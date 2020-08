New Delhi, August 3: Prime Minister Narendra Modi on Monday thanked everyone involved in promoting, teaching and using Sanskrit language.

Sanskrit Day is observed every year on the full moon day of the Hindu calendar month of Shravan.

In a tweet in Sanskrit, the prime minister described Sanskrit as a beautiful language which has made India a repository of knowledge for many years.

Prime Minister Narendra Modi Tweet:

अद्य संस्कृतदिवसे ये संस्कृतभाषां पठन्ति तथा च जनेषु तस्याः प्रचारार्थं प्रयासं कुर्वन्ति तान् सर्वान् प्रणमामि। संस्कृतभाषा सुन्दरी भाषा अस्ति किञ्च सहस्रशः वर्षेभ्यः अस्माकं श्रेष्ठायाः संस्कृत्याः भागभूता अस्ति। आगामिषु वर्षेषु संस्कृतभाषायाः लोकप्रियता नितराम् अभिवर्धताम्। — Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2020

He urged everyone to work towards making Sanskrit more popular.