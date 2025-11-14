Mumbai, November 14: Counting of votes for the Bihar election result 2025 is progressing amid tight security. While the final Bihar assembly election results will be declared at results.eci.gov.in this evening, LatestLY brings to you constituency-wise list of leading/winning candidates from BJP, JDU, RJD, Congress, AIMIM, Jan Suraaj Party and other parties. This list of winners/leading candidates will be updated once the official Bihar election result 2025 is out.
The Bihar assembly elections 2025 featured several high-profile candidates. Key contenders included former Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav (RJD) from Raghopur, Deputy Chief Minister Samrat Choudhary (BJP) from Tarapur, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha (BJP) from Lakhisarai, Vijay Kumar Chaudhary (JDU) from Sarairanjan, Ram Kripal Yadav (BJP) from Danapur, Anant Kumar Singh (JDU) from Mokama, Nitin Nabin (BJP) from Bankipur, Shyam Rajak (JDU) from Phulwari and singer Maithili Thakur (BJP) from Alinagar. Bihar Election Result 2025 Live News Updates.
|S. Number
|Constituency Name
|Leading/Winning Candidate
|Party
|1.
|Valmiki Nagar
|Dhirendra Pratap Singh
|JDU
|2.
|Ramnagar
|Nand Kishor Ram
|BJP
|3.
|Narkatiaganj
|Deepak Yadav
|RJD
|4.
|Bagaha
|Jayesh Mangalam Singh
|Congress
|5.
|Lauriya
|Vinay Bihari
|BJP
|6.
|Nautan
|7.
|Chanpatia
|Abhishek Ranajn
|Congress
|8.
|Bettiah
|Renu Devi
|BJP
|9.
|Sikta
|10.
|Raxaul
|11.
|Sugauli
|12.
|Narkatiya
|13.
|Harsidhi
|14.
|Govindganj
|15.
|Kesaria
|16.
|Kalyanpur
|17.
|Pipra
|18.
|Madhuban
|19.
|Motihari
|20.
|Chiraia
|21.
|Dhaka
|22.
|Sheohar
|23.
|Riga
|24.
|Bathnaha
|25.
|Parihar
|26.
|Sursand
|27.
|Bajpatti
|28.
|Sitamarhi
|29.
|Runnisaidpur
|30.
|Belsand
|31.
|Harlakhi
|32.
|Benipatti
|33.
|Khajauli
|34.
|Babubarhi
|35.
|Bisfi
|36.
|Madhubani
|37.
|Rajnagar
|Sujeet Kumar
|BJP
|38.
|Jhanjharpur
|39.
|Phulparas
|40.
|Laukaha
|41.
|Nirmali
|42.
|Pipra
|43.
|Supaul
|44.
|Triveniganj
|45.
|Chhatapur
|46.
|Narpatganj
|47.
|Raniganj
|48.
|Forbesganj
|49.
|Araria
|50.
|Jokihat
|51.
|Sikti
|Hari Narayan Pramanik
|VIP
|52.
|Bahadurganj
|53.
|Thakurganj
|54.
|Kishanganj
|55.
|Kochadhaman
|56.
|Amour
|Saba Zafar
|JDU
|57.
|Baisi
|Ghulam Sarwar
|AIMIM
|58.
|Kasba
|59.
|Banmankhi
|60.
|Rupauli
|61.
|Dhamdaha
|62.
|Purnia
|63.
|Katihar
|64.
|Kadwa
|65.
|Balrampur
|Mohammad Adil Hasan
|AIMIM
|66.
|Pranpur
|67.
|Manihari
|68.
|Barari
|69.
|Korha
|70.
|Alamnagar
|71.
|Bihariganj
|72.
|Singheshwar
|73.
|Madhepura
|74.
|Sonbarsha
|75.
|Saharsa
|76.
|Simri Bakhtiarpur
|77.
|Mahishi
|78.
|Kusheshwar Asthan
|79.
|Gaura Bauram
|80.
|Benipur
|81.
|Alinagar
|Maithili Thakur
|BJP
|82.
|Darbhanga Rural
|83.
|Darbhanga
|84.
|Hayaghat
|Shyam Bharti
|CPI(M)
|85.
|Bahadurpur
|86.
|Keoti
|87.
|Jale
|88.
|Gaighat
|89.
|Aurai
|Rama Nishad
|BJP
|90.
|Minapur
|Ajay Kumar
|JDU
|91.
|Bochahan
|92.
|Sakra
|93.
|Kurhani
|94.
|Muzaffarpur
|95.
|Kanti
|96.
|Baruraj
|Arun Kumar Singh
|BJP
|97.
|Paroo
|98.
|Sahebganj
|Raju Kumar Singh
|BJP
|99.
|Baikunthpur
|100.
|Barauli
|101.
|Gopalganj
|102.
|Kuchaikote
|103.
|Bhore
|104.
|Hathua
|105.
|Siwan
|Awadh Bihari Choudhary
|RJD
|106.
|Ziradei
|107.
|Darauli
|Vishnu Deo Paswan
|LJP (Ram Vilas)
|108.
|Raghunathpur
|Osama Shahab
|RJD
|109.
|Daraunda
|110.
|Barharia
|111.
|Goriakothi
|112.
|Maharajganj
|113.
|Ekma
|Jitendra Kumar Kannauj
|Independent
|114.
|Manjhi
|115.
|Baniapur
|Chandni Devi
|RJD
|116.
|Taraiya
|117.
|Marhaura
|118.
|Chapra
|119.
|Garkha
|120.
|Amnour
|121.
|Parsa
|122.
|Sonpur
|123.
|Hajipur
|124.
|Lalganj
|125.
|Vaishali
|Ajay Kumar Kushwaha
|RJD
|126.
|Mahua
|Sanjay Kumar Singh
|LJP
|127.
|Raja Pakar
|128.
|Raghopur
|Tejashwi Yadav
|RJD
|129.
|Mahnar
|130.
|Patepur
|131.
|Kalyanpur
|132.
|Warisnagar
|Phool Babu Singh
|CPI(ML)
|133.
|Samastipur
|134.
|Ujiarpur
|135.
|Morwa
|136.
|Sarairanjan
|137.
|Mohiuddinnagar
|Ejay Yadav
|RJD
|138.
|Bibhutipur
|139.
|Rosera
|140.
|Hasanpur
|141.
|Cheria-Bariarpur
|142.
|Bachhwara
|143.
|Teghra
|144.
|Matihani
|145.
|Sahebpur Kamal
|146.
|Begusarai
|147.
|Bakhri
|148.
|Alauli
|149.
|Khagaria
|150.
|Beldaur
|151.
|Parbatta
|152.
|Bihpur
|153.
|Gopalpur
|154.
|Pirpainti
|155.
|Kahalgaon
|156.
|Bhagalpur
|157.
|Sultanganj
|158.
|Nathnagar
|159.
|Amarpur
|160.
|Dhoraiya
|161.
|Banka
|162.
|Katoria
|163.
|Belhar
|164.
|Tarapur
|Samrat Choudhary
|BJP
|165.
|Munger
|166.
|Jamalpur
|167.
|Surajgarha
|168.
|Lakhisarai
|169.
|Sheikhpura
|170.
|Barbigha
|171.
|Asthawan
|172.
|Bihar Sharif
|173.
|Rajgir
|174.
|Islampur
|175.
|Hilsa
|176.
|Nalanda
|177.
|Harnaut
|178.
|Mokama
|Anant Kumar Singh
|JDU
|179.
|Barh
|180.
|Bakhtiarpur
|Arun Kumar
|LJP (Ram Vilas)
|181.
|Digha
|Sanjiv Chaurasia
|BJP
|182.
|Bankipur
|183.
|Kumhrar
|Sanjay Kumar
|BJP
|184.
|Patna Sahib
|Shashant Shekhar
|Congress
|185.
|Fatuha
|Rupa Kumari
|LJP (Ram Vilas)
|186.
|Danapur
|Rit Lal Roy
|RJD
|187.
|Maner
|Bhai Birendra
|RJD
|188.
|Phulwari
|Shyam Rajak
|JDU
|189.
|Masaurhi
|Arun Manjhi
|JDU
|190.
|Paliganj
|Sandeep Saurav
|CPI(ML)
|191.
|Bikram
|Anil Kumar
|Congress
|192.
|Sandesh
|Satya Prakash
|Plurals Party
|193.
|Barhara
|194.
|Arrah
|195.
|Agiaon
|196.
|Tarari
|Madan Singh
|CPI(ML)
|197.
|Jagdishpur
|198.
|Shahpur
|199.
|Brahampur
|200.
|Buxar
|201.
|Dumraon
|202.
|Rajpur
|203.
|Ramgarh
|Satish Kumar Singh Yadav
|BSP
|204.
|Mohania
|205.
|Bhabua
|206.
|Chainpur
|207.
|Chenari
|208.
|Sasaram
|209.
|Kargahar
|210.
|Dinara
|211.
|Nokha
|212.
|Dehri
|213.
|Karakat
|214.
|Arwal
|215.
|Kurtha
|216.
|Jehanabad
|217.
|Ghosi
|Rambali Singh Yadav
|CPI(ML)
|218.
|Makhdumpur
|219.
|Goh
|220.
|Obra
|221.
|Nabinagar
|222.
|Kutumba
|223.
|Aurangabad
|224.
|Rafiganj
|225.
|Gurua
|226.
|Sherghati
|227.
|Imamganj
|228.
|Barachatti
|229.
|Bodh Gaya
|Shyamdeo Paswan
|LJP (Ram Vilas)
|230.
|Gaya Town
|231.
|Tikari
|232.
|Belaganj
|233.
|Atri
|Romit Kumar
|HAM(S)
|234.
|Wazirganj
|235.
|Rajauli
|236.
|Hisua
|237.
|Nawada
|238.
|Gobindpur
|Binita Mehta
|LJP (Ram Vilas)
|239.
|Warsaliganj
|240.
|Sikandra
|241.
|Jamui
|Shreyasi Singh
|BJP
|242.
|Jhajha
|243.
|Chakai
A total of 4,372 counting tables have been set up, each manned by a counting supervisor, assistant, and micro-observer, for counting of votes across 243 assembly constituencies. Over 18,000 counting agents appointed by candidates are monitoring the counting process to ensure fairness and transparency.
