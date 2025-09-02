Aravind Srinivas confirmed various new upgrades coming to Perplexity AI. He responded to various users' requests and revealed what the company was working on. Perplexity CEO Aravind Srinivas said that SuperMoney, improvement in spaces, document uploads in Comet Assistant, shareable enterprise workspace, working on search improvement for Comet and Perplexity and allowing people to handle background tasks. More improvements and upgrades coming soon to Perplexity AI chatbot and Comet browser. Elon Musk Announces X Crosses 1 Billion Android Downloads and Nears 1.5 Billion on iPhone.
Updating on SuperMoney Soon, Says Aravind Srinivas
We’ll share the update on SuperMemory soon
Aravind Srinivas Confirms Introducing Background Task Handling Capabilites
Yes, soon.
Aravind Srinivas Says Working on Search Improvements for Comet and Perplexity
Working on it. Already pretty fast on most navigational queries
Comet Browser Document Upload, Shareable Workspace Coming Soon
Both are in plans
Improvement in Spaces Coming Soon: Aravind Srinivas
Yes. We’re working on it.
