

Chennai Super Kings Innings

Ruturaj Gaikwad c Dube b Mustafizur 10

Faf du Plessis c Parag b Morris 33

Moeen Ali c Parag b Tewatia 26

Suresh Raina c Morris b Sakariya 18

Ambati Rayudu c Parag b Sakariya 27

Ravindra Jadeja c Samson b Morris 8

MS Dhoni c Buttler b Sakariya 18

Sam Curran run out 13

Dwayne Bravo not out 20

Shardul Thakur run out 1

Deepak Chahar not out 0

Extras: (b 1, lb 4, w 8, nb 1) 14

Total: (For 9 wickets in 20 overs) 188

Fall of Wickets: 1/25 2/45 3/78 4/123 5/125 6/147 7/163 8/174 9/180

Bowling: Jaydev Unadkat 4-0-40-0, Chetan Sakariya 4-0-36-3, Mustafizur Rahman 4-0-37-1, Chris Morris 4-0-33-2, Rahul Tewatia 3-0-21-1, Riyan Parag 1-0-16-0. More

