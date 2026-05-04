Tamil Nadu Election Result 2026: List of Winners From DMK, AIADMK, TVK, IUML and More

The counting of votes for the Tamil Nadu Assembly Election 2026 has concluded, with the Election Commission of India (DECI) declaring the results for all 234 seats of Tamil Nadu. Actor-turned-politician Vijay's Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) has emerged as the single-largest party as the commission declared the Tamil Nadu Election Result 2026. The 2026 Tamil Nadu Assembly elections have triggered a massive political upheaval, marked by the historic defeat of Chief Minister MK Stalin in Kolathur and a broader rejection of the ruling DMK. The BJP also suffered significant setbacks as high-profile leaders, including L. Murugan, Tamilisai Soundararajan, Vanathi Srinivasan, and S. Vijayadharani, all lost their respective contests. This widespread fall of established veterans across party lines underscores a definitive shift in the electorate, fueled by the rapid rise of Vijay's TVK and a clear demand for a new political era in the state. That said, LatestLY has compiled a list of winning candidates from the DMK, AIADMK, TVK, Congress and others.

The winners' list below will show the names of winning candidates and their respective parties. With 234 seats up for grabs, the majority mark in Tamil Nadu is 118. As none of the parties has crossed the majority mark to form a government in Tamil Nadu, the coastal state is heading for a hung assembly. It is worth noting that Tamil Nadu went to the polls in a single phase on April 23. The current assembly's term will end on May 10. Tamil Nadu Election Result 2026 Live News Updates: Thalapathy Vijay’s TVK Stuns Rivals With Massive Lead.

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: List of Winning Candidates

S No Constituency Winner Party 1 Alandur M.Harish TVK 2 Alangudi Siva.V.Meyyanathan DMK 3 Alangulam Paoul Manoj Pandian DMK 4 Ambasamudram Dr.Esakki Subaya AIADMK 5 Ambattur Balamurugan G TVK 6 Ambur VILWANATHAN. A.C. DMK 7 Anaikattu D.Velazhagan AIADMK 8 Andipatti Maharajan.A DMK 9 Anna Nagar V K Ramkumar TVK 10 Anthiyur Haribaskar.P AIADMK 11 Arakkonam (SC) V. Gandhiraj TVK 12 Arani Jayasudha. L AIADMK 13 Aranthangi Mohamed Farvas J TVK 14 Aravakurichi Elango. R DMK 15 Arcot S.M.Sukumar AIADMK 16 Ariyalur Rajendran S AIADMK 17 Aruppukottai Ramachandran. K.K.S.S.R DMK 18 Athoor I. Periasamy DMK 19 Attur (SC) Jayasankaran. A.P. AIADMK 20 Avadi R Ramesh Kumar TVK 21 Avanashi (SC) Kamali.S TVK 22 Bargur E.C. Govindarasan AIADMK 23 Bhavani Karuppanan. K.C AIADMK 24 Bhavanisagar (SC) V P Tamilselvi TVK 25 Bhuvanagiri Arunmozhithevan. A AIADMK 26 Bodinayakanur Panneerselvam.O DMK 27 Chengalpattu S. Thiyagarajan TVK 28 Chengam (SC) S.Velu AIADMK 29 Chepauk-Thiruvallikeni Udhayanidhi Stalin DMK 30 Cheyyar Mukkur N. Subramanian AIADMK 31 Cheyyur (SC) Rajasekar. E AIADMK 32 Chidambaram Thamimun Ansari. M DMK 33 Coimbatore (North) V. Sampathkumar TVK 34 Coimbatore (South) V Senthilbalaji DMK 35 Colachel Tharahai Cuthbert Congress 36 Coonoor M. Raju DMK 37 Cuddalore B.Rajkumar TVK 38 Cumbum Jeganathmishra PLA TVK 39 Dharapuram (SC) Sathyabama.P AIADMK 40 Dharmapuri Sowmiya Anbumani PMK 41 Dindigul Senthilkumar. I.P DMK 42 Dr. Radhakrishnan Nagar N Marie Wilson TVK 43 Edappadi Edappadi Palaniswami. K AIADMK 44 Egmore (SC) Rajmohan TVK 45 Erode (East) M Vijay Balaji TVK 46 Erode (West) Ananth Moghan K.K. TVK 47 Gandarvakkottai (SC) N. Subramanian TVK 48 Gangavalli (SC) Nallathambi. A AIADMK 49 Gingee Ganeshkumar A PMK 50 Gobichettipalayam K A Sengottaiyan TVK 51 Gudalur (SC) Dhravidamani.M DMK 52 Gudiyattam (SC) K.Sindu TVK 53 Gummidipoondi S Vijayakumar TVK 54 Harbour P K Sekarbabu DMK 55 Harur (SC) Sampathkumar. V AIADMK 56 Hosur Balakrishnareddy. P AIADMK 57 Jayankondam Vaithilingam G. PMK 58 Jolarpet Veeramani K.C. AIADMK 59 Kadayanallur Rajendran. T. M DMK 60 Kalasapakkam Agri Krishnamurthy. S S AIADMK 61 Kallakurichi (SC) Arul Vignesh C TVK 62 Kancheepuram R.V. Ranjithkumar TVK 63 Kangayam NSN Nataraj AIADMK 64 Kanniyakumari Thalavai Sundaram. N AIADMK 65 Karaikudi Dr. Prabhu. TK TVK 66 Karur M.R. Vijayabhaskar AIADMK 67 Katpadi Dr M Sudhakar TVK 68 Kattumannarkoil (SC) L.E. Jothimani VCK 69 Kavundampalayam Kanimozhi Santhosh TVK 70 Killiyoor Rajesh Kumar. S Congress 71 Kilpennathur Ramachandran.S AIADMK 72 Kilvaithinankuppam (SC) Thenral Kumar. E TVK 73 Kilvelur (SC) Latha. T CPI(M) 74 Kinathukadavu Vignesh K TVK 75 Kolathur V. S. Babu TVK 76 Kovilpatti Karunanithi.K DMK 77 Krishnagiri Mukundhan.P TVK 78 Krishnarayapuram (SC) Sathya. M TVK 79 Kulithalai Suriyanur. A. Chandram DMK 80 Kumarapalayam C.Vijayalakshmi TVK 81 Kumbakonam Vinoth TVK 82 Kunnam Sivasankar. S.S DMK 83 Kurinjipadi M.R.K.Panneerselvam DMK 84 Lalgudi Leemarose Martin AIADMK 85 Madathukulam R Jayaramakrishnan DMK 86 Madavaram M L Vijayprabhu TVK 87 Madurai Central Madhar Badhurudeen TVK 88 Madurai East Karthikeyan S TVK 89 Madurai North A Kallanai TVK 90 Madurai South M.M.Gopison TVK 91 Madurai West Thangapandi SR TVK 92 Madurantakam (SC) Maragatham Kumaravel.K AIADMK 93 Maduravoyal Rhevanth Charan TVK 94 Mailam Shanmugam C VE AIADMK 95 Manachanallur Kathiravan. S DMK 96 Manamadurai (SC) Elangovan.D TVK 97 Manapparai R. Kathiravan TVK 98 Mannargudi Kamaraj. S AMMKMNKZ 99 Mayiladuthurai Jamal Mohamed Younoos. Y.N Congress 100 Melur P.Vishwanathan Congress 101 Mettupalayam Sunilanand TVK 102 Mettur Venkatachalam. G AIADMK 103 Modakkurichi D.Shanmugan TVK 104 Mudukulathur R.S.Rajakannappan DMK 105 Musiri M Vignesh TVK 106 Mylapore Venkataramanan P TVK 107 Nagapattinam M.H.Jawahirullah DMK 108 Nagercoil Austin DMK 109 Namakkal Dilip C S TVK 110 Nanguneri Reddiarpatti V. Narayanan TVK 111 Nannilam Kamaraj. R AIADMK 112 Natham Natham Vishwanathan R AIADMK 113 Neyveli Rajendran.R AIADMK 114 Nilakkottai (SC) Ayyanar.R TVK 115 Oddanchatram Sakkarapani. R DMK 116 Omalur Mani.R AIADMK 117 Orathanadu R. Vaithilingam DMK 118 Ottapidaram (SC) P .Mathanraja TVK 119 Padmanabhapuram Chellaswamy. R CPI(M) 120 Palacode Anbalagan. K.P. AIADMK 121 Palani Ravimanoharan. K AIADMK 122 Palayamkottai M.Abdul Wahab DMK 123 Palladam K.Ramkumar TVK 124 Pallavaram J.Kamatchi TVK 125 Panruti Mohan.K AIADMK 126 Papanasam A.M. Shahjahan IUML 127 Pappireddippatti Maragatham Vetrivel AIADMK 128 Paramakudi (SC) Advocate. Kathiravan. K.K DMK 129 Paramathi-Velur Sekar S AIADMK 130 Pattukkottai Annadurai K DMK 131 Pennagaram Gajendran. S. TVK 132 Perambalur (SC) Sivakumar. K TVK 133 Perambur C. Joseph Vijay TVK 134 Peravurani Ashokkumar. N DMK 135 Periyakulam (SC) Sabari Iyngaran G. TVK 136 Perundurai Jayakumar. S AIADMK 137 Pollachi K. Nithyanandhan DMK 138 Polur Abisek. R TVK 139 Ponneri (SC) Dr Ravi M S TVK 140 Poompuhar Nivedha M Murugan DKM 141 Poonamallee (SC) R Prakasam TVK 142 Pudukkottai V. Muthuraja DMK 143 Radhapuram Dr.Satish Christopher TVK 144 Rajapalayam Jegadeshwari. K TVK 145 Ramanathapuram Katharbatcha Muthuramalingam DMK 146 Ranipet Thahira TVK 147 Rasipuram (SC) Logesh Tamilselvan D TVK 148 Rishivandiyam Karthikeyan K DMK 149 Royapuram K.V. Vijay Damu TVK 150 Saidapet Arul Prakasam. M TVK 151 Salem (North) Sivakumar. K TVK 152 Salem (South) Vijay Tamilan Parthiban. A TVK 153 Salem (West) Lakshmanan.S TVK 154 Sankarankovil (SC) Dr. Dhilipan Jaishankar AIADMK 155 Sankarapuram Rakesh R AIADMK 156 Sankari Vetrivel. S AIADMK 157 Sattur Kadarkarairaj. A DMK 158 Senthamangalam (ST) P Chandrasekar TVK 159 Sholavandan (SC) Karuppaiah.M.V TVK 160 Sholinghur G.Kapil TVK 161 Shozhinganallur ECR P Saravanan TVK 162 Singanallur K.S.Sri Giri Prasath TVK 163 Sirkazhi (SC) Senthilselvan.R DMK 164 Sivaganga Kulanthai Rani A TVK 165 Sivakasi Keerthana S TVK 166 Sriperumbudur (SC) Thennarasu.K TVK 167 Srirangam Ramesh TVK 168 Srivaikuntam Saravanan. G TVK 169 Srivilliputhur (SC) Karthik.A TVK 170 Sulur NM.Sukumar TVK 171 Tambaram D.Sarathkumar TVK 172 Tenkasi Dr.Kalai Kathiravan DMK 173 Thalli Ramachandran. T CPI 174 Thanjavur R Vijaysaravanan TVK 175 Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC) M R Pallavi TVK 176 Thirumangalam Manimaran.M DMK 177 Thirumayam Regupathy.S DMK 178 Thiruparankundram Nirmalkumar. R. TVK 179 Thiruporur B.Vijayaraj TVK 180 Thiruthuraipoondi (SC) Marimuthu. K CPI 181 Thiruvaiyaru Durai. Chandrasekaran DMK 182 Thiruvallur Dr T Arunkumar TVK 183 Thiruvarur Kalaivanan Poondi K DMK 184 Thiruverumbur Vijayakumar (A) Navalpattu S. VIJI TVK 185 Thiruvidaimarudur (SC) Govi.Chezhiaan DMK 186 Thiruvottiyur Senthil Kumar N TVK 187 Thiyagarayanagar Anand N TVK 188 Thondamuthur S.P.Velumani AIADMK 189 Thoothukkudi Srinath TVK 190 Thousand Lights Prabhakar.J.C.D TVK 191 Thuraiyur (SC) Ravisankar.M TVK 192 Tindivanam (SC) Vanni Arasu VCK 193 Tiruchendur Anitha R. Radhakrishnan DMK 194 Tiruchengodu Arunraj K G TVK 195 Tiruchirappalli (East) C. Joseph Vijay TVK 196 Tiruchirappalli (West) K.N.NEHRU DMK 197 Tiruchuli Thangam Thenarasu DMK 198 Tirukkoyilur Palanisamy S AIADMK 199 Tirunelveli Murughan.R.S. TVK 200 Tirupattur Dr.Thirupathi. N TVK 201 Tiruppathur Seenivasa Sethupathy. R TVK 202 Tiruppur (North) V.Sathyabama TVK 203 Tiruppur (South) Balamurugan. S TVK 204 Tiruttani G.Hari AIADMK 205 Tiruvadanai Rajeev TVK 206 Tiruvannamalai Velu. E.V DMK 207 Tittakudi (SC) Ganesan C.V DMK 208 Udhagamandalam Bhojarajan. M BJP 209 Udumalaipettai Jayakumar M. DMK 210 Ulundurpettai Vasanthavel G R DMK 211 Usilampatti Vijay.M TVK 212 Uthangarai (SC) N Elaiyaraja TVK 213 Uthiramerur Munirathinam.J TVK 214 Valparai (SC) Kutty (Alias) Sudhakar. A DMK 215 Vandavasi (SC) Ambethkumar. S DMK 216 Vaniyambadi Syed Farooq Basha SSB IUML 217 Vanur (SC) Gowtham D DMK 218 Vasudevanallur (SC) E.Raja DMK 219 Vedaranyam Manian. O.S AIADMK 220 Vedasandur Saminathan. T DMK 221 Veerapandi Palanivel. M.S TVK 222 Velachery Kumar. R TVK 223 Vellore M.M.Vinoth Kannan TVK 224 Veppanahalli Srinavasan.P.S DMK 225 Vikravandi Sivakumar C PMK 226 Vilathikulam Markandayan G V DMK 227 Vilavancode Praveen T.T Congress 228 Villivakkam Aadhav Arjuna TVK 229 Villupuram Lakshmanan R DMK 230 Viralimalai Vijayabasker. C AIADML 231 Virudhunagar Selvam P TVK 232 Virugampakkam Sabarinathan. R TVK 233 Vridhachalam Premallatha Vijayakant DMDK 234 Yercaud (ST) Usharani. P AIADMK

The Tamil Nadu Assembly Election results 2026 trends represent a tectonic shift in the state's political landscape, signalling the end of the long-standing bipolar dominance of the DMK and AIADMK. The emergence of actor-turned-politician C Joseph Vijay and his party, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), as a leading force has redefined the "Dravidian grammar" of the state. ‘Whistle Podu Moment’: TVK Chief Vijay Scripts Blockbuster Political Debut in Tamil Nadu Assembly Election Result 2026.

By winning over 100 seats in the Tamil Nadu assembly election 2026, TVK has successfully tapped into a massive anti-incumbency sentiment and captured the aspirations of a younger electorate seeking a "third way" alternative. At the end of counting for all rounds, TVK has won 108 seats, DMK 59 and AIADMK bagged 47 seats. Now that the Tamil Nadu Election Result 2026 is out, it is to be seen if TVK forms the government in the state and whether Vijay becomes the next Chief Minister of Tamil Nadu.

