Mumbai, November 14: Counting of votes for the Bihar election result 2025 is progressing amid tight security. While the final Bihar assembly election results will be declared at results.eci.gov.in this evening, LatestLY brings to you constituency-wise list of leading/winning candidates from BJP, JDU, RJD, Congress, AIMIM, Jan Suraaj Party and other parties. This list of winners/leading candidates will be updated once the official Bihar election result 2025 is out.

The Bihar assembly elections 2025 featured several high-profile candidates. Key contenders included former Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav (RJD) from Raghopur, Deputy Chief Minister Samrat Choudhary (BJP) from Tarapur, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha (BJP) from Lakhisarai, Vijay Kumar Chaudhary (JDU) from Sarairanjan, Ram Kripal Yadav (BJP) from Danapur, Anant Kumar Singh (JDU) from Mokama, Nitin Nabin (BJP) from Bankipur, Shyam Rajak (JDU) from Phulwari and singer Maithili Thakur (BJP) from Alinagar. Bihar Election Result 2025 Live News Updates.

S. Number Constituency Name Leading/Winning Candidate Party
1. Valmiki Nagar Dhirendra Pratap Singh JDU
2. Ramnagar Nand Kishor Ram BJP
3. Narkatiaganj Deepak Yadav RJD
4. Bagaha Jayesh Mangalam Singh Congress
5. Lauriya Vinay Bihari BJP
6. Nautan
7. Chanpatia Abhishek Ranajn Congress
8. Bettiah Renu Devi BJP
9. Sikta
10. Raxaul
11. Sugauli
12. Narkatiya
13. Harsidhi
14. Govindganj
15. Kesaria
16. Kalyanpur
17. Pipra
18. Madhuban
19. Motihari
20. Chiraia
21. Dhaka
22. Sheohar
23. Riga
24. Bathnaha
25. Parihar
26. Sursand
27. Bajpatti
28. Sitamarhi
29. Runnisaidpur
30. Belsand
31. Harlakhi
32. Benipatti
33. Khajauli
34. Babubarhi
35. Bisfi
36. Madhubani
37. Rajnagar Sujeet Kumar BJP
38. Jhanjharpur
39. Phulparas
40. Laukaha
41. Nirmali
42. Pipra
43. Supaul
44. Triveniganj
45. Chhatapur
46. Narpatganj
47. Raniganj
48. Forbesganj
49. Araria
50. Jokihat
51. Sikti Hari Narayan Pramanik VIP
52. Bahadurganj
53. Thakurganj
54. Kishanganj
55. Kochadhaman
56. Amour Saba Zafar JDU
57. Baisi Ghulam Sarwar AIMIM
58. Kasba
59. Banmankhi
60. Rupauli
61. Dhamdaha
62. Purnia
63. Katihar
64. Kadwa
65. Balrampur Mohammad Adil Hasan AIMIM
66. Pranpur
67. Manihari
68. Barari
69. Korha
70. Alamnagar
71. Bihariganj
72. Singheshwar
73. Madhepura
74. Sonbarsha
75. Saharsa
76. Simri Bakhtiarpur
77. Mahishi
78. Kusheshwar Asthan
79. Gaura Bauram
80. Benipur
81. Alinagar Maithili Thakur BJP
82. Darbhanga Rural
83. Darbhanga
84. Hayaghat Shyam Bharti CPI(M)
85. Bahadurpur
86. Keoti
87. Jale
88. Gaighat
89. Aurai Rama Nishad BJP
90. Minapur Ajay Kumar JDU
91. Bochahan
92. Sakra
93. Kurhani
94. Muzaffarpur
95. Kanti
96. Baruraj Arun Kumar Singh BJP
97. Paroo
98. Sahebganj Raju Kumar Singh BJP
99. Baikunthpur
100. Barauli
101. Gopalganj
102. Kuchaikote
103. Bhore
104. Hathua
105. Siwan Awadh Bihari Choudhary RJD
106. Ziradei
107. Darauli Vishnu Deo Paswan LJP (Ram Vilas)
108. Raghunathpur Osama Shahab RJD
109. Daraunda
110. Barharia
111. Goriakothi
112. Maharajganj
113. Ekma Jitendra Kumar Kannauj Independent
114. Manjhi
115. Baniapur Chandni Devi RJD
116. Taraiya
117. Marhaura
118. Chapra
119. Garkha
120. Amnour
121. Parsa
122. Sonpur
123. Hajipur
124. Lalganj
125. Vaishali Ajay Kumar Kushwaha RJD
126. Mahua Sanjay Kumar Singh LJP
127. Raja Pakar
128. Raghopur Tejashwi Yadav RJD
129. Mahnar
130. Patepur
131. Kalyanpur
132. Warisnagar Phool Babu Singh CPI(ML)
133. Samastipur
134. Ujiarpur
135. Morwa
136. Sarairanjan
137. Mohiuddinnagar Ejay Yadav RJD
138. Bibhutipur
139. Rosera
140. Hasanpur
141. Cheria-Bariarpur
142. Bachhwara
143. Teghra
144. Matihani
145. Sahebpur Kamal
146. Begusarai
147. Bakhri
148. Alauli
149. Khagaria
150. Beldaur
151. Parbatta
152. Bihpur
153. Gopalpur
154. Pirpainti
155. Kahalgaon
156. Bhagalpur
157. Sultanganj
158. Nathnagar
159. Amarpur
160. Dhoraiya
161. Banka
162. Katoria
163. Belhar
164. Tarapur Samrat Choudhary BJP
165. Munger
166. Jamalpur
167. Surajgarha
168. Lakhisarai
169. Sheikhpura
170. Barbigha
171. Asthawan
172. Bihar Sharif
173. Rajgir
174. Islampur
175. Hilsa
176. Nalanda
177. Harnaut
178. Mokama Anant Kumar Singh JDU
179. Barh
180. Bakhtiarpur Arun Kumar LJP (Ram Vilas)
181. Digha Sanjiv Chaurasia BJP
182. Bankipur
183. Kumhrar Sanjay Kumar BJP
184. Patna Sahib Shashant Shekhar Congress
185. Fatuha Rupa Kumari LJP (Ram Vilas)
186. Danapur Rit Lal Roy RJD
187. Maner Bhai Birendra RJD
188. Phulwari Shyam Rajak JDU
189. Masaurhi Arun Manjhi JDU
190. Paliganj Sandeep Saurav CPI(ML)
191. Bikram Anil Kumar Congress
192. Sandesh Satya Prakash Plurals Party
193. Barhara
194. Arrah
195. Agiaon
196. Tarari Madan Singh CPI(ML)
197. Jagdishpur
198. Shahpur
199. Brahampur
200. Buxar
201. Dumraon
202. Rajpur
203. Ramgarh Satish Kumar Singh Yadav BSP
204. Mohania
205. Bhabua
206. Chainpur
207. Chenari
208. Sasaram
209. Kargahar
210. Dinara
211. Nokha
212. Dehri
213. Karakat
214. Arwal
215. Kurtha
216. Jehanabad
217. Ghosi Rambali Singh Yadav CPI(ML)
218. Makhdumpur
219. Goh
220. Obra
221. Nabinagar
222. Kutumba
223. Aurangabad
224. Rafiganj
225. Gurua
226. Sherghati
227. Imamganj
228. Barachatti
229. Bodh Gaya Shyamdeo Paswan LJP (Ram Vilas)
230. Gaya Town
231. Tikari
232. Belaganj
233. Atri Romit Kumar HAM(S)
234. Wazirganj
235. Rajauli
236. Hisua
237. Nawada
238. Gobindpur Binita Mehta LJP (Ram Vilas)
239. Warsaliganj
240. Sikandra
241. Jamui Shreyasi Singh BJP
242. Jhajha
243. Chakai

A total of 4,372 counting tables have been set up, each manned by a counting supervisor, assistant, and micro-observer, for counting of votes across 243 assembly constituencies. Over 18,000 counting agents appointed by candidates are monitoring the counting process to ensure fairness and transparency.

