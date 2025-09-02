Aravind Srinivas confirmed various new upgrades coming to Perplexity AI. He responded to various users' requests and revealed what the company was working on. Perplexity CEO Aravind Srinivas said that SuperMoney, improvement in spaces, document uploads in Comet Assistant, shareable enterprise workspace, working on search improvement for Comet and Perplexity and allowing people to handle background tasks. More improvements and upgrades coming soon to Perplexity AI chatbot and Comet browser. Elon Musk Announces X Crosses 1 Billion Android Downloads and Nears 1.5 Billion on iPhone.

Updating on SuperMoney Soon, Says Aravind Srinivas

Aravind Srinivas Confirms Introducing Background Task Handling Capabilites

Aravind Srinivas Says Working on Search Improvements for Comet and Perplexity

Comet Browser Document Upload, Shareable Workspace Coming Soon

Improvement in Spaces Coming Soon: Aravind Srinivas

(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)