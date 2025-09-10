Mahalaya marks the start of the Durga Puja festival. The last of Pitru Paksha is observed as Mahalaya Amavasya. The sound of the dhak, rising in the air and artisans sculpting the divine forms of Maa Durga begins to awaken. Mahalaya 2025 is on September 21, and on this day, listening to the Mahishasura Mardini Strotam is a ritual practised in Indian households. The Mahishasuramardini Stotra is a powerful hymn dedicated to Goddess Durga. The song celebrates her victory over the demon Mahishasura, symbolising the triumph of good over evil. Chanting this stotra invokes the Goddess as Shakti, the cosmic energy that destroys negativity and restores balance in the universe. In this article below, we bring you “Aigiri Nandini” Mahishasura Mardini Strotam original lyrics and video to worship Maa Durga on Mahalaya.

Mahisasurmardini Strota Significance

The Mahisasurmardini Stotra is composed in a highly rhythmic and devotional manner, filled with vivid descriptions of the Goddess’s valour, weapons, and divine form. Each verse praises her different aspects: compassionate mother, fierce warrior, and supreme protector. Devotees believe that reciting it brings inner strength, fearlessness, and protection from obstacles, diseases, and negative energies. The Mahishasuramardini Stotra is recited during Durga Puja celebrations, as it awakens spiritual energy and devotion. Check out the full lyrics of Mahishasuramardini Stotra for Mahalaya 2025. Mahalaya 2025 Countdown Date in India: Know Pitru Paksha End Date, Devi Paksha Star Date, Significance and Beginning of Durga Puja Festival.

Mahishasuramardini Stotra Full Lyrics

Aigiri nandini nandhitha medhini

Viswa Vinodhini Nandanuthe

Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini

Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe

Bhagawathi Hey Sithi Kanda Kudumbini

Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Suravara Varshini Durdara Darshini

Durmukhamarshani Harsharathe

Tribhuvana Poshini Sankara Thoshini

Keelbisha Moshini Ghosharathe

Danuja Niroshini Dithisutha Roshini

Durmadha Soshini Sindhusuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Ayi jagadambha madamba kadam

Bavana Priya Vasini Hasarathe

Shikhari Siromani Thunga Himalaya

Srunga Nijalaya Madhyagathe

Madhu madhure madhu

Kaitabha Banjini Rasarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Ayi satha kanda vikanditha runda

Vithunditha Shunda Gajathipathe

Ripu Gaja Ganda Vidhaarana Chanda

Paraakrama Shunda Mrigathipathe

Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda

Vipaathitha Munda Bhatathipathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Ayi rana durmathashathru vadhothitha

Durdhara Nirjara Shakthi Bruthe

Chathura Vicharadureena Maha Shiva

Dhoothakritha Pramadhipathe

Duritha Dureetha Dhurasaya Durmathi

Dhanava Dhutha Kruthaanthamathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Ayi sharanagatha vairi vadhuvara

Veera Varabhaya Dhayakare

Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi

Shirodhi Krithamala Shoolakare

Dhumi dhumi Thaamara Dundu binadha Maho

Mukharikruthatigmakare

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Ayi nija hoonkrithi maathra niraakrutha

Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe

Samar Vishoshitha Sonitha Bheeja

Samudhbhava Sonitha Bheejalathe

Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava

Tarpitha Bhootha Pisacharathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Dhanu ranu shanga ranakshana sanga

Parisphuradanga Natak Katake

Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga

Rasadh bhata Shringa Hathavatuke

Kritha Chaturanga Balakshithi ranga

Ghatad Bahuranga Ratad Batuke

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Jaya Jaya Japya Jaye

Jaya shabdha Parastuti Tathpara Vishwanuthe

Bhana Bhana bhinjimi Bhinkritha Noopura

Sinjitha Mohitha Bhoothapathe

Naditha Nataartha Nadi Nada Nayaka

Naditha Natya Sugaanarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Ayi Sumanah Sumanah

Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe

Sritha Rajanee Rajanee Rajanee

Rajanee karavakra Vrithe

Sunayana Vibhramara bhramara

Bhramara brahmaradhipadhe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Sahitha mahaahava mallama thallika

Mallita rallaka Mallarathe

Virichitha vallika Pallika Mallika Billika

Bhillika Varga Vrithe

Sithakritha phulla Samulla Sitharuna

Thallaja Pallava Sallalithe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Avirala ganda Galanmadha medhura

Maththa mathangaja Rajapathe

Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi

Roopa Payonidhi Rajasuthe

Ayi Sudha Theejana Laalasa Maanasa

Mohana Manmatha Rajasuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Kamala dhalaamala komala kaanthi

Kala Kalithaamala Bala Lathe

Sakala Vilaasa Kalanila yakrama

Keli Chalathkala Hamsa Kule

Alikula Sankula Kuvalaya Mandala

Mauli Miladh Bhakulaalikule

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe

Kara murali rava veejitha koojitha

Lajjitha Kokila Manjumathe

Militha Pulinda Manohara Kunchitha

Ranchitha Shaila Nikunjagathe

Nija Guna Bhootha Mahaa Sabari Gana

Sathguna Sambhritha Kelithale

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe

Kati thata peetha dukoola vichithra

Mayuka thiraskritha chandra ruche

Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura

Dansula sannakha chandra ruche

Jitha kanakachala maulipadorjitha

Nirbhara kunjara kumbhakuche

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika

Sarakaraika nuthe

Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka

Sangaratharaka soonu suthe

Suratha samadhi samana samadhi

Samadhi samadhi sujatharathe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe

Padhakamalam karuna nilaye varivasya

Dhiyonudhi nansha shive

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilayahssa

kathamna bhaveth

Thava padameva param Padha Mithyanu

sheelayatho mama kimna shive

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe

Kanakala sathkala sindhu jalairanu

Sinjinuthe guna ranga bhuvam

Bhajathi sakimna sachee kucha kumbha

Thati pari rambha sukhanubhavam

Thava charanam saranam kara vani

Nataamaravaani nivasi shivam

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe

Thava vimalendu kulam vadhanaedhu

Malam Sakalam nanu kulayathe

Kimu puruhootha purendu mukhi

Sumukhi bhirasow vimukhee kriyathe

Mamathu matham shiva namadhane

Bhavathi kripaya kimuth kriyathe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe

Ayi mayi deena dayalu Dhaya kripayaiva

Tvaya bhavi thavya mume

Ayi jagatho janani kripayaasi yathaasi

Thathaanu mithaasi rathe

Yaduchitha mathra bhavathyu rarikurutha

Durutha pamapaakuruthe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe

The Mahishasuramardini Stotra is a prayer and a spiritual force that connects devotees with the Goddess’s divine grace, encouraging them to overcome life’s struggles with courage and faith.

