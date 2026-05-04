Tamil Nadu Election Result 2026: List of Winners From DMK, AIADMK, TVK, IUML and More
The Tamil Nadu Election Result 2026 has resulted in a hung assembly, with Vijay's TVK emerging as the largest party with 108 seats. The DMK won 59 seats, including a shock defeat for MK Stalin in Kolathur, while the AIADMK secured 47. With no party hitting the 118-seat majority, the state faces a historic shift in its political landscape. Scroll below to see the full list of winning candidates from DMK, TVK, AIADMK and others.
- Read in
- हिंदी
The counting of votes for the Tamil Nadu Assembly Election 2026 has concluded, with the Election Commission of India (DECI) declaring the results for all 234 seats of Tamil Nadu. Actor-turned-politician Vijay's Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) has emerged as the single-largest party as the commission declared the Tamil Nadu Election Result 2026. The 2026 Tamil Nadu Assembly elections have triggered a massive political upheaval, marked by the historic defeat of Chief Minister MK Stalin in Kolathur and a broader rejection of the ruling DMK. The BJP also suffered significant setbacks as high-profile leaders, including L. Murugan, Tamilisai Soundararajan, Vanathi Srinivasan, and S. Vijayadharani, all lost their respective contests. This widespread fall of established veterans across party lines underscores a definitive shift in the electorate, fueled by the rapid rise of Vijay's TVK and a clear demand for a new political era in the state. That said, LatestLY has compiled a list of winning candidates from the DMK, AIADMK, TVK, Congress and others.
The winners' list below will show the names of winning candidates and their respective parties. With 234 seats up for grabs, the majority mark in Tamil Nadu is 118. As none of the parties has crossed the majority mark to form a government in Tamil Nadu, the coastal state is heading for a hung assembly. It is worth noting that Tamil Nadu went to the polls in a single phase on April 23. The current assembly's term will end on May 10. Tamil Nadu Election Result 2026 Live News Updates: Thalapathy Vijay’s TVK Stuns Rivals With Massive Lead.
Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: List of Winning Candidates
|S No
|Constituency
|Winner
|Party
|1
|Alandur
|M.Harish
|TVK
|2
|Alangudi
|Siva.V.Meyyanathan
|DMK
|3
|Alangulam
|Paoul Manoj Pandian
|DMK
|4
|Ambasamudram
|Dr.Esakki Subaya
|AIADMK
|5
|Ambattur
|Balamurugan G
|TVK
|6
|Ambur
|VILWANATHAN. A.C.
|DMK
|7
|Anaikattu
|D.Velazhagan
|AIADMK
|8
|Andipatti
|Maharajan.A
|DMK
|9
|Anna Nagar
|V K Ramkumar
|TVK
|10
|Anthiyur
|Haribaskar.P
|AIADMK
|11
|Arakkonam (SC)
|V. Gandhiraj
|TVK
|12
|Arani
|Jayasudha. L
|AIADMK
|13
|Aranthangi
|Mohamed Farvas J
|TVK
|14
|Aravakurichi
|Elango. R
|DMK
|15
|Arcot
|S.M.Sukumar
|AIADMK
|16
|Ariyalur
|Rajendran S
|AIADMK
|17
|Aruppukottai
|Ramachandran. K.K.S.S.R
|DMK
|18
|Athoor
|I. Periasamy
|DMK
|19
|Attur (SC)
|Jayasankaran. A.P.
|AIADMK
|20
|Avadi
|R Ramesh Kumar
|TVK
|21
|Avanashi (SC)
|Kamali.S
|TVK
|22
|Bargur
|E.C. Govindarasan
|AIADMK
|23
|Bhavani
|Karuppanan. K.C
|AIADMK
|24
|Bhavanisagar (SC)
|V P Tamilselvi
|TVK
|25
|Bhuvanagiri
|Arunmozhithevan. A
|AIADMK
|26
|Bodinayakanur
|Panneerselvam.O
|DMK
|27
|Chengalpattu
|S. Thiyagarajan
|TVK
|28
|Chengam (SC)
|S.Velu
|AIADMK
|29
|Chepauk-Thiruvallikeni
|Udhayanidhi Stalin
|DMK
|30
|Cheyyar
|Mukkur N. Subramanian
|AIADMK
|31
|Cheyyur (SC)
|Rajasekar. E
|AIADMK
|32
|Chidambaram
|Thamimun Ansari. M
|DMK
|33
|Coimbatore (North)
|V. Sampathkumar
|TVK
|34
|Coimbatore (South)
|V Senthilbalaji
|DMK
|35
|Colachel
|Tharahai Cuthbert
|Congress
|36
|Coonoor
|M. Raju
|DMK
|37
|Cuddalore
|B.Rajkumar
|TVK
|38
|Cumbum
|Jeganathmishra PLA
|TVK
|39
|Dharapuram (SC)
|Sathyabama.P
|AIADMK
|40
|Dharmapuri
|Sowmiya Anbumani
|PMK
|41
|Dindigul
|Senthilkumar. I.P
|DMK
|42
|Dr. Radhakrishnan Nagar
|N Marie Wilson
|TVK
|43
|Edappadi
|Edappadi Palaniswami. K
|AIADMK
|44
|Egmore (SC)
|Rajmohan
|TVK
|45
|Erode (East)
|M Vijay Balaji
|TVK
|46
|Erode (West)
|Ananth Moghan K.K.
|TVK
|47
|Gandarvakkottai (SC)
|N. Subramanian
|TVK
|48
|Gangavalli (SC)
|Nallathambi. A
|AIADMK
|49
|Gingee
|Ganeshkumar A
|PMK
|50
|Gobichettipalayam
|K A Sengottaiyan
|TVK
|51
|Gudalur (SC)
|Dhravidamani.M
|DMK
|52
|Gudiyattam (SC)
|K.Sindu
|TVK
|53
|Gummidipoondi
|S Vijayakumar
|TVK
|54
|Harbour
|P K Sekarbabu
|DMK
|55
|Harur (SC)
|Sampathkumar. V
|AIADMK
|56
|Hosur
|Balakrishnareddy. P
|AIADMK
|57
|Jayankondam
|Vaithilingam G.
|PMK
|58
|Jolarpet
|Veeramani K.C.
|AIADMK
|59
|Kadayanallur
|Rajendran. T. M
|DMK
|60
|Kalasapakkam
|Agri Krishnamurthy. S S
|AIADMK
|61
|Kallakurichi (SC)
|Arul Vignesh C
|TVK
|62
|Kancheepuram
|R.V. Ranjithkumar
|TVK
|63
|Kangayam
|NSN Nataraj
|AIADMK
|64
|Kanniyakumari
|Thalavai Sundaram. N
|AIADMK
|65
|Karaikudi
|Dr. Prabhu. TK
|TVK
|66
|Karur
|M.R. Vijayabhaskar
|AIADMK
|67
|Katpadi
|Dr M Sudhakar
|TVK
|68
|Kattumannarkoil (SC)
|L.E. Jothimani
|VCK
|69
|Kavundampalayam
|Kanimozhi Santhosh
|TVK
|70
|Killiyoor
|Rajesh Kumar. S
|Congress
|71
|Kilpennathur
|Ramachandran.S
|AIADMK
|72
|Kilvaithinankuppam (SC)
|Thenral Kumar. E
|TVK
|73
|Kilvelur (SC)
|Latha. T
|CPI(M)
|74
|Kinathukadavu
|Vignesh K
|TVK
|75
|Kolathur
|V. S. Babu
|TVK
|76
|Kovilpatti
|Karunanithi.K
|DMK
|77
|Krishnagiri
|Mukundhan.P
|TVK
|78
|Krishnarayapuram (SC)
|Sathya. M
|TVK
|79
|Kulithalai
|Suriyanur. A. Chandram
|DMK
|80
|Kumarapalayam
|C.Vijayalakshmi
|TVK
|81
|Kumbakonam
|Vinoth
|TVK
|82
|Kunnam
|Sivasankar. S.S
|DMK
|83
|Kurinjipadi
|M.R.K.Panneerselvam
|DMK
|84
|Lalgudi
|Leemarose Martin
|AIADMK
|85
|Madathukulam
|R Jayaramakrishnan
|DMK
|86
|Madavaram
|M L Vijayprabhu
|TVK
|87
|Madurai Central
|Madhar Badhurudeen
|TVK
|88
|Madurai East
|Karthikeyan S
|TVK
|89
|Madurai North
|A Kallanai
|TVK
|90
|Madurai South
|M.M.Gopison
|TVK
|91
|Madurai West
|Thangapandi SR
|TVK
|92
|Madurantakam (SC)
|Maragatham Kumaravel.K
|AIADMK
|93
|Maduravoyal
|Rhevanth Charan
|TVK
|94
|Mailam
|Shanmugam C VE
|AIADMK
|95
|Manachanallur
|Kathiravan. S
|DMK
|96
|Manamadurai (SC)
|Elangovan.D
|TVK
|97
|Manapparai
|R. Kathiravan
|TVK
|98
|Mannargudi
|Kamaraj. S
|AMMKMNKZ
|99
|Mayiladuthurai
|Jamal Mohamed Younoos. Y.N
|Congress
|100
|Melur
|P.Vishwanathan
|Congress
|101
|Mettupalayam
|Sunilanand
|TVK
|102
|Mettur
|Venkatachalam. G
|AIADMK
|103
|Modakkurichi
|D.Shanmugan
|TVK
|104
|Mudukulathur
|R.S.Rajakannappan
|DMK
|105
|Musiri
|M Vignesh
|TVK
|106
|Mylapore
|Venkataramanan P
|TVK
|107
|Nagapattinam
|M.H.Jawahirullah
|DMK
|108
|Nagercoil
|Austin
|DMK
|109
|Namakkal
|Dilip C S
|TVK
|110
|Nanguneri
|Reddiarpatti V. Narayanan
|TVK
|111
|Nannilam
|Kamaraj. R
|AIADMK
|112
|Natham
|Natham Vishwanathan R
|AIADMK
|113
|Neyveli
|Rajendran.R
|AIADMK
|114
|Nilakkottai (SC)
|Ayyanar.R
|TVK
|115
|Oddanchatram
|Sakkarapani. R
|DMK
|116
|Omalur
|Mani.R
|AIADMK
|117
|Orathanadu
|R. Vaithilingam
|DMK
|118
|Ottapidaram (SC)
|P .Mathanraja
|TVK
|119
|Padmanabhapuram
|Chellaswamy. R
|CPI(M)
|120
|Palacode
|Anbalagan. K.P.
|AIADMK
|121
|Palani
|Ravimanoharan. K
|AIADMK
|122
|Palayamkottai
|M.Abdul Wahab
|DMK
|123
|Palladam
|K.Ramkumar
|TVK
|124
|Pallavaram
|J.Kamatchi
|TVK
|125
|Panruti
|Mohan.K
|AIADMK
|126
|Papanasam
|A.M. Shahjahan
|IUML
|127
|Pappireddippatti
|Maragatham Vetrivel
|AIADMK
|128
|Paramakudi (SC)
|Advocate. Kathiravan. K.K
|DMK
|129
|Paramathi-Velur
|Sekar S
|AIADMK
|130
|Pattukkottai
|Annadurai K
|DMK
|131
|Pennagaram
|Gajendran. S.
|TVK
|132
|Perambalur (SC)
|Sivakumar. K
|TVK
|133
|Perambur
|C. Joseph Vijay
|TVK
|134
|Peravurani
|Ashokkumar. N
|DMK
|135
|Periyakulam (SC)
|Sabari Iyngaran G.
|TVK
|136
|Perundurai
|Jayakumar. S
|AIADMK
|137
|Pollachi
|K. Nithyanandhan
|DMK
|138
|Polur
|Abisek. R
|TVK
|139
|Ponneri (SC)
|Dr Ravi M S
|TVK
|140
|Poompuhar
|Nivedha M Murugan
|DKM
|141
|Poonamallee (SC)
|R Prakasam
|TVK
|142
|Pudukkottai
|V. Muthuraja
|DMK
|143
|Radhapuram
|Dr.Satish Christopher
|TVK
|144
|Rajapalayam
|Jegadeshwari. K
|TVK
|145
|Ramanathapuram
|Katharbatcha Muthuramalingam
|DMK
|146
|Ranipet
|Thahira
|TVK
|147
|Rasipuram (SC)
|Logesh Tamilselvan D
|TVK
|148
|Rishivandiyam
|Karthikeyan K
|DMK
|149
|Royapuram
|K.V. Vijay Damu
|TVK
|150
|Saidapet
|Arul Prakasam. M
|TVK
|151
|Salem (North)
|Sivakumar. K
|TVK
|152
|Salem (South)
|Vijay Tamilan Parthiban. A
|TVK
|153
|Salem (West)
|Lakshmanan.S
|TVK
|154
|Sankarankovil (SC)
|Dr. Dhilipan Jaishankar
|AIADMK
|155
|Sankarapuram
|Rakesh R
|AIADMK
|156
|Sankari
|Vetrivel. S
|AIADMK
|157
|Sattur
|Kadarkarairaj. A
|DMK
|158
|Senthamangalam (ST)
|P Chandrasekar
|TVK
|159
|Sholavandan (SC)
|Karuppaiah.M.V
|TVK
|160
|Sholinghur
|G.Kapil
|TVK
|161
|Shozhinganallur
|ECR P Saravanan
|TVK
|162
|Singanallur
|K.S.Sri Giri Prasath
|TVK
|163
|Sirkazhi (SC)
|Senthilselvan.R
|DMK
|164
|Sivaganga
|Kulanthai Rani A
|TVK
|165
|Sivakasi
|Keerthana S
|TVK
|166
|Sriperumbudur (SC)
|Thennarasu.K
|TVK
|167
|Srirangam
|Ramesh
|TVK
|168
|Srivaikuntam
|Saravanan. G
|TVK
|169
|Srivilliputhur (SC)
|Karthik.A
|TVK
|170
|Sulur
|NM.Sukumar
|TVK
|171
|Tambaram
|D.Sarathkumar
|TVK
|172
|Tenkasi
|Dr.Kalai Kathiravan
|DMK
|173
|Thalli
|Ramachandran. T
|CPI
|174
|Thanjavur
|R Vijaysaravanan
|TVK
|175
|Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC)
|M R Pallavi
|TVK
|176
|Thirumangalam
|Manimaran.M
|DMK
|177
|Thirumayam
|Regupathy.S
|DMK
|178
|Thiruparankundram
|Nirmalkumar. R.
|TVK
|179
|Thiruporur
|B.Vijayaraj
|TVK
|180
|Thiruthuraipoondi (SC)
|Marimuthu. K
|CPI
|181
|Thiruvaiyaru
|Durai. Chandrasekaran
|DMK
|182
|Thiruvallur
|Dr T Arunkumar
|TVK
|183
|Thiruvarur
|Kalaivanan Poondi K
|DMK
|184
|Thiruverumbur
|Vijayakumar (A) Navalpattu S. VIJI
|TVK
|185
|Thiruvidaimarudur (SC)
|Govi.Chezhiaan
|DMK
|186
|Thiruvottiyur
|Senthil Kumar N
|TVK
|187
|Thiyagarayanagar
|Anand N
|TVK
|188
|Thondamuthur
|S.P.Velumani
|AIADMK
|189
|Thoothukkudi
|Srinath
|TVK
|190
|Thousand Lights
|Prabhakar.J.C.D
|TVK
|191
|Thuraiyur (SC)
|Ravisankar.M
|TVK
|192
|Tindivanam (SC)
|Vanni Arasu
|VCK
|193
|Tiruchendur
|Anitha R. Radhakrishnan
|DMK
|194
|Tiruchengodu
|Arunraj K G
|TVK
|195
|Tiruchirappalli (East)
|C. Joseph Vijay
|TVK
|196
|Tiruchirappalli (West)
|K.N.NEHRU
|DMK
|197
|Tiruchuli
|Thangam Thenarasu
|DMK
|198
|Tirukkoyilur
|Palanisamy S
|AIADMK
|199
|Tirunelveli
|Murughan.R.S.
|TVK
|200
|Tirupattur
|Dr.Thirupathi. N
|TVK
|201
|Tiruppathur
|Seenivasa Sethupathy. R
|TVK
|202
|Tiruppur (North)
|V.Sathyabama
|TVK
|203
|Tiruppur (South)
|Balamurugan. S
|TVK
|204
|Tiruttani
|G.Hari
|AIADMK
|205
|Tiruvadanai
|Rajeev
|TVK
|206
|Tiruvannamalai
|Velu. E.V
|DMK
|207
|Tittakudi (SC)
|Ganesan C.V
|DMK
|208
|Udhagamandalam
|Bhojarajan. M
|BJP
|209
|Udumalaipettai
|Jayakumar M.
|DMK
|210
|Ulundurpettai
|Vasanthavel G R
|DMK
|211
|Usilampatti
|Vijay.M
|TVK
|212
|Uthangarai (SC)
|N Elaiyaraja
|TVK
|213
|Uthiramerur
|Munirathinam.J
|TVK
|214
|Valparai (SC)
|Kutty (Alias) Sudhakar. A
|DMK
|215
|Vandavasi (SC)
|Ambethkumar. S
|DMK
|216
|Vaniyambadi
|Syed Farooq Basha SSB
|IUML
|217
|Vanur (SC)
|Gowtham D
|DMK
|218
|Vasudevanallur (SC)
|E.Raja
|DMK
|219
|Vedaranyam
|Manian. O.S
|AIADMK
|220
|Vedasandur
|Saminathan. T
|DMK
|221
|Veerapandi
|Palanivel. M.S
|TVK
|222
|Velachery
|Kumar. R
|TVK
|223
|Vellore
|M.M.Vinoth Kannan
|TVK
|224
|Veppanahalli
|Srinavasan.P.S
|DMK
|225
|Vikravandi
|Sivakumar C
|PMK
|226
|Vilathikulam
|Markandayan G V
|DMK
|227
|Vilavancode
|Praveen T.T
|Congress
|228
|Villivakkam
|Aadhav Arjuna
|TVK
|229
|Villupuram
|Lakshmanan R
|DMK
|230
|Viralimalai
|Vijayabasker. C
|AIADML
|231
|Virudhunagar
|Selvam P
|TVK
|232
|Virugampakkam
|Sabarinathan. R
|TVK
|233
|Vridhachalam
|Premallatha Vijayakant
|DMDK
|234
|Yercaud (ST)
|Usharani. P
|AIADMK
The Tamil Nadu Assembly Election results 2026 trends represent a tectonic shift in the state's political landscape, signalling the end of the long-standing bipolar dominance of the DMK and AIADMK. The emergence of actor-turned-politician C Joseph Vijay and his party, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), as a leading force has redefined the "Dravidian grammar" of the state. ‘Whistle Podu Moment’: TVK Chief Vijay Scripts Blockbuster Political Debut in Tamil Nadu Assembly Election Result 2026.
By winning over 100 seats in the Tamil Nadu assembly election 2026, TVK has successfully tapped into a massive anti-incumbency sentiment and captured the aspirations of a younger electorate seeking a "third way" alternative. At the end of counting for all rounds, TVK has won 108 seats, DMK 59 and AIADMK bagged 47 seats. Now that the Tamil Nadu Election Result 2026 is out, it is to be seen if TVK forms the government in the state and whether Vijay becomes the next Chief Minister of Tamil Nadu.
(The above story first appeared on LatestLY on May 04, 2026 04:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).