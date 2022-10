Sylhet, Oct 1 (PTI) Scoreboard of the women's Asia Cup T20 match between India and Sri Lanka here on Saturday.

Also Read | FIBA World Cup 2022: United States Beat China to Clinch 4th Straight Women’s Basketball World Cup Title.

India Women Innings:

Shafali Verma

Also Read | Women’s Asia Cup 2022: Jemimah Rodrigues' Half-century Helps India Reach 150/6 Against Sri Lanka.

c Shehani b O Ranasinghe

10

Smriti Mandhana

c Nilakshi de Silva b Sugandika Kumari 6

Jemimah Rodrigues

b Athapaththu

76

Harmanpreet Kaur st Anushka Sanjeewani b O Ranasinghe

33

Dayalan Hemalatha

not out

13

Richa Ghosh

lbw b O Ranasinghe

9

Pooja Vastrakar

run out (Kavisha Dilhari/Anushka Sanjeewani)

1

Deepti Sharma

not out

1

Extras: (B-1)

1

Total: (6 wkts, 20 Overs)

150

Fall of Wickets: 13-1, 23-2, 115-3, 134-4, 145-5, 149-6.

Bowler: Sugandika Kumari 4-0-26-1, O Ranasinghe 4-0-32-3, Achini Kulasuriya 3-0-17-0, Malsha Shehani 2-0-18-0, Inoka Ranaweera 4-0-34-0, Kavisha Dilhari 2-0-14-0, Chamari Athapaththu 1-0-8-1.

Sri Lanka Women Innings:

Harshitha Madavi

run out (Smriti Mandhana/Richa Ghosh)

26

Chamari Athapaththu

c Renuka Singh b Deepti Sharma

5

Malsha Shehani

run out (Deepti Sharma)

9

Hasini Perera

c Radha Yadav b Deepti Sharma

30

Nilakshi de Silva

lbw b Pooja Vastrakar

3

Kavisha Dilhari

c Renuka Singh b Pooja Vastrakar

1

Anushka Sanjeewani

lbw b Radha Yadav

5

shadi Ranasinghe

c Sneh Rana b Hemalatha

11

Sugandika Kumari

c Smriti Mandhana b Hemalatha

4

Inoka Ranaweera

not out

1

Achini Kulasuriya

st Richa Ghosh b Hemalatha

1

Extras: (B-4, W-8, NB-1)

13

Total: (10 wkts, 18.2 Overs)

109

Fall of Wickets: 25-1, 39-2, 48-3, 56-4, 61-5, 81-6, 102-7, 106-8, 108-9, 109-10.

Bowler: Renuka Singh 2-0-20-0, Deepti Sharma

4-0-15-2, Sneh Rana 4-0-28-0, Radha Yadav 3-0-15-1, Pooja Vastrakar 3-0-12-2, Dayalan Hemalatha 2.2-0-15-3. PTI

(This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News feed, LatestLY Staff may not have modified or edited the content body)