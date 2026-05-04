Tamil Nadu Election Result 2026: List of Winners From DMK, AIADMK, TVK, IUML and More

The Tamil Nadu Election Result 2026 has resulted in a hung assembly, with Vijay's TVK emerging as the largest party with 108 seats. The DMK won 59 seats, including a shock defeat for MK Stalin in Kolathur, while the AIADMK secured 47. With no party hitting the 118-seat majority, the state faces a historic shift in its political landscape. Scroll below to see the full list of winning candidates from DMK, TVK, AIADMK and others.

By Sunny Rodricks | Published: May 05, 2026 07:14 AM IST
The counting of votes for the Tamil Nadu Assembly Election 2026 has concluded, with the Election Commission of India (DECI) declaring the results for all 234 seats of Tamil Nadu. Actor-turned-politician Vijay's Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) has emerged as the single-largest party as the commission declared the Tamil Nadu Election Result 2026. The 2026 Tamil Nadu Assembly elections have triggered a massive political upheaval, marked by the historic defeat of Chief Minister MK Stalin in Kolathur and a broader rejection of the ruling DMK. The BJP also suffered significant setbacks as high-profile leaders, including L. Murugan, Tamilisai Soundararajan, Vanathi Srinivasan, and S. Vijayadharani, all lost their respective contests. This widespread fall of established veterans across party lines underscores a definitive shift in the electorate, fueled by the rapid rise of Vijay's TVK and a clear demand for a new political era in the state. That said, LatestLY has compiled a list of winning candidates from the DMK, AIADMK, TVK, Congress and others.

The winners' list below will show the names of winning candidates and their respective parties. With 234 seats up for grabs, the majority mark in Tamil Nadu is 118. As none of the parties has crossed the majority mark to form a government in Tamil Nadu, the coastal state is heading for a hung assembly. It is worth noting that Tamil Nadu went to the polls in a single phase on April 23. The current assembly's term will end on May 10. Tamil Nadu Election Result 2026 Live News Updates: Thalapathy Vijay’s TVK Stuns Rivals With Massive Lead.

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: List of Winning Candidates

S No  Constituency  Winner  Party 
1  Alandur  M.Harish  TVK 
2  Alangudi  Siva.V.Meyyanathan DMK
3  Alangulam  Paoul Manoj Pandian DMK
4  Ambasamudram  Dr.Esakki Subaya AIADMK
5  Ambattur  Balamurugan G  TVK 
6  Ambur  VILWANATHAN. A.C.  DMK 
7  Anaikattu  D.Velazhagan AIADMK
8  Andipatti  Maharajan.A DMK
9  Anna Nagar  V K Ramkumar  TVK 
10  Anthiyur  Haribaskar.P AIADMK
11  Arakkonam (SC)  V. Gandhiraj  TVK 
12  Arani  Jayasudha. L AIADMK
13  Aranthangi  Mohamed Farvas J  TVK 
14  Aravakurichi  Elango. R  DMK 
15  Arcot  S.M.Sukumar AIADMK
16  Ariyalur  Rajendran S AIADMK
17  Aruppukottai  Ramachandran. K.K.S.S.R DMK
18  Athoor  I. Periasamy DMK 
19  Attur (SC)  Jayasankaran. A.P. AIADMK
20  Avadi  R Ramesh Kumar  TVK 
21  Avanashi (SC)  Kamali.S  TVK 
22  Bargur  E.C. Govindarasan AIADMK
23  Bhavani  Karuppanan. K.C AIADMK
24  Bhavanisagar (SC)  V P Tamilselvi  TVK 
25  Bhuvanagiri  Arunmozhithevan. A AIADMK
26  Bodinayakanur  Panneerselvam.O DMK
27  Chengalpattu  S. Thiyagarajan TVK
28  Chengam (SC)  S.Velu AIADMK
29  Chepauk-Thiruvallikeni  Udhayanidhi Stalin DMK 
30  Cheyyar  Mukkur N. Subramanian AIADMK
31  Cheyyur (SC)  Rajasekar. E AIADMK
32  Chidambaram  Thamimun Ansari. M  DMK 
33  Coimbatore (North)  V. Sampathkumar  TVK 
34  Coimbatore (South)  V Senthilbalaji  DMK 
35  Colachel  Tharahai Cuthbert   Congress
36  Coonoor  M. Raju  DMK 
37  Cuddalore  B.Rajkumar TVK
38  Cumbum  Jeganathmishra PLA  TVK 
39  Dharapuram (SC)  Sathyabama.P AIADMK
40  Dharmapuri  Sowmiya Anbumani   PMK
41  Dindigul  Senthilkumar. I.P  DMK 
42  Dr. Radhakrishnan Nagar  N Marie Wilson  TVK 
43  Edappadi  Edappadi Palaniswami. K AIADMK
44  Egmore (SC)  Rajmohan  TVK 
45  Erode (East)  M Vijay Balaji  TVK 
46  Erode (West)  Ananth Moghan K.K.  TVK 
47  Gandarvakkottai (SC)  N. Subramanian TVK
48  Gangavalli (SC)  Nallathambi. A AIADMK
49  Gingee    Ganeshkumar A  PMK 
50  Gobichettipalayam  K A Sengottaiyan  TVK 
51  Gudalur (SC)  Dhravidamani.M  DMK 
52  Gudiyattam (SC)  K.Sindu  TVK 
53  Gummidipoondi  S Vijayakumar  TVK 
54  Harbour  P K Sekarbabu  DMK 
55  Harur (SC)  Sampathkumar. V AIADMK
56  Hosur  Balakrishnareddy. P AIADMK
57  Jayankondam  Vaithilingam G.   PMK
58  Jolarpet  Veeramani K.C. AIADMK
59  Kadayanallur  Rajendran. T. M DMK
60  Kalasapakkam  Agri Krishnamurthy. S S AIADMK
61  Kallakurichi (SC)  Arul Vignesh C  TVK 
62  Kancheepuram  R.V. Ranjithkumar  TVK 
63  Kangayam  NSN Nataraj AIADMK
64  Kanniyakumari  Thalavai Sundaram. N AIADMK  
65  Karaikudi  Dr. Prabhu. TK TVK
66  Karur  M.R. Vijayabhaskar AIADMK
67  Katpadi  Dr M Sudhakar  TVK 
68  Kattumannarkoil (SC)    L.E. Jothimani   VCK
69  Kavundampalayam  Kanimozhi Santhosh  TVK 
70  Killiyoor  Rajesh Kumar. S Congress
71  Kilpennathur  Ramachandran.S AIADMK
72  Kilvaithinankuppam (SC)  Thenral Kumar. E  TVK 
73  Kilvelur (SC)    Latha. T   CPI(M)
74  Kinathukadavu  Vignesh K  TVK 
75  Kolathur  V. S. Babu  TVK 
76  Kovilpatti  Karunanithi.K DMK
77  Krishnagiri  Mukundhan.P  TVK 
78  Krishnarayapuram (SC)  Sathya. M TVK
79  Kulithalai  Suriyanur. A. Chandram  DMK 
80  Kumarapalayam  C.Vijayalakshmi  TVK 
81  Kumbakonam  Vinoth TVK
82  Kunnam  Sivasankar. S.S  DMK 
83  Kurinjipadi  M.R.K.Panneerselvam  DMK 
84  Lalgudi  Leemarose Martin AIADMK
85  Madathukulam  R Jayaramakrishnan  DMK 
86  Madavaram  M L Vijayprabhu  TVK 
87  Madurai Central  Madhar Badhurudeen TVK
88  Madurai East  Karthikeyan S TVK
89  Madurai North  A Kallanai  TVK 
90  Madurai South  M.M.Gopison TVK
91  Madurai West  Thangapandi SR TVK
92  Madurantakam (SC)  Maragatham Kumaravel.K AIADMK
93  Maduravoyal  Rhevanth Charan  TVK 
94  Mailam  Shanmugam C VE AIADMK
95  Manachanallur  Kathiravan. S  DMK 
96  Manamadurai (SC)  Elangovan.D TVK
97  Manapparai  R. Kathiravan  TVK 
98  Mannargudi   Kamaraj. S AMMKMNKZ
99  Mayiladuthurai  Jamal Mohamed Younoos. Y.N Congress
100  Melur  P.Vishwanathan Congress
101  Mettupalayam  Sunilanand  TVK 
102  Mettur  Venkatachalam. G AIADMK
103  Modakkurichi  D.Shanmugan  TVK 
104  Mudukulathur  R.S.Rajakannappan DMK
105  Musiri  M Vignesh  TVK 
106  Mylapore  Venkataramanan P  TVK 
107  Nagapattinam  M.H.Jawahirullah  DMK 
108  Nagercoil  Austin DMK
109  Namakkal  Dilip C S  TVK 
110  Nanguneri  Reddiarpatti V. Narayanan  TVK 
111  Nannilam  Kamaraj. R AIADMK
112  Natham  Natham Vishwanathan R AIADMK
113  Neyveli  Rajendran.R AIADMK
114  Nilakkottai (SC)  Ayyanar.R  TVK 
115  Oddanchatram  Sakkarapani. R  DMK 
116  Omalur  Mani.R AIADMK
117  Orathanadu  R. Vaithilingam DMK 
118  Ottapidaram (SC)  P .Mathanraja  TVK 
119  Padmanabhapuram  Chellaswamy. R   CPI(M)
120  Palacode  Anbalagan. K.P. AIADMK
121  Palani  Ravimanoharan. K AIADMK
122  Palayamkottai  M.Abdul Wahab DMK
123  Palladam  K.Ramkumar  TVK 
124  Pallavaram  J.Kamatchi  TVK 
125  Panruti  Mohan.K AIADMK
126  Papanasam  A.M. Shahjahan   IUML
127  Pappireddippatti  Maragatham Vetrivel AIADMK
128  Paramakudi (SC)  Advocate. Kathiravan. K.K DMK
129  Paramathi-Velur  Sekar S AIADMK
130  Pattukkottai  Annadurai K  DMK 
131  Pennagaram  Gajendran. S.  TVK 
132  Perambalur (SC)  Sivakumar. K TVK 
133  Perambur  C. Joseph Vijay  TVK
134  Peravurani  Ashokkumar. N DMK
135  Periyakulam (SC)  Sabari Iyngaran G. TVK
136  Perundurai  Jayakumar. S AIADMK
137  Pollachi  K. Nithyanandhan DMK 
138  Polur  Abisek. R TVK
139  Ponneri (SC)  Dr Ravi M S  TVK 
140  Poompuhar  Nivedha M Murugan  DKM 
141  Poonamallee (SC)  R Prakasam  TVK 
142  Pudukkottai  V. Muthuraja DMK
143  Radhapuram  Dr.Satish Christopher  TVK 
144  Rajapalayam  Jegadeshwari. K  TVK 
145  Ramanathapuram  Katharbatcha Muthuramalingam DMK
146  Ranipet  Thahira  TVK 
147  Rasipuram (SC)  Logesh Tamilselvan D  TVK 
148  Rishivandiyam  Karthikeyan K  DMK 
149  Royapuram  K.V. Vijay Damu  TVK 
150  Saidapet  Arul Prakasam. M  TVK 
151  Salem (North)  Sivakumar. K  TVK 
152  Salem (South)  Vijay Tamilan Parthiban. A  TVK 
153  Salem (West)  Lakshmanan.S  TVK 
154  Sankarankovil (SC)  Dr. Dhilipan Jaishankar AIADMK
155  Sankarapuram  Rakesh R AIADMK
156  Sankari  Vetrivel. S AIADMK
157  Sattur  Kadarkarairaj. A DMK
158  Senthamangalam (ST)  P Chandrasekar  TVK 
159  Sholavandan (SC)  Karuppaiah.M.V TVK
160  Sholinghur  G.Kapil TVK 
161  Shozhinganallur  ECR P Saravanan TVK
162  Singanallur  K.S.Sri Giri Prasath  TVK 
163  Sirkazhi (SC)  Senthilselvan.R  DMK 
164  Sivaganga  Kulanthai Rani A TVK
165  Sivakasi  Keerthana S  TVK 
166  Sriperumbudur (SC)  Thennarasu.K  TVK 
167  Srirangam  Ramesh  TVK 
168  Srivaikuntam  Saravanan. G  TVK 
169  Srivilliputhur (SC)  Karthik.A  TVK 
170  Sulur  NM.Sukumar  TVK 
171  Tambaram  D.Sarathkumar  TVK 
172  Tenkasi  Dr.Kalai Kathiravan DMK
173  Thalli    Ramachandran. T   CPI
174  Thanjavur  R Vijaysaravanan  TVK 
175  Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC)  M R Pallavi  TVK 
176  Thirumangalam  Manimaran.M DMK
177  Thirumayam  Regupathy.S DMK
178  Thiruparankundram  Nirmalkumar. R. TVK
179  Thiruporur  B.Vijayaraj  TVK 
180  Thiruthuraipoondi (SC)    Marimuthu. K   CPI
181  Thiruvaiyaru  Durai. Chandrasekaran  DMK 
182  Thiruvallur  Dr T Arunkumar  TVK 
183  Thiruvarur  Kalaivanan Poondi K  DMK 
184  Thiruverumbur  Vijayakumar (A) Navalpattu S. VIJI TVK
185  Thiruvidaimarudur (SC)  Govi.Chezhiaan  DMK 
186  Thiruvottiyur  Senthil Kumar N  TVK 
187  Thiyagarayanagar  Anand N  TVK 
188  Thondamuthur  S.P.Velumani AIADMK
189  Thoothukkudi  Srinath  TVK 
190  Thousand Lights  Prabhakar.J.C.D  TVK 
191  Thuraiyur (SC)  Ravisankar.M TVK
192  Tindivanam (SC)  Vanni Arasu   VCK
193  Tiruchendur  Anitha R. Radhakrishnan DMK
194  Tiruchengodu  Arunraj K G  TVK 
195  Tiruchirappalli (East)  C. Joseph Vijay  TVK 
196  Tiruchirappalli (West)  K.N.NEHRU  DMK 
197  Tiruchuli  Thangam Thenarasu DMK
198  Tirukkoyilur  Palanisamy S AIADMK
199  Tirunelveli  Murughan.R.S.  TVK 
200  Tirupattur  Dr.Thirupathi. N TVK
201  Tiruppathur  Seenivasa Sethupathy. R TVK
202  Tiruppur (North)  V.Sathyabama TVK
203  Tiruppur (South)  Balamurugan. S  TVK 
204  Tiruttani  G.Hari AIADMK
205  Tiruvadanai  Rajeev  TVK 
206  Tiruvannamalai  Velu. E.V DMK
207  Tittakudi (SC)  Ganesan C.V  DMK 
208  Udhagamandalam  Bhojarajan. M   BJP
209  Udumalaipettai Jayakumar M. DMK 
210  Ulundurpettai  Vasanthavel G R  DMK 
211  Usilampatti  Vijay.M TVK
212  Uthangarai (SC)  N Elaiyaraja  TVK 
213  Uthiramerur  Munirathinam.J  TVK 
214  Valparai (SC)  Kutty (Alias) Sudhakar. A  DMK 
215  Vandavasi (SC)  Ambethkumar. S  DMK 
216  Vaniyambadi    Syed Farooq Basha SSB   IUML
217  Vanur (SC)  Gowtham D  DMK 
218  Vasudevanallur (SC)  E.Raja DMK
219  Vedaranyam  Manian. O.S AIADMK
220  Vedasandur  Saminathan. T  DMK 
221  Veerapandi  Palanivel. M.S  TVK 
222  Velachery  Kumar. R  TVK
223  Vellore  M.M.Vinoth Kannan  TVK 
224  Veppanahalli  Srinavasan.P.S  DMK 
225  Vikravandi  Sivakumar C   PMK
226  Vilathikulam  Markandayan G V DMK
227  Vilavancode  Praveen T.T Congress
228  Villivakkam  Aadhav Arjuna  TVK 
229  Villupuram  Lakshmanan R  DMK 
230  Viralimalai  Vijayabasker. C AIADML
231  Virudhunagar  Selvam P  TVK 
232  Virugampakkam  Sabarinathan. R  TVK 
233  Vridhachalam  Premallatha Vijayakant   DMDK
234  Yercaud (ST)  Usharani. P AIADMK

The Tamil Nadu Assembly Election results 2026 trends represent a tectonic shift in the state's political landscape, signalling the end of the long-standing bipolar dominance of the DMK and AIADMK. The emergence of actor-turned-politician C Joseph Vijay and his party, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), as a leading force has redefined the "Dravidian grammar" of the state. ‘Whistle Podu Moment’: TVK Chief Vijay Scripts Blockbuster Political Debut in Tamil Nadu Assembly Election Result 2026.

By winning over 100 seats in the Tamil Nadu assembly election 2026, TVK has successfully tapped into a massive anti-incumbency sentiment and captured the aspirations of a younger electorate seeking a "third way" alternative. At the end of counting for all rounds, TVK has won 108 seats, DMK 59 and AIADMK bagged 47 seats. Now that the Tamil Nadu Election Result 2026 is out, it is to be seen if TVK forms the government in the state and whether Vijay becomes the next Chief Minister of Tamil Nadu.

