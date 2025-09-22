On the first day of Sharad Navratri 2025, PM Narendra Modi extended festive greetings to citizens via X, wishing the festival brings "new strength and new faith" into everyone’s lives. He invoked devotion, courage, restraint, and determination in his message, concluding with "Jai Mata Di!" Alongside PM Modi, several other political leaders, including Union Minister Nitin Gadkari, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, and NCP leader Supriya Sule, also shared their Navratri wishes with the public. Leaders across parties highlighted the significance of the nine-day festival in fostering devotion and community spirit. Navratri 2025 Quotes and Shlokas in Sanskrit: Durga Stuti, Mantra, Wishes, Greetings and Images Dedicated to Goddess Durga To Share With Family and Friends.
PM Narendra Modi Extends Navratri Greetings to Citizens
आप सभी को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। साहस, संयम और संकल्प के भक्ति-भाव से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। जय माता दी!
— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2025
Nitin Gadkari Wishes People on Sharad Navratri
🌸🌼।। सर्व मंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते ।।🌸🌼
समस्त देशवासियों को 🌺नवरात्रि🌺 के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।🙏🏻#नवरात्रि#Navratri pic.twitter.com/zu1oxUb5rm
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 22, 2025
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Sends Navratri Wishes
आप समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
नवरात्रि के पावन अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी की लीला का मंचन किया जा रहा है, जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक कला व संस्कृति का सशक्त आधार… pic.twitter.com/gjiXKucALv
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 22, 2025
UP CM Yogi Adityanath Greets Citizens on Navratri
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥
सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को माँ भगवती जगदम्बा की आराधना व उपासना के पावन पर्व 'शारदीय नवरात्रि' की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं!
माँ सभी के जीवन को सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य के… pic.twitter.com/347naDNrk4
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 22, 2025
Supriya Sule Shares Sharad Navratri Greetings
शारदीय नवरात्रौत्सवाची आजपासून सुरूवात होत आहे. स्त्रीशक्तीची उपासना करण्याचे हे नऊ दिवस. शक्ती आणि भक्तीचा संगम असणारे हे नऊ दिवस आपल्या आयुष्यात मांगल्याचे क्षण आणोत हिच सदिच्छा. pic.twitter.com/PL8DCFtYcF
— Supriya Sule (@supriya_sule) September 22, 2025
