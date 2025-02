본 기사에서는 세계적인 해외 배당률 사이트인 오즈포탈의 배당 흐름 보는법과 전문가들의 배당 분석 방법을 제공합니다. 그밖에 오즈포탈에서 선정한 가장 배당 높은 사이트인 1XBET의 정보도 확인하실 수 있습니다.

오즈포탈 개요

오즈포탈은 현재 한국에 진출해 있는 1XBET을 포함해 전 세계적으로 유명한 50개의 북메이커들의 경기 배당률을 비교해 주는 해외 배당 사이트로, 한국의 배터들에게 가장 인지도가 높은 해외 배당 사이트입니다.

오즈포탈의 주요 기능 중 하나는 사용자가 원하는 경기를 선택하고, 해당 경기의 배당률을 비교할 수 있는 기능입니다. 이를 통해 사용자는 각 북메이커가 제공하는 배당의 차이를 쉽게 파악할 수 있으며, 가장 유리한 조건으로 배팅할 수 있습니다. 또한 오즈포탈은 경기 일정과 결과를 실시간으로 업데이트하여 사용자에게 최신 정보를 제공합니다.

오즈포탈에서 해외 배당을 쉽게 볼 수 있는 배당판 세팅 방법

오즈포탈은 한국어를 따로 지원하지는 않지만, 그나마 친절하게도(?) 경기 목록들을 한국 시간대로 설정할 수는 있습니다.

Representative Image (File Photo)

홈페이지 우측 상단을 보면 유럽 배당판부터 HK(홍콩), US(미국) 등 배당판 인터페이스를 설정할 수 있는 기능이 있습니다.

배당판은 개인의 취향이 우선이므로, 본인의 취향에 맞는 배당판 스타일을 고르시면 되겠습니다.

필수적인 것은 그 옆에 있는 시간 설정입니다. 위 이미지 설명과 같이 1번을 클릭해 2번에 있는 GMT+9 Seoul로 체크하시면 경기들이 한국 시간대로 세팅됩니다.

이제 해외 배당 흐름을 보기 위한 기본적인 세팅은 끝났고, 오즈포탈의 주요 콘텐츠들을 아래에서 계속해서 소개하겠습니다.

주요 메뉴 정리

Representative Image (File Photo)

이 사이트에는 해외 배당 흐름뿐 만이 아닌, 스포츠 배팅에서 도움을 줄 수 있는 대표적인 4가지 콘텐츠가 존재합니다. 당신이 아래 기능들을 확인하고 검토한다면, 배팅에 있어 효율적이고 더 나은 성과를 이뤄낼 수 있을 거라 생각합니다.

1. DROPPING ODDS – 큰 배당 하락세를 보인 당일 경기 목록

드롭핑 오즈 메뉴는 실시간으로 떨어지는 배당들을 확인할 수 있는 메뉴입니다. 메뉴의 기능은 시간 / 떨어지는 배당 수치 / 타입 3가지로 세분화하여 검색할 수 있습니다. 오즈포탈에서 드롭핑 오즈의 참고가 필수적인 이유는 떨어지는 배당 = 경기 구매율이 한 쪽 팀에 몰리거나, 부상자 등 변수가 속출했을 확률이 매우 높기 때문입니다.

이럴 경우 국내 사설 토토를 이용하는 배터라면 실시간으로 배당이 하락하는 경기에 있어, 유리한 고지에 있을 수 있습니다. 왜냐면 사설 토토는 아침에 당일자부터 내일 새벽 경기까지의 배당을 세팅한 후 웬만해서는 배당을 수정하는 일이 잘 없으며, 있더라도 처리가 느리기 때문입니다.

따라서 사설의 느린 처리로 인해 생긴 허점을 이용하여 떨어지는 경기에 배팅을 한다면, 실시간 해외배당 대비 높은 배당으로 경기를 구매할 수 있는 것이죠.

2. SURE BET – 금일의 양방 경기 리스트

한국말로 ‘양방 배팅‘이라는 뜻을 지닌 슈어벳 메뉴는 오즈포탈에 따로 회원가입을 하지 않아도 양질의 양방 경기 정보들을 매일 확인할 수 있습니다.

오즈포탈의 해당 메뉴는 한국의 모든 양방 배터들이 하루에 최소 한 번씩은 체크하는 메뉴로서, 금일 최고의 수익률을 제공하는 경기 목록 및 해당 경기에서 최고의 배당률을 제공하는 북메이커 정보를 알려줍니다. 거의 항상 최고의 배당률을 제공하는 북메이커로 거론되는 해외배팅사이트로는 한국 서비스를 지원하는 1XBET이나 영국에서 뜨거운 감자인 Betsson 정도가 있습니다.

3. IN PLAY ODDS – 라이브 배팅에서 최고의 배당률을 제공하는 북메이커 정보

오즈포탈 인플레이 오즈 메뉴에서는 현 시각 진행 중인 라이브 배팅 경기들에 대해 최고의 배당률을 지원하는 해외배팅사이트를 확인할 수 있습니다. 또한 모든 라이브 배팅 경기들에 대한 해외배팅사이트 환수율을 비교할 수 있으며, 곧 시작하는 예정된 경기들에 대한 정보들도 확인할 수 있습니다.

4. BETTING TOOLS – 이 메뉴에는 4가지의 중요한 기능들이 존재합니다.

Representative Image (File Photo)

배팅 툴 메뉴에서 제공하는 4가지 중요 기능은 다음과 같습니다.

Blocked Odds – 마감된 경기의 배당 정보를 제공 , 라이브 배팅 시 용이함

Value Bets – 평균 50 배 이상의 초고배당 경기들을 오즈포탈이 데이터 분석을 통해 확률 % 를 매겨놓은 메뉴 . 단폴더로 로또벳 할 때 슬쩍 보면 나름 영향가 있음

Best Handicaps – 핸디캡 마진과 확률을 비교하여 핸디캡 배당 밸런스가 최상으로 잡힌 경기들을 선별해 주는 메뉴

Moving Margins – 핸디 배당의 흐름과 배팅 분포도를 보여주는 메뉴

오즈포탈 해외배당흐름 보는법

Representative Image (File Photo)

우선 우리는 당일이나 내일 새벽 경기를 배팅하기 위해 오즈포탈에 접속하는 것이니, 위 이미지와 같이 좌측 상단에 있는 ‘투데이 매치 메뉴‘를 클릭해 줍시다.

그럼 경기 목록들이 나오면서 1X2와 배당들에 초록색이 보일 텐데, 1 x 2는 승(1), 무(x), 패(2)라고 보시면 되시고, 이미지에 보이는 저 초록 색깔 배당칸은 결과 값입니다.

이제 여기에서 흥미있는 경기를 아무거나 클릭해 보시면 아래와 같은 화면이 나오실 겁니다.

Representative Image (File Photo)

바로 여기가 오즈포탈 해외 배당 흐름의 본진입니다. 위 이미지에는 13개의 일부 북메이커의 배당 만을 제공하고 있지만, 오즈포탈에 로그인 시 23개의 북메이커들의 배당률을 전부 확인할 수 있습니다.

실시간으로 배당이 변동하는 형식으로 보통 라인업이 공개된 직후에 배당 흐름이 기폭적으로 상승, 하락되고 있습니다. 이 흐름에 눈치가 빠르다면 당신의 배팅 승률을 전에 비해 눈에 띄게 올라갈 것이라 확신합니다.

오즈포탈에서 선정한 세계에서 가장 배당 높은 사이트

Representative Image (File Photo)

1XBET은 현재 오즈포탈에서 선정한 64개의 북메이커 리스트 중 6년 연속 배당 1위의 자리를 지키고 있는 세계에서 가장 배당률 높은 사이트입니다.

PSG의 공식 배팅 파트너로서 상당한 규모를 자랑하는 네덜란드 배팅 업체인데, 이런 사이트가 한국어 및 계좌 입출금을 지원하며, 한국 시장에 뛰어들었다는 것은 가히 놀라운 소식이 아닐 수가 없습니다.

원엑스벳에 대한 가입방법과 우회주소 정보는 아래 내용을 참조하시면 되겠습니다. 건승하세요.

