On the death anniversary of Padma Bhushan awardee and former Defence Minister Manohar Parrikar, top BJP leaders paid heartfelt tributes. Union Minister Nitin Gadkari remembered him as a visionary leader, while Goa CM Dr Pramod Sawant called him a beloved leader who served with dedication on March 17. Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath praised Parrikar's simplicity and honesty, highlighting his unwavering commitment to the nation. Madhya Pradesh CM Dr Mohan Yadav and BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi also paid their respects.

Nitin Gadkari Pays Tribute to Manohar Parrikar on Death Anniversary

Goa CM Dr Pramod Sawant Remembers Former CM Manohar Parrikar

Yogi Adityanath Calls Manohar Parrikar a ‘True Devotee of Mother India’

कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता के आदर्श प्रतिमान, पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म भूषण' मनोहर पर्रिकर जी सच्चे अर्थों में माँ भारती के अनन्य उपासक थे, जीवन के अंतिम क्षणों तक वे सादगी एवं ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करते रहे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र… pic.twitter.com/NRY4qPEVUk — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 17, 2025

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav Pays Homage to Manohar Parrikar

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, श्रद्धेय मनोहर पर्रिकर जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपका सरल व शुचितापूर्ण जीवन, उच्च विचार और राष्ट्रहित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। pic.twitter.com/KJTV17rD2u — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 17, 2025

Mukhtar Abbas Naqvi Honors Manohar Parrikar’s Legacy

