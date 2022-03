Mumbai, Mar 6 (PTI) Following is the full schedule of the league phase of the 15th edition of the IPL:

The Schedule:

March 26 – Chennai Super Kings versus Kolkata Knight Riders – Wankhede stadium – 7.30 PM

March 27 – Delhi Capitals versus Mumbai Indians – CCI -3.30 PM

March 27 – Punjab Kings versus Royal Challengers Bangalore – DY Patil Stadium – 7.30 PM

March 28 – Gujarat Titans versus Lucknow Super Giants – Wankhede Stadium – 7.30 PM

March 29 – Sunrisers Hyderabad versus Rajasthan Royals – MCA Stadium, Pune – 7.30 PM

March 30 - Royal Challengers Bangalore versus Kolkata Knight Riders – DY Patil stadium, 7.30 PM

March 31 – Lucknow Super Giants versus Chennai Super Kings – CCI – 7.30 PM

April 1 – Kolkata Knight Riders versus Punjab Kings – Wankhede Stadium – 7.30 PM

April 2 – Mumbai Indians versus Rajasthan Royals – DY Patil Stadium – 3.30 PM

April 2 – Gujarat Titans versus Delhi Capitals – MCA Stadium Pune – 7.30 PM

April 3 – Chennai Super Kings versus Punjab Kings – CCI – 7.30 PM

April 4 – Sunrisers Hyderabad versus Lucknow Super Giants – DY Patil stadium – 7.30 PM

April 5 – Rajasthan Royals versus Royal Challengers Bangalore – Wankhede Stadium – 7.30 PM

April 6 – Kolkata Knight Riders versus Mumbai Indians – MCA Stadium, Pune – 7.30 PM

April 7 – Lucknow Super Giants versus Delhi Capitals – DY Patil stadium – 7.30 PM

April 8 – Punjab Kings Gujarat Titans – CCI – 7.30 PM

April 9 – Chennai Super Kings versus Sunrisers Hyderabad – DY Patil stadium – 3.30 PM

April 9 – Royal Challengers Bangalore versus Mumbai Indians – MCA Stadium, Pune – 7.30 PM

April 10 – Kolkata Knight Riders versus Delhi Capitals – CCI – 3.30 PM

April 10 – Rajasthan Royals versus Lucknow Super Giants – Wankhede – 7.30 PM

April 11 – Sunrisers Hyderabad versus Gujarat Titans – DY Patil Stadium – 7.30 PM

April 12 – Chennai Super Kings versus Royal Challengers Bangalore – DY Patil Stadium – 7.30 PM

April 13 – Mumbai Indians versus Punjab Kings – MCA Stadium, Pune 7.30 PM

April 14 – Rajasthan Royals versus Gujarat Titans – DY Patil Stadium – 7.30 PM

April 15 – Sunrisers Hyderabad versus Kolkata Knight Riders – CCI – 7.30 PM

April 16 – Mumbai Indians versus Lucknow Super Giants – CCI – 3.30 PM

April 16 – Delhi Capitals versus Royal Challengers Bangalore – Wankhede – 7.30 PM

April 17 – Punjab Kings versus Sunrisers Hyderabad – DY Patil Stadium – 3.30 PM

April 17 – Gujarat Titans versus Chennai Super Kings – MCA stadium, Pune – 7.30 PM

April 18 – Rajasthan Royals versus Kolkata Knight Riders – CCI – 7.30 PM

April 19 – Lucknow Super Giants versus Royal Challengers Bangalore – DY Patil Stadium – 7.30 PM

April 20 – Delhi Capitals versus Punjab Kings – MCA Stadium, Pune – 7.30 PM

April 21 – Mumbai Indians versus Chennai Super Kings – DY Patil Stadium, 7.30 PM

April 22 – Delhi Capitals versus Rajasthan Royals – MCA Stadium Pune, 7.30 PM

April 23 – Kolkata Knight Riders versus Gujarat Titans – DY Patil stadium, 3.30 PM

April 23- Royal Challengers Bangalore versus Sunrisers Hyderabad – CCI – 7.30 PM

April 24 – Lucknow Super Giants versus Mumbai Indians – Wankhede – 7.30 PM

April 25 – Punjab Kings versus Chennai Super Kings – Wankhede – 7.30 PM

April 26 –Royal Challengers Bangalore versus Rajasthan Royals – MCA Stadium Pune, 7.30 PM

April 27 – Gujarat Titans versus Sunrisers Hyderabad – Wankhede – 7.30 PM

April 28 – Delhi Capitals versus Kolkata Knight Riders – Wankhede – 7.30 PM

April 29 – Punjab Kings versus Lucknow Super Giants – MCA Stadium, Pune – 7.30 PM

April 30 – Gujarat Titans versus Royal Challengers Bangalore, CCI – 3.30 PM

April 30 – Rajasthan Royals versus Mumbai Indians – DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 1 – Delhi Capitals versus Lucknow Super Giants – Wankhede – 3.30 PM

May 1 – Sunrisers Hyderabad versus Chennai Super Kings – MCA Stadium, Pune 7.30 PM

May 2 – Kolkata Knight Riders versus Rajasthan Royals – Wankhede – 7.30 PM

May 3 – Gujarat Titans versus Punjab Kings – DY Patil Stadium – 7.30 PM

May 4 – Royal Challengers Bangalore versus Chennai Super Kings – MCA Stadium, Pune, 7.30 PM

May 5 – Delhi Capitals versus Sunrisers Hyderabad – CCI -7.30 PM

May 6 –Gujarat Titans versus Mumbai Indians – CCI – 7.30 PM

May 7 – Punjab Kings versus Rajasthan Royals – Wankhede – 3.30 PM

May 7 – Lucknow Super Giants versus Kolkata Knight Riders – MCA Stadium, Pune – 7.30 PM

May 8 – Sunrisers Hyderabad versus Royal Challengers Bangalore – Wankhede – 3.30 PM

May 8 – Chennai Super Kings versus Delhi Capitals – DY Patil Stadium – 7.30 PM

May 9 – Mumbai Indians versus Kolkata Knight Riders – DY Patil Stadium – 7.30 PM

May 10 – Lucknow Super Giants versus Gujarat Titans – MCA Stadium, Pune – 7.30 PM

May 11 – Rajasthan Royals versus Delhi Capitals – DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 12 – Chennai Super Kings versus Mumbai Indians – Wankhede – 7.30 PM

May 13 – Royal Challengers Bangalore versus Punjab Kings – CCI – 7.30 PM

May 14 – Kolkata Knight Riders versus Sunrisers Hyderabad – MCA Stadium, Pune – 7.30 PM

May 15 – Chennai Super Kings versus Gujarat Titans – Wankhede – 3.30 PM

May 15 – Lucknow Super Giants versus Rajasthan Royals – CCI – 7.30 PM

May 16 – Punjab Kings versus Delhi Capitals – DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 17 – Mumbai Indians versus Sunrisers Hyderabad – Wankhede – 7.30 PM

May 18 – Kolkata Knight Riders versus Lucknow Super Giants – DY Patil Stadium, 7.30 PM

May 19 – Royal Challengers Bangalore versus Gujarat Titans – Wankhede – 7.30 PM

May 20 – Rajasthan Royals versus Chennai Super Kings – CCI – 7.30 PM

May 21 – Mumbai Indians versus Delhi Capitals – Wankhede – 7.30 PM

May 22 – Sunrisers Hyderabad versus Punjab Kings – Wankhede – 7.30 PM

