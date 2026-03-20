PSL 2026 Schedule, PDF Download Online: The Pakistan Cricket Board (PCB) has officially released the schedule for the 2026 Pakistan Super League (PSL 11), confirming a historic expansion to an eight-team format. Fans eagerly anticipating the 2026 season can now access the complete timetable for PSL 2026, which is available for free PDF download online here. The 44-match tournament is set to begin on Thursday, 26 March 2026, at the Gaddafi Stadium in Lahore, where the defending champions, Lahore Qalandars, will face newcomers Hyderabad Kingsmen in the opening fixture.

The 39-day cricketing extravaganza will conclude with a grand final in Lahore on 3 May 2026. This edition marks a significant milestone for the league, transitioning from six to eight franchises and moving to an auction-based player selection system for the first time in its history.

Expanded Format and New Franchises

The eleventh season introduces two new teams to the roster: the Hyderabad Kingsmen and the Rawalpindiz. This expansion has necessitated a revised tournament structure to accommodate the increased number of matches.

The eight teams will be divided into two groups of four. Each side will play their group rivals twice and teams from the opposing group once, ensuring a minimum of ten league-stage matches per franchise. The top four teams in the overall standings will then progress to the playoffs under the traditional page playoff system.

PSL 2026 Schedule

Date Match Fixture Venue Time (IST) 26 March 1 Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen Lahore 20:30 27 March 2 Quetta Gladiators vs Karachi Kings Lahore 20:30 28 March 3 Peshawar Zalmi vs Rawalpindiz Peshawar 15:00 28 March 4 Multan Sultans vs Islamabad United Lahore 20:30 29 March 5 Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen Lahore 15:00 29 March 6 Lahore Qalandars vs Karachi Kings Lahore 20:30 31 March 7 Islamabad United vs Peshawar Zalmi Rawalpindi 20:30 1 April 8 Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen Multan 20:30 2 April 9 Islamabad United vs Quetta Gladiators Rawalpindi 15:00 2 April 10 Rawalpindiz vs Karachi Kings Rawalpindi 20:30 3 April 11 Multan Sultans vs Lahore Qalandars Multan 20:30 4 April 12 Rawalpindiz vs Islamabad United Rawalpindi 20:30 5 April 13 Multan Sultans vs Quetta Gladiators Multan 20:30 6 April 14 Multan Sultans vs Rawalpindiz Multan 20:30 8 April 15 Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Karachi 20:30 9 April 16 Lahore Qalandars vs Islamabad United Faisalabad 15:00 9 April 17 Karachi Kings vs Peshawar Zalmi Karachi 20:30 10 April 18 Quetta Gladiators vs Rawalpindiz Karachi 20:30 11 April 19 Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Faisalabad 15:00 11 April 20 Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Karachi 20:30 12 April 21 Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United Karachi 20:30 13 April 22 Peshawar Zalmi vs Multan Sultans Faisalabad 20:30 15 April 23 Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators Faisalabad 20:30 16 April 24 Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindiz Faisalabad 15:00 16 April 25 Karachi Kings vs Islamabad United Karachi 20:30 17 April 26 Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators Faisalabad 20:30 18 April 27 Lahore Qalandars vs Rawalpindiz Faisalabad 20:30 19 April 28 Multan Sultans vs Karachi Kings Lahore 15:00 19 April 29 Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen Lahore 20:30 21 April 30 Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators Lahore 15:00 21 April 31 Rawalpindiz vs Multan Sultans Rawalpindi 20:30 22 April 32 Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Lahore 15:00 22 April 33 Peshawar Zalmi vs Multan Sultans Rawalpindi 20:30 23 April 34 Rawalpindiz vs Islamabad United Rawalpindi 15:00 23 April 35 Lahore Qalandars vs Karachi Kings Lahore 20:30 24 April 36 Islamabad United vs Peshawar Zalmi Rawalpindi 20:30 25 April 37 Quetta Gladiators vs Karachi Kings Lahore 15:00 25 April 38 Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen Lahore 20:30 26 April 39 Rawalpindiz vs Peshawar Zalmi Rawalpindi 15:00 26 April 40 Islamabad United vs Multan Sultans Rawalpindi 20:30 28 April 41 Qualifier Rawalpindi 20:30 29 April 42 Eliminator 1 Lahore 20:30 1 May 43 Eliminator 2 Lahore 20:30 3 May 44 Final Lahore 20:30

Historic Venues and Debut Hosts

For the first time, the PSL will be staged across six distinct venues in Pakistan. While mainstays like Lahore, Karachi, Multan, and Rawalpindi return, the 2026 season sees Faisalabad and Peshawar hosting matches for the very first time.

The Iqbal Stadium in Faisalabad is scheduled to host seven fixtures, including high-profile clashes involving the Peshawar Zalmi. Meanwhile, Peshawar’s Imran Khan Cricket Stadium will finally welcome the league with an afternoon match between the home side and the Rawalpindiz on 28 March.

