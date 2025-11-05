Gurpurab or Guru Nanak Jayanti, a gazetted holiday in India, is celebrated to commemorate the birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, the founder and first Guru of Sikhism. With this, many are wondering whether banks will be open or closed on Wednesday, November 5. Banks across several states in India will remain closed on November 5, on account of Guru Nanak Jayanti 2025. As per the RBI bank holiday list, banks are closed in Mizoram, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Chandigarh, Uttarakhand, Telangana, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Jammu & Srinagar, Uttar Pradesh, Nagaland, West Bengal, New Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, and Himachal Pradesh on account of Guru Nanak Jayanti, Kartika Purnima, and Rahas Purnima. Bank Holidays in November 2025: From Kannada Rajyothsava to Wangala Festival, Banks To Remain Closed for More Than 10 Days Next Month; Check Full List of Bank Holiday Dates.

Bank Holiday Today: Are Banks Open or Closed on November 5?

Bank Holidays in November 2025: From Kannada Rajyothsava to Wangala Festival, Banks To Remain Closed for More Than 10 Days Next Month; Check Full List of Bank Holiday Dateshttps://t.co/SfmgD5nDyM#NovemberBankHolidays #BankHolidays #BankHoliday #KannadaRajyothsava… — LatestLY (@latestly) October 27, 2025

(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)