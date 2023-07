Mirpur, Jul 19 (PTI) Scoreboard of the third One-Day International between India Women and Bangladesh Women here on Saturday.

Bangladesh Women:

Shamima Sultana c Harmanpreet Kaur b Rana 52

Fargana Hoque run out (Verma) 107

Nigar Sultana c Amanjot Kaur b Rana 24

Ritu Moni c Harmanpreeet Kaur b Vaidya 2

Sobhana Mostary not out 23

Extras: 17 (w-17)

Total: 225/4 in 50 overs

Fall of wickets: 1-93, 2-164, 3-169, 4-225

Bowling: Amanjot Kaur 6-0-33-0, Meghna Singh 6-0-28-0, Deepti Sharma 10-2-37-0, Sneh Rana 10-0-45-2, Devika Vaidya 10-0-42-1, Jemimah Rodrigues 2-0-9-0, Shafali Verma 6-0-31-0

India Women:

Smriti Mandhana c Mostary b Fahima Khatun 59

Shafali Verma c&b Marufa Akter 4

Yastika Bhatia lbw Sultana Khatun 5

Harleen Deol run out (Fahima Khatun/Nigar Sultana) 77

Harmanpreet Kaur lbw b Nahida Akter 14

Jemimah Rodrigues not out 33

Deepti Sharma run out (Mostary) 1

Amanjot Kaur lbw Rabeya Khan 10

Sneh Rana c&b Nahida Akter 0

Devika Vaidya c&b Nahida Akter 0

Meghna Singh c Nigar Sultana b Marufa Akter 6

Extras: 16 (lb-4, w-12)

Total: 225 all-out in 49.3 overs

Fall of wickets: 1-11, 2-32, 3-139, 4-160, 5-191, 6-192, 7-216, 8-217, 9-217, 10-225

Bowling: Sultana Khatun 10-0-49-1, Marufa Akter 9-0-55-2, Nahida Akter 10-1-37-3, Rabeya Khan 10-0-30-1, Fahima Khatun 10-0-48-1, Sobhana Mostary 0.3-0-2-0. PTI

