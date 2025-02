요새 승인전화 없는 메이저 사이트라 자신들을 홍보하는 곳들이 기하급수적으로 많아졌는데, 만약이라도 이런 사이트를 가입해 이용하신다면 추후 치명적인 보안 문제가 발생할 수 있으므로 주의를 기울이셔야 합니다.

승인전화 있고 가입승인 빠른 메이저 사이트 3곳

1. 1XBET - 세계에서 가장 배당 높은 사이트, 가장 많은 한국 플레이어 보유

2. 1WIN - 500% 웰컴 보너스, 30% 캐시백 등 가장 높은 보너스 요율 지급

3. WEGO88 - 한국에서 가장 오래된 해외배팅사이트, 100% 한국인 상담원

승인전화 없는 사이트가 과연 안전할까?

구글에 돌아다니다 보면 지저분한 블로그의 광고 배너나 토토 커뮤니티 홍보란에서 “우리는 승인전화 없는 메이저 사이트입니다”라는 문구를 쉽사리 찾아볼 수 있습니다.

만약 토토사이트가 승인전화가 없다면 전화번호 같은 민감한 개인정보를 입력하지 않아도 되고, 승인 절차도 따로 없어 빠르게 사이트 이용이 가능하니 장점이야 많겠지만, 과연 승인전화 없는 놀이터는 안전할까요? 업계 10년 차 전문가의 시선으로 제대로 파헤쳐 보겠습니다.

승인전화 없는 곳은 정상적인 사이트일 리가 없다

이 바닥은 보안이 생명인 바닥입니다. 만약 토사장이 이번 달에 1억이라는 수익금을 손에 쥐었다고 한들, 프로그래머가 1억원을 투자할 시 지금의 보안에서 한 단계 더 두터운 보안으로 업그레이드 가능한 기술이 나왔다고 한다면, 기꺼이 한달 간의 고생 끝에 손에 쥔 1억을 쿨하게 지불해야 하는 게 이 바닥의 섭리입니다.

입금 먹튀 사이트나 부분 먹튀 사이트야 이미 막나갈대로 막나가는 놈들이라 이런 걸 중요하 게 여기지 않겠지만, 적어도 먹튀없이 줄 돈 주며 운영하는 정사이트 토사장들에겐 이런 마인드는 기본중에 기본입니다. 이런 각잡힌 마인드가 있어야지만 사이트가 정사이트로 운영될 수 있겠죠.

이 글을 보시는 많은 분들이 부먹이나 입먹사이트 이용을 원하진 않으실 테니, 정사이트 기준으로 팩트만 말씀드리면 정사이트 중 승인전화 안하는 곳은 없습니다.

왜냐, 승인전화는 이미 15년 전부터 토토사이트에서 수 차례 검증된 메뉴얼이기 때문입니다.

지킬 것이 많은 사이트는 가입이 까다롭다

부자들 버릇 중 하나가 자신들의 자산을 민감하게 지키는 것입니다. 그래서 자신에게 접근하는 사람이라면 돈을 목적으로 접근한다고 생각하고 먼저 철벽을 까는 것이 그들의 행동이죠.

같은 맥락으로 이미 많은 회원을 모아 준메이저 또는 메이저라는 레벨에 올라선 사이트들도 마찬가지입니다. 만약 통협들이 요새 따라 많이 들어오고, 정부의 단속 기간이라면 굳이 몇 달이라도 신규를 받지 않고 기존 회원들 지키기에 들어가게 되겠죠.

예전에야 한국에 진출한 해외배팅사이트들만 KYC 본인 인증을 했었지만, 요새는 나날이 증가하는 악성 유저들 때문에 메이저 사이트라면 무조건 KYC 본인 인증을 하는 추세입니다. 그렇기에 승인전화 없는 메이저 사이트라고 홍보하는 곳들은 그 말 자체가 모순일 수 밖에 없는 것이죠.

승인전화 없다고 홍보하는 곳들은 도대체 뭐하는 곳일까

부분 먹튀 OR 입금 먹튀 사이트입니다.

사이트가 현금 운용력이 기업급이라 그냥 일단 ‘쿠팡식 운영으로 유저 끌어모은 다음 나중에 사이트 잠궈‘ 같은 돈찍누 운영을 하는 곳도 한두 곳 보긴 했는데, 그 사이트들은 그 목적으로 직진만 하다가 필터링 없이 개나소나 다 받은 신규들과, 그들에게 입금 계좌 다 오픈한 결과 통장협박범 들어와서 거기 회원들은 줄줄이 출석전화 받고 경찰 조사 받았다고 하네요.

따라서 “우리는 자금 운용력이 많아 공격적으로 마케팅 운영중이고, 곧 사이트 가입은 잠구고 안전하게 가려고 한다” 라고 홍보를 하는 곳이 있다면 무조건 거르시길 바라겠습니다. 뭐 계좌를 채널 별로 다르게 쓰고 고액배터, 일반배터로 골고루 분포해서 나눠 쓰니 분산되서 리스크가 없다? 같은 그럴듯한 헛소리를 할 수도 있을 텐데, 통협범들은 1채널부터 10채널까지 계좌가 있다면 그거 다 막는 놈들이라 상관이 없습니다.

승인전화 없는 사이트를 찾는 사람들 유형

이런 사이트를 찾는 사람들은 보통 아래 4가지 부류입니다.

1. 개인 프라이버시를 중요하게 여기는 사람들

2. 양방배터

3. 꽁머니 헌터

4. 통장 협박범

저도 어디 슬롯사이트 한번 가입했다가 그 이후로 야마토나 바다이야기 같은 곳까지 스팸 문자 폭탄을 맞고 번호를 바꿨는데요. 그래서 그 이후로는 사이트를 쉽게 쉽게 가입하진 않고 있습니다.

하지만 그렇다고 해서 자기 번호 적기 싫다고 승인전화 없는 곳 가입해서 이용하지는 마세요. 승인전화 대신 통보 전화가 날라올 수 있으니까요. 번호 인증은 민감한 부분이다 보니, 팔리기 싫으면 아예 한국어를 지원하는 외국 코인 배팅업체를 이용하시던가, 신중하게 사이트를 구하시던가 하셔야 합니다.

