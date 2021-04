Chennai, Apr 20 (PTI) Scoreboard of the IPL match between Mumbai Indians and Delhi Capitals here on Tuesday.

Mumbai Indians Innings:

Rohit Sharma

c Steven Smith b A Mishra

44

Quinton de Kock

c Pant b Stoinis

1

Suryakumar Yadav c Pant b Avesh Khan

24

Ishan Kishan

b A Mishra

26

Hardik Pandya

c Steven Smith b A Mishra

0

Krunal Pandya

b Lalit Yadav

1

Kieron Pollard

lbw b A Mishra

25

Jayant Yadav

c and b Rabada

23

Rahul Chahar c Pant b Avesh Khan

6

Jasprit Bumrah

not out

3

Trent Boult

not out

1

Extras: (LB-6)

6

Total: (9 wkts, 20 Overs)

137

Fall of Wickets: 9-1, 67-2, 76-3, 77-4, 81-5, 84-6, 123-7, 129-8, 135-9

Bowler: Marcus Stoinis 3-0-20-1, Ravichandran Ashwin 4-0-30-0, Kagiso Rabada 3-0-25-1, Amit Mishra 4-0-24-4, Avesh Khan 2-0-15-2, Lalit Yadav 4-0-17-1. (MORE) PTI

