Die besten Online Casino ohne LUGAS sind beliebt bei anspruchsvollen Casino-Fans. In diesen Casinos werden Sie nicht durch ein 1000 € Einzahlungslimit pro Monat beschränkt. Zudem gibt es keine Zwangspausen, keine Sperrdatei, und kein 1 € Einsatzlimit, dafür aber Tischspiele, ein Live Casino und Kryptowährungen. Unser Favorit unter den Casinos ohne LUGAS ist CoinCasino. Wir stellen Ihnen die Top-Casinos ohne LUGAS vor und geben Ihnen nützliche Tipps aus der Praxis.

Die besten Online Casinos ohne LUGAS im Juli

Coin Casino– 200% bis 30.000 $ + 50 Super Spins Lucky Block– 200% bis 25.000 € + 50 Freispiele WSM Casino– 200% bis 25.000 € + 50 Free Spins Mega Dice– 200% bis 1 BTC + 50 Freispiele + 1 Gratiswette Casino– 200% bis 10 ETH + 50 Freispiele Instant Casino– 200% bis 7.500 € Golden Panda– 200% bis 5.000 € + 50 Freispiele Discasino – 200% bis 10.000 USDT Samba Slots – 200% bis 5.000 € Fast Slots– 200% bis 5.000 € + 50 Gratis Spins

Die besten Casinos ohne LUGAS 2025

Wir stellen Ihnen 10 herausragende Casinos vor, die aktuell Maßstäbe setzen für Qualität auf dem internationalen Glücksspielmarkt. Wir haben alle Casinos einem Praxistest unterzogen. Wir können auf Basis unserer Erfahrung bestätigen, dass die folgenden Casinos seriös sind. Die Spiele sind fair und Gewinne werden korrekt ausgezahlt.

1. Coin Casino

Das Coin Casino ist ein Krypto-Casino mit einem spektakulären 30.000 $ Willkommensbonus. Bevor wir auf diese Bonusangebote und andere Stärken eingehen, möchten wir aber auf die Lizenz eingehen. Das Coin Casino ist in Anjouan lizenziert und arbeitet nach unseren Erkenntnissen beim Praxistest fair, seriös und zuverlässig.

Das Online Casino ohne LUGAS begrüßt Sie mit einem 200 % Bonus, der eine gigantische Höhe von 30.000 $ erreichen kann. Das ist auch in der Welt der modernen Krypto-Casinos ungewöhnlich. Aufgrund des hohen Prozentsatzes lohnt sich dieses Bonusangebot aber auch, wenn Sie kein High Roller sind. Zusätzlich bekommen Sie sogar noch 50 Freispiele.

Die Auswahl an Zahlungsmethoden umfasst in erster Linie Kryptowährungen. Aber Sie können auch andere Zahlungsoptionen nutzen, wenn Sie keine Krypto-Wallet haben. Sie kaufen dann Krypto und können auch beim Auszahlen wieder in Euro umtauschen. Hier sind einige der angebotenen Zahlungsoptionen:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

USDC

USDT

Ripple

VISA

Mastercard

Apple Pay

Google Pay

Das Spiele-Portfolio mit über 4000 Games ist exzellent zusammengestellt. Spielehersteller wie Play’n GO, Pragmatic Play und Novomatic gewährleisten, dass durchweg hohes Niveau geboten wird. Book of Ra Deluxe ist vielleicht das bekannteste Spiel im Programm, aber auch The Dog House, Big Bass Bonanza und Book of Dead sind enorm populär.

Ein Besuch im exzellenten Live Casino lohnt sich ebenfalls. Alle Top-Spiele von Evolution Gaming sind verfügbar und auch Pragmatic Play liefert einige erstklassige Spiele für das Live-Programm.

Das Coin Casino gehört zu den Casinos mit schneller Auszahlung, denn wenn Sie mit Bitcoin oder einer anderen schnellen Kryptowährungen auszahlen, bekommen Sie das Geld innerhalb weniger Minuten gutgeschrieben. Für Fragen und Probleme gibt es einen zuverlässigen Kundensupport auf Deutsch, der über Live-Chat und per E-Mail erreichbar ist.

Eine mobile Coin Casino App können Sie ebenfalls nutzen, indem Sie die Web-App auf einem Smartphone oder einem Tablet aufrufen.

Vorteile

Spektakulärer 30.000 $ Bonus

Spiele von Novomatic, Play’n GO und anderen Top-Herstellern

Hochwertiges Live Casino

Nachteile

Bonusfrist nur 14 Tage

2. Lucky Block

Lucky Block ist ein echtes Krypto-Casino, das komplett auf Blockchain-Technologie basiert. Das Casino hat mit dem Lucky Block Token sogar eine eigene Währung. Die Glücksspiele werden unter einer Curaçao-Lizenz angeboten. Das ist eine solide Lösung, insbesondere seit Curaçao das gesamte Glücksspielrecht reformiert hat.

Wenn Sie ein Casino ohne Spielersperre in Deutschland suchen, ist Lucky Block aufgrund der Curaçao-Lizenz eine spannende Option. Die Seriosität haben wir überprüft und beim Praxistest keine Beanstandungen notiert. Alles läuft fair ab und Sie können davon ausgehen, dass Ihre Gewinne auch in großer Höhe ausgezahlt werden.

Das Spielangebot ist hervorragend. Mit mehr als 5000 Spielen wird deutlich mehr geboten als in den größten Online-Spielhallen mit LUGAS. Natürlich gibt es auch ein exzellentes Live Casino. Wir haben beim Test viel Zeit mit dem Spiel-Portfolio verbracht und dabei viele bekannte Spielautomaten und Live-Dealer-Spiele gefunden. Hier sind einige Highlights:

Gates of Olympus

Legacy of Dead

Aviator

Money Train 4

Dragon Tiger

Super Sic Bo

Live-Roulette

Live-Blackjack

Video Poker

Lucky Block ist vornehmlich ein Krypto-Casino, aber Sie haben auch die Option, mit einer Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay einzuzahlen. Auf diesem Weg können Sie sogar Euro in Bitcoin oder andere Kryptowährungen umtauschen, ohne eine Krypto-Börse zu nutzen. Dazu akzeptiert Lucky Block alle bekannten Kryptowährungen (20+) von Bitcoin über Ethereum bis DOGE.

Zum Einstieg gibt es einen 25.000 $ (200 %) Bonus und sogar noch 50 Freispiele obendrauf. Das ist ein Willkommenspaket, mit dem auch die größten High Roller viel Freude haben können.

Wenn Sie eine Frage haben oder ein akutes Problem lösen möchten, sollten Sie sich an den deutschen Kundenservice wenden. Nach unseren Erfahrungen reagiert der deutsche Support im Live-Chat innerhalb weniger Minuten.

Einen mobilen Zugang zum Lucky Block Casino gibt es selbstverständlich auch. Sie können direkt über die Web-App mobil spielen, ganz ohne Download und Installation einer nativen App. Diese Lösung hat sich im Test bewährt. Sie müssen auf nichts verzichten. Alle Spiele, Zahlungsmethoden und Kontofunktion sind mobil verfügbar.

Vorteile

Genialer 000 $ Bonus für Neukunden

000 $ Bonus für Neukunden Transaktionen in Euro & Krypto

ErstklassigerLive-Support auf Deutsch

Nachteile

Deutsche Website mit einigen Übersetzungsfehler

3. WSM Casino

Das WSM Casino gehört zu den Online Casinos ohne deutsche Regulierung, sitzt in Costa Rica und arbeitet auch mit einer Lizenz dieses südamerikanischen Landes. Für Glücksspiel-Fans hat dies den Vorteil, dass ein breites Spiele-Portfolio, ein erstaunlich hoher Neukundenbonus und ein geniales VIP-Programm auf einer seriösen Basis verfügbar sind. All diese Vorzüge wären unter der deutschen Regulierung nicht umsetzbar.

Wenn Sie im WSM Casino Geld einzahlen möchten, können Sie Kryptowährungen nutzen. Mit Google Pay, Apple Pay und Kreditkarte können Sie aber ebenfalls einzahlen. In diesem Fall wird das Guthaben dann in die gewünschte Kryptowährung umgetauscht.

Hier sind einige der akzeptierten Kryptowährungen:

Bitcoin

Ethereum

USDT

USDC

Ripple

Doge

Tron

Insgesamt stehen derzeit mehr als 15 Kryptowährungen zur Verfügung. Das ist nicht spektakulär, sollte aber für die meisten Spieler genügen.

Der Willkommensbonus hat eine beeindruckende Höhe. Sie erhalten 200 % auf die ersteinzahlung bis zu einer Summe von 25.000 $. Die zusätzlichen 50 Freispiele gelten für den Spielautomaten Wanted Dead or a Wild. Die Freispiele bekommen Sie allerdings nur, wenn Sie die hauseigene Währung $WSM für die erste Einzahlung verwenden.

Das prall gefüllte Spiele-Portfolio mit über 5000 Titeln kann sich sehen lassen. Bekannte Hersteller sind Play’n GO, Pragmatic Play und Novomatic. Vor allem Novomatic ist für viele Spieler ein triftiger Grund, das WSM Casino zu besuchen, denn Sie können Book of Ra Deluxe und viele weitere Novoline-Slots spielen.

Für den mobilen Besuch im WSM Casino gibt es eine Web-App. Sie müssen sich nicht mit dem Download und der Installation einer App beschäftigen, denn alles läuft direkt im Browser. Das gefällt uns hervorragend, zumal die Web-App inhaltlich und technisch einwandfrei funktioniert.

Für den Kundensupport steht ein Live-Chat zur Verfügung. Bei unserem Test mussten wir ein paar Mal etwa eine Viertelstunde warten, bis sich ein Mitarbeiter meldete. Das geht schneller. Aber der Support wird auf Deutsch angeboten und die Mitarbeiter sind freundlich, kompetent und hilfsbereit. Die Wartezeiten sind akzeptabel, zumal oft nur wenige Minuten vergehen, bis sich ein Mitarbeiter meldet.

Vorteile

Hervorragender 25.000 $ Bonus für Neukunden

Hochwertige Web-App für mobilen Zugang

Bis zu 100.000 € Bonus wöchentlich für VIPs

Nachteile

Freispiele nur mit hauseigener Währung $WSM

4. Mega Dice

Mega Dice gehört zu den jungen Online Casinos mit Anjouan-Lizenz. Die exotische Casino-Lizenz verbreitet sich in Europa und wir haben bereits zahlreiche Anbieter getestet. Insgesamt ist das Bild sehr positiv. Auch Mega Dice hat sich bei unserem Test als zuverlässiger und fairer Glücksspielanbieter mit korrekten Auszahlungen erwiesen.

Bei einem Online Casino ohne LUGAS ist Seriosität ein besonders wichtiges Thema. Wir haben nach unseren praktischen Erfahrungen keinen Zweifel daran, dass Mega Dice seriös arbeitet. Auch qualitativ hat Mega Dice allerdings einiges zu bieten. Dazu gehören insbesondere das fulminante Spiele-Portfolio und der spektakuläre Willkommensbonus.

Das Spiele-Portfolio umfasst über 6000 Titel von bekannten Herstellern wie Play’n GO, Relax Gaming, Hacksaw und Novomatic. Das legendäre Novoline-Portfolio ist ebenfalls verfügbar, sodass Sie nicht einmal auf Sizzling Hot Deluxe, Lord of the Ocean und Book of Ra Deluxe verzichten müssen, wenn Sie ohne LUGAS spielen.

Hier sind weitere Top-Spiele im Programm:

Book of Dead

Legacy of Dead

Eye of the Panda

Aviator

Bonanza Billion

Dazu gibt es sogar exklusive Mega Dice Spielautomaten, die Sie ausschließlich in diesem Casino spielen können. Zudem haben Sie die Möglichkeit, in einem gut ausgestatteten Live Casino zu spielen.

Wenn Sie mit echtem Geld spielen möchten, sollten Sie sich unbedingt den spektakulären Willkommensbonus anschauen. Der 1 BTC (200 %) Bonus ist überragend, nicht nur für High Roller. Mit den zusätzlichen 50 Freispielen und einer Gratis-Sportwette ergibt sich ein beeindruckendes Gesamtpaket.

Ein Besuch im Mega Dice Casino funktioniert auch mobil, denn es gibt eine Web-App, die nach unseren Erfahrungen auf allen gängigen Smartphones und Tablets läuft. Eine Installation ist weder vorgesehen noch notwendig.

Sollten Sie einmal eine Frage zu den Bonusbedingungen, zu Auszahlungen oder zu einem anderen Thema haben, können Sie sich an den deutschsprachigen Support wenden, entweder per Live-Chat oder per E-Mail. Der Support ist nach unseren Erfahrungen mit fähigem Personal besetzt und reagiert flott auf Anfragen.

Vorteile

Genialer 1 BTC Willkommensbonus + 50 DS + Gratis-Sportwette

Mehr als 6000 Slots, Tischspiele und andere Games

Flotter deutschsprachiger Support mit Live-Chat

Nachteile

Keine Spiele von Pragmatic Play

5. TG.Casino

Das TG.Casino fällt aus der Reihe, denn es handelt sich um ein Telegram-Casino. Ist das gut oder schlecht? Bei unserem Test sind wir dieser Frage auf den Grund gegangen und haben festgestellt, dass das TG.Casino ordentlich in Curaçao lizenziert ist. Die Spiele laufen fair ab und Gewinne werden anstandslos ausgezahlt.

An der Seriosität haben wir keine Zweifel. Aber wie sieht es mit der Qualität aus? Zu den besten Online Casinos ohne LUGAS 2025 gehört das TG.Casino nach unserer Einschätzung, weil es einen ausgesprochen lukrativen Willkommensbonus, ein Top-Spielangebot und einen zuverlässigen deutschen Support gibt.

Fangen wir beim Willkommensbonus an: Sie können einen 200 % Einzahlungsbonus als neuer Kunde bekommen. Der maximale Betrag liegt bei 10 ETH. Als zusätzliche Belohnung erhalten Sie 50 Freispiele. Die TG.Casino Bonusbedingungen sind attraktiv und fair gestaltet, sodass Sie eine echte Gewinnchance haben.

Es gibt sogar noch weitere bemerkenswerte Vorzüge:

Wöchentlicher Cashback bis 25 %

Einfacher Zugang über Telegram

Perfektfür Handy-Spieler geeignet

Für Ein- und Auszahlungen stehen zahlreiche Zahlungsmethoden zur Verfügung. Neben VISA, Mastercard und einigen anderen Euro-Zahlungsmethoden werden auch zahlreiche Kryptowährungen akzeptiert. Wenn Sie eine der gängigen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum nutzen, sind Sie bestens aufgestellt.

Das Spiele-Portfolio von renommierten Herstellern wie NetEnt, Pragmatic Play, Quickspin, BGaming, Play’n GO, Endorphina oder auch Relax Gaming kann sich sehen lassen. Über 5000 Games stehen zur Verfügung.

Der Support spricht Deutsch und ist über einen Live-Chat zu jeder Tageszeit erreichbar. Wir haben mit einigen Mitarbeitern gesprochen. Die Reaktionszeit liegt meist unter 1 Minute und an der Kompetenz gibt es nichts zu meckern.

Für mobile Glücksspiele gibt es eine TG.Casino Web-App, die ordentlich funktioniert. Eine native App haben wir nicht vermisst.

Vorteile

5000+ Games (Slots, Tischspiele etc.)

10 ETH (200 %) Neukundenbonus + 200 Freispiele

Hochwertiger Support in deutscher Sprache

Nachteile

Einige Vorteile nur mit $TGC Token verfügbar

6. Instant Casino

Das Instant Casino macht seinem Namen alle Ehre, denn Sie können blitzschnell auszahlen, und zwar gebührenfrei. Bevor wir jedoch zu den Ein- und Auszahlungen im Detail kommen, möchten wir darauf hinweisen, dass das Instant Casino mit einer gültigen Anjouan-Lizenz ausgestattet ist. Die Seriosität des Angebotes haben wir beim Test überprüft und keinen Anlass für Beanstandungen gefunden.

Seriöse Online Casinos ohne LUGAS können durchaus langweilig sein, aber im Fall des Instant Casinos ist das definitiv nicht der Fall. Schon zum Auftakt geht es richtig zur Sache, denn Sie können mit der ersten Einzahlung einen lukrativen 200 % Bonus bis 7500 € einlösen. Zusätzlich gibt es sogar noch einen bemerkenswerten 10 % Cashback bis zu einer Maximalsumme von 10.000 €.

Wir haben uns intensiv mit dem Spielangebot beschäftigt, aber natürlich nicht alle Spiele ausprobiert. Angesichts der mehr als 6.000 Games im Programm wäre das auch ein bisschen viel verlangt. Aber wir haben uns vergewissert, dass die Qualität, die von den mehr als 80 Spieleherstellern gewährleistet wird, auf einem hohen Niveau ist. Hier sind einige der Top-Spiele im Portfolio:

Book of Dead (Play’n GO)

(Play’n GO) Book of Ra Deluxe (Novomatic)

(Novomatic) Sugar Rush 1000 (Pragmatic Play)

(Pragmatic Play) Lucky Lady’s Charm Deluxe (Novomatic)

(Novomatic) Big Bass Bonanza(Pragmatic Play)

Dazu gibt es ein glänzend ausgestattetes Live Casino mit Roulette, Blackjack, Poker, Baccarat und Spielshows wie Mega Wheel und Crazy Ball.

Für Ein- und Auszahlung können Sie zahlreiche Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und USDT nutzen. Dazu gibt es aber auch Euro-Zahlungsmethoden wie Mastercard, VISA, Apple Pay und Google Pay. Die Auszahlungen in Euro dauern bis zu 48 Stunden. Krypto-Auszahlungen werden hingegen meist innerhalb weniger Minuten freigegeben.

Wenn Sie eine Frage haben, können Sie den Kundensupport live kontaktieren. Dafür gibt es speziell einen Chat, den Sie überall im Casino aufrufen können. Bei unserem Test wurde öfter eine lange Warteschlange angezeigt, sodass wir teilweise über 10 Minuten warten mussten. Das ist nicht ideal, aber auch kein Drama.

Unsere mobilen Erfahrungen waren hingegen tadellos. Über die Web-App können Sie ein Konto eröffnen, den Neukundenbonus einlösen, das gesamte Spielangebot nutzen und am Ende auch Gewinne auszahlen.

Vorteile

000+ Games mit vielen Highlights

Blitzschnelle Auszahlungen mit Krypto

Auch Euro wird akzeptiert

Nachteile

Live-Support könnte etwas schneller sein

7. Golden Panda

Im Golden Panda wird eine sichere Spielumgebung geboten. Die Anjouan-Lizenz ist gültig und das gesamte Angebot ist seriös aufgestellt. Davon haben wir uns bei unserem gründlichen Test, bei dem wir ein Konto eröffnet und Geld eingezahlt haben, selbst überzeugt. Auch und gerade bei der flotten und zuverlässigen Gewinnauszahlung zeigt sich, dass Golden Panda korrekt arbeitet.

Das Spielangebot hat eine erstaunlich hohe Qualität für ein Online Casino, das viele Glücksspiel-Fans wahrscheinlich nicht kennen. Mit Book of Ra Deluxe, Lord of the Ocean, Lucky Lady’s Charm Deluxe und zahlreichen weiteren Novoline-Slots werden legendäre Spiele angeboten. Insgesamt gibt es mehr als 6.000 Games, von Herstellern wie Pragmatic Play, Play’n GO, Netgaming und Kalamba.

Online Casinos ohne LUGAS Anschluss haben den großen Vorteil, dass es kein niedriges Einzahlungslimit gibt. Deswegen können Sie einen formidablen 200 % Bonus bis 5000 € im Golden Panda einlösen. Als zusätzliche Belohnung für die gelungene erste Einzahlung gibt es 50 Freespins, die nach unseren Erfahrungen perfekt für den Einstieg geeignet sind.

Weitere Bonuschancen und Aktionen warten nach dem Willkommensbonus auf Sie:

Kalamba 2 Mio. Prize Drop

Prize Drop Zahlreiche Slots-Turniere mit lukrativen Preisgeldern

mit lukrativen Preisgeldern Bis zu 10 % Cashbackzur Reduzierung der Verluste

Wenn Sie mit echtem Geld spielen möchten, müssen Sie natürlich eine passende Zahlungsmethode auswählen. Kryptowährungen werden in einer großen Bandbreite von Bitcoin über Ethereum und USDT bis DOGE im Golden Panda akzeptiert. Für Euro-Transaktionen können Sie eine Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, Open Banking und eine Banküberweisung (nur Auszahlung) nutzen.

Für tatkräftige Unterstützung bei Fragen und Problemen gibt es einen ordentlichen Kundenservice, der per E-Mail und Live-Chat erreichbar ist. Wir haben beim Test den deutschen Support ausprobiert, der mit Übersetzungstools arbeitet, aber trotzdem ordentlich funktioniert. Die Reaktionszeiten sind sehr kurz.

Mobile Glücksspiel-Fans bleiben nicht außen vor im Golden Panda, denn es gibt eine moderne Web-App, mit der es möglich ist, das gesamte Portfolio auf einem Smartphone oder einem Tablet zu nutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Android-Gerät oder ein Apple-Gerät verwenden.

Vorteile

Bis zu 5000 € Bonus und 50 Freespins für Neukunden

5000+ Games (Slots, Tischspiele & andere Spiele)

Seriös lizenziert (Anjouan)

Nachteile

Nur wenige Zahlungsmethoden für Euro-Transaktionen

8. Discasino

Das Discasino ist kein normales Online Casino. Zwar werden auch Tischspiele, Spielautomaten und viele weitere Glücksspiel angeboten. Es gibt auch einen lukrativen Willkommensbonus, einen Kundenservice, eine mobile App und alles andere, was Sie von einem typischen Casino kennen. Aber das Discasino ist ein Discord Casino mit Anjouan-Lizenz.

Discord ist eine Kommunikationsplattform, die Sie vielleicht schon kennen, da viele Kreative und Unternehmen diese Plattform nutzen, um mit Kunden und Gleichgesinnten zu chatten. Im Discasino können Sie mit anderen Kunden und dem Kundensupport direkt über Discord kommunizieren. Dadurch entsteht ein gemeinschaftliches Casino-Erlebnis, das uns ausgesprochen gut gefällt.

Das Spiele-Portfolio kann sich sehen lassen und umfasst neben Spielautomaten von zahlreichen Herstellern auch ein Live Casino mit hochwertigen Tischspielen und Gameshows. Besonders gut hat uns zudem die umfangreiche Auswahl an modernen Crash Games gefallen, die eine schöne Alternative zu klassischen Spielautomaten darstellen.

Im Discasino gibt es ein beeindruckendes Bonusprogramm:

Willkommensbonus : 200 % Bonus bis 10.000 USDT

: 200 % Bonus bis 10.000 USDT Wöchentlich : bis zu 20 % Cashback

: bis zu 20 % Cashback Lukratives VIP-Programmmit 11 Stufen

Das Online Casino ohne LUGAS System ermöglicht Ihnen Ein- und Auszahlungen mit über zehn Kryptowährungen. Die großen Namen wie Bitcoin, Ethereum, USDT, Tron, BNB und USDC sind natürlich dabei. Nach unseren Erfahrungen werden die Auszahlungen sehr schnell erledigt, sodass Sie nicht lange auf Ihre Gewinne warten müssen.

Es gibt viele Glücksspiel-Fans, die ausschließlich mobil spielen. Das Discasino ist auch für diese Zielgruppe bestens geeignet, denn es gibt eine Web-App, mit der Sie auf allen aktuellen Smartphones und Tablets das Angebot nutzen können.

Sollten Sie eine Frage zu Discord oder anderen Inhalten haben, können Sie sich an den Kundenservice wenden oder direkt über die Community Informationen einholen. Bei Fragen zum persönlichen Konto, zu Einzahlungen oder Auszahlungen ist allerdings der Support per Live-Chat klar die bessere Wahl. Der Support reagiert flott und ist nach unseren Erfahrungen hilfsbereit.

Vorteile

Mehr als 8000 Spiele im Portfolio

Bis zu 10.000 USDT Bonus für Neukunden

Regelmäßig bis zu 20 % Cashback

Nachteile

Leider keine deutsche Übersetzung

9. Samba Slots

Samba Slots ist ein junges Curaçao-Casino, das nach unseren Erkenntnissen seriös arbeitet. Warum wissen wir das? Wir haben beim Test mehrmals ausgezahlt und unser Geld stets anstandslos bekommen. Das ist das wichtigste Seriositätsmerkmal. Aber auch darüber hinaus hat Samba Slots beim Test einen guten Eindruck hinterlassen.

Eine LUGAS Registrierung müssen Sie nicht befürchten. Das merken Sie allerdings auch sofort, wenn Sie die erste Einzahlung angehen, denn Sie können einen 200 % Bonus bis 5.000 € einlösen. Dieses Bonusangebot wäre in einem Casino mit LUGAS nicht vorstellbar. 50 Freispiele könnten Sie hingegen auch in einem deutschen Casino bekommen.

Es gibt nicht viele klassische Zahlungsmethoden. VISA und Mastercard können Sie für Einzahlungen nutzen, dazu eine Banküberweisung für Auszahlungen. Ansonsten setzt das Samba Slots Casino voll und ganz auf Kryptowährungen. Hier ist eine Auswahl der akzeptierten Kryptowährungen:

Bitcoin

Bitcoin Cash

Ethereum

Solana

BNB

Ripple

Tron

DOGE

USDC

USDT

Für Fragen steht der Kundenservice zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung. Wir haben den Live-Chat viele Male beim Test ausprobiert und dabei festgestellt, dass die Wartezeit zwischen wenigen Sekunden und wenigen Minuten liegt, also immer überdurchschnittlich gut ist. Der E-Mail-Support könnte schneller sein, antwortet aber meist innerhalb von 24 Stunden.

Das attraktive Willkommenspaket können Sie mit vielen erstklassigen Spielen einlösen. Zum Spielangebot zählen Spielautomaten wie Wanted Dead or a Wild, Le King, Booze Bash, Book of Dead und sogar zahlreiche Novoline-Slots wie Book of Ra Deluxe und Lord of the Ocean. Novomatic, Play’n GO und Hacksaw sind nur einige der bekannten Namen im Portfolio.

Es gibt auch ein ansehnliches Live Casino, in dem Sie Roulette, Blackjack und viele weitere klassische Spiele erleben können. Auch einige unterhaltsame Spielshows sind verfügbar, etwa Mega Wheel und Football Studio.

Beim Test haben wir auch mobile Erfahrungen im Samba Slots Casino gesammelt, indem wir mit einem iPhone und einem Android-Handy das Casino über die Web-App besucht haben. Wir haben nichts zu beanstanden, denn das gesamte Casino-Portfolio sowie sämtliche Kontofunktionen sind mobil verfügbar.

Vorteile

5000+ Tischspiele, Spielautomaten, Bingo etc.

Hochwertiges Live Casino mit großer Auswahl

Bis zu 5000 € Bonus + 50 Freespins für Neukunden

Nachteile

E-Mail-Support könnte schneller sein

10. Fast Slots

Fast Slots ist ein Online Casino mit Curaçao-Lizenz und erst seit 2025 auf dem Markt. Bei unserem Test haben wir festgestellt, dass das Casino nicht nur seriös arbeitet, sondern auch inhaltlich einiges zu bieten hat. Ohne LUGAS Limit können Sie mit beträchtlichen Summen spielen, hochwertige Glücksspiele nutzen und viel Spaß mit lukrativen Aktionen haben.

Schon bei der ersten Einzahlung können Sie durchstarten, denn es gibt ein lukratives 5000 € Willkommenspaket mit zusätzlich 50 Freespins. Dieses Willkommenspaket können Sie im umfangreichen Spiele-Portfolio von über 50 Spieleherstellern durchspielen. Mehr als 5000 Titel stehen zur Verfügung und es gibt sogar ein erstklassiges Live Casino.

Hier sind einige der bekanntesten Spiele im jungen Fast Slots Casino:

Book of Ra Deluxe (Novomatic, Novoline)

(Novomatic, Novoline) Wanted Dead or A Wild (Hacksaw)

(Hacksaw) Coins of Leprechaun (Betsoft)

(Betsoft) Playboy Roulette (Microsoft Live)

(Microsoft Live) Wheel of Fortune(Betgames TV)

Die Auswahl ist großartig, auch wenn ein paar der bekanntesten Spielehersteller im Portfolio fehlen. Aber angesichts der großen Auswahl an Novoline-Slots und der hochwertigen Live-Dealer-Spiele ist das für uns kein großes Thema.

Den Kundenservice haben wir uns bei Fast Slots natürlich auch angeschaut und gründliche Tests durchgeführt. Wir haben Fragen gestellt, Probleme simuliert und immer geschaut, wie die Mitarbeiter reagieren. Ganz wichtig: Die Erreichbarkeit über den Live-Chat ist top und auch der E-Mail-Service reagiert innerhalb weniger Stunden. An jeder Stelle wird deutlich, dass es sich um ein gut ausgebildetes Serviceteam handelt.

Das gesamte Fast Slots Casino ist mobil optimiert, sodass Sie auf einem iPhone oder einem Tablet spielen können, ohne dass Sie eine App installieren müssen. Die Web-App ist eine moderne und technisch einwandfreie Lösung, die nach unseren Erkenntnissen auf allen gängigen mobilen Endgeräten erstklassig funktioniert.

Vorteile

Über 5000 Spiele inklusive Novoline-Slots

Lukratives Willkommenspaket: 5000 € Bonus + 50 Freespins

Erstklassige Web-App für alle mobilen Endgeräte

Nachteile

Einige große Spielehersteller fehlen

Was ist LUGAS und wie funktioniert es im Online Casino?

Das Länderübergreifende Glücksspielaufsichtssystem (LUGAS) ist ein Glücksspielaufsichtssystem, mit dem in Deutschland sichergestellt wird, dass lizenzierte Online-Casinos die vereinbarten Einzahlungslimits einhalten. Gesetzlich ist vorgegeben, dass Spieler nicht mehr als 1000 € pro Monat einzahlen dürfen.

Es gibt Ausnahmen von der Regel, aber auch dann gilt ein festes Einzahlungslimit für jeden Spieler, der anbieterübergreifend kontrolliert werden muss. Deswegen sind alle Casinos mit deutscher Lizenz an LUGAS angeschlossen. Vor jeder Einzahlung wird über LUGAS überprüft, ob mit der Einzahlung das Limit überschritten wird. Ist dies der Fall, wird die Einzahlung verweigert.

Ein Online Casino ohne LUGAS ist zunächst nicht anderes als ein Online-Casino, das nicht an das deutsche Glücksspielaufsichtssystem angeschlossen ist. Etwas weiter gefasst bedeutet dies, dass das Casino keine deutsche Lizenz hat. In der Praxis folgt daraus, dass zahlreiche Einschränkungen wegfallen und die Casinos für ambitionierte Spieler wesentlich attraktiver sind als die deutsche Konkurrenz.

Warum Spieler LUGAS vermeiden möchten

Schon ein Blick auf die besten Casinos ohne LUGAS im Vergleich zeigt deutlich, warum viele Glücksspiel-Fans LUGAS vermeiden möchten. Die Qualität in den internationalen Casinos, die nicht an das deutsche Glücksspielaufsichtssystem angeschlossen sind, ist wesentlich höher. Es gibt hohe Bonusangebote, kein niedriges Einzahlungslimit, größere Spiele-Portfolios, Tischspiele, Live Casinos und alles, was sich ein anspruchsvoller Spieler wünscht.

Im Folgenden erklären wir anhand einiger zentraler Punkte, warum ein Online Casino ohne LUGAS für die meisten Spieler die erste Wahl ist.

Sperrdateien & Zwangspausen in lizenzierten Casinos

Alle Casinos, die in Deutschland lizenziert sind, sind an eine zentrale Sperrdatei (OASIS) angeschlossen, mit der überprüft wird, ob der Spieler dazu berechtigt ist, das Casino zu nutzen. Wenn es eine temporäre oder dauerhafte Sperre gibt, verweigert das Casino den Zugang.

Besonders ärgerlich ist zudem, dass beim Wechsel zu einem anderen lizenzierten Casino eine Pause vorgeschrieben ist. Anstatt nach Lust und Laune zwischen Casinos zu wechseln, müssen Spieler in den deutschen Casinos bei jedem Wechsel eine Pause von 5 Minuten abwarten, bevor wieder ein Log-in möglich ist. Das ist ein lästiges Problem, das es in Casinos ohne LUGAS nicht gibt.

1.000 € Einzahlungslimit pro Monat (anbieterübergreifend)

Das Einzahlungslimit in Höhe von 1000 € wird über LUGAS kontrolliert. In der Zentraldatei, die zum Glücksspielaufsichtssystem in Deutschland gehört, wird jede Einzahlung in einem lizenzierten Casino gespeichert. Wenn eine Einzahlung das vereinbarte Einzahlungslimit überschreiten würde, wird die Transaktion verweigert.

Wenn Sie hingegen in einer Online-Spielothek ohne LUGAS spielen, findet keine übergeordnete Kontrolle statt. Sie müssen nur das Limit des Casinos einhalten, das typischerweise weit über 1000 € liegt. High Roller können oft sogar individuelle Limits vereinbaren, die deutlich höher sind als die Standardlimits.

Kein anonymer Zugang möglich – und keine anonymen Zahlungen

Anonymes Spielen ist in Deutschland nicht vorgesehen. Das Gegenteil ist der Fall: Sie müssen detailliert nachweisen, wer Sie sind, um überhaupt Zutritt zu den Online Casinos mit deutscher Lizenz zu erhalten.

Eine Kontoverifizierung ist auch in internationalen Casinos üblich. Aber Sie haben den immensen Vorteil, dass Ihre finanziellen Transaktionen nicht von Behörden erfasst werden. Wenn Sie Bitcoin oder eine andere Kryptowährung nutzen, sind die Transaktionen sogar komplett anonym.

Ist das Umgehen von LUGAS in Deutschland legal?

Ein Online Casino ohne LUGAS Limit hat in Deutschland keine Lizenz und wird deswegen auch nicht von den zuständigen Behörden anerkannt. Die internationalen Casinos bewegen sich in einem Graumarkt, der sich kaum kontrollieren lässt.

Wir können an dieser Stelle keine juristische Beratung vornehmen. Aber Tatsache ist, dass es zahlreiche Spieler gibt, die aus guten Gründen in Casinos ohne Anschluss an das deutsche Glücksspielaufsichtssystem spielen.

Welche Lizenzen sind sicher – trotz fehlendem LUGAS?

Es gibt nach unserer Auffassung keine Casino-Lizenz, die prinzipiell sicher ist. Auch mit deutschen und britischen Lizenzen, den beiden strengsten Lizenzen in Europa, kann Schindluder getrieben werden. Für uns ist deswegen bei einem Online Casino ohne LUGAS die Lizenz zwar ein wichtiges, aber kein allein entscheidendes Merkmal. Wichtiger ist unser Casino-Test mit echten Erfahrungen aus der Kundenperspektive.

Malta Gaming Authority (MGA) – die klassische Lizenz

Die maltesische Casino-Lizenz genießt einen sehr guten Ruf. Die Lizenzbedingungen sind über die Jahre deutlich strenger geworden. Ein Casino mit Malta-Lizenz muss einen ordentlichen Spielerschutz implementieren. Auch der hohe Preis für die Malta-Lizenz ist ein Grund dafür, dass viele etablierte Glücksspielanbieter in Europa diese Lizenz nutzen.

Curaçao Gaming Authority – die neue Curaçao-Lizenz

Die Curaçao-Lizenz wurde komplett überarbeitet. Mit der Curaçao Gaming Authority wurde zudem eine neue Glücksspielbehörde geschaffen. Die Qualität der neuen Curaçao-Lizenz ist nicht ganz auf dem Niveau der europäischen Lizenzen, aber deutlich höher als bei der alten Curaçao-Lizenz.

Anjouan & andere

Anjouan ist eine autonome Teilrepublik der Republik der Komoren. Die Anjouan-Lizenz wird von Anjouan Gaming vergeben. Wie bei anderen exotischen Lizenzen, etwa von Kahnawake (Kanada), den Philippinen oder Costa Rica, gilt, dass die Lizenzbedingungen eher lasch sind. Deswegen schauen wir genau hin und machen einen besonders umfangreichen Seriositätstest.

Vorteile von Casinos ohne LUGAS

Ein Online Casino mit LUGAS ist für anspruchsvolle Glücksspiel-Fans nur schwer zu ertragen. Durch die vielen rechtlichen Einschränkungen ist es kaum möglich, Spaß zu haben. Das fängt beim Einzahlungslimit an und hört beim Einsatzlimit nicht auf. Wir haben eine Liste mit allen Vorteilen zusammengestellt, die Sie haben, wenn Sie in einer Online-Spielbank ohne LUGAS spielen.

Es ist kein Zufall, dass die Liste so lang ist. In Deutschland ist man bemüht, das Glücksspielangebot so unattraktiv wie möglich zu machen. Dahingegen haben die internationalen Casino-Betreiber den Anspruch, möglichst attraktive Glücksspielangebote zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis ist bemerkenswert.

Kein 1000 € Einzahlungslimit

1000 € Einzahlungslimit Kein 1 € Einsatzlimit

1 € Einsatzlimit Keine ständige Überwachung des Spielverhaltes

ständige Überwachung des Spielverhaltes Keine Finanzprüfung

Finanzprüfung Kein Anschluss an deutsche Sperrdatei

Anschluss an deutsche Sperrdatei Hohe Bonusangebote

Bonusangebote Viele Casinos akzeptierten Kryptowährungen

Casinos akzeptierten Kryptowährungen Lukrative VIP-Programme

VIP-Programme Hochwertige Live Casinos mit Tischspielen & Gameshows

Live Casinos mit Tischspielen & Gameshows Digitale Tischspiele

Tischspiele Deutlichgrößere Spiele-Portfolios

Risiken & worauf Sie unbedingt achten sollten

Es gibt einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten, wenn Sie ein Online Casino ohne LUGAS nutzen möchten. Wir haben viel Erfahrung mit Casinos, die sich im Graumarkt bewegen. Deswegen möchten wir Sie auf die folgenden Themen unbedingt hinweisen, damit Sie unschöne Erfahrungen sicher vermeiden können.

Seriosität ist alternativlos : Wenn ein Casino den Firmensitz im Ausland hat und eine ausländische Lizenz verwendet, ist es besonders wichtig, dass die Seriosität außer Frage steht. Nur seriöse Casinos können von uns eine Empfehlung bekommen.

: Wenn ein Casino den Firmensitz im Ausland hat und eine ausländische Lizenz verwendet, ist es besonders wichtig, dass die Seriosität außer Frage steht. Nur seriöse Casinos können von uns eine Empfehlung bekommen. Seriosität ohne Lizenz ausgeschlossen : Es ist schlichtweg nicht vorstellbar, dass es ein Online Casino ohne Lizenz gibt, das seriös arbeitet. Deswegen finden Sie in unserer Liste ausschließlich Glücksspielanbieter, die eine Lizenz haben.

: Es ist schlichtweg nicht vorstellbar, dass es ein Online Casino ohne Lizenz gibt, das seriös arbeitet. Deswegen finden Sie in unserer Liste ausschließlich Glücksspielanbieter, die eine Lizenz haben. Sichere Website: Die gesamte Website muss eine SSL-Verschlüsselung haben, damit Ihre Daten gut geschützt sind. In jedem Browser bekommen Sie eine Fehlermeldung in der Statusleiste angezeigt, wenn die SSL-Verschlüsselung defekt ist.

Fazit – Lohnt sich ein Casino ohne LUGAS?

Ein Online Casino ohne LUGAS ist interessant für Spieler, die mehr als 1000 € pro Monat einzahlen möchten. In Deutschland ist dies nur mit großem Aufwand möglich. Insbesondere müssten Sie Ihre Finanzen offenlegen, um ein höheres Limit als 1000 € zu bekommen. In den internationalen Casinos außerhalb des deutschen Systems bekommen Sie von vornherein höhere Limits.

Sie genießen allerdings noch viele weitere Vorteile, wenn ein Casino nicht an das LUGAS-System angeschlossen ist. Es gibt kein 1 € Einsatzlimit, keine Zwangspause beim Casino-Wechsel, keine Begrenzung des Portfolios auf Spielautomaten und auch die deutsche Sperrdatei wird nicht beachtet.

Wenn Sie uneingeschränkt spielen möchten, sind internationale Online-Spielbanken ohne LUGAS die bessere Wahl. Unsere Top-Empfehlung: CoinCasino. Die Plattform überzeugt mit fairen Bedingungen, attraktiven Boni, einer großen Spieleauswahl und voller Freiheit beim Spielen.

Bitte beachten Sie jedoch: Der Spielerschutz ist in diesen Casinos in der Regel schwächer als bei Anbietern mit deutscher Lizenz. Umso wichtiger ist, dass Sie eigenverantwortlich handeln und verantwortungsbewusst mit Ihrem Geld umgehen.

Häufig gestellte Fragen zu Casinos ohne LUGAS

Was ist der Hauptvorteil eines Casinos ohne LUGAS?

In einem Online Casino ohne LUGAS gibt es kein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit. Zudem gibt es keine zentrale Sperrdatei, keine Zwangspausen, kein 1 € Einsatzlimit und keine ständige Überwachung. Sie bewegen sich außerhalb des deutschen Glücksspielsystems und können deswegen ohne nennenswerte Einschränkungen spielen.

Sind Casinos ohne LUGAS in Deutschland legal?

Die Casinos ohne LUGAS bewegen sich in Deutschland in einem Graubereich. Nur die Casinos mit einer Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder sind im engeren Sinne legal. Aber es gibt zahlreiche Online Casinos, die in Deutschland verfügbar sind und sich im Graubereich bewegen.

Welche Lizenzen garantieren Sicherheit in Casinos ohne LUGAS?

Keine Lizenz garantiert Sicherheit, nicht einmal die deutsche Lizenz. Deswegen testen wir Casinos mit Lizenzen von Curaçao, Anjouan, Kahnawake und anderen Lizenzgebern gründlich. Nur wenn wir selbst erleben, dass ein Casino seriös arbeitet, gibt es von uns eine Empfehlung.

Kann ich in Casinos ohne LUGAS anonym spielen?

Nein, in einem Casino ohne LUGAS können Sie in der Regel nicht anonym spielen. Vor der Auszahlung ist meist eine Verifizierung des Kontos erforderlich. Aber Ihre Transaktionen können Sie anonym gestalten, wenn Sie sich für ein Krypto-Casino entscheiden.

Welche Risiken gibt es bei Casinos ohne LUGAS?

Ein Casino ohne LUGAS hat keinen Betreiber mit Firmensitz in Deutschland, oft nicht einmal in der EU. Bei Auszahlungsproblemen oder anderen Problemen ist es deswegen schwierig, juristisch vorzugehen. Deswegen ist es ratsam, ausschließlich in seriösen Online Casinos zu spielen, insbesondere in den Casinos, die wir Ihnen in diesem Ratgeber empfehlen.

