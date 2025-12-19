Noida (Uttar Pradesh) [India], December 19 (ANI): Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) has announced the complete fixtures for Season 2, which will be hosted entirely at the Noida Indoor Stadium from December 24, 2025, to January 10, 2026.
Day 1 will begin on December 24, 2025, with an opening ceremony and an exhibition match, marking the formal start of the league's second edition. The league stage will run from December 24, 2025, to January 9, 2026, with four matches per day, according to a UPKL release.
Also Read | Sourav Ganguly Files Complaint Over Objectionable Remarks By ‘Argentina Football Fan Club’ Head Following Lionel Messi’s GOAT Tour Fiasco in Kolkata.
The league stage will feature four matches per day, providing teams with a consistent, high-intensity competitive platform.
League-stage matches will be played daily from 5:00 PM onward, with evening fixtures running until around 10:00 PM, providing fans with a consistent prime-time kabaddi viewing experience. A total of 12 teams will compete across 67 league-stage matches, followed by the third-place playoff and the final on January 10, 2026.
Also Read | Kuldeep Yadav, Indian Cricketer, Receives Signed Argentina Football Jersey From Football Legend Lionel Messi Following GOAT Tour 2025 of India.
UPKL Season 2 - League Stage Fixtures
Day 1 - December 24, 2025Opening Ceremony
Exhibition Match
Lucknow Lions vs Kashi Kings
Sangam Challengers vs Purvanchal Panthers
Day 2 - December 25, 2025
Kanpur Warriors vs JD Noida Ninjas
Ganga Kings of Mirzapur vs Lucknow Lions
Aligarh Tigers vs Gazab Ghaziabad
Yamuna Yoddhas vs Brij Stars
Day 3 - December 26, 2025
Kanpur Warriors vs Awadh Ramdoots
Ganga Kings of Mirzapur vs Kashi Kings
Lucknow Lions vs Purvanchal Panthers
Aligarh Tigers vs Sangam Challengers
Day 4 - December 27, 2025
Yamuna Yoddhas vs Gazab Ghaziabad
Kanpur Warriors vs Ganga Kings of Mirzapur
JD Noida Ninjas vs Awadh Ramdoots
Aligarh Tigers vs Kashi Kings
Day 5 - December 28, 2025
Purvanchal Panthers vs Aligarh Tigers
Yamuna Yoddhas vs Sangam Challengers
Brij Stars vs Gazab Ghaziabad
Awadh Ramdoots vs Kashi Kings
Day 6 - December 29, 2025
JD Noida Ninjas vs Ganga Kings of Mirzapur
Lucknow Lions vs Kanpur Warriors
Yamuna Yoddhas vs Purvanchal Panthers
Brij Stars vs Sangam Challengers
Day 7 - December 30, 2025
Kanpur Warriors vs Aligarh Tigers
JD Noida Ninjas vs Lucknow Lions
Awadh Ramdoots vs Ganga Kings of Mirzapur
Brij Stars vs Kashi Kings
Day 8 - December 31, 2025
Brij Stars vs Purvanchal Panthers
Gazab Ghaziabad vs Sangam Challengers
Kanpur Warriors vs Yamuna Yoddhas
JD Noida Ninjas vs Aligarh Tigers
Day 9 - January 1, 2026
Awadh Ramdoots vs Lucknow Lions
Yamuna Yoddhas vs Kashi Kings
Gazab Ghaziabad vs Purvanchal Panthers
Kanpur Warriors vs Brij Stars
Day 10 - January 2, 2026
JD Noida Ninjas vs Yamuna Yoddhas
Awadh Ramdoots vs Aligarh Tigers
Lucknow Lions vs Sangam Challengers
Gazab Ghaziabad vs Kashi Kings
Day 11 - January 3, 2026
Ganga Kings of Mirzapur vs Purvanchal Panthers
Kanpur Warriors vs Gazab Ghaziabad
JD Noida Ninjas vs Brij Stars
Awadh Ramdoots vs Yamuna Yoddhas
Day 12 - January 4, 2026
Ganga Kings of Mirzapur vs Aligarh Tigers
Sangam Challengers vs Kashi Kings
Awadh Ramdoots vs Brij Stars
JD Noida Ninjas vs Gazab Ghaziabad
Day 13 - January 5, 2026
Kanpur Warriors vs Sangam Challengers
Ganga Kings of Mirzapur vs Yamuna Yoddhas
Lucknow Lions vs Aligarh Tigers
Purvanchal Panthers vs Kashi Kings
Day 14 - January 6, 2026
Kanpur Warriors vs Purvanchal Panthers
JD Noida Ninjas vs Sangam Challengers
Awadh Ramdoots vs Gazab Ghaziabad
Ganga Kings of Mirzapur vs Brij Stars
Day 15 - January 7, 2026
Lucknow Lions vs Yamuna Yoddhas
Kanpur Warriors vs Kashi Kings
JD Noida Ninjas vs Purvanchal Panthers
Awadh Ramdoots vs Sangam Challengers
Day 16 - January 8, 2026
Ganga Kings of Mirzapur vs Gazab Ghaziabad
Lucknow Lions vs Brij Stars
Aligarh Tigers vs Yamuna Yoddhas
JD Noida Ninjas vs Kashi Kings
Day 17 - January 9, 2026
Awadh Ramdoots vs Purvanchal Panthers
Ganga Kings of Mirzapur vs Sangam Challengers
Lucknow Lions vs Gazab Ghaziabad
Aligarh Tigers vs Brij Stars
Knockout MatchesDay 18 - January 10, 2026
Third-Place : PT3 vs PT4
Final: PT1 vs PT2. (ANI)
(The above story is verified and authored by ANI staff, ANI is South Asia's leading multimedia news agency with over 100 bureaus in India, South Asia and across the globe. ANI brings the latest news on Politics and Current Affairs in India & around the World, Sports, Health, Fitness, Entertainment, & News. The views appearing in the above post do not reflect the opinions of LatestLY)