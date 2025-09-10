Mahalaya marks the start of the Durga Puja festival. The last of Pitru Paksha is observed as Mahalaya Amavasya. The sound of the dhak, rising in the air and artisans sculpting the divine forms of Maa Durga begins to awaken. Mahalaya 2025 is on September 21, and on this day, listening to the Mahishasura Mardini Strotam is a ritual practised in Indian households. The Mahishasuramardini Stotra is a powerful hymn dedicated to Goddess Durga. The song celebrates her victory over the demon Mahishasura, symbolising the triumph of good over evil. Chanting this stotra invokes the Goddess as Shakti, the cosmic energy that destroys negativity and restores balance in the universe. In this article below, we bring you “Aigiri Nandini” Mahishasura Mardini Strotam original lyrics and video to worship Maa Durga on Mahalaya.
Mahisasurmardini Strota Significance
The Mahisasurmardini Stotra is composed in a highly rhythmic and devotional manner, filled with vivid descriptions of the Goddess’s valour, weapons, and divine form. Each verse praises her different aspects: compassionate mother, fierce warrior, and supreme protector. Devotees believe that reciting it brings inner strength, fearlessness, and protection from obstacles, diseases, and negative energies. The Mahishasuramardini Stotra is recited during Durga Puja celebrations, as it awakens spiritual energy and devotion. Check out the full lyrics of Mahishasuramardini Stotra for Mahalaya 2025. Mahalaya 2025 Countdown Date in India: Know Pitru Paksha End Date, Devi Paksha Star Date, Significance and Beginning of Durga Puja Festival.
Mahishasuramardini Stotra Full Lyrics
Aigiri nandini nandhitha medhini
Viswa Vinodhini Nandanuthe
Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini
Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe
Bhagawathi Hey Sithi Kanda Kudumbini
Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Suravara Varshini Durdara Darshini
Durmukhamarshani Harsharathe
Tribhuvana Poshini Sankara Thoshini
Keelbisha Moshini Ghosharathe
Danuja Niroshini Dithisutha Roshini
Durmadha Soshini Sindhusuthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Ayi jagadambha madamba kadam
Bavana Priya Vasini Hasarathe
Shikhari Siromani Thunga Himalaya
Srunga Nijalaya Madhyagathe
Madhu madhure madhu
Kaitabha Banjini Rasarathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Ayi satha kanda vikanditha runda
Vithunditha Shunda Gajathipathe
Ripu Gaja Ganda Vidhaarana Chanda
Paraakrama Shunda Mrigathipathe
Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda
Vipaathitha Munda Bhatathipathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Ayi rana durmathashathru vadhothitha
Durdhara Nirjara Shakthi Bruthe
Chathura Vicharadureena Maha Shiva
Dhoothakritha Pramadhipathe
Duritha Dureetha Dhurasaya Durmathi
Dhanava Dhutha Kruthaanthamathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Ayi sharanagatha vairi vadhuvara
Veera Varabhaya Dhayakare
Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi
Shirodhi Krithamala Shoolakare
Dhumi dhumi Thaamara Dundu binadha Maho
Mukharikruthatigmakare
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Ayi nija hoonkrithi maathra niraakrutha
Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe
Samar Vishoshitha Sonitha Bheeja
Samudhbhava Sonitha Bheejalathe
Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava
Tarpitha Bhootha Pisacharathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Dhanu ranu shanga ranakshana sanga
Parisphuradanga Natak Katake
Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga
Rasadh bhata Shringa Hathavatuke
Kritha Chaturanga Balakshithi ranga
Ghatad Bahuranga Ratad Batuke
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Jaya Jaya Japya Jaye
Jaya shabdha Parastuti Tathpara Vishwanuthe
Bhana Bhana bhinjimi Bhinkritha Noopura
Sinjitha Mohitha Bhoothapathe
Naditha Nataartha Nadi Nada Nayaka
Naditha Natya Sugaanarathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Ayi Sumanah Sumanah
Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe
Sritha Rajanee Rajanee Rajanee
Rajanee karavakra Vrithe
Sunayana Vibhramara bhramara
Bhramara brahmaradhipadhe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Sahitha mahaahava mallama thallika
Mallita rallaka Mallarathe
Virichitha vallika Pallika Mallika Billika
Bhillika Varga Vrithe
Sithakritha phulla Samulla Sitharuna
Thallaja Pallava Sallalithe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Avirala ganda Galanmadha medhura
Maththa mathangaja Rajapathe
Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi
Roopa Payonidhi Rajasuthe
Ayi Sudha Theejana Laalasa Maanasa
Mohana Manmatha Rajasuthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Kamala dhalaamala komala kaanthi
Kala Kalithaamala Bala Lathe
Sakala Vilaasa Kalanila yakrama
Keli Chalathkala Hamsa Kule
Alikula Sankula Kuvalaya Mandala
Mauli Miladh Bhakulaalikule
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe
Kara murali rava veejitha koojitha
Lajjitha Kokila Manjumathe
Militha Pulinda Manohara Kunchitha
Ranchitha Shaila Nikunjagathe
Nija Guna Bhootha Mahaa Sabari Gana
Sathguna Sambhritha Kelithale
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe
Kati thata peetha dukoola vichithra
Mayuka thiraskritha chandra ruche
Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura
Dansula sannakha chandra ruche
Jitha kanakachala maulipadorjitha
Nirbhara kunjara kumbhakuche
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe
Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika
Sarakaraika nuthe
Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka
Sangaratharaka soonu suthe
Suratha samadhi samana samadhi
Samadhi samadhi sujatharathe
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe
Padhakamalam karuna nilaye varivasya
Dhiyonudhi nansha shive
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilayahssa
kathamna bhaveth
Thava padameva param Padha Mithyanu
sheelayatho mama kimna shive
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe
Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam
Bhajathi sakimna sachee kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaani nivasi shivam
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe
Thava vimalendu kulam vadhanaedhu
Malam Sakalam nanu kulayathe
Kimu puruhootha purendu mukhi
Sumukhi bhirasow vimukhee kriyathe
Mamathu matham shiva namadhane
Bhavathi kripaya kimuth kriyathe
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe
Ayi mayi deena dayalu Dhaya kripayaiva
Tvaya bhavi thavya mume
Ayi jagatho janani kripayaasi yathaasi
Thathaanu mithaasi rathe
Yaduchitha mathra bhavathyu rarikurutha
Durutha pamapaakuruthe
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe
Watch Mahisasurmardini Stotra Video:
The Mahishasuramardini Stotra is a prayer and a spiritual force that connects devotees with the Goddess’s divine grace, encouraging them to overcome life’s struggles with courage and faith.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 10, 2025 03:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).