본 기사에서는 지난 10년간 슬롯머신 외길 인생을 걸어오면 잭팟만 3번 당첨된 어느 프로 배터의 슬롯 공략법과 안전한 슬롯사이트 정보를 확인하실 수 있습니다.

최고의 한국 온라인 슬롯사이트 상위 3곳

1. 1WIN - 500% 웰컴 보너스와 최다 카지노 제품 보유, 퀴라소 라이선스 보유

2. WEGO88 - 100% 웰컴 보너스 및 무료스핀 지원, 필리핀 파코 라이선스 보유

3. 1XBET - 200% 웰컴 보너스 및 150회 프리스핀 지원, 퀴라소 라이선스 보유

슬롯머신 공략 방법

오로지 슬롯머신만 해오는 사람입니다. 잭팟은 한 3번 되려나? 호주에서 한 번, 강랜에서 한 번, 마카오에서 한 번.. 그 이외에는 기억이 안나네요. 강원랜드는 뭐 자주 가지는 않구요. 한달에 기껏해야 2번 갈 정도로 잘 가지는 않습니다.

아무튼 저의 슬롯머신 공략은 갈 때 마다 무조건 구형 슬롯머신만 돌립니다. 비디오 슬롯머신은 그림은 화려한데, 사이클과 시그널을 모르겠더라구요. 아마 구형 슬롯머신과 개발 로직 자체가 틀린거 같아서 아예 손도 안댑니다. 그래서 구형 슬롯 즉, 옆에 땡기는 거 달린 머신만 플레이합니다.

구형 슬롯에 대해 정말 많은 연구를 했습니다. 대학 다닐 때 잠시 외국인 친구 데리고 갔다가, 우연히 잭팟 맞아서 그때부터 연구를 시작했으니 말이죠. 대부분의 구형 슬롯은 안의 그림만 틀릴 뿐이지, 유사한 부품과 동일한 로직으로 만들기 때문에 시초 기계인 777 잡는 기계와 그림 틀린 기계와 각각의 그림을 연결시켜 보면, 대충 어느 기계가 유리한지 사이즈가 나옵니다.

단, 중요한 건 구형 슬롯은 새로운 기계가 나올수록 배당 금액은 눈에 보이지 않게 적다는 점은 분명합니다. 이번편에서는 구형 슬롯에 대한 개괄적인 내용을 주관적인 기준으로 정리해 드리겠습니다.

슬롯머신은 확률적으로 모든 기계가 같다(?)

Representative Image (File Image)

아닙니다. 참고로 제가 대학때부터 여태까지 부업으로 수학만 가르치고 있습니다. 뭐 확률적으로 동일하다는 뉴스 기사를 보면 정말 한심하다는 생각이 듭니다.

그리고 어느분이 도박사의 오류라고 올리시는 글을 보았는데… 구형 슬롯머신은 확률적으로 절대로 동일하지 않습니다. 구형 슬롯은 머신마다 시그널이 존재합니다. 시그널로 사이클을 판단합니다. 기계가 잭팟이나 점수가 큰 그림들이 나오기 위해서는 기계가 난수로 무작위로 준다면 잭팟이 그 자리에서 연속 5번도 나올 수 있습니다.

여태 잭팟 연속 같은 자리에서 하루 만에 5번 나왔다는 이야기는 들어본 적이 없습니다. 일본에 슬롯머신 개발자가 저의 지인과 친분이 있다고 하여, 일본까지 가서 들었습니다. 슬롯은 난수에 의해 무작위로 그림이 나오는 것은 맞으나, 몇 가지 시그널을 기계가 인식하지 못하면 잭팟이 10번 아니 100번 연타로 터질수도 있다고 합니다.

생각해보십시오. 메가 잭팟이 100번 연속 터진다면 강원랜드 망하게 할 수 있습니다. 왜 안터지겠습니까? 거기에는 몇가지 이유가 있기에 차후 설명을 봐주세요.

콤프 카드로 한번 대박난 사람은 안나게 한다(?)

Representative Image (File Image)

정답은 카지노 마음입니다. 구형 프로그레시브 슬롯머신의 장점은 인위적으로 잭팟 시그널을 띄울 수 있습니다. 그리하여 기계 조작 가능합니다 만은 외국 카지노는 그런 시설을 도입하지 않습니다. 그런 사실이 알려지면 그 카지노는 문 닫아야 하니까요..

그것 말고도 대형 카지노 별로 악질이나 잭팟만 터뜨리고 다니는 사람의 신상을 서로 정보 공유를 합니다. 라스베가스에서 잭팟 2번만 터뜨려 보십시오. 그 다음엔 가서 앉는 머신마다 잘 안 될겁니다. 그리하여 슬롯머신의 도신들은 잭팟은 절대로 터뜨리지 않습니다. 영원히 먹을 수 있는 먹거리를 한번 잘 먹겠다고 버리지는 않으니까요.

물론 국내의 내국인 카지노는 틀린 거 같습니다. 워낙 사람이 많으니 보안실에서 일일이 사람을 체크하기도 힘드니까.. 콤프 카드로 그 사람의 위치를 대강 알아냅니다. 콤프 카드의 기능은 회사 측면에서 볼 때 모니터링이 정말 유용하기에, 콤프 카드를 꼽으면 전산 시스템에 그 사람의 인출 내역이 뜹니다. 그럼 시스템 운영실에서는 일정 금액 이상 잭팟을 터진 사람을 예의주시하게 되죠.

제 말은 그냥 단순히 고객에게 혜택 만을 주기 위해 만든 것은 아니라는 겁니다. 뭐 XX랜드에서 발끈 할 수도 있겠지만, 불법 슬롯 도박장 보안실에서 조작하는 선배를 둔 사람으로써 말씀드리는 것이니 믿으셔도 됩니다.

두 번 이상 XX랜드에서 잭팟을 맞으신 분들은 테이블 게임하시는 분과 콤프 카드를 바꿔서 사용하시길 권장합니다. 아~ XX랜드에서 잭팟은 2천만 원(세금 공제 전) 이상을 말합니다. 전 콤프카드 아직 없습니다.

(All articles published here are Syndicated/Partnered/Sponsored feed, LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the articles do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)