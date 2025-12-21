Mumbai (Maharashtra) [India], December 21 (ANI): Third seed Tiann Castellino scored an upset win over second seed Ridhima Mhatre to set up a title clash with top seed Anvisha Ghorpade in the Girls U-15 category of the Gautam Thakkar Memorial Junior State Badminton Championships at the Bombay Gymkhana on Sunday.

After dropping the opening game 12-2, Tiann rallied to win the second. However, in the decider, the third seed showed character, keeping her composure to close out the tight game and win 12-21, 21-14, 24-22. Tiann will have a fight on her hands against th inform Anvisha, who scored a 21-15, 21-14 win over Jagruti Jadhav.

Also Read | SL-W 91/3 in 16 Overs | India Women vs Sri Lanka Women Live Score Updates of 1st T20I 2025: Sree Charani Cleans Up Harshitha Samarawickrama.

The boys' U-15 final will feature top seed Aditya Padwal against Chandranshu Gundle, both advancing with straight-game wins.

Brief Score:

Also Read | Sameer Minhas’s 172 Helps Pakistan Score Mammoth 347 for 8 in IND vs PAK Under-19 Asia Cup 2025 Final.

Boy's U11 QF: Vivaan Waingankar (1) beat Amey Madhekar 21-11, 21-12; Abhimanyu Shete (3) beat Vir Butani 22-20, 21-4; Piyush Suthar beat Sharvil Kale 21-9, 21-11; Nevan Denis beat Ziaan Ghiya 21-11, 21-10.

Boy's U11 SF: Vivaan Waingankar (1) beat Abhimanyu Shete (3) 21-13, 21-19; Nevan Denis beat Piyush Suthar 21-14, 21-19.

Girl's U11 QF: Priya Amburle (1) beat Kavya Saravanakumar 21-10, 21-10; Shanaya Bansal beat Aarini Singh (4) 21-17, 21-16; Shanaya Tavate (3) beat Eman Choksi 21-15, 21-16; Khrisha Goyal (2) beat Taara Patwardhan 21-11, 21-11.

Girl's U11 SF: Priya Amburle (1) beat Shanaya Bansal 21-11, 21-8; Khrisha Goyal (2) beat Shanaya Tavate (3) 21-11 21-13.

Boy's U13 QF: Shlok Goyal (1) beat Mcdonald Colaco (9) 21-8, 21-7; Yuvraj Singh (3) beat Advay Adhav 25-23, 21-14; Ronit Jadhav (4) beat Shlok Bhosale 17-21, 21-16, 21-17; Alfy Mekkadath (5) beat Kaveer Mehta (2) 21-15, 27-25.

Boy's U13 SF: Shlok Goyal (1) beat Yuvraj Singh (3) 21-11 23-21; Alfy Mekkadath (5) beat Ronit Jadhav (4) 21-16, 21-17.

Girl's U13 QF: Spruha Joshi (1) beat Arohi More (5) 17-21, 21-17, 21-19; Priya Amburle beat Shanaya Tak (3) 21-13, 21-11; Aradhya Mohite (7) beat Aaradhya Shukla (4) 21-11, 21-19; Riddhi Khopkar (2) bt Charvi Lapsiya 21-11, 21-11.

Girl's U13 SF: Spruha Joshi (1) beat Priya Amburle 21-15, 17-21, 21-13; Riddhi Khopkar (2) beat Aradhya Mohite (7) 21-19, 21-17.

Boy's U15 QF: Aditya Padwal (1) beat Sumedh Surve 21-16, 21-15; Narayan Amdoskar bt Yuvraj Singh 21-10, 21-15; Sairaj Samant beat Aditya Sarvade 21-12, 21-9; Chandranshu Gundle beat Aditya Sagar 21-9, 19-21, 21-14.

Boy's U15 SF: Aditya Padwal (1) beat Narayan Amdoskar 21-14, 21-13; Chandranshu Gundle bt Sairaj Samant 27-25, 21-19.

Girl's U15 QF: Anvisha Ghorpade (1) beat Poorvi Shirke 21-15, 21-17; Jagruti Jadhav beat Khanak Jhalani 21-12, 21-17; Tiann Castellino (3) beat Riddhi Khopkar 20-22, 21-15, 21-17; Ridhima Mhatre (2) beat Vishruti Namana 21-11, 21-12.

Girl's U15 SF: Anvisha Ghorpade (1) beat Jagruti Jadhav 21-15, 21-14; Tiann Castellino (3) beat Ridhima Mhatre (2) 12-21, 21-14, 24-22.(ANI)

(The above story is verified and authored by ANI staff, ANI is South Asia's leading multimedia news agency with over 100 bureaus in India, South Asia and across the globe. ANI brings the latest news on Politics and Current Affairs in India & around the World, Sports, Health, Fitness, Entertainment, & News. The views appearing in the above post do not reflect the opinions of LatestLY)