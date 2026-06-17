ไขคำตอบ แทงบอลสเต็ป ยังไง มือใหม่เข้าใจได้ใน 5 นาที
สรุปครบในที่เดียว แทงบอลสเต็ป คืออะไร? เรียนรู้กติกา วิธีคิดเงิน และสูตรเด็ดสำหรับมือใหม่ เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที พร้อมเทคนิคเลือกคู่บอลให้บิลแตก อ่านเลย
แทงบอลสเต็ป หรือที่หลายคนเรียกว่า บอลชุด คือเสน่ห์ของการลงทุนที่เปลี่ยนเงินก้อนเล็กให้เป็นกำไรมหาศาล เพียงแค่ทายผลบอลให้ถูกหลายคู่ในบิลเดียว สำหรับมือใหม่ที่กังวลเรื่องกติกาที่ซับซ้อน บทความนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสูตรลับที่เซียนไม่เคยบอกคุณ
แทงบอลสเต็ป คืออะไร? ทำความรู้จักเสน่ห์ของการลงทุนน้อยแต่ได้มาก
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วงการลุ้นหน้าจอ และกำลังสงสัยว่า แทงบอลสเต็ป คือ อะไร? คำตอบแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือ มันคือรูปแบบ การแทงบอล ที่ให้คุณเลือกเดิมพันฟุตบอลหลายๆ คู่พร้อมกันภายในบิลเดียว ซึ่งในต่างประเทศจะรู้จักกันในชื่อ บอลสเต็ป บอลชุด หรือ Mix Parlay นั่นเอง ถือเป็นหนึ่งในบริการยอดฮิตที่เปิดให้เล่นผ่าน เว็บแทงบอลออนไลน์ ทั่วโลก และนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ บอลสเต็ป ครองใจนักเสี่ยงโชคมาอย่างยาวนาน มีอยู่ 2 ปัจจัยหลักๆ ที่มือใหม่ควรรู้
1. พลังแห่งการทวีคูณ: ลงทุนน้อย กำไรสูง ต่างจากบอลเต็งที่แทง 1 คู่ ได้เงิน 1 เท่า แต่ แทงบอลชุด จะนำ ค่าน้ำ ของทุกคู่มาคูณต่อเนื่องกัน ทำให้ทุนน้อยมีโอกาสเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ทันที
2. เริ่มต้นง่าย ไม่มีข้อจำกัด: ปัจจุบัน เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เปิดให้ร่วมสนุกแบบ แทงบอลสเต็ป ไม่มีขั้นต่ำ เว็บแทงบอลขั้นต่ำ 10 บาท ช่วยให้มือใหม่เข้ามาฝึกฝนวิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงสูง
ความหลากหลายในการเล่นไม่จำกัดแค่ผลแพ้-ชนะ คุณสามารถใช้ วิธีแทงบอลสเต็ป สูงต่ํา มิกซ์รวมในบิลเดียวกันเพื่อเพิ่มโอกาสชนะได้ง่ายขึ้น ผ่าน เว็บแทงบอลออนไลน์ อันดับ 1 ที่รองรับมือถือตลอด 24 ชั่วโมง
แทงบอลสเต็ป กติกาเบื้องต้นที่ต้องรู้ก่อนเริ่มบิลแรก
การแทงบอลสเต็ป หรือที่เรียกกันว่า บอลชุด เป็นรูปแบบการเดิมพันที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากสามารถสร้างผลกำไรแบบทวีคูณจากการลงทุนเพียงเล็กน้อย โดยผู้เล่นสามารถรวมฟุตบอลหลายคู่มาไว้ในบิลเดียวเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินรางวัล
เลือกได้กี่คู่ใน 1 บิล
จำนวนคู่ที่สามารถเลือกได้ในบิลบอลสเต็ปจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละเว็บไซต์เดิมพัน โดยส่วนใหญ่มีมาตรฐานดังนี้
- จำนวนขั้นต่ำ: ส่วนใหญ่กำหนดให้เลือกตั้งแต่ 2 คู่ขึ้นไป
- จำนวนสูงสุด: สามารถเลือกได้สูงสุดถึง 12 ถึง 15 คู่ ต่อหนึ่งบิล
แทงอะไรได้บ้างในบิลสเต็ป
การแทงบอลชุดในปัจจุบันมีความหลากหลายมาก คุณสามารถรวมรูปแบบการเดิมพันที่แตกต่างกันไว้ในบิลเดียวได้ ดังนี้
- แฮนดิแคป (HDP): การทายผลแบบมีอัตราต่อรองระหว่างทีมต่อและทีมรอง
- สูง/ต่ำ (Over/Under): การทายผลสกอร์รวมว่าจะเป็นสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด
- 1X2 (Money Line): การทายผลว่าเจ้าบ้านชนะ (1), เสมอ (X) หรือทีมเยือนชนะ (2)
- ทายผลครึ่งแรก หรือ เต็มเวลา: สามารถเลือกวางเดิมพันได้ทั้งแบบจบเกมหรือเฉพาะช่วงครึ่งแรก
เงื่อนไขการชนะ
หัวใจสำคัญของกติกาสเต็ปคือ ทุกคู่ในบิลต้องทายถูก ตามเงื่อนไขจึงจะได้รับเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดของผลลัพธ์ดังนี้
- ชนะเต็มทุกคู่: นำอัตราจ่าย (Odds) ทุกคู่มาคูณกัน แล้วคูณด้วยเงินทุนเพื่อเป็นเงินรางวัลรวม
- เสียเต็มแม้เพียงคู่เดียว: หากมีคู่ใดคู่หนึ่งในบิลมีผลลัพธ์เป็น "เสียเต็ม" บิลนั้นจะถือว่าตายทันที และคุณจะเสียเงินเดิมพันทั้งหมด แม้คู่อื่นจะทายถูกก็ตาม
- เสมอ (เจ๊า): หากคู่ใดมีผลเสมอตามราคาต่อรอง คู่นั้นจะถูกตัดออกจากบิลโดยไม่นำมาคิดเงิน และบิลยังคงดำเนินต่อไปด้วยคู่ที่เหลือ
- ได้ครึ่ง / เสียครึ่ง: หากมีคู่ที่ "ได้ครึ่ง" หรือ "เสียครึ่ง" บิลจะไม่ตาย แต่จะมีการปรับสูตรคำนวณเงินรางวัลลดลงตามสัดส่วนของคู่นั้นๆ
สอนวิธีดูค่าน้ำและราคาต่อรองฉบับเข้าใจง่ายที่สุด
การอ่าน ราคาบอล และ ค่าน้ำ คือหัวใจสำคัญของการ สอนแทงบอลสเต็ป มือใหม่ เพราะถ้าดูไม่เป็น อาจทำให้คุณเลือกทีมผิดจนบิลพังได้ มาไขข้อข้องใจแบบเข้าใจง่ายใน 2 นาทีนี้กัน
1. วิธีดูค่าน้ำ (Odds) ตัวคูณรายได้
ค่าน้ำ คือตัวกำหนดว่าคุณจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่เมื่อชนะ ซึ่ง เว็บแทงบอลออนไลน์ นิยมใช้ระบบราคามาเลย์ (MY) ที่สังเกตง่ายที่สุด
- น้ำดำ (ตัวเลขสีดำ เช่น 0.85): แทง 100 บาท ถ้าชนะได้กำไร 85 บาท ถ้าเสียจะเสีย 100 บาทเต็ม
- น้ำแดง (ตัวเลขติดลบสีแดง เช่น -0.90): แทงแล้วได้เงินเต็ม 100 บาท แต่ถ้าเสียจะเสียแค่ 90 บาท
2. วิธีดูราคาต่อรอง (Handicap)
ในการแข่งขันจะมี "ทีมต่อ" (ชื่อสีแดง) และ "ทีมรอง" (ชื่อสีดำ) โดยมีราคาต่อรองพื้นฐานที่พบบ่อยในการ การแทงบอล ดังนี้
- ราคา 0.0 (เสมอ): ไม่มีทีมไหนต่อ ชนะได้เงิน เสมอคืนทุน
- ราคา 0.25 หรือ 0-0.5 (เสมอควบครึ่ง): ถ้าทีมต่อชนะได้เต็ม เสมอเสียครึ่งหนึ่ง แพ้เสียเต็ม
- ราคา 0.5 (ครึ่งลูก): ทีมต่อต้องชนะเท่านั้นถึงได้เงิน ถ้าเสมอหรือแพ้ ทีมรองได้เงินเต็ม
- ราคา 0.75 หรือ 0.5-1 (ครึ่งควบลูก): ทีมต่อต้องชนะ 2 ลูกขึ้นไปถึงได้เต็ม ชนะ 1 ลูกได้ครึ่งเดียว เสมอหรือแพ้เสียเต็ม
เมื่อคุณเข้าใจทั้งราคาต่อรองและค่าน้ำแล้ว จะช่วยให้การเลือกทีมไปจัดชุด แทงบอลสเต็ป 3 คู่ หรือเปิดบิล แทงบอลออนไลน์ ufabet ทำได้ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น
วิธีคิดเงิน แทงบอลสเต็ป ได้เต็ม ได้ครึ่ง เสียครึ่ง คิดอย่างไร?
หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดบน เว็บแทงบอลอันดับ1 คือวิธีคำนวณเงินรางวัลเวลาที่บิลมีผลการแข่งขันหลากหลาย ทั้งได้เต็ม ได้ครึ่ง หรือเจอคู่ที่ แทงบอลสเต็ป เสียครึ่ง มาดูกันว่า ราคาแทงบอลสเต็ป ในแต่ละกรณีมีหลักการคิดเงินอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้เช็กบิลตัวเองได้อย่างแม่นยำ
- บิลได้เต็ม: นำทุนคูณกับ ค่าน้ำ ทุกคู่ในบิลต่อเนื่องกันตรงๆ
- บิลได้ครึ่ง: นำทศนิยมค่าน้ำคู่นั้นมาหาร 2 เช่น ค่าน้ำ 1.90 คิดเป็น 1.45 แล้วนำไปคูณร่วมกับคู่อื่น
- บิลเสียครึ่ง: ตัดคู่นั้นออก (ไม่นำค่าน้ำมาคูณ) แล้วนำยอดรวมทั้งหมดของบิลที่ได้จากคู่อื่นมาหาร 2 (หักออกครึ่งหนึ่ง) ทันที
|รูปแบบผลลัพธ์ในบิล แทงบอลสเต็ป
|คู่ที่ 1 (ค่าน้ำ 2.00)
|คู่ที่ 2 (ค่าน้ำ 1.80)
|คู่ที่ 3 (ค่าน้ำ 1.90)
|วิธีการคำนวณเงินรางวัลรวม
|1: ได้เต็มทุกคู่
|ได้เต็ม
(คูณ 2.00)
|ได้เต็ม
(คูณ 1.80)
|ได้เต็ม
(คูณ 1.90)
|100 X 2.00 X 1.80 X 1.90 = 684 บาท
|2: มีคู่ได้ครึ่ง
|ได้เต็ม
(คูณ 2.00)
|ได้เต็ม
(คูณ 1.80)
|ได้ครึ่ง
(คิดเป็น 1.45)
|100 X 2.00 X 1.80 X 1.45 = 522 บาท
|3: มีคู่เสียครึ่ง
|ได้เต็ม
(คูณ 2.00)
|ได้เต็ม
(คูณ 1.80)
|เสียครึ่ง
(หักครึ่งบิล)
|(100 X 2.00 X 1.80) ÷ 2 = 180 บาท
บอลสเต็ปตาย 1 คู่ คืออะไร? ไขข้อข้องใจยอดฮิตของมือใหม่
หนึ่งใน Pain Point ที่ใหญ่ที่สุดของคนที่เพิ่งเริ่มต้น สอนแทงบอลสเต็ป มือใหม่ คือความสับสนว่าถ้าบอลในบิลแพ้แค่คู่เดียว บิลนั้นยังได้เงินอยู่ไหม? คำตอบสั้นๆ คือไม่ได้ และนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า "บิลตาย" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่คุณต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่ม แทงบอลชุด
ทำไมตายแค่คู่เดียวถึงเสียทั้งบิล?
เสน่ห์ของ การแทงบอลสเต็ป คือการนำ ราคาบอล หลายคู่มารวมกันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนทวีคูณ แต่เงื่อนไขเหล็กของมันคือ คุณต้องทายผลให้ถูกทุกคู่ในบิลนั้น หากมีคู่ใดคู่หนึ่งในบิลมีผลลัพธ์เป็น "เสียเต็ม" ระบบจะถือว่าการเดิมพันในบิลนั้นสิ้นสุดลงทันที และคุณจะเสียเงินเดิมพันทั้งหมด แม้ว่าคู่อื่นๆ ในบิลจะชนะได้เต็มก็ตาม
กรณีที่ เสีย 1 คู่ แต่บิลยังไม่ตาย
มีข้อยกเว้นสำคัญที่คุณควรทราบ เพราะไม่ใช่ทุกการแพ้จะทำให้บิลพังเสมอไป
- เสียครึ่ง (Lose Half): หากคู่ที่แพ้เป็นการแพ้ตามราคาต่อรองแบบ เสียครึ่ง (เช่น ราคา ปป. แล้วผลออกมาเสมอ) บิลสเต็ปของคุณจะไม่ตายแต่กำไรของทั้งบิลจะถูกหารสองตามสัดส่วน
- เสมอ (Push/Void): หากผลการแข่งขันออกมาเสมอตามราคาต่อรอง (เช่น ราคา 1.0 แล้วชนะ 1 ลูกพอดี) คู่นั้นจะถูกตัดออกจากบิลโดยอัตโนมัติ และไม่มีผลต่อการได้หรือเสียของบิลนั้น บิลจะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยคู่ที่เหลือ
3 สูตร แทงบอลสเต็ป ให้แตกง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงล้มละลายทั้งบิล
การจะ แทงบอลสเต็ป ให้ได้เงินอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกทีมที่ชอบแล้ววางเดิมพัน แต่ต้องอาศัย เทคนิคแทงบอลสเต็ป และกลยุทธ์ที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดี นี่คือ 3 สูตรเด็ดที่จะช่วยให้บิลของคุณมีโอกาสแตกมากขึ้น พร้อมลดความเสี่ยงในการเสียเงินทุน
1. สูตรกระจายความเสี่ยง
อย่าทุ่มเงินทั้งหมดไปกับบิลเดียว ให้คุณเลือก ทีเด็ดสเต็ป2 หรือทีมที่คุณมั่นใจที่สุดมา 4 ทีม (สมมติเป็นทีม A, B, C, D) จากนั้นให้นำมาจัดเป็น แทงบอลสเต็ป 3 คู่ สลับไขว้กันไปมาทั้งหมด 4 บิล เช่น
- บิลที่ 1: A - B - C
- บิลที่ 2: A - B - D
- บิลที่ 3: A - C - D
- บิลที่ 4: B - C - D
ข้อดี: หากมีทีมตายสนิทไป 1 คู่ จะยังเหลือบิลที่ถูกเต็มๆ อีก 1 บิล ซึ่งครอบคลุมทุนและสร้างกำไรให้คุณได้อยู่ดี
2. สูตรจำกัดจำนวนคู่ เน้นความชัวร์
แม้ เว็บแทงบอลออนไลน์ อันดับ 1 จะเปิดให้ แทงบอลสเต็ป2-12คู่ แต่อย่าโลภ สูตรทำเงินที่ดีที่สุดคือเลือก แทงบอล สเต็ป 2 คู่ หรือไม่เกิน 3 คู่ต่อบิล เพราะยิ่งจำนวนคู่น้อย โอกาสชนะยิ่งสูงขึ้นตามหลักสถิติ และลดความเสี่ยงจากการเจอคู่ที่ แทงบอลสเต็ป เสียครึ่ง จนดึงยอดเงินรางวัลลง
3. สูตรแทงบอลสเต็ป สูงต่ำ ควบคู่ราคาต่อรอง
อย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่ราคาแฮนดิแคป (แพ้-ชนะ) คู่ไหนเดาผู้ชนะยาก แนะนำให้ใช้ วิธีแทงบอลสเต็ป สูงต่ำ เข้ามาผสมในบิล โดยวิเคราะห์จากสถิติเกมรับ-เกมรุก หากเป็นทีมเหนียวแน่นทั้งคู่ การเลือกกดสกอร์ต่ำจะมีโอกาสบิลแตกง่ายกว่า
เทคนิคการเลือกคู่บอลสำหรับจัดชุดสเต็ปทองคำ
การเลือกทีมเข้ามาอยู่ในบิล แทงบอลสเต็ป บอลชุด แบบสุ่มเสี่ยงโดยไม่มีหลักการ คือสาเหตุหลักที่ทำให้บิลตายสนิท เซียนบอลตัวจริงจะใช้ระบบคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างบิลสเต็ปทองคำที่มีโอกาสชนะสูงสุด โดยมี 3 เทคนิคสำคัญดังนี้
1. ใช้ ทีเด็ดสเต็ป2 เป็นแกนหลัก: เลือกคู่ที่มั่นใจที่สุด 2 คู่แรก โดยวิเคราะห์จากทีมใหญ่ฟอร์มแรงหรือทีมที่มีสถิติข่มฝั่งตรงข้ามอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นฐานรากที่แข็งแกร่งของบิลก่อนเพิ่มคู่อื่น
2. เช็กแรงจูงใจและความพร้อมของทีม: ก่อนกด แทงบอล ต้องดูแรงจูงใจ เช่น ทีมหนีตกชั้น หรือทีมที่เข้ารอบไปแล้วและอาจส่งสำรอง รวมถึงเช็กรายชื่อนักเตะเจ็บ/แบน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนผ่านสัญญาณ ราคาบอล ไหลล่วงหน้า
3. เลี่ยงคู่บิ๊กแมตช์และบอลกระชับมิตร: บอลถ้วยหรือศึกดาร์บี้แมตช์เดาทางยาก แนะนำให้เลือกทีมระดับกลางที่มีฟอร์มในบ้านสม่ำเสมอ จะช่วยให้การคำนวณ ราคาแทงบอลสเต็ป แม่นยำและปลอดภัยกว่า
เมื่อคัดเลือกทีมที่มีความได้เปรียบครบถ้วนแล้ว การนำไปวางเดิมพันกับ เว็บตรงค่ายใหญ่ ที่การันตีราคาดีที่สุด จะช่วยให้ผลตอบแทนของคุณคุ้มค่าและลดความเสี่ยงจากการโดนหักค่าน้ำแฝงได้อย่างยอดเยี่ยม
ข้อดี-ข้อควรระวังของการ แทงบอลสเต็ป ที่ไม่มีใครบอกคุณ
สำหรับการ แทงบอลสเต็ป นั้น มีทั้งมุมที่เป็นโอกาสทองและกับดักที่นักเดิมพันมือใหม่ควรทราบ เพื่อให้คุณวางแผนการลงทุนได้อย่างแม่นยำและยั่งยืน นี่คือข้อมูลรอบด้านแบบเจาะลึกที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนก่อน
ข้อดีของการแทงบอลสเต็ป
1. ลงทุนน้อยแต่กำไรมหาศาล: นี่คือเสน่ห์ที่ใหญ่ที่สุด เพราะระบบจะนำอัตราจ่ายของแต่ละคู่มาคูณรวมกัน ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนเงินหลักสิบให้เป็นเงินหลักพันได้ในบิลเดียว
2. ทางเลือกสำหรับคนงบน้อย: เหมาะมากสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด เพราะเว็บส่วนใหญ่เปิดให้เริ่มต้นเดิมพันด้วยจำนวนเงินที่ไม่สูง แต่มีโอกาสลุ้นกำไรได้หลายเท่าหากเลือกทีมได้แม่นยำ
3. ความสนุกที่ทวีคูณ: ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นในการดูบอล เพราะคุณจะได้ลุ้นผลการแข่งขันจากหลายสนามพร้อมกันในบิลเดียว
ข้อควรระวังที่ต้องรู้เท่าทัน
1. ความเสี่ยงสูง ผิดคู่เดียวคือจบ: เงื่อนไขเหล็กคือต้องทายถูกทุกคู่ หากผิดเต็มคู่เดียว บิลจะตายและสูญเงินทันที
2. ยิ่งคู่เยอะ โอกาสชนะยิ่งริบหรี่: ยิ่งเพิ่มคู่ ความเสี่ยงยิ่งโตตามตัว มือใหม่ควรเริ่มที่ แทงบอล สเต็ป 2 คู่ ถึง 3 คู่เพื่อเซฟทุน
3. กับดักของเวลา: หากเลือกคู่ที่เวลาเตะห่างกันมากเกินไป จะทำให้ต้องเสียเวลารอผลนานและบริหารจัดการบิลได้ยาก
แทงบอลสเต็ป ผ่านมือถืออย่างไรให้ปลอดภัยและได้เงินจริง
ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยระบบ Mobile-First พฤติกรรมของนักเดิมพันส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ต่างเลือกที่จะ แทงบอล ผ่านสมาร์ตโฟนเพราะความสะดวกสบาย แต่การจะ แทงบอลสเต็ป บอลชุด ให้ปลอดภัย ได้เงินจริง ไม่โดนโกง และระบบไม่ค้างตอนกำลังกดบิลสำคัญ มีหลักการเลือกและใช้งานดังนี้
- เลือก เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ 100% เท่านั้น: สมัครแทงบอลสเต็ปกับ เว็บแทงบอลดีที่สุด ที่มั่นคง ระบบฝาก-ถอนออโต้ไม่มีขั้นต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อบิลสเต็ปแตกจะถอนเงินได้ทันที
- อินเทอร์เฟซรองรับ iOS และ Android: ระบบต้องได้รับการปรับแต่งให้ลื่นไหล หน้าจอจัดเรียงเมนู ราคาบอลที่ดีที่สุด และค่าน้ำเป็นระเบียบ ตัวอักษรไม่ซ้อนกัน เพื่อป้องกันการกดเลือกทีมผิดพลาด
- ใช้ฟังก์ชันบอลสดให้เป็นประโยชน์: ข้อดีของมือถือคือติดตามได้ตลอดเวลา ควรใช้ เทคนิคแทงบอลสเต็ป ควบคู่กับการดูบอลสด เว็บพนัน หากรูปเกมเปลี่ยน สามารถใช้ วิธีแทงบอลสเต็ป สูงต่ำ ช่วงท้ายเกมเพื่อแก้บิลหรือเซฟทุนได้ทันที
- ข้อควรระวังสำหรับระบบมือถือ: หลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านอัตโนมัติในเบราว์เซอร์สาธารณะ และควรเลือกวางเดิมพันกับ เว็บแทงบอล เชื่อถือได้ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง เพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีผู้ใช้และข้อมูลทางการเงินของคุณรั่วไหล
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
Q: แทงบอลสเต็ป เริ่มต้นกี่คู่ และสูงสุดได้กี่คู่?
A: โดยปกติจะเริ่มต้นที่ 2-3 คู่ขึ้นไป และแทงได้สูงสุด 12-15 คู่ ต่อหนึ่งบิล ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละ เว็บแทงบอลสเต็ป
Q: แทงบอลสเต็ป ต้องถูกกี่คู่ถึงจะได้เงิน?
A: คุณต้อง ทายผลถูกทุกคู่ ตามที่เลือกไว้ในบิลเท่านั้นจึงจะได้รับเงินรางวัล หากมีคู่ใดคู่หนึ่งเสียเต็ม บิลนั้นจะถือว่าแพ้ทันที
Q: ถ้ามีคู่ที่ "ผลเสมอ" ในบิลสเต็ป จะคิดเงินอย่างไร?
A: หากมีคู่ที่ผลออกมาเสมอ ระบบจะ ตัดคู่นั้นออกจากบิลโดยอัตโนมัติ และไม่นำค่าน้ำของคู่นั้นมาคูณ โดยจะคำนวณเงินรางวัลเฉพาะคู่ที่เหลือในบิลเท่านั้น
Q: แทงบอลสเต็ปผ่านมือถือปลอดภัยไหม?
A: ปลอดภัยหากเลือกใช้บริการผ่าน เว็บแทงบอล ไม่ผ่านเอเย่นต์ ที่มีระบบฝาก-ถอนออโต้ และมีระบบคำนวณบิลอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการคิดเงินด้วยตนเอง
Q: บอลสเต็ปเสีย 1 คู่ บิลตายทันทีไหม?
A: หากเสียเต็มเพียงคู่เดียว บิลตายทันที และจะเสียเงินเดิมพันทั้งหมด แต่หากคู่นั้นเป็นผล "เสียครึ่ง" บิลจะยังไม่ตาย โดยระบบจะนำเงินรางวัลที่ได้จากคู่อื่นมาหารสองแทน
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