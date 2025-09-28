Just days after the presentation ceremony of the 71st National Film Awards 2023 took place in New Delhi, the nominations for the 70th Hyundai Filmfare Awards have been announced. The prestigious award ceremony will be held in Gujarat's Ahmedabad with filmmaker Karan Johar taking over the hosting duties. Preparations for this year’s Filmfare Awards have begun in full swing for the grand event, which will be held in Ahmedabad on October 11. The nominations for the award ceremony are out, and Kiran Rao’s directorial Laapataa Ladies has secured the most nods. 71st National Film Awards: Mohanlal Gets Standing Ovation As He Receives Dadasaheb Phalke Award From President Droupadi Murmu (Watch Video).
Best Film and Best Director Nods for Filmfare Awards 2025
Kiran Rao's socially grounded comedy drama Laapataa Ladies is leading the nominations at Filmfare Awards 2025 with nods across 24 categories, including the Best Film, Best Director and Best Actress. Other nominees for the Best Film category included Bhool Bhulaiyaa 3, Article 370, Stree 2 and Kill.
Best Director category had Anees Bazmee for Bhool Bhulaiyaa 3, Amar Kaushik for Stree 2, Aditya Suhas Jamble for Article 370, Nikhil Nagesh Bhatt for Kill and Kiran Rao for Laapataa Ladies. It is to be noted that Shraddha Kapoor and Rajkummar Rao's horror comedy film also stood out with 14 nominations.
Best Actor/Actress Nominees
Kartik Aaryan (Bhool Bhulaiyaa 3), Akshay Kumar (Sarfira), Ajay Devgn (Maidaan), Abhishek Bachchan (I Want To Talk), Rajkummar Rao (Stree 2), and Hrithik Roshan (Fighter) have been nominated for Best Actor in a Leading Role. Meanwhile, Alia Bhatt (Jigra), Kareena Kapoor Khan (Crew), Kriti Sanon (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya), Shraddha Kapoor (Stree 2), Tabu (Crew), and Yami Gautam (Article 370) are nominated for Best Actress in a Leading Role.
Filmfare Awards 2025 Nominations
BEST FILM
ARTICLE 370
BHOOL BHULAIYAA 3
KILL
LAAPATAA LADIES
STREE 2
Best Film Nominations for Filmfare Awards 2025
BEST DIRECTOR
ADITYA SUHAS JAMBHALE (ARTICLE 370)
AMAR KAUSHIK (STREE 2)
ANEES BAZMEE (BHOOL BHULAIYAA 3)
KIRAN RAO (LAAPATAA LADIES)
NIKHIL NAGESH BHAT (KILL)
CRITICS’ AWARD FOR BEST FILM
I WANT TO TALK (SHOOJIT SIRCAR)
LAAPATAA LADIES (KIRAN RAO)
MAIDAAN (AMIT RAVINDERNATH SHARMA)
MERRY CHRISTMAS (SRIRAM RAGHAVAN)
THE BUCKINGHAM MURDERS (HANSAL MEHTA)
BEST ACTOR IN a LEADING ROLE (MALE)
ABHISHEK BACHCHAN (I WANT TO TALK)
AJAY DEVGN (MAIDAAN)
AKSHAY KUMAR (SARFIRA)
HRITHIK ROSHAN (FIGHTER)
KARTIK AARYAN (CHANDU CHAMPION)
RAJKUMMAR RAO (STREE 2)
Best Actor Nominees for Filmfare Awards2025
CRITICS’ AWARD FOR BEST ACTOR (MALE)
ABHISHEK BACHCHAN (I WANT TO TALK)
PRATIK GANDHI (MADGAON EXPRESS)
RAJKUMMAR RAO (SRIKANTH)
RANDEEP HOODA (SWATANTRYA VEER SAVARKAR)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)
ALIA BHATT (JIGRA)
KAREENA KAPOOR KHAN (CREW)
KRITI SANON (TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA)
SHRADDHA KAPOOR (STREE 2)
TABU (CREW)
YAMI GAUTAM (ARTICLE 370)
Best Actress Nominees for Filmfare Awards 2025
CRITICS' AWARD FOR BEST ACTOR (FEMALE)
ALIA BHATT (JIGRA)
KAREENA KAPOOR KHAN (THE BUCKINGHAM MURDERS)
NITANSHI GOEL (LAAPATAA LADIES)
PRATIBHA RANTA (LAAPATAA LADIES)
VIDYA BALAN (DO AUR DO PYAAR)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)
PANKAJ TRIPATHI (STREE 2)
PARESH RAWAL (SARFIRA)
R MADHAVAN (SHAITAAN)
RAGHAV JUYAL (KILL)
RAVI KISHAN (LAAPATAA LADIES)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)
AHILYA BAMROO ( I WANT TO TALK)
CHHAYA KADAM (LAAPATAA LADIES)
JANKI BODIWALA (SHAITAAN)
MADHURI DIXIT (BHOOL BHULAIYAA 3)
PRIYAMANI (ARTICLE 370)
BEST MUSIC ALBUM
BAD NEWZ (PREM & HARDEEP, ROCHAK KOHLI, VISHAL MISHRA, LIJO GEORGE- DJ CHETAS, KARAN AUJLA AND ABHIJEET SRIVASTAVA)
BHOOL BHULAIYAA 3 (PRITAM, TANISHK BAGCHI, AMAAL MALIK, SACHET - PARAMPARA, ADITYA RIKHARI, LIJO GEORGE - DJ CHETAS)
LAAPATAA LADIES (RAM SAMPATH)
MAIDAAN (A R RAHMAN)
STREE 2 (SACHIN - JIGAR)
TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA (TANISHK BAGCHI, SACHIN -JIGAR, MITRAZ)
BEST LYRICS
KAUSAR MUNIR ("SARPHIRA" - CHANDU CHAMPION)
PRASHANT PANDEY ("SAJNI" - LAAPATAA LADIES)
SIDDHANT KAUSHAL ("NIKAT" - KILL)
SWANAND KIRKIRE ("DHEEME DHEEME" - LAAPATAA LADIES)
VARUN GROVER ("RAAT AKELI THI" - MERRY CHRISTMAS)
BEST PLAYBACK SINGER (MALE)
ARIJIT SINGH ("SAJNI" - LAAPATAA LADIES)
JAVED ALI ("MIRZA" - MAIDAAN)
KARAN AUJLA ("TAUBA TAUBA" - BAD NEWZ)
PAWAN SINGH ("AAYI NAI" - STREE 2)
SONU NIGAM ("MERE DHOLNA" - BHOOL BHULAIYAA 3)
BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)
ANUMITA NADESAN ("TENU SANG RAKHNA" - JIGRA)
MADHUBANTI BAGCHI ("AAJ KI RAAT" - STREE 2)
REKHA BHARDWAJ ("NIKAT" - KILL)
SHILPA RAO ("ISHQ JAISA KUCH" - FIGHTER)
SHREYA GHOSHAL ("DHEEME DHEEME" - LAAPATAA LADIES)
BEST STORY
AAKASH KAUSHIK (BHOOL BHULAIYAA 3)
ADITYA DHAR AND MONAL THAAKAR (ARTICLE 370)
NIKHIL NAGESH BHAT (KILL)
NIREN BHATT (STREE 2)
PRATEEK VATS, SHUBHAM AND DIBAKAR BANERJEE (LOVE SEX AUR DHOKHA 2)
BEST SCREENPLAY
ADITYA DHAR, ADITYA SUHAS JAMBHALE, MONAL THAAKAR AND ARJUN DHAWAN (ARTICLE 370)
NIREN BHATT (STREE 2)
SNEHA DESAI (LAAPATAA LADIES)
NIKHIL NAGESH BHAT (KILL)
KUNAL KEMMU (MADGAON EXPRESS)
BEST DIALOGUE
NIREN BHATT (STREE 2)
RITESH SHAH (MAIDAAN)
SNEHA DESAI (LAAPATAA LADIES)
RITESH SHAH (I WANT TO TALK)
KUNAL KEMMU (MADGAON EXPRESS)
BEST ADAPTED SCREENPLAY
RITESH SHAH (I WANT TO TALK)
SAIWYN QUADRAS, AMIT RAVINDRANATH SHARMA, AMAN RAI, ATUL SHAHI (MAIDAAN)
SRIRAM RAGHAVAN, ARJIT BISWAS, POOJA LADHA SURTI, ANUKRITI PANDEY (MERRY CHRISTMAS)
AAMIL KEEYAN KHAN (SHAITAAN)
JAGDEEP SIDDHU, SUMIT PUROHIT (SRIKANT)
BEST BACKGROUND SCORE
A R RAHMAN (MAIDAAN)
DANIEL B GEORGE (MERRY CHRISTMAS)
KETAN SODHA (THE BUCKINGHAM MURDERS)
KETAN SODHA (KILL)
RAM SAMPATH (LAAPATAA LADIES)
BEST CINEMATOGRAPHY
AVIK MUKHOPADHAYAY (I WANT TO TALK)
EMMA DALESMAN (THE BUCKINGHAM MURDERS)
RAFEY MEHMOOD (KILL)
TUSHAR KANTI RAY (MAIDAAN)
VIKASH NOWLAKHA (LAAPATAA LADIES)
BEST PRODUCTION DESIGN
MAYUR SHARMA (KILL)
MAYUR SHARMA (MERRY CHRISTMAS)
RAJNISH HEDAO (CHANDU CHAMPION)
TIYA TEJPAL (LOVE SEX AUR DHOKA 2)
VIKRAM SINGH (LAAPATAA LADIES)
BEST COSTUME
DARSHAN JALAN (LAAPATAA LADIES)
KIRTI KOLWANKAR AND MARIA THARAKAN (MAIDAAN)
MANISHA MELWANI, CHANDINI WHABI, MEAGAN CONCESSIO AND ABHILASHA DEVNANI BAWEJA (CREW)
ROHIT CHATURVEDI (CHANDU CHAMPION)
VEERA KAPUR EE (ARTICLE 370)
BEST SOUND DESIGN
AYUSH AHUJA (LAAPATAA LADIES)
MANDAR KULKARNI (THE BUCKINGHAM MURDERS)
NIHAR RANJAN SAMAL (MAIDAAN)
SUBASH SAHOO (KILL)
TANMAY BHATTACHERJEE (LOVE SEX AUR DHOKA 2)
BEST EDITING
HEMANTI SARKAR (STREE 2)
JABEEN MERCHANT (LAAPATAA LADIES)
PARAMITA GHOSH (LOVE SEX AUR DHOKA 2)
SHIVKUMAR V. PANICKER (KILL)
DEV RAO JADHAV (MAIDAAN)
BEST ACTION
CRAIG MACRAE & PARVEZ SHAIKH (BADE MIYAN CHOTE MIYAN)
R P YADAV AND ROBERT MILLER (MAIDAAN)
SEAYOUNG OH AND PARVEZ SHAIKH (KILL)
SEAYOUNG OH, PARVEZ SHAIKH AND SUNIL RODRIGUES (FIGHTER)
VIKRAM DAHIYA (JIGRA)
BEST VFX
DIGITAL DOMAIN (STREE 2)
LAVAN AND KUSHAN (DIGITAL TURBO MEDIA) AND ASHUTOSH PANDEY (REFLECTIONS PICTURES) (KILL)
REDEFINE (MUNJYA)
REDEFINE (TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA)
REDEFINE (MAIDAAN)
BEST CHOREOGRAPHY
BOSCO - CAESAR ("TAUBA TAUBA"- BAD NEWZ)
SHAIK JANI BASHA ("TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA"- TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA )
VIJAY GANGULY ("AAJ KI RAAT"- STREE 2)
BOSCO - CAESAR ("SHER KHUL GAYE"- FIGHTER)
CHINNI PRAKASH ("AMI JE TOMAR"- BHOOL BHULAIYAA 3)
BEST DEBUT DIRECTOR
ADITYA SUHAS JAMBHALE (ARTICLE 370)
AMIT JOSHI AND ARADHANA SAH (TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA)
KUNAL KEMMU (MADGAON EXPRESS)
RANDEEP HOODA (SWATANTRYA VEER SAVARKAR)
SHIRSHA GUHA THAKURTA (DO AUR DO PYAAR)
VARUN GROVER (ALL INDIA RANK)
BEST DEBUT MALE
ABHINAV SINGH ( LOVE SEX AUR DHOKHA 2)
GURU RANDHAWA (KUCH KHATTAA HO JAAY)
JIBRAAN KHAN (ISHQ VISHK REBOUND)
KSHITIJ CHAUHAN (VEDAA)
LAKSHYA (KILL)
SPARSH SHRIVASTAVA (LAAPATAA LADIES)
BEST DEBUT FEMALE
AHILYA BAMROO ( I WANT TO TALK)
ANJINI DHAWAN (BINNY AND FAMILY)
DHVANI BHANUSHALI (KAHAN SHURU KAHAN KHATAM)
NITANSHI GOEL (LAAPATAA LADIES)
PASHMINA ROSHAN (ISHQ VISHK REBOUND)
PRATIBHA RANTA (LAAPATAA LADIES) Is Aamir Khan-Kiran Rao’s ‘Laapataa Ladies’ Copied From Arabic Short Film ‘Burqa City’? Netizens Accuse Film of Plagiarism (Watch Viral Video).
Filmfare Awards 2025 is scheduled to take place on October 11 at the EKA Arena in Ahmedabad, Gujarat. The prestigious event aims to honour the best talents in Hindi cinema, including filmmakers, actors, and technicians who bring stories to life on the big screen.
