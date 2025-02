본 가이드에서는 라이선스를 보유한 공식 해외배팅사이트와 한국에서만 운영되는 불법 사설토토사이트의 차이점 3가지에 대해 알아보겠습니다.

한국에서 가장 인기있는 해외배팅사이트 목록

1. 1XBET - 세계에서 가장 배당 높은 사이트, 가장 많은 한국 플레이어 보유

2. 1WIN - 500% 웰컴 보너스, 30% 캐시백 등 가장 높은 보너스 요율 지급

3. WEGO88 - 한국에서 가장 오래된 해외배팅사이트, 100% 한국인 상담원

개요

속인주의 대한민국의 법 테두리 안에서 해외배팅사이트와 사설토토 모두 같은 부류인 ‘불법 도박 사이트‘ 로 간주됨은 틀림 없습니다. 하지만 공식 토토인 XX맨이 아닌 사설 토토를 이용하는 유저 입장에서 볼 때, 해외배팅사이트와 사설토토사이트라는 두 부류는 한 눈에 봐도 확실히 다른 점이 있습니다.

이미 몇년 전부터 많은 배터분들이 사설의 편리함을 포기하고 해외배팅사이트로 터전을 옮기셨지만, 요즘에는 더더욱 빠른 속도로 해외배팅사이트에 돈이 몰리고 있습니다. 문제는 이걸 가만히 지켜볼 사설 토토가 아니죠. 큰 장벽 하나있는 시장 경쟁자라지만, 경쟁이 안된다면 사칭을 해버리는 게 사설토토 업자들의 스타일이다 보니, 이제 막 사설에서 해외로 이전을 하시는 분들을 그들은 배당판 무단 소싱 및 카피를 통해 하이재킹을 하고 있습니다.

뭐 “사설이 해외를 똑같이 배꼈으면 사설써도 되지 않나?” 라는 생각을 가지신 분들도 계실텐데요. 하지만 그 생각은 틀렸다고 말씀드리고 싶습니다.

사설토토의 먹튀와 갑질에 질려버린 우리들

Representative Image (File Image)

기존에 이미 사설에서 해외로 갈아타신 분들의 이유는 높은 배당과 배터에게 유리한 환경 조건을 제공해줘서 옮긴 것이 아닙니다. 이유는 단 하나, 바로 ‘사설의 먹튀와 말도 안 되는 배팅 재제가 싫증‘이 났기 때문이죠.

사설이 해외사이트 급의 높은 배당에 라이브 배팅이 있는 솔루션을 지원한다고 할 시, 적어도 그 사설은 운영 시드가 최소 30억은 있어야 정상적으로 굴러갈 수 있습니다. 그래서 해외사이트의 플랫폼을 사칭하고 모방하는 사설 토토들은 결국 운영 비용을 감당 못하고 먹튀하고, 사이트를 다시 새로 찍어내는 것이죠.

이렇게 사칭해대고 해외인척하는 사설 토토가 요즘 너무 많아, 해외로 옮기시는 분들은 이전하기 전에 아래 사설토토와 해외토토의 차이점을 한번 정독해보시면 좋을 것 같습니다.

해외배팅사이트 vs 사설토토 차이점

해외배팅사이트와 사설토토사이트가 극명하게 나뉘는 차이점들은 다음과 같습니다.

1. 국내 한정 미니게임 제공의 유무

Representative Image (File Image)

“우리가 바로 해외! 아직도 사설쓰세요?” 라면서 막상 사이트에 접속해보면 한국 한정 인기 게임 엔트리 파워볼과 파워사다리가 있는 앞뒤 다른 사이트들을 볼 수 있습니다.

구라를 칠거면 밑장 빼는 소리 들리지 않게 제대로나 치던지, 정말 재밌고 비웃음이 나오는 광경인데요. 정확히 말씀드리면 해외사이트 중에 한국에서만 유행하는 미니 게임을 제공하는 곳은 단 한 군데도 없습니다. 우리나라에서만 즐겨하는 엔트리 파워사다리를 전세계 사람들이 공용으로 보는 배당판에 떡하니 갖다놓을 정도로 우리나라 도박 시장 규모가 큰것도 아니라, 오히려 서버비가 더 나갈 것입니다.

‘짭퉁이여도 그럴듯하게 꾸민 곳은 사이즈가 좀 있지 않을까?’ 라고 생각하실 수 있습니다만 그 반대입니다.

토사장들은 토사장들 만의 꿈이 있습니다. 그건 바로 첫 번째 사이트를 부흥시켜서 그 밑으로 우리카지노처럼 자신들의 계열을 만드는 것이죠. 말 그대로 사이즈가 있다면 사이트명이 중복되지 않는 개성있는 상호로 운영을 하겠지요. 하여간 사다리, 파워볼 등 미니게임이 있냐 없냐는 곧 이 사이트가 사설이냐 해외냐를 구분할 때 가장 편리한 방법입니다.

2. 라이선스의 유무

Representative Image (File Image)

겜블링 라이선스랑 온라인 배팅을 합법으로 인정하는 일부 국가에서 공식적으로 운영을 인정해 준 사이트들 만이 받을 수 있는 허가증으로, 사업자와 같은 맥락입니다. 주로 배팅 회사들은 필리핀, 몰타, 퀴라소, 영국 맨섬에서 이 라이선스를 발급 받습니다.

사이트가 라이선스를 발급 받기 위한 조건은 다음과 같습니다.

1. $30,000,000(402억)의 자금 운용력 증명

2. 라이선스 가입 비용 3억, 매년 불우이웃 기부금 3억 원씩

3. 매 분기마다 발생 수익금에 대한 일부 금액 납세 필요

4. 라이선스를 허가해 준 당국에게 재제 및 관리를 받을 것에 동의

4번 재제 및 관리 조항의 경우 탈세, 회원의 돈을 먹튀하는 행위 등 수 많은 것이 있는데, 그중에서 우리에게 중요한 포인트는 사이트가 먹튀할 시 금액의 배가 되는 징계와 벌금을 청구 당한다는 것입니다. 이러한 라이선스는 사설토토는 현실적으로 가질 수가 없고, 솔직히 한국시장 하나 운영하는 마당에 재제 간섭 받으니 가지고 싶지도 않겠죠.

하지만 해외배팅사이트는 한국시장 만이 아닌, 여러 국가에 론칭해 운영 중이므로 이런 까다로운 규제와 간섭을 받으며 많은 돈을 뜯긴다고 하더라도, 보호를 받을 수 있으니 필요한 것입니다. 명분인 것이죠.

자신들이 해외배팅사이트 본사라고 주장하는 곳이 있다면 라이센스 번호를 달라고 해보세요. 진짜와 가짜를 확실히 구분할 수 있습니다.

3. 스케일의 차이

Representative Image (File Image)

위 사이트는 지극히 평범한 사설 토토 사이트의 솔루션입니다. 많이들 눈에 익으실 텐데요. 외관도 허접스러울 뿐더러 대체로 승무패, 핸디캡, 스페셜 3가지 옵션 만을 제공합니다.

그럼 이어서 현재 국내시장 점유율이 1위를 달리고 있는 해외배팅사이트 1XBET에서 제공하는 스포츠북 배당판을 보여드리겠습니다.

Representative Image (File Image)

상단 이미지에 있는 배팅 옵션을 보시듯 유로리그 AS모나코 vs 즈베즈다 경기에서도 90가지 이상의 배팅테이블을 제공합니다. 더블찬스, 라이브 배팅, 다양한 언오버 기준점, 라이브 스트리밍, 예측 배팅 등 3가지 배팅 옵션 만을 제공하는 국내 사설 토토와는 확연하게 다른 스케일을 자랑합니다.

아무리 사칭을 한다고 해도 숨길 수 없는 세밀한 디테일과 비교되는 스케일의 차이. 이것이 해외와 사설을 구분하는 가장 쉬운 방법이 아닐까 싶습니다.

(All articles published here are Syndicated/Partnered/Sponsored feed, LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the articles do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)