Colombo, Apr 29 (PTI) Scoreboard of the Women's ODI Tri-Series match between India and South Africa here on Tuesday.

India Women:

Pratika Rawal b Mlaba 78

Smriti Mandhana c Meso b Dercksen 36

Harleen Deol b Mlaba 29

Harmanpreet Kaur not out 41

Jemimah Rodrigues c Khaka b Klaas 41

Richa Ghosh c Luus b Khaka 24

Deepti Sharma c Tryon b de Klerk 9

Kashvee Gautam not out 5

Extras: (W-13) 13

Total: (For 6 wickets in 50 overs) 276

Fall of wickets: 1/83 2/151 3/154 4/213 5/247 6/259

Bowling: Ayabonga Khaka 8-1-42-1, Masabata Klaas 9-1-43-1, Sune Luus 4-0-24-0, Nadine de Klerk 9-1-39-1, Nonkululeko Mlaba 10-0-55-2, Annerie Dercksen 3-0-40-1, Chloe Tryon 7-0-33-0.

South Africa Women (Target: 277 runs from 50 overs)

Laura Wolvaardt lbw b Sharma 43

Tazmin Brits c & b Rana 109

Lara Goodall b Rana 9

Karabo Meso b Reddy 7

Sune Luus c sub b Shree Charani 28

Chloe Tryon c sub b Rana 18

Annerie Dercksen c Deol b Rana 30

Nadine de Klerk b Rana 0

Masabata Klaas run out 2

Nonkululeko Mlaba run out 8

Ayabonga Khaka not out 0

Extras: (LB-4 NB-1 W-2) 7

Total: (All out in 49.2 overs) 261

Fall of wickets: 1/140 2/151 3/181 4/207 5/240 6/250 7/251 8/252 9/253 10/261

Bowling: Kashvee Gautam 7.2-0-47-0, Arundhati Reddy 9-0-59-1, Sneh Rana 10-0-43-5, Shree Charani 10-0-51-1, Deepti Sharma 10-0-40-1, Pratika Rawal 3-0-17-0.

