New Delhi [India], August 19 ANI/SRV): National School Awards 2022, India's leading educational platform for schools & educators in India awarded the winners for 2022.
The annual ceremony of the National School Awards was conducted on 31st July 2022 at Radisson Blu Plaza - Airport Hotel in New Delhi.
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More than 150 awardees were recognized from various states, for their commendable contribution to the education sector in India. Over 5000+ nominations were received from across the country.
Winners List from various States/Categories:
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1. EDUCATIONAL EXCELLENCE AWARD 2022
HASTI PUBLIC SCHOOL & JR. COLLEGE - DONDAICHA
ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL - HOWRAH
VIDHYA VIKAS MATRIC HIGHER SECONDARY SCHOOL - KRISHNAGIRI
BEHS SUMATI ACADEMY - CHHATARPUR
ARYA VIDYAPITH - MOTIHARI, BIHAR
AARYANS PUBLIC SCHOOL - HUBBALLI
DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL - AJMER
OMPEE GLOBAL SCHOOL - GURUGRAM
BANYAN INTERNATIONAL SCHOOL - JAMMU
GAJERA INTERNATIONAL SCHOOL - UTRAN, SURAT
SBD INTERNATIONAL SCHOOL - BHADRAK
BILLABONG HIGH INTERNATIONAL SCHOOL - KANPUR
2. MOST PROGRESSIVE SCHOOL OF 2022
BOMBAY CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL - ANDHERI WEST, MH
SAHIBZADA ZORAWAR SINGH FATEH SINGH SEN. SEC. PUBLIC SCHOOL - GURDASPUR, PB
JAZZ PUBLIC SCHOOL - MADURAI, TN
MOTHER INTERNATIONAL SCHOOL - KONNAGAR, WB
DAYANAND BAL NIKETAN SR. SEC. SCHOOL - AJMER
CENTRAL PUBLIC SCHOOL - GAZIPUR, VARANASI
SHREE GNANGANGA SCHOOL - JAMNAGAR
SLOKA INTERNATIONAL SCHOOL - HYDERABAD
SMT. KAMALA SAKLECHA GYAN MANDIR - BHANPURA
3. MOST ECO-FRIENDLY SCHOOL OF 2022
JANA GANA MANA VIDYAMANDIR & JUNIOR COLLEGE - DOMBIVILI WEST
SANSKRITI KMV SCHOOL - JALANDHAR
BAL BHARATI PUBLIC SCHOOL - IMT MANESAR
SPRING MOUNT PUBLIC SCHOOL - TIRUPUR
JAIN PUBLIC SCHOOL - BALLARI
GAJERA GLOBAL SCHOOL - SURAT
4. SCHOOL WITH BEST INFRASTRUCTURE
MANCHESTER INTERNATIONAL SCHOOL - COIMBATORE
GURU TEG BAHADUR SAHIB INTERNATIONAL SCHOOL - GURDASPUR
TAGORE INTERNATIONAL SCHOOL - JAIPUR
VIDYA BHARATI SCHOOL - DELHI
HOLY SAI INTERNATIONAL SCHOOL - CHENNAI
5. SCHOOL WITH MOST IMPACTFUL LEARNING METHODS
DR. HOLMES ACADEMY - BATHINDA
SHRI KRISH INTERNATIONAL SCHOOL - CHENNAI
CENTRAL MODEL SCHOOL - BARRACKPORE
SOFIA PUBLIC SCHOOL - BANGALORE
SEEDLING MODERN PUBLIC SCHOOL - UDAIPUR
DELHI PUBLIC SCHOOL - KALYANPUR, KANPUR
STANFORD WORLD SCHOOL - DHARAMSHALA
GAJERA INTERNATIONAL SCHOOL - KATARGAM
6. BEST RESIDENTIAL BOARDING SCHOOL OF 2022
MODERN SANDEEPNI SCHOOL - PATHANKOT
WYNBERG-ALLEN SCHOOL - MUSSOORIE
ST. MICHAEL'S SCHOOL - SILIGURI
7. BEST DAY-CUM- BOARDING SCHOOL OF 2022
DOON INTERNATIONAL SCHOOL RIVERSIDE CAMPUS - DEHRADUN
SUNBEAM SUNCITY (SCHOOL & HOSTEL) - VARANASI
8. MOST INNOVATIVE SCHOOL OF 2022
BHAGWAN MAHAVIR PUBLIC SCHOOL - BANGA
LAKSHMIPAT SINGHANIA ACADEMY, KOLKATA, WB
SACRED HEART SCHOOL - KALYAN
JAMMU SANSKRITI SCHOOL - KATHUA
SUNBEAM SCHOOL - LAHARTARA, VARANASI
9. UPCOMING SCHOOL OF 2022
VIVEKANANDA WORLD SCHOOL - FEROZEPUR
NEW DAWN ACADEMY KIDZEE SCHOOL - TASHIDING, SIKKIM
LEADING LIGHTS - KOLKATA
MADHUSUDHAN GLOBAL SCHOOL - THANE
EDIFY WORLD SCHOOL - KURNOOL
DOON INTERNATIONAL SCHOOL, BARAMULLA
BALDWIN SCHOOL - KOLAR
10. EXCEPTIONAL CONTRIBUTION IN SPORTS AWARD
HASTI PUBLIC SCHOOL & JR. COLLEGE - DONDAICHA
TAGORE INTERNATIONAL SCHOOL - JAIPUR
MODERN PUBLIC SCHOOL - DELHI
11. REMARKABLE CONTRIBUTION IN PROGRESSIVE EDUCATION
NAHAR INTERNATIONAL SCHOOL - MUMBAI
SANSKAR SCHOOL - JAIPUR
PINEWOOD SCHOOL - SAHARANPUR
12. BEST SCHOOL FOR FUTURISTIC EDUCATION
OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL - HOSHIARPUR
TINY SCHOLARS SCHOOL - KATHUA
DELHI PUBLIC SCHOOL - GANDHIDHAM
CAMBRIDGE COURT WORLD SCHOOL - JAIPUR
SUNBEAM SCHOOL - ANNAPURNA, VARANASI
13. COMMENDABLE CONTRIBUTION IN CHANGING THE EDUCATION SYSTEM (PUNJAB)
WOODLAND OVERSEAS SCHOOL - HOSHIARPUR
14. SCHOOL WITH BEST MANAGEMENT SYSTEM
THE TONSBRIDGE SCHOOL - DEHRADUN, UK
SHARADA INTERNATIONAL SCHOOL - LATUR, MH
KALYANI CENTRAL MODEL SCHOOL - KOLKATA
WHITEFIELD GLOBAL SCHOOL - BENGALURU
15. BEST SCHOOL FOR FUTURISTIC EDUCATION
MOUNT ZION SCHOOL - GANGTOK
SBOA SCHOOL AND JUNIOR COLLEGE - CHENNAI
16. BEST SCHOOLS PROMOTING CULTURAL ACTIVITIES
KALYANI PUBLIC SCHOOL SALTLAKE - KOLKATA
ST. FRANCIS DE SALES HIGHER SECONDARY SCHOOL - GUWAHATI
BOSCO PUBLIC SCHOOL - NEW DELHI
M.D. INTERNATIONAL SCHOOL - BIJNOR
SAMASHTI INTERNATIONAL SCHOOL - HYDERABAD
SMT. KAMALA SAKLECHA GYAN MANDIR - BHANPURA
17. SCHOOL WITH BEST E-LEARNING METHODOLOGY
KALYANI PUBLIC SCHOOL - BARASAT
ARMY PUBLIC SCHOOL - NOIDA
18. SCHOOL WITH MOST QUALIFYING FACULTY - NAVY CHILDREN SCHOOL - COLABA, MUMBAI
19. MOST SOCIALLY ACTIVE SCHOOL OF 2022 - JAMMU SANSKRITI SCHOOL - JAMMU
20. BEST SCHOOL CHAIN OF 2022 -"ORCHIDS - THE INTERNATIONAL SCHOOL"
NSA 2022's Co-Partner is "ORSANG Group of Camps" Camping & Recreational Activities for Schools.
EdTech Partners:
1. HiddenLampPvt. Ltd. - Robotics/3D Printing/STEAM Learning
2. SpeedLabsPvt. Ltd. - AI Based Performance Management Software
3. BrainywoodPvt. Ltd. - 4th Dimensional Memory Training & Skill Program for Students
This story is provided by SRV. ANI will not be responsible in any way for the content of this article. (ANI/SRV)
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