Noida (Uttar Pradesh) [India], December 19 (ANI): Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) has announced the complete fixtures for Season 2, which will be hosted entirely at the Noida Indoor Stadium from December 24, 2025, to January 10, 2026.

Day 1 will begin on December 24, 2025, with an opening ceremony and an exhibition match, marking the formal start of the league's second edition. The league stage will run from December 24, 2025, to January 9, 2026, with four matches per day, according to a UPKL release.

Also Read | Sourav Ganguly Files Complaint Over Objectionable Remarks By ‘Argentina Football Fan Club’ Head Following Lionel Messi’s GOAT Tour Fiasco in Kolkata.

The league stage will feature four matches per day, providing teams with a consistent, high-intensity competitive platform.

League-stage matches will be played daily from 5:00 PM onward, with evening fixtures running until around 10:00 PM, providing fans with a consistent prime-time kabaddi viewing experience. A total of 12 teams will compete across 67 league-stage matches, followed by the third-place playoff and the final on January 10, 2026.

Also Read | Kuldeep Yadav, Indian Cricketer, Receives Signed Argentina Football Jersey From Football Legend Lionel Messi Following GOAT Tour 2025 of India.

UPKL Season 2 - League Stage Fixtures

Day 1 - December 24, 2025Opening Ceremony

Exhibition Match

Lucknow Lions vs Kashi Kings

Sangam Challengers vs Purvanchal Panthers

Day 2 - December 25, 2025

Kanpur Warriors vs JD Noida Ninjas

Ganga Kings of Mirzapur vs Lucknow Lions

Aligarh Tigers vs Gazab Ghaziabad

Yamuna Yoddhas vs Brij Stars

Day 3 - December 26, 2025

Kanpur Warriors vs Awadh Ramdoots

Ganga Kings of Mirzapur vs Kashi Kings

Lucknow Lions vs Purvanchal Panthers

Aligarh Tigers vs Sangam Challengers

Day 4 - December 27, 2025

Yamuna Yoddhas vs Gazab Ghaziabad

Kanpur Warriors vs Ganga Kings of Mirzapur

JD Noida Ninjas vs Awadh Ramdoots

Aligarh Tigers vs Kashi Kings

Day 5 - December 28, 2025

Purvanchal Panthers vs Aligarh Tigers

Yamuna Yoddhas vs Sangam Challengers

Brij Stars vs Gazab Ghaziabad

Awadh Ramdoots vs Kashi Kings

Day 6 - December 29, 2025

JD Noida Ninjas vs Ganga Kings of Mirzapur

Lucknow Lions vs Kanpur Warriors

Yamuna Yoddhas vs Purvanchal Panthers

Brij Stars vs Sangam Challengers

Day 7 - December 30, 2025

Kanpur Warriors vs Aligarh Tigers

JD Noida Ninjas vs Lucknow Lions

Awadh Ramdoots vs Ganga Kings of Mirzapur

Brij Stars vs Kashi Kings

Day 8 - December 31, 2025

Brij Stars vs Purvanchal Panthers

Gazab Ghaziabad vs Sangam Challengers

Kanpur Warriors vs Yamuna Yoddhas

JD Noida Ninjas vs Aligarh Tigers

Day 9 - January 1, 2026

Awadh Ramdoots vs Lucknow Lions

Yamuna Yoddhas vs Kashi Kings

Gazab Ghaziabad vs Purvanchal Panthers

Kanpur Warriors vs Brij Stars

Day 10 - January 2, 2026

JD Noida Ninjas vs Yamuna Yoddhas

Awadh Ramdoots vs Aligarh Tigers

Lucknow Lions vs Sangam Challengers

Gazab Ghaziabad vs Kashi Kings

Day 11 - January 3, 2026

Ganga Kings of Mirzapur vs Purvanchal Panthers

Kanpur Warriors vs Gazab Ghaziabad

JD Noida Ninjas vs Brij Stars

Awadh Ramdoots vs Yamuna Yoddhas

Day 12 - January 4, 2026

Ganga Kings of Mirzapur vs Aligarh Tigers

Sangam Challengers vs Kashi Kings

Awadh Ramdoots vs Brij Stars

JD Noida Ninjas vs Gazab Ghaziabad

Day 13 - January 5, 2026

Kanpur Warriors vs Sangam Challengers

Ganga Kings of Mirzapur vs Yamuna Yoddhas

Lucknow Lions vs Aligarh Tigers

Purvanchal Panthers vs Kashi Kings

Day 14 - January 6, 2026

Kanpur Warriors vs Purvanchal Panthers

JD Noida Ninjas vs Sangam Challengers

Awadh Ramdoots vs Gazab Ghaziabad

Ganga Kings of Mirzapur vs Brij Stars

Day 15 - January 7, 2026

Lucknow Lions vs Yamuna Yoddhas

Kanpur Warriors vs Kashi Kings

JD Noida Ninjas vs Purvanchal Panthers

Awadh Ramdoots vs Sangam Challengers

Day 16 - January 8, 2026

Ganga Kings of Mirzapur vs Gazab Ghaziabad

Lucknow Lions vs Brij Stars

Aligarh Tigers vs Yamuna Yoddhas

JD Noida Ninjas vs Kashi Kings

Day 17 - January 9, 2026

Awadh Ramdoots vs Purvanchal Panthers

Ganga Kings of Mirzapur vs Sangam Challengers

Lucknow Lions vs Gazab Ghaziabad

Aligarh Tigers vs Brij Stars

Knockout MatchesDay 18 - January 10, 2026

Third-Place : PT3 vs PT4

Final: PT1 vs PT2. (ANI)

(The above story is verified and authored by ANI staff, ANI is South Asia's leading multimedia news agency with over 100 bureaus in India, South Asia and across the globe. ANI brings the latest news on Politics and Current Affairs in India & around the World, Sports, Health, Fitness, Entertainment, & News. The views appearing in the above post do not reflect the opinions of LatestLY)