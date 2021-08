The “Union Home Minister’s Medal for Excellence in Investigation” for the year 2021 have been awarded to 152 Police personnel (List attached). This medal was constituted in 2018, with the objective to promote high professional standards of investigation of crime and to recognize such Excellence in Investigation by investigating officers.

Among the personnel receiving these awards, 15 are from CBI, 11 each from Madhya Pradesh and Maharashtra Police, 10 from Uttar Pradesh, 9 are from Kerala and Rajasthan Police, 8 are from Tamil Nadu Police, 7 are from Bihar, 6 each are from Gujarat, Karnataka and Delhi Police and the remaining from the other States/UTs. These include twenty eight (28) women Police officials.

Annexure-I

NAME OF OFFICERS AWARDED UNION HOME MINISTER’S MEDAL FOR EXCELLENCE IN INVESTIGATION FOR THE YEAR 2021.

S/No Name & Rank (S/Shri) Name of State/UT/Org. 1 Shri Samineni Anthony Raj, Insp Andhra Pradesh 2 Shri B Suresh Babu, CI Andhra Pradesh 3 Shri K.V.V.N.V. Prasad, SDPO Andhra Pradesh 4 Shri T Madhu, CI Andhra Pradesh 5 Shri K Ravi Manohara Chary, SDPO Andhra Pradesh 6 Shri M. Harsha Vardhan, Addl.DCP Arunachal Pradesh 7 Shri Bibekanand Das, SSP Assam 8 Dr. Rashmi Rekha Sarmah, DySP Assam 9 Shri Sukumar Sinha, Insp Assam 10 Shri Dipankar Gogoi, SI Assam 11 Smt Nitasha Guria, SSP Bihar 12 Shri Babu Ram, SSP Bihar 13 Shri Hari Prasath S., SP Bihar 14 Shri Nilesh Kumar, SP Bihar 15 Shri Yogendra Kumar, SP Bihar 16 Shri Ugranath Jha, Insp Bihar 17 Shri Md. Neyaz Ahmad, CI Bihar 18 Shri Rajeev Sharma, DSP Chhattisgarh 19 Ms. Indira Vaishnava, SI Chhattisgarh 20 Smt. Indu Sharma, ASI Chhattisgarh 21 Smt. Ezilda D’Souza, Dy.SP Goa 22 Shri Nitesh Pandey, ASP Gujarat 23 Shri Vidhi Somdutt Choudhary, DCP Gujarat 24 Shri Mahendra Laxman Bhai Salunke, PI Gujarat 25 Shri Mangubhai Vithalbhai Tadvi, PI Gujarat 26 Shri Darshansinh Bhagavatsinh Barad, PI Gujarat 27 Shri A Y Baloch, PI Gujarat 28 Shri Aman Kumar, Insp Haryana 29 Shri Amit Dahiya, DSP Haryana 30 Smt. Kamlesh, L/SI Haryana 31 Smt. Poonam Kumari, L/Insp Haryana 32 Smt. Kiran Bala, Insp Himachal Pradesh 33 Smt. Nilza Angmo, DySP J&K/Ladakh 34 Shri Chandra Shekhar Azad, DySP Jharkhand 35 Shri Shyam Kishore Mahto, Insp Jharkhand 36 Shri Parameshwar A. Hegde, DySP Karnataka 37 Shri H N Dharmendra, ACP Karnataka 38 Shri C Balakrishna, DySP Karnataka 39 Shri Manoj Hovale, PI Karnataka 40 Shri Devaraj T V, CPI Karnataka 41 Shri Shivappa Satteppa Kamatagi, PI Karnataka 42 Shri Sujith Das S, SP Kerala 43 Shri Hari Sankar, AIG Kerala 44 Shri A Asokan, DySP Kerala 45 Shri Siju B K, Insp. Kerala 46 Shri Alavi C, Insp. Kerala 47 Shri Shinto P Kurian, Insp. Kerala 48 Shri K J Peter, Insp. Kerala 49 Shri V.V. Benny, DySP Kerala 50 Shri P Vikraman, DySP Kerala 51 Shri Umesh Pratap Singh, Insp Madhya Pradesh 52 Shri Alok Shrivastava, Insp Madhya Pradesh 53 Shri Animesh Kumar Dwivedi, Insp Madhya Pradesh 54 Smt. Aakanksha Sahare, SI Madhya Pradesh 55 Shri Sunil Lata, Insp Madhya Pradesh 56 Shri Jitendra Singh Bhaskar, Insp Madhya Pradesh 57 Smt. Arti Dhurve, SI Madhya Pradesh 58 Shri Reval Singh Barde, Insp Madhya Pradesh 59 Ms Rampyari Dhurve, SI Madhya Pradesh 60 Ms Anju Sharma, SI Madhya Pradesh 61 Shri Abhay Nema, Insp Madhya Pradesh 62 Smt. Mamta Lawrence D’souza, Insp Maharashtra 63 Smt. Padmaja Amole Badhe, ACP Maharashtra 64 Smt. Alka Dhiraj Jadhav, API Maharashtra 65 Smt. Pritee Prakash Tipare, ACP Maharashtra 66 Shri Rahul Dhalsing Bahure, API Maharashtra 67 Shri Manohar Narsappa Patil, PI Maharashtra 68 Shri Baburao Bhauso Mahamuni, DySP Maharashtra 69 Shri Ajit Rajaram Tike, DySP Maharashtra 70 Shri Sunil Shankar Shinde, Insp Maharashtra 71 Shri Sunil Devidas Kadasne, SP Maharashtra 72 Shri Umesh Shankar Mane Patil, DySP Maharashtra 73 Smt. M Priyadarshini Devi W/SI Manipur 74 Shri Banraplang Jyrwa, DySP Meghalaya 75 Shri V L Chama Ralte, SI Mizoram 76 Shri Temsuyangba Ao, UBSI Nagaland 77 Shri Debendra Kumar Mallick, Insp Odisha 78 Shri Debendra Kumar Biswal, Insp Odisha 79 Shri Trupti Ranjan Nayak, SI Odisha 80 Shri Srikanta Sahu, SI Odisha 81 Shri Sandeep Goel, SSP Punjab 82 Shri Baljit Singh, Insp Punjab 83 Shri Anant Kumar, Addl.SP Rajasthan 84 Shri Suresh Sharma, DySP Rajasthan 85 Shri Anil Kumar Doriya, Insp Rajasthan 86 Shri Dinesh Lakhawat, Insp Rajasthan 87 Shri Daraja Ram, Insp Rajasthan 88 Shri Ashok Anjana, Insp Rajasthan 89 Shri Dharmendra Singh, DCP Rajasthan 90 Shri Arun Kumar, Insp Rajasthan 91 Shri Bhawani Singh, HC Rajasthan 92 Shri M Saravanan, Insp Tamil Nadu 93 Smt. A Anbarasi, W/Insp Tamil Nadu 94 Smt. P Kavitha, W/Insp Tamil Nadu 95 Shri R Jayavel, Insp Tamil Nadu 96 Smt. K Kalaiselvi, W/Insp Tamil Nadu 97 Shri G Manivannan, Insp Tamil Nadu 98 Shri P R Chidambaramurugesan, Insp Tamil Nadu 99 Smt. C Kanmani, W/Insp Tamil Nadu 100 Shri Nayini Bhujanga Rao, ACP Telangana 101 Shri Aligati Madhusudhan, DySP Telangana 102 Shri N Shyam Prasad Rao, ACP Telangana 103 Shri G. Shyam Sunder, ACP Telangana 104 Shri Nenavath Nagesh, SI Telangana 105 Smt. Rita Debnath, WSI Tripura 106 Smt. Neeta Rani, Insp Uttar Pradesh 107 Shri Mukesh Kumar Singh, Insp Uttar Pradesh 108 Shri Akhilesh Kumar Mishra, Insp Uttar Pradesh 109 Shri Ghanshyam Shukla, SI Uttar Pradesh 110 Shri Ashok Kumar, Insp Uttar Pradesh 111 Shri Sanjay Nath Tiwari, Insp Uttar Pradesh 112 Smt. Shweta Srivastava, ACP Uttar Pradesh 113 Shri Arun Kumar Pathak, Insp Uttar Pradesh 114 Shri Anil Kumar, SI Uttar Pradesh 115 Shri Ram Prakash Yadav, Insp Uttar Pradesh 116 Shri Pradeep Kumar, Insp Uttarakhand 117 Shri Sudip Kumar Das, SI West Bengal 118 Shri Kausikbrata Majumder, SI West Bengal 119 Shri Suman Sadhukhan, SI West Bengal 120 Shri Jitendra Prasad, SI West Bengal 121 Shri Krishnavijay Jayantilal Gohil, HC Dadra& N.Haveli/ Daman & Diu 122 Late Shri Satish Chander Sharma, Insp (Posthumously) Delhi 123 Shri Amaleshwar Kumar Rai, Insp Delhi 124 Shri Sandeep Lamba, ACP Delhi 125 Shri Gurmeet Singh Kataria, Insp Delhi 126 Shri Virender Singh, Insp Delhi 127 Ms. Domnica Purty, Insp Delhi 128 Shri Anurag Kumar, DIG NIA 129 Shri Amit Singh, SP NIA 130 Shri Rakesh Balwal, SP NIA 131 Shri Kanchan Mitra, DySP NIA 132 Shri Neeraj Sharma, Insp NIA 133 Shri Vijay Kumar Shukla, Addl.SP CBI 134 Shri Sham Datt, DySP CBI 135 Shri Kaushal Kishore Singh, DySP CBI 136 Shri Rajender Singh Gosain, DySP CBI 137 Shri Ananda Krishanan T P, DySP CBI 138 Shri Atul Hajela, DySP CBI 139 Shri Maharshi Ray Hajong, DySP CBI 140 Shri Ashutosh Kumar, DySP CBI 141 Shri Sardar Singh Chauhan, Insp CBI 142 Shri Ravinder Kumar, Insp CBI 143 Smt. A Bama, Insp CBI 144 Shri Rakesh Kumar Srivastava, Insp CBI 145 Shri Deepak, Insp CBI 146 Smt. Pachaiammal Sampath Kumar, Insp CBI 147 Shri Tarun Gaur, Insp CBI 148 Shri Sameer D Wankhede, ZD NCB 149 Shri Kamal Pal Singh, ZD NCB 150 Shri Rohit Srivastava, Supdt. NCB 151 Shri Latchubugatha Sanyasi Babu, IO NCB 152 Shri Ashish Ranjan Prasad, IO NCB

