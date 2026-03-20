PSL 2026 Schedule, PDF Download Online: The Pakistan Cricket Board (PCB) has officially released the schedule for the 2026 Pakistan Super League (PSL 11), confirming a historic expansion to an eight-team format. Fans eagerly anticipating the 2026 season can now access the complete timetable for PSL 2026, which is available for free PDF download online here. The 44-match tournament is set to begin on Thursday, 26 March 2026, at the Gaddafi Stadium in Lahore, where the defending champions, Lahore Qalandars, will face newcomers Hyderabad Kingsmen in the opening fixture. PSL 2026 All Squads: Full Players List of All Pakistan Super League Franchises After Player Auction.
The 39-day cricketing extravaganza will conclude with a grand final in Lahore on 3 May 2026. This edition marks a significant milestone for the league, transitioning from six to eight franchises and moving to an auction-based player selection system for the first time in its history.
Expanded Format and New Franchises
The eleventh season introduces two new teams to the roster: the Hyderabad Kingsmen and the Rawalpindiz. This expansion has necessitated a revised tournament structure to accommodate the increased number of matches.
The eight teams will be divided into two groups of four. Each side will play their group rivals twice and teams from the opposing group once, ensuring a minimum of ten league-stage matches per franchise. The top four teams in the overall standings will then progress to the playoffs under the traditional page playoff system. Rahmanullah Gurbaz Pulls Out of PSL 2026 To Focus on Foundation Work in Afghanistan.
PSL 2026 Schedule
|Date
|Match
|Fixture
|Venue
|Time (IST)
|26 March
|1
|Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|20:30
|27 March
|2
|Quetta Gladiators vs Karachi Kings
|Lahore
|20:30
|28 March
|3
|Peshawar Zalmi vs Rawalpindiz
|Peshawar
|15:00
|28 March
|4
|Multan Sultans vs Islamabad United
|Lahore
|20:30
|29 March
|5
|Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|15:00
|29 March
|6
|Lahore Qalandars vs Karachi Kings
|Lahore
|20:30
|31 March
|7
|Islamabad United vs Peshawar Zalmi
|Rawalpindi
|20:30
|1 April
|8
|Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
|Multan
|20:30
|2 April
|9
|Islamabad United vs Quetta Gladiators
|Rawalpindi
|15:00
|2 April
|10
|Rawalpindiz vs Karachi Kings
|Rawalpindi
|20:30
|3 April
|11
|Multan Sultans vs Lahore Qalandars
|Multan
|20:30
|4 April
|12
|Rawalpindiz vs Islamabad United
|Rawalpindi
|20:30
|5 April
|13
|Multan Sultans vs Quetta Gladiators
|Multan
|20:30
|6 April
|14
|Multan Sultans vs Rawalpindiz
|Multan
|20:30
|8 April
|15
|Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi
|Karachi
|20:30
|9 April
|16
|Lahore Qalandars vs Islamabad United
|Faisalabad
|15:00
|9 April
|17
|Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
|Karachi
|20:30
|10 April
|18
|Quetta Gladiators vs Rawalpindiz
|Karachi
|20:30
|11 April
|19
|Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
|Faisalabad
|15:00
|11 April
|20
|Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
|Karachi
|20:30
|12 April
|21
|Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
|Karachi
|20:30
|13 April
|22
|Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
|Faisalabad
|20:30
|15 April
|23
|Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
|Faisalabad
|20:30
|16 April
|24
|Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindiz
|Faisalabad
|15:00
|16 April
|25
|Karachi Kings vs Islamabad United
|Karachi
|20:30
|17 April
|26
|Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
|Faisalabad
|20:30
|18 April
|27
|Lahore Qalandars vs Rawalpindiz
|Faisalabad
|20:30
|19 April
|28
|Multan Sultans vs Karachi Kings
|Lahore
|15:00
|19 April
|29
|Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|20:30
|21 April
|30
|Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
|Lahore
|15:00
|21 April
|31
|Rawalpindiz vs Multan Sultans
|Rawalpindi
|20:30
|22 April
|32
|Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|15:00
|22 April
|33
|Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
|Rawalpindi
|20:30
|23 April
|34
|Rawalpindiz vs Islamabad United
|Rawalpindi
|15:00
|23 April
|35
|Lahore Qalandars vs Karachi Kings
|Lahore
|20:30
|24 April
|36
|Islamabad United vs Peshawar Zalmi
|Rawalpindi
|20:30
|25 April
|37
|Quetta Gladiators vs Karachi Kings
|Lahore
|15:00
|25 April
|38
|Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
|Lahore
|20:30
|26 April
|39
|Rawalpindiz vs Peshawar Zalmi
|Rawalpindi
|15:00
|26 April
|40
|Islamabad United vs Multan Sultans
|Rawalpindi
|20:30
|28 April
|41
|Qualifier
|Rawalpindi
|20:30
|29 April
|42
|Eliminator 1
|Lahore
|20:30
|1 May
|43
|Eliminator 2
|Lahore
|20:30
|3 May
|44
|Final
|Lahore
|20:30
Historic Venues and Debut Hosts
For the first time, the PSL will be staged across six distinct venues in Pakistan. While mainstays like Lahore, Karachi, Multan, and Rawalpindi return, the 2026 season sees Faisalabad and Peshawar hosting matches for the very first time.
The Iqbal Stadium in Faisalabad is scheduled to host seven fixtures, including high-profile clashes involving the Peshawar Zalmi. Meanwhile, Peshawar’s Imran Khan Cricket Stadium will finally welcome the league with an afternoon match between the home side and the Rawalpindiz on 28 March.
