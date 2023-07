Bengaluru, Jul 16 (PTI) Scoreboard on day five of the final of the Duleep Trophy between South Zone and West Zone here on Sunday.

South Zone (1st innings)

Ravikumar Samarth c Desai b Gaja 7

Mayank Agarwal c Khan b Sheth 28

Tilak Varma c Desai b Nagwaswalla 40

Hanuma Vihari b Mulani 63

Ricky Bhui c Desai b Gaja 9

Sachin Baby c Yadav b Mulani 7

Washington Sundar not out 22

Sai Kishore c Khan b Nagwaswalla 5

Vijaykumar Vyshak c Jadeja b Mulani 13

Vidwath Kaverappa c Gaja b Jadeja 8

Vasuki Koushik c Desai b Jadeja 0

Extras: 11 (b-2, lb-3, nb-4, w-2)

Total: 213 all out in 78.4 overs

Fall of wickets: 1-15, 2-42, 3-121, 4-138, 5-158, 6-165, 7-176, 8-202, 9-213, 10-213

Bowling: Arzan Nagwaswalla 19-3-62-2, Chintan Gaja 16-7-27-2, Dharmendrasinh Jadeja 19.4-6-33-2, Atit Sheth 15-3-47-1, Sarfaraz Khan 1-0-10-0, Shams Mulani 8-2-29-3

West Zone (1st innings)

Prithvi Shaw c Kaverappa b Vyshak 65

Priyank Panchal c Agawal b Koushik 11

Harvik Desai c Bhui b Kaverappa 21

Cheteshwar Pujara c Samarth b Kaverappa 9

Suryakumar Yadav c Vihari b Kaverappa 8

Sarfaraz Khan lbw b Kaverappa 0

Atit Sheth c Bhui b Kaverappa 12

Shams Mulani c Bhui b Vyshak 0

Dharmendrasinh Jadeja b Kaverappa 6

Chintan Gaja not out 4

Arzan Nagwaswalla c Bhui b Kaverappa 0

Extras: 10 (b-7, lb-3)

Total: 146 all out in 51 overs

Fall of wickets: 1-27, 2-97, 3-101,4- 114, 5-116, 6-123, 7-124, 8-137, 9-146, 10-146

Bowling: Sai Kishore 7-1-24-0, Vidwath Kaverappa 19-5-53-7, Vasuki Koushik 10-1-26-1, Vijaykumar Vyshak 15-0-33-2

South Zone (2nd innings)

Ravikumar Samarth b Gaja 5

Mayank Agarwal c Yadav b Nagwaswalla 35

Tilak Varma b Nagwaswalla 3

Hanuma Vihari c Desi b Sheth 42

Ricky Bhui lbw Jadeja 37

Sachin Baby b Sheth 28

Washington Sundar lbw Jadeja 37

Sai Kishore c Yadav b Jadeja 16

Vijaykumar Vyshak c Panchal b Jadeja 23

Vidwath Kaverappa not out 0

Vasuki Koushik c Desai b Jadeja 0

Extras: 4 (lb-2, w-2)

Total: 230 all out in 81.1 overs

Fall of wickets: 1-5, 2-8, 3-72, 4-95, 5-154, 6-154, 7-179, 8-221, 9-230, 10-230

Bowling: Arzan Nagwaswalla 20-4-68-2, Chintan Gaja 17-2-49-1, Atit Sheth 12-4-38-2, Shams Mulani 10-2-33-0, Dharmendrasinh Jadeja 22.1-6-40-5

West Zone (2nd innings)

Prithvi Shaw b Koushik 7

Priyank Panchal c Bhui b Kaverappa 95

Harvik Desai lbw b Vyshak 4

Cheteshwar Pujara c Varma b Koushik 15

Suryakumar Yadav lbw b Koushik 4

Sarfaraz Khan b Sai Kishore 48

Atit Sheth c Sundar b Kishore 9

Shams Mulani c Agarwal b Koshik 2

Dharmendrasinh c Sundar b Kishore 15

Chintan Gaja c Koushik b Sai Kishore 0

Arzan Nagwaswalla not out 0

Extras: 23 (b-14, lb-5, nb-3, w-1)

Total: 222 all out in 84.2 overs

Fall of wickets: 1-9, 2-18, 3-75, 4-79, 5-177, 6-189, 7-195, 8-218, 9-220, 10-222

Bowling: Vidwath Kaverappa 19-2-51-1, Vasuki Koushik 25-7-36-4, Vijaykumar Vyshak 17-6-39-1, Sai Kishore 20.2-2-57-4, Washington Sundar 3-0-20-0. PTI

