Mirpur, Jul 13 (PTI) Scoreboard of the third and final women's T20 International between India and Bangladesh here on Thursday.

India Women

Also Read | World Deaf Youth Championships 2023: India Wins Nine Medals in Badminton.

Smriti Mandhana c Fahima Khatun b Sultana Khatun 1

Shafali Verma c Shorna Akter b Sultana Khatun 11

Also Read | Zim Afro T10: Player Development Programme Might Unearth Talents Like Haris Rauf in Zimbabwe, Says Durban Qalandars Coach Mansoor Rana.

Jemimah Rodrigues st Nigar Sultana b Shorna Akter 28

Harmanpreet Kaur st Nigar Sultana b Fahima Khatun 40

Yastika Bhatia lbw b Rabeya Khan 12

Amanjot Kaur run out 2

Pooja Vastrakar b Nahida Akter 2

Deepti Sharma c Nahida Akter b Rabeya Khan 4

Minnu Mani b Rabeya Khan 1

Devika Vaidya not out 1

Extras: 0

Total: 102/9 in 20 overs

Fall of wickets: 7-1, 20-2, 65-3, 91-4, 93-5, 96-6, 97-7, 101-8, 102-9

Bowling: Marufa Akter 3-0-15-0, Sultana Khatun 4-0-17-2, Nahida Akter 4-0-23-1, Fahima Khatun 4-0-25-1, Rabeya Khan 4-0-16-3, Shorna Akter 1-0-6-1

Bangladesh Women

Shathi Rani c Smriti Mandhana b Minnu Mani 10

Shamima Sultana run out 42

Dilara Akter st Yastika Bhatia b Minnu Mani 1

Nigar Sultana c Yastika Bhatia b Devika Vaidya 14

Shorna Akter c Pooja Vastrakar b Rodrigues 2

Sultana Khatun c Smriti Mandhana b Devika Vaidya 12

Ritu Moni not out 7

Nahida Akter not out 10

Extras: (w-4, nb-1) 5

Total: 103/6 in 18.2 overs

Fall of wickets: 12-1, 16-2, 62-3, 69-4, 85-5, 85-6

Bowling: Deepti Sharma 3.2-0-15-0, Minnu Mani 4-0-28-2, Rashi Kanojiya 4-0-31-0, Devika Vaidya 4-0-16-2, Shafali Verma 1-0-4-0, Jemimah Rodrigues 2-0-9-1. PTI

(This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News feed, LatestLY Staff may not have modified or edited the content body)