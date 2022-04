Prime Minister Narendra Modi, President Ram Nath Kovind, Home Minister Amit Shah, Nitin Gadkari and others extended their greetings on the occasion of Ram Navami 2022. Modi will address the 14th foundation day celebrations of the Umiya Mata temple in Gujarat’s Gathila on the occasion of Ram Navami via video-conferencing at 1 pm. Happy Ram Navami 2022 Greetings: Wishes, SMS, WhatsApp Messages and Images To Send to Family on The Festival Day!

Ram Navami 2022 Greetings:

देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्रीराम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय श्रीराम! — Narendra Modi (@narendramodi) April 10, 2022

सभी देशवासियों को राम नवमी की शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन, उनकी कर्तव्यनिष्ठा और उच्च आदर्श पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए, हम सब प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान का संकल्प लें। — President of India (@rashtrapatibhvn) April 10, 2022

समस्त देशवासियों को रामनवमी के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन हमें मर्यादाओं का पालन कर सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने की सीख देता है। प्रभु श्री राम सभी पर अपनी कृपा व आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम! pic.twitter.com/WvCy0F1jJW — Amit Shah (@AmitShah) April 10, 2022

