Mumbai, April 25:ย The Karnataka Assembly Elections 2023 is all set to witness a three-way battle between the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), Congress and the Janata Dal (Secular). Elections in the poll-bound state for Vidhan Sabha polls to the Legislative Assembly of Karnataka will be held next month on May 10. Notably, polling for the 224 seats of Karnataka will be held in a single phase.

While the BJP and Congress have left no stone unturned for the May 10 elections, the Janata Dal (Secular) is also not behind. Led by India's former Prime Minister HD Deve Gowda, Janata Dal (Secular) has also launched spirited campaigns for the Karnataka Assembly Elections 2023 with the regional party looking to oust BJP and get better of the grand old party.ย Karnataka Assembly Elections 2023: Full List of BJP Candidates and Their Constituencies.

Full List of Janata Dal (Secular) Candidates:

Naseer Bapulsab Bhagavan โ€“ Khanapura

Shankar Madalagi โ€“ Bailhongala

Hanumanthappa B. Mavinamarad โ€“ Badami

Dr. Channabasappa Sangappa Sollapura โ€“ Muddebihal

Rajugowda Patil โ€“ Deverhipparagi

Sommanagowda Patil โ€“ Basavanabagewadi

Basavaraj Honawada โ€“ Babaleshwar

Devananda P Chavan โ€“ Nagatana (SC)

BD Patil โ€“ India

Shivanand Patil โ€“ Sindhagi

Shivakumar Natekar โ€“ Afzalpura Shivakumar Natekar

Balaraj Guttedar- Sedam

Sanjeev Yakapur โ€“ Chincholi (SC)

Maheshwari Wale โ€“ Alanda

Naganagowda Kandakur โ€“ Gurumitakal

CM Fayaz โ€“ Humnabad

Bandeppa Khasempur โ€“ Bidar South

Suryakant Nagaramarapalli โ€“ Bidar

Sanjay Wadekar โ€“ Basavakalyan

Narasimha Nayak โ€“ Raichur Rural (ST)

Raja Venkatappa Nayak โ€“ Manvi (ST)

Karemma G. Nayak โ€“ Devadurga (ST)

Siddu Bandi โ€“ Lingasugur (SC)

Venkatarao Nadagowda โ€“ Sindhanuru

Sharanappa Kumbar โ€“ Kushtagi

Ashok Ummalatti โ€“ Kanakagiri (SC)

Thukaram Malagi โ€“ Haveri (SC)

Jayanand Javannavar โ€“ Hirekerur

Manjunatha Goudar โ€“ Ranebennur

Putresh โ€“ Hoovinahadagali (SC)

Somappa โ€“ Sandoor (ST)

Raveesh โ€“ Challakere (ST)

M. Thippeswamy โ€“ Hossadurga

HS Shivashankar โ€“ Harihara

Amanulla Khan โ€“ Davangere South

Tejashwi Patel โ€“ Channagiri

Shivamurthy Gouda โ€“ Honnali

Sharada Purya Naik โ€“ Shivamogga Rural (SC)

Sharada Appajigowda โ€“ Bhadravati

Raja Ram โ€“ Thirthalli

Sudhakar Shetty โ€“ Shringeri

BB Ningaiah โ€“ Mudigere (SC)

Thimmashetty โ€“ Chikkamagaluru

CB Suresh Babu โ€“ Chikkanayakanahalli

MT Krishnappa โ€“ Turuvekere

D. Nagarajaiah โ€“ Kunigal

Govindaraju โ€“ Tumakuru City

DC Gowrishankar โ€“ Tumakuru Rural

Sudhakar Lal โ€“ Koratagere (SC)

Nagaraja โ€“ Gubbi

Thimmarayappa โ€“ Pavagadh (SC)

Veerabhadraiah โ€“ Madhugiri

Narasimhamurthy โ€“ Gowribidanuru

Nagaraj Reddy โ€“ Bagepalli

KP Bachegowda โ€“ Chikkaballapura

Ravikumar โ€“ Shidlaghatta

JK Krishna Reddy โ€“ Chintamani

GK Venkatashiva Reddy โ€“ Srinivasapura

Samruddi Manjunath โ€“ Mulabagilu (SC)

Ramesh Babu โ€“ KGF (SC)

M. Mallesh Babu โ€“ Bangarapete (SC)

CMR Srinath โ€“ Kolara

JE Ramegowda โ€“ Maluru

Venugopal โ€“ Byatarayanapura

R. Manjunatha โ€“ Dasarahalli

Mohd Altaf โ€“ Hebbal

V.Narayanaswamy โ€“ Gandhi Nagar

Dr Anjanapa โ€“ Rajaji Nagar

R. Prakash โ€“ Govindaraj Nagar

Aramane Shankar โ€“ Basavanagudi

Prabhakar Reddy โ€“ Bengaluru South

KP Raju โ€“ Anekal (SC)

Nisarga Narayanaswamy โ€“ Devanahalli (SC)

Munegowda โ€“ Doddaballapura

D. Srinivasamurthy โ€“ Nelamangala (SC)

A. Manjunath โ€“ Magadi

Nikhil Kumaraswamy โ€“ Rama Nagar

HD Kumaraswamy โ€“ Channapattana

Dr. K. Annadani โ€“ Malavalli (SC)

DC Thammanna โ€“ Madduru

CS Puttaraju โ€“ Melukote

BR Ramachandra โ€“ Mandya

Dr. Ravindra Srikantaiah โ€“ Srirangapatna

Suresh Gowda โ€“ Nagamangala

HT Manjunatha โ€“ KR Pete

K.Mahadev โ€“ Piriyapattana

Sa.Ra. Mahesh โ€“ KR Nagar

Harish Gowda โ€“ Hunsuru

GT Deve Gowda โ€“ Chamundeshwari

Ashwinkumar โ€“ T. Narasipura (SC)

Dr Bharathi Shankar โ€“ Varuna

Mallesh โ€“ Krishnaraja

Manjunatha โ€“ Hanuru

Anand Malagi โ€” Kuditi (SC)

Pradeep Malagi โ€” Rayabagh (SC)

Saurabh Anand Bopra โ€” Saudatti Yellamma

Shashikant Padasalagi โ€” Athani

Veerabhadrappa โ€” Hubballi Dharwad East

Suraj Naik โ€” Kumta

SL Potnakar โ€” Haliyala

Nagendra Naik โ€” Bhatkal

Upendra Pai โ€” Shirsi Siddapura

Nagesh Naik โ€” Yellapura

Subhash Chandra Rathod โ€” Chittapura (SC)

Naseer Hussain Ustaad โ€” Kalaburagi Uttar

Allabaksh Munna โ€” Ballari City

Nemiraj Nayak โ€” Hagarabommanahalli (SC)

SM Noor Ahmed โ€” Harappanahalli

Parameshwar Naik โ€” Siriguppa (ST)

Raju Naik โ€” Kampli (ST)

Puttaswami โ€” Kollegala (SC)

Kadabur Manjunath โ€” Gundlupete

Sabeena Samad โ€” Kapu

Srikant K โ€” Karkala

Dakshat R Shetty โ€” Udupi

Mansoor Ibrahim โ€” Baindoor

Ramesh Kundapura โ€” Kundapura

Sumathi Hegade โ€” Mangaluru Dakshina

Nagaraj โ€” Kanakapura

Munegowda โ€” Yelahanka

Mohammed Mustafa โ€” Sarvajna Nagar

Javaregowda โ€” Yeshwantpur

Shanta Kumar โ€” Tiptur

Ugresh โ€” Sira

Manohar Tahsildar โ€” Hangal

Vishalakshi Shivanand โ€” Sindagi

HR Chennakeshav โ€” Gangavati

Jayaprakash C โ€” HD Kote (ST)

Doddappa Gowda Shivalingappa Gowda โ€” Jevargi

Gurulingappa Gowda โ€” Shahapur

Chaitra โ€” Karwar

Divya Prabha โ€” Puttur

YSD Datta โ€” Kadur

HD Revanna โ€” Holenarasipura

KS Lingesh โ€” Belur

HK Kumaraswamy โ€” Sakleshpura

A Manju โ€” Arkalagudu

Swaroop Prakash โ€” Hassan

PS Balakrishna โ€” Shravanabelagola

Rajanna โ€” Mahalakshmi Layout

Raveendrappa โ€” Hiriyur

Anandappa โ€” Mayakonda (SC)

Raghu Achar โ€“ Chitradurga

Bharathi Shankar -Varuna

Dr Devaraj Patil โ€“ Bagalkot constituency

M N Muthappa โ€“ Madikeri

Amarashree โ€“ Moodbidri

A B Malaka Reddy โ€“ Yadgir

Raju Maruthi Pawar โ€“ Nippani (ST)

Sadashiv Waalake โ€“ Chikkodi

Malappam Chunga โ€“ Kagwar

Basavaraj Gowda Patil โ€“ Hukkeri

Prakash Shetty โ€“ Arabhavi

Maruthi Asthagi โ€“ Yemkanmardi (ST)

Shivananda Mugalihan โ€“ Belgaum Uttar

Belgaum Dakshin โ€“ Srinivas Pollalkar

Belgaum Rural โ€“ Shankar Gowda Patil

Prakash Mudhol โ€“ Ramdurg

Dharmaraj Dodamani โ€“ Mudhol

Suresh Madiwalar -Terdal

Yakoob Kapdewal โ€“ Jamkhandi

Rukmuddin Saudagar โ€“ Bilgi

Deveraj Patil โ€“ Bagalkot

Shivappa Boli โ€“ Hungund

Bande Nawaz Mabari โ€“ Vijayapur City

Shravan Kumar Nayak โ€“ Surpur

Krishna Reddy โ€“ Gulbarga Dakshin

Jaisingh Rathod โ€“ Aurad (SC)

Vinay Kumar E -Raichur City

Raghavendra Naik โ€“ Maski

Rajgopal โ€“ Kanagiri

Konan Gowda โ€“ Yelburga

Chandrasekhar โ€“ Koppal

Hanumanthappa Nayak โ€“ Srirahatti (SC)

Venkangouda Govind Goudar- Gadag

Mugadam Saab โ€“ Ron

Rudra Gowda Patil โ€“ Nargund

Kallappa Gaddi โ€“ Navalgund

Ali Allasaab โ€“ Kunddagol

Manjunath Hagedaar โ€“ Dharwad

Siddalingeshgowda Odeyar โ€“ Hubli Dharwad Central

Gururaj Hunasimarad โ€“ Hubli Dharwad West

Veerappa Sheegehatti โ€“ Kalghatagi

Tukaram Malagi โ€“ Haveri

Sunita Pujar โ€“ Byadagi

Kodihalli Bheemappa โ€“ Kudligi (ST)

Raghu Achar โ€“ Chitradurga

Indrajit Nayak โ€“ Hollalkere (SC)

Deveraj โ€“ Jagalur

Ayanur Manjunath โ€“ Shivamogga City

Baasur Chandregowda โ€“ Sorab

Zakir โ€“ Sagar

Dr. Narayan Swami โ€“ Rajarajeshwari Nagar

Utkarsh โ€“ Malleshwaram

Govind Raju โ€“ Chamrajpet

Imran Pasha โ€“ Chikpet

B Manjunath โ€“ Padmabhanagar

Venkatesh โ€“ BTM Layout

Kale Gowda โ€“ Jayanagar

Narayanaraju โ€“ Bommanahalli

N R Santhosh โ€“ Arshikere

Amarashree โ€“ Moodbidre

Professor Venkatesh HN โ€“ Sullia

Mansoor Ali โ€“ Virajpet

HK Ramesh โ€“ Chamaraja

Abdul Kader Shahid โ€“ Narasimha Raja

Mallikarjun Swamy โ€“ Chamarajanagar

Anil Lad โ€“ Bellary City

MP Kumaraswamy โ€“ Mudgere (SC)

Rajagopal Reddy โ€“ Bangalore South

Out of the 224 assembly constituencies, 36 and 15 seats have been reserved for Scheduled Caste (SCs) and Schedules Tribes (STs) respectively. The counting of votes for the Karnataka Assembly elections 2023 will take place on May 13 with the results being declared on the same day.ย Karnataka Assembly Elections 2023: Full List of Congress Candidates and Their Constituencies.

A party will require to win more than 115 seats in order to form government in Karnataka with the magical figure being 113. The term of the 224-member Karnataka Legislative Assembly will end on May 24.

