แทงมวย ONE เว็บไหนดี ที่ให้ราคายุติธรรมและปลอดภัยที่สุด ในปี 2026 นี้ กระแสการเดิมพันมวยออนไลน์ในไทยเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะศึก ONE ลุมพินี และ ONE Fight Night ที่รวบรวมยอดฝีมือระดับโลกไว้ในที่เดียว การเลือกเว็บพนันจึงไม่ได้ดูแค่โปรโมชั่น แต่ต้องดูที่ความเสถียรของระบบ ค่าน้ำ (Odds) ที่ดีที่สุด และที่สำคัญต้องมีระบบ ดูมวยสดฟรีทุกคู่ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะการน็อกเอาต์จาก ONE Championship บทความนี้เราได้คัดสรร 10 เว็บที่คนไทยใช้มากที่สุด ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่าฝาก-ถอนไว จ่ายจริง และมีเรตมวยที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด มาให้คุณตัดสินใจเลือกใช้บริการในที่เดียว

แทงมวย ONE คืออะไร? ทำไมถึงเป็นเทรนด์อันดับ 1 ในไทยปี 2026

แทงมวย ONE คือการวางเดิมพันผลการแข่งขันมวยในรายการ ONE Championship ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีทั้งรูปแบบ มวยไทย (Muay Thai), คิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing) และ ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) สิ่งที่ทำให้การแทงมวย ONE แตกต่างจากมวยหูหรือมวยตู้ทั่วไป คือความโปร่งใส มาตรฐานระดับสากล และความตื่นเต้นที่คาดเดาได้ยาก ซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักพนันชาวไทยหันมาให้ความสนใจอย่างล้นหลาม และนี่คือเหตุผลว่า ทำไมการแทงมวย ONE ถึงได้รับความนิยมอย่างสูงในไทย?

  • นวมเล็ก 4 ออนซ์ "โดนเป็นร่วง": ในรายการ ONE ลุมพินี นักมวยจะใช้กติกามวยไทยแต่สวมนวม MMA ขนาดเล็ก ซึ่งทำให้พลังหมัดรุนแรงและมีโอกาสน็อกเอาต์สูงมาก นักเสี่ยงโชคจึงชอบเพราะเกมจบไวและลุ้นสนุกกว่ามวยไทยดั้งเดิมที่ใช้หมัดหนาๆ

  • กติกาบีบให้บุก (No Passive Action): กรรมการของ ONE มีบทลงโทษชัดเจนสำหรับนักมวยที่เต้นหรือถอยมากเกินไป ทำให้ทุกคู่ชกกันดุเดือดตั้งแต่วินาทีแรก ส่งผลให้ ราคามวยสด (Live Odds) ขยับขึ้นลงอย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้เซียนมวยทำกำไรได้ดี

  • ความโปร่งใสและยุติธรรม: ระบบการให้คะแนนของ ONE ใช้กรรมการระดับโลกและมีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจน ลดปัญหาเรื่อง "มวยล้ม" หรือ "การตัดสินค้านสายตา" ที่มักพบในเวทีมวยท้องถิ่น ทำให้ผู้เล่นมั่นใจว่าการเดิมพันจะตัดสินด้วยฝีมือจริงๆ

  • ความสะดวกในการเข้าถึง : ด้วยการที่มวย ONE มีถ่ายทอดสดผ่านช่องทางหลักและโซเชียลมีเดีย รวมถึง เว็บแทงมวยออนไลน์ ที่เปิดราคาให้เล่นแบบยกต่อยก (พักยก) ทำให้แฟนมวยสามารถลุ้นไปพร้อมกับดูถ่ายทอดสดฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา

  • เงินรางวัลโบนัสกระตุ้นฟอร์ม : การที่ "บอสชาตรี" แจกโบนัสก้อนโตให้นักมวยที่ชกดี ทำให้นักมวยทุกคนใส่เต็มร้อยไม่มีกั๊ก ซึ่งส่งผลดีต่อคนแทงมวยเพราะวิเคราะห์ฟอร์มได้ง่ายว่าใครมาเพื่อชนะจริงๆ

รวม 10 เว็บแทงมวย ONE ที่คนไทยใช้มากที่สุด ปี 2026

ถ้ายังเลือกไม่ได้ว่า แทงมวย ONE Championship เว็บไหนดี ที่จะมาช่วยเพิ่มอรรถรสเวลาลุ้นมวยวันศุกร์ บอกเลยว่า 10 เว็บแทงมวยวันที่คนไทยใช้มากที่สุด ที่คัดมานี้คือที่สุดของวงการในปี 2026 แต่ละเว็บมีไม้ตายต่างกัน ลองเลือกใช้ตามความชอบได้เลย

ลำดับ เว็บแทงมวย ONE Campionship จุดที่ประทับใจที่สุด 

(The Best)
1 UFA289 ราคาน้ำ 4 ตังค์ที่ยุติธรรม
2 UFAPLUS ความเร็วของระบบฝาก-ถอน
3 KO789 ข้อมูลวิเคราะห์นักมวย
4 UFA246 จำนวนคู่มวยที่เปิดให้เล่น
5 KO888 โปรโมชั่นและกิจกรรมร่วมสนุก
6 UFABET911 ความน่าเชื่อถือและการจ่ายเงิน
7 UFAPRO88 กติกาการถอนเงินที่เป็นมิตร
8 Tiger711 ระบบมวยพักยกและพากย์สด
9 Tiger24 ดีไซน์ที่ใช้งานง่ายบนมือถือ
10 UFA345 ความเรียบง่ายและเสถียรภาพ

UFA289

UFA289 เว็บแทงมวย one ส่งตรงจากบริษัทแม่ UFABET ที่ยืนหนึ่งเรื่องความนิ่งและความเก๋า ใครที่อยาก แทงมวยone championship แบบมั่นใจหายห่วงเรื่องโดนโกงต้องที่นี่ เพราะเป็นเว็บตรงที่เปิดราคาน้ำได้ยุติธรรมที่สุดในกลุ่มเครือยูฟ่า ระบบหลังบ้านเสถียรมาก จะกดมวยเดี่ยวหรือจัดสเต็ปมวยไทยก็ทำได้คล่องตัว ไม่ต้องโยกเงินไปมาให้วุ่นวาย เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของคนเริ่ม เล่นมวยออนไลน์ ที่เน้นความชัวร์เรื่องการเงินเป็นหลัก

ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น

  • หน้าเว็บ : https://ufa289.shop/

  • ทางเข้า : https://member.ufa289.shop/login

UFAPLUS

UFAPLUS เว็บแทงมวย one championship ที่ถูกใจคนชอบความเร็วแน่นอน จุดเด่นอยู่ที่ระบบฝาก-ถอนออโต้ที่ไวแบบสุดๆ ไม่เกิน 5 วินาทีเงินเข้ายูสเซอร์ทันที เหมาะมากสำหรับช่วงจังหวะที่ต้องกด แทงมวยสด แล้วเงินหมดกะทันหัน หน้าเว็บออกแบบมาให้สมัครง่ายมาก ใครเพิ่งเคย สมัครแทงมวย ONE ครั้งแรกจะประทับใจความง่ายของเมนูที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น

  • หน้าเว็บ :  https://ufaplus.company/

  • ทางเข้า :  https://member.ufaplus.company/login

KO789

KO789 เว็บแทงมวย one นี้คือขุมทรัพย์ของสายวิเคราะห์ เพราะมีสถิติและข้อมูล มวย one ล่าสุด ให้เช็กก่อนวางเดิมพันแบบละเอียดยิบ ข้อดีคือทำให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นเยอะ แถมยังมีช่องทางให้ ดูมวยออนไลน์ แบบสดๆ คมชัดระดับ HD ให้สมาชิกดูฟรี ไม่ต้องไปหาลิงก์ตามกลุ่มโซเชียลให้เสียเวลา จะลุ้นมวยคู่อื่นๆ หรือดูรายการหลักอย่าง ONE Championship ก็มีให้ครบในที่เดียว

ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น

  • หน้าเว็บ : https://ko789.art/

  • ทางเข้า : https://play.sky1x.com/K789

UFA246

UFA246 เว็บแทงมวย one ที่เปิดคู่มวยให้เลือกเล่นเยอะจนจุใจ ไม่ว่าจะเป็น มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง หรือสายโหดอย่าง MMA ในศึก ONE Championship ที่นี่มีราคาให้เลือกแทงครบทุกคู่ตั้งแต่คู่เปิดรายการยันคู่เอก ข้อดีคือเรตราคามวยอัปเดตไวมาก และมีทีมงานคอยซัพพอร์ตตลอด 24 ชั่วโมง ใครที่ชอบความหลากหลายในการ พนันมวย ต้องลองมาสัมผัสที่เว็บนี้

ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น

  • หน้าเว็บ : https://ufa246.asia/

  • ทางเข้า : https://member.ufa246.asia/register

KO888

KO888 เว็บแทงมวย one ออนไลน์ สายล่าโปรโมชั่นและกิจกรรมต้องมามุง เพราะเป็น เว็บแทงมวยone ที่จัดหนักเรื่องโบนัสและเครดิตฟรีให้สมาชิกอยู่ตลอด ข้อดีคือช่วยเพิ่มทุนในการเล่น มวยไทยออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี ระบบความปลอดภัยหนาแน่น เชื่อถือได้ เล่นได้ยอดเท่าไหร่ก็ถอนได้เต็มจำนวนไม่มีกั๊ก เป็นเว็บที่แฟนมวยต่างยอมรับเรื่องความใจถึงและจ่ายจริงทุกยอด

ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น

  • หน้าเว็บ : https://ko888.news/

  • ทางเข้า : https://play.sky1x.com/K888

UFABET911

เว็บแทงมวย UFABET911 การันตีคุณภาพจากชื่อเครือ แทงมวย ufabet ที่ครองใจคนไทยมานาน ข้อดีคือราคาที่แฟร์และนิ่งมาก ไม่ค่อยไหลมั่วซั่วเหมือนเว็บทั่วไป ทำให้วางแผนการเดิมพันได้ง่ายขึ้น ระบบรองรับคนใช้งานได้พร้อมกันจำนวนมาก ต่อให้เป็นช่วงคู่เอกที่มีคนเข้า ดูมวยสด พร้อมกันเยอะๆ เว็บก็ยังทำงานได้ปกติไม่มีค้างให้หงุดหงิดใจ

ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น

  • หน้าเว็บ : https://www.ufabet911.info/

  • ทางเข้า : https://member.login911v1.com/login

UFAPRO88

UFAPRO88 เหมาะกับคนที่เน้นทำกำไรเป็นหลักเพราะเงื่อนไขการถอนเงินไม่ยุ่งยากและทำเทิร์นน้อยมาก ตัวเว็บออกแบบมาเพื่อการใช้งานผ่านมือถือโดยเฉพาะ เมนูการ แทงมวย one ออนไลน์ จัดวางได้เป็นระเบียบหาได้ง่าย และยังมีลิงก์ ถ่ายทอดสด มวย one championship วันนี้ ฟรี ที่คมชัด ลื่นไหล ไม่สะดุด ช่วยให้การวิเคราะห์รูปเกมระหว่างชกทำได้แม่นยำที่สุด

ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น

  • หน้าเว็บ : https://ufa88pro.com/

  • ทางเข้า : https://ufa88pro.com/login

Tiger711

Tiger711 ราชาแห่ง มวยพักยก ต้องยกให้เจ้านี้เลย ระบบออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบความตื่นเต้นแบบยกต่อยก มีราคาส่งตรงจากขอบสนามแบบเรียลไทม์และมีเสียงพากย์สดประกอบการตัดสินใจ ใครถนัดสายแก้ทางหรือชอบออกตัวตอนพักยกต้องถูกใจสิ่งนี้ ระบบ แทงมวย one กดติดง่ายและเสถียรมาก มั่นใจได้ทุกบิลที่ยืนยัน

ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น

  • หน้าเว็บ : https://tiger711-auto.com/

  • ทางเข้า : https://refsabuy.biz/login

Tiger24

Tiger24 เว็บแทงมวย one lumpinee น้องใหม่ไฟแรงที่เน้นความทันสมัยและเข้าถึงง่าย หน้าเว็บสวยงามและใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ถนัดมือที่สุด การเช็กราคา มวย one หรือดูผลย้อนหลังทำได้สะดวกสุดๆ แถมยังมีบทวิเคราะห์จากเซียนมวยตัวจริงมาแชร์ให้ศึกษา เป็น เว็บมวยไทยออนไลน์ ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องข้อมูลและความรวดเร็วในการบริการ

ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น

  • หน้าเว็บ : https://tig24.net/pc/lobby

  • ทางเข้า : https://tig24.net/login

UFA345

UFA345 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดฮิตที่ขึ้นชื่อเรื่องความเสถียรและระบบที่เข้าใจง่ายมาก ข้อดีของที่นี่คือการเปิดราคา แทงมวย one ที่หลากหลายและอัปเดตราคาน้ำได้รวดเร็วทันใจ จะเล่นมวยเดี่ยวหรือ แทงมวยออนไลน์ แบบสเต็ปก็ทำได้จบในเว็บเดียว แถมยังมีระบบการเงินที่มั่นใจได้หายห่วง ถอนยอดใหญ่ได้สบาย ถือเป็น เว็บแทงมวย ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยในปี 2026 ได้อย่างลงตัวที่สุด

ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น

  • หน้าเว็บ : https://www.ufa345.autos/

  • ทางเข้า : https://member.ufa345.autos/login

แทงมวย ONE เว็บไหนดี? 5 เกณฑ์การเลือกให้ได้ เว็บแทงมวย ที่ดีที่สุด

การจะเลือก เว็บแทงมวย one ออนไลน์ ในยุคที่ตัวเลือกเยอะขนาดนี้ คุณควรมี "บรรทัดฐาน" ในการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินเดิมพันของคุณจะปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด โดยมีหลักการดูดังนี้

1.ความเป็น เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคง ควรเลือก เว็บแทงมวย one ที่เป็นเว็บตรง ซึ่งมักจะบริหารงานโดยเครือข่ายใหญ่อย่าง แทงมวย ufabet หรือเว็บที่มีใบอนุญาตระดับสากล เพราะจะการันตีว่าเมื่อคุณชนะหลักแสนหรือหลักล้าน จะสามารถถอนเงินออกมาได้จริง 100%

2.ราคามวยและค่าน้ำที่ดีที่สุด

หัวใจของการ เล่นมวยออนไลน์ คือผลกำไร ดังนั้น เว็บแทงมวยone ที่คุณเลือกต้องมีราคาน้ำ (Odds) ที่เป็นธรรมและอัปเดตแบบ Real-time โดยเฉพาะในศึก มวย one สด ที่ราคาจะไหลเร็วมาก หากเว็บไหนให้ค่าน้ำ 4 ตังค์หรือมีส่วนลดคอมมิชชั่นสูง ถือว่าน่าสนใจมาก

3.ระบบการเดิมพันที่หลากหลาย

เว็บมวยออนไลน์ ยุคใหม่ต้องไม่ได้มีแค่การแทงผลแพ้-ชนะ แต่ควรมีตัวเลือกอย่าง

  • แทงมวย พักยก: หรือ มวยพักยก ที่ให้คุณออกตัวหรือแก้เกมได้ระหว่างยก

  • แทงมวยสเต็ป: เริ่มต้นเพียง 2-12 คู่ สำหรับคนชอบทุนน้อยกำไรหนัก

  • มวยเดี่ยว / มวยเต็ง: เปิดครบทั้ง มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และ MMA

4.ระบบดูสดและข้อมูลสถิติ

การตัดสินใจ แทงมวย ให้แม่นยำ ต้องดูรูปเกมประกอบ เว็บที่ดีต้องมีเมนู ถ่ายทอดสด มวย one championship วันนี้ ฟรี ให้สมาชิกได้รับชมแบบ HD รวมถึงมีข้อมูล มวย one ล่าสุด และสถิตินักมวยย้อนหลังให้อ่านก่อนวางเดิมพัน

5.ระบบการเงินออโต้ 5 วินาที

ในยุค 2026 ความเร็วคือเรื่องสำคัญ เว็บแทงมวย one ออนไลน์ ที่ดีต้องรองรับการฝาก-ถอนผ่านธนาคารไทยและวอลเล็ตด้วยระบบอัตโนมัติที่ทำรายการได้เองไม่ต้องรอแอดมิน เพื่อให้คุณไม่พลาดการเล่น มวย one คู่สำคัญที่กำลังจะเริ่มชก

วิธีสมัครแทงมวยวัน (ONE Championship) ออนไลน์

การสมัครสมาชิก เว็บแทงมวย one ในปี 2026 ส่วนใหญ่จะเน้นความรวดเร็วผ่านระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  1. เลือกเว็บที่มั่นใจจากรายชื่อเว็บตรงอย่าง UFA289 หรือ UFAPLUS 

  2. กดปุ่มสมัครแทงมวยONE บนหน้าเว็บไซต์ หรือ มองหาหัวข้อ UFABET เว็บหลัก สมัคร

  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว และที่สำคัญคือ บัญชีธนาคาร (ชื่อต้องตรงกับชื่อผู้สมัคร)

  4. ฝากเงินเพื่อรับยูสเซอร์ 1 บาทก็ฝากได้

  5. ล็อกอินเข้าเล่น เข้าสู่หน้า เว็บมวยออนไลน์

  6. เลือกเมนู "มวยไทย" หรือ "ONE Championship" เพื่อเริ่มวางเดิมพันได้เลย

เปรียบเทียบ 10 เว็บแทงมวย ONE เว็บไหนดีที่สุด

การจะเลือก แทงมวย one ให้ได้ทั้งความสนุกและความคุ้มค่า ข้อมูลเปรียบเทียบคือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะแต่ละเว็บมีจุดเด่นที่กินกันไม่ลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ำ ความเร็วในการฝาก-ถอน หรือระบบการดูมวยสด เพื่อให้การตัดสินใจง่ายขึ้น เราได้สรุปจุดแข็งของทั้ง 10 เว็บยอดนิยมในปี 2026 มาไว้ในตารางนี้แล้ว

เว็บแทงมวย ONE จุดเด่นที่สุด ความเร็วฝาก-ถอน
UFA289 ราคาน้ำ 4 ตังค์ดีที่สุดในตลาด ระบบเสถียรไม่มีค้างช่วงมวยชก 5 วินาที
UFAPLUS ระบบออโต้ 5G ทันสมัยที่สุด ฝากเข้าปุ๊บเครดิตขึ้นปั๊บ 5 วินาที
KO789 จัดเต็มสถิติย้อนหลังและกราฟวิเคราะห์ฟอร์มนักมวยแบบละเอียด 10 วินาที
UFA246 เปิดตลาดมวยกว้างที่สุด มีครบทั้ง ONE ลุมพินี, MMA และมวยสเต็ป 5-10 วินาที
KO888 โปรโมชั่นเครดิตฟรีเยอะที่สุด มีกิจกรรมแจกของรางวัลทุกศึกใหญ่ 10 วินาที
UFABET911 เว็บตรงความมั่นคงสูง ถอนเงินก้อนใหญ่ได้ชัวร์ไม่มีอั้นยอด 15 วินาที
UFAPRO88 เงื่อนไขถอนเงินง่ายมาก ไม่ติดเทิร์นโอเวอร์จุกจิกเหมือนเว็บอื่น 20 วินาที
Tiger711 ยืนหนึ่งระบบมวยพักยก มีราคาไหลส่งตรงจากหูเซียนขอบสนาม 15 วินาที
Tiger24 แอปพลิเคชันลื่นไหล ออกแบบหน้าเล่นให้กดง่ายผ่านมือถือมือเดียว 10 วินาที
UFA345 เน้นความเรียบง่าย ระบบปลอดภัยมาตรฐานสากล รองรับทุกวอเลท 15 วินาที

แทงมวย ONE มีรูปแบบการเดิมพันอะไรบ้าง

สำหรับใครที่กำลังจะเริ่ม เล่นมวยออนไลน์ หรือกำลังสงสัยว่าในศึก ONE Championship เขามีการวางเดิมพันแบบไหนบ้าง บอกเลยว่าความสนุกมันอยู่ตรงที่ความหลากหลาย เพราะรายการนี้เขารวมทั้ง มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และ MMA ไว้ด้วยกัน รูปแบบการแทงเลยมีให้เลือกเยอะกว่ามวยทั่วไป ดังนี้

  • แทงผู้ชนะ (Winner / Money Line) : เบสิกที่สุดและนิยมที่สุด คือการเลือกจิ้มไปเลยว่านักมวยฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะ ไม่ต้องสนเรื่องแต้มต่อหรือคะแนน แค่ทายถูกว่าใครได้รับการชูมือก็ได้เงินไปเลย เหมาะมากสำหรับคนเพิ่ง สมัครแทงมวย ONE เพราะเข้าใจง่ายที่สุด

  • แทงจำนวนยก (Total Rounds) : รูปแบบนี้คือการทายว่ามวยคู่นี้จะชกกันจบครบยกตามที่กำหนดไหม หรือที่เรียกกันว่าแทงสูง/ต่ำ เนื่องจากศึก มวย one ใช้นวมเล็ก 4 ออนซ์ ทำให้มีโอกาสน็อกกันไวมาก หลายคนเลยชอบมาลุ้นแทงจำนวนยกกันตรงนี้ เพราะมันตื่นเต้นและจบเกมไวดี

  • แทงมวยสด (Live Betting) : นี่คือไม้ตายของคน ดูมวยสด เพราะคุณสามารถกดเดิมพันได้ในขณะที่มวยกำลังชกอยู่บนเวทีเลย ราคาจะไหลขึ้นลงตามสถานการณ์จริง ใครตาดีเห็นนักมวยฝ่ายไหนเริ่มยุบ หรือเริ่มโดนอาวุธหนักๆ ก็กด แทงมวยสด ดักทางได้ทันที เป็นการ เล่นมวย ที่ใช้ไหวพริบและสนุกที่สุด

  • แทงมวย พักยก (Round Betting) : หรือที่เรียกกันติดปากว่า มวยพักยก เป็นการวางเดิมพันในช่วงที่นักมวยพักให้น้ำ 1 นาที รูปแบบนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาวิเคราะห์รูปเกมจากยกที่ผ่านมา และเช็กกระแสราคาจาก เว็บแทงมวย เพื่อตัดสินใจกดบิลในยกถัดไปได้อย่างแม่นยำขึ้น

  • แทงมวยสเต็ป (Mixed Parlay) : สำหรับสายปั้นเงินน้อยให้เป็นเงินก้อนใหญ่ คุณสามารถเลือก แทงมวย ออนไลน์ หลายคู่รวมกันในบิลเดียวได้ ยิ่งเลือกเยอะตัวคูณยิ่งสูง ทายถูกหมดรับเงินก้อนโตไปเลย เว็บส่วนใหญ่เปิดให้เริ่มแค่ 2 คู่เท่านั้น

  • แทงผลรูปแบบการชนะ (Method of Victory) : เป็นการทายเจาะจงลงไปเลยว่าคู่นี้จะจบแบบไหน เช่น ชนะน็อก (KO/TKO) หรือ ชนะคะแนน (Decision) ซึ่งอัตราจ่ายของรูปแบบนี้จะสูงกว่าการแทงผู้ชนะแบบปกติ เพราะมีความยากขึ้นมาอีกระดับ

รวมทุกรายการแข่งขัน มวยวัน  (ONE Championship)

ก่อนจะเริ่มแทงมวย one คุณคงสังเกตเห็นว่า วัน แชมเปียนชิพ (ONE Championship) มีรายการแยกย่อยออกมาเยอะมาก ซึ่งแต่ละรายการนั้นถูกวางหมากไว้เพื่อตอบโจทย์ผู้ชมคนละกลุ่ม และมีระดับความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป และนี่คือ 5 รายการหลักที่ขับเคลื่อนให้ ONE กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบัน

ONE Infinity

ONE Infinity คือ สุดยอดรายการระดับพรีเมียมที่เปรียบเสมือน เพชรยอดมงกุฎ ของ วัน แชมเปียนชิพ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การขนทัพนักสู้ระดับตำนานและซูเปอร์สตาร์แถวหน้ามาประชันฝีมือกันอย่างคับคั่ง ไฮไลต์สำคัญคือการเดิมพันด้วยเข็มขัดแชมป์โลกขั้นต่ำถึง 3 คู่ในนัดเดียว ผสานเข้ากับงานโปรดักชันสุดตระการตาที่ยกระดับมาตรฐานการรับชมกีฬาการต่อสู้ให้ก้าวไปสู่อีกขั้นของความสมบูรณ์แบบ

ONE (รายการตัวเลข)

ONE ตัวเลข หรือรายการหลักที่เป็นชื่อตามด้วยตัวเลขนั้น (เช่น ONE 165) ถือเป็นเวทีที่นำเสนอความมันของศิลปะการต่อสู้แบบครบวงจร ทั้ง MMA, มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และการปล้ำจับล็อก โดยเน้นการประกบคู่ที่เก่งที่สุดในโลกมาเจอกัน ใครที่เป็นติ่งแชมป์โลกขวัญใจมหาชน รายการหลักแบบนี้มีนักสู้ดีกรีแชมป์ในสังกัดรอให้ชมมากกว่า 170 คนเลยทีเดียว 

ONE Fight Night

ONE Fight Night รายการนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเอาใจแฟนกีฬาฝั่งอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ โดยจะถ่ายทอดสดผ่าน Amazon Prime Video ในช่วงเช้าวันเสาร์ของบ้านเรา (ซึ่งตรงกับเวลาไพรม์ไทม์ของสหรัฐฯ) ความพิเศษคือจะดึงนักสู้ที่เป็นที่นิยมในฝั่งตะวันตกมาเป็นตัวชูโรง และต้องมีคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกอย่างน้อยหนึ่งคู่เสมอ เพื่อให้แฟนๆ ฝั่งนู้นได้สัมผัสความระทึกแบบเต็มอิ่ม

ONE ลุมพินี (ONE Friday Fights)

ONE ลุมพินี (ONE Friday Fights) ศึกที่เปลี่ยนภาพลักษณ์สนามมวยลุมพินีให้กลายเป็นสังเวียนระดับสากลทุกคืนวันศุกร์ รายการนี้เน้นความดุเดือดของมวยไทยเป็นหลัก ถ่ายทอดสดไปกว่า 190 ประเทศทั่วโลก เป็นเวทีที่รวมทั้งนักมวยไทยระดับยอดกุมารและนักสู้ต่างชาติที่ฝีมือไม่ธรรมดา มาร่วมชิงชัยโดยมีคู่เอกระดับชิงแชมป์โลกเป็นไฮไลต์สำคัญในทุกสัปดาห์ 

Road To ONE (RTO)

Road To ONE เวทีแห่งโอกาสที่เปิดประตูรับนักสู้ดาวรุ่งจากทั่วโลก โดย ONE จะร่วมมือกับโปรโมเตอร์ท้องถิ่นในแต่ละทวีปเพื่อเฟ้นหานักสู้ระดับรากหญ้าที่มีพรสวรรค์ รายการนี้เปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกที่ใครสามารถโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นและคว้าชัยชนะมาได้ ก็มีโอกาสเซ็นสัญญามูลค่าหลักล้านบาทเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาในสังกัดใหญ่อย่างเต็มตัว 

พิกัดน้ำหนักของมวย ONE

พิกัดน้ำหนักของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) จะมีความพิเศษและแตกต่างจากองค์กรอื่นอย่างชัดเจน เพราะที่นี่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬามาเป็นอันดับหนึ่ง โดยไม่สนับสนุนการรีดน้ำหนักแบบหักโหม นี่คือรายละเอียดพิกัดน้ำหนักแต่ละรุ่น และระบบการดูแลนักกีฬาที่ ONE

รุ่นน้ำหนักมวย ONE พิกัดน้ำหนัก (ปอนด์)
เฮฟวีเวต (Heavyweight) มากกว่า 225 – ไม่เกิน 265
ไลต์เฮฟวีเวต (Light Heavyweight) มากกว่า 205 – ไม่เกิน 225
มิดเดิลเวต (Middleweight) มากกว่า 185 – ไม่เกิน 205
เวลเตอร์เวต (Welterweight) มากกว่า 170 – ไม่เกิน 185
ไลต์เวต (Lightweight) มากกว่า 155 – ไม่เกิน 170
เฟเธอร์เวต (Featherweight) มากกว่า 145 – ไม่เกิน 155
แบนตัมเวต (Bantamweight) มากกว่า 135 – ไม่เกิน 145
ฟลายเวต (Flyweight) มากกว่า 125 – ไม่เกิน 135
สตรอว์เวต (Strawweight) มากกว่า 115 – ไม่เกิน 125
อะตอมเวต (Atomweight) มากกว่า 105 – ไม่เกิน 115

มาตรฐานใหม่ การชั่งน้ำหนักแบบไร้การขาดน้ำ ONE ถือเป็นผู้นำที่สั่งห้ามไม่ให้นักกีฬาลดน้ำหนักด้วยวิธีการ "รีดน้ำ" ออกจากร่างกายก่อนชั่งน้ำหนัก ซึ่งเป็นวิธีที่อันตรายและบั่นทอนสุขภาพ แต่ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบที่เรียกว่า น้ำหนักตัวปกติ แทน เพื่อให้มั่นใจว่านักกีฬาจะลงแข่งด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุด ระบบนี้จึงมีการตรวจเช็กอย่างเข้มงวด

    • การทดสอบระดับน้ำในร่างกาย : มีการชั่งน้ำหนักควบคู่ไปกับการเช็กค่าระดับน้ำ ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างสัปดาห์ที่มีการแข่งขัน

  • ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ : ระบบนี้ถูกกลั่นกรองมาจากคำแนะนำของทีมแพทย์และผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.วอร์เรน วอง (ฝ่ายบริการการแพทย์), ดร.เจมส์ โอกาโมโตะ (ที่ปรึกษาทางการแพทย์) ร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันอย่าง แมตต์ ฮูม และ ริช แฟรงคลิน 

รวมทุกกฎกติกาการแข่งขัน มวย ONE

เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมความสนุกของสนามการต่อสู้ระดับโลก วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ไม่ได้มีเพียงแค่ความมันสะใจเท่านั้น แต่ยังมีกฎกติกาที่ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย ความยุติธรรม และกระตุ้นให้นักกีฬาเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างเต็มที่ นี่คือ กฎกติกาของทั้ง 4 ประเภทกีฬาหลักที่ใช้ในสังเวียน ONE

กติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA)

ONE ใช้กฎการต่อสู้สากลที่ผสมผสานจุดแข็งจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยนักกีฬาต้องสวมนวม MMA ขนาด 4 ออนซ์ เพื่อความคล่องตัวทั้งการยืนสู้และการปะทะภาคพื้น

ระยะเวลาการชก

รอบปกติแข่ง 3 ยก / ชิงแชมป์โลก 5 ยก (ยกละ 5 นาที พัก 1 นาที)

การหาผู้ชนะ

ชนะได้ทั้งการน็อกเอาต์ (KO), ทีเคโอ (TKO) โดยการสั่งยุติจากผู้เกี่ยวข้อง, การซับมิชชัน (Submission), การตัดสินทางเทคนิค หรือคู่ต่อสู้ถูกตัดสิทธิ์

การตัดสิน

กรรมการ 3 คนจะให้คะแนนจาก "ภาพรวมของทั้งเกม" (ไม่แยกรายยก) โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

  1. การทำให้คู่ต่อสู้เกือบถูกน็อกหรือเกือบยอมแพ้ (Near Finish)

  2. ความเสียหายที่ทำได้ (Damage) ทั้งบาดแผลภายนอกและอาการช้ำสะสม

  3. ความต่อเนื่องในการบุกและทักษะการคุมเกม (Ring Generalship)

  4. การเทกดาวน์หรือการป้องกันการถูกทำให้ล้มลง

  5. ความดุดันในการเข้าทำ

กติกามวยไทย

สร้างมาตรฐานใหม่ด้วยการให้นักกีฬาสวมนวมเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ ทำให้การออกอาวุธมีความรวดเร็วและรุนแรงกว่ามวยไทยในรูปแบบเดิม

ระยะเวลาการชก

รอบปกติ 3 ยก / ชิงแชมป์โลก 5 ยก (ยกละ 3 นาที พัก 1 นาที)

การหาผู้ชนะ

ชนะน็อก, ทีเคโอ (รวมถึงกฎ "นับ 3 ครั้งในยกเดียว" หรือ "นับ 4 ครั้งตลอดเกม" จะถูกยุติการชกทันที) หรือการตัดสินจากกรรมการ

การตัดสิน

ใช้ระบบให้คะแนนแบบ 10 คะแนน (10-Point Must System) ในแต่ละยก หากคะแนนรวมเท่ากันจะตัดสินจากเกณฑ์ของ ONE ดังนี้

  1. จำนวนการถูกนับ

  2. ความเสียหายจากการต่อสู้ (Impact และบาดแผล)

  3. ปริมาณอาวุธที่เข้าเป้าอย่างชัดเจน

  4. ความดุดันและชั้นเชิงการคุมพื้นที่บนสังเวียน

กติกาคิกบ็อกซิ่ง

เน้นความเร็วและการทำคะแนนที่สะอาดตา โดยน้ำหนักนวมจะแบ่งตามรุ่น: รุ่นแบนตัมเวตลงไปใช้นวม 8 ออนซ์ ส่วนรุ่นเฟเธอร์เวตขึ้นไปใช้นวม 10 ออนซ์

ระยะเวลาการชก

รอบปกติ 3 ยก / ชิงแชมป์โลก 5 ยก (ยกละ 3 นาที พัก 1 นาที)

การหาผู้ชนะ

ชนะน็อกด้วยหมัด เท้า หรือเข่า (ห้ามใช้ศอก), ทีเคโอ (กฎนับ 3 ครั้งในยกเดียว หรือ 4 ครั้งตลอดเกม) หรือการตัดสินจากกรรมการ

การตัดสิน

ใช้ระบบ 10 คะแนนรายยกเหมือนมวยไทย โดยให้ลำดับความสำคัญที่

  1. จำนวนการถูกนับ

  2. ความเสียหายที่คู่ต่อสู้ได้รับ

  3. จำนวนอาวุธที่เข้าเป้าอย่างชัดเจน

  4. ความดุดันและการคุมเกม

กติกา ปล้ำจับล็อก

ศาสตร์แห่งเทคนิคท่านอนที่วัดผลด้วยการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้โดยไม่มีการออกอาวุธทำร้ายร่างกาย

ระยะเวลาการชก

แข่งเพียง 1 ยก ยาว 10 นาที (ทั้งรอบปกติและชิงแชมป์โลก)

การหาผู้ชนะ

ชนะทันทีหากมีการซับมิชชัน หรือคู่ต่อสู้ขอยอมแพ้ด้วยวาจา/ตบพื้น หากหมดยกและไม่มีใครยอมแพ้ กรรมการจะตัดสินจาก "จำนวนครั้งที่เกือบซับมิชชันสำเร็จ" 

กฎเหล็ก

ห้ามถ่วงเวลา หากนักกีฬาหลีกเลี่ยงการปะทะจะได้รับใบเหลืองและหักคะแนนความพยายามในการจับล็อก (ถ้าได้รับใบเหลืองมากกว่าจะส่งผลต่อการตัดสินทันที)

เกณฑ์การพิจารณา

  1. จำนวนครั้งที่พยายามจับล็อกจนเห็นผล 

  2. ความดุดันและความพยายามในการปิดเกม

เทคนิคการแทงมวย ONE ให้ได้กำไร

ถ้าจะเอาแบบเทคนิคเจาะลึกที่เซียนมวย ONE เขาใช้กินเงินใน เว็บแทงมวย จริงๆ ต้องลืมภาพการแทงมวยไทย 5 ยกแบบเดิมไปก่อน เพราะกติกาและบริบทของ ONE มันมีช่องโหว่ให้ทำกำไรได้ถ้าคุณอ่านเกมขาด นี่คือเทคนิคสายดาร์กและสายวิเคราะห์ที่ใช้ได้จริง 

1 ดักตบ "มวยทรงรับ" ในนวมเล็ก (เทคนิคสายจบไว)

ในรายการ มวย one โดยเฉพาะนวม 4 ออนซ์ มวยทรงฝีมือที่ชอบถอยตั้งรับแบบมวยไทยดั้งเดิมมักจะ "รอดยาก" เพราะนวมเล็กมันกันอาวุธไม่อยู่เหมือนนวมใหญ่

  • เทคนิค: ให้เลือก แทงมวย ฝั่งที่เป็นสายเดินบู๊ (Aggressive) ตั้งแต่ยกแรก เพราะกรรมการ ONE ให้คะแนนความขยันและการเดินทำเป็นอันดับต้นๆ

  • จังหวะทำเงิน: ถ้าเห็นมวยฝั่งไหนเดินเตะขาเจาะยางรัวๆ ในนาทีแรก ให้รีบกด แทงมวยสด ฝั่งนั้นทันที เพราะนวมเล็กแค่โดนสะกิดหน้าก็สะดุ้งแล้ว มวยถอยจะเสียทรงง่ายมาก

2 เทคนิคกินนิ่ม มวยแทน

รายการ ONE Championship มักจะมีปัญหานักมวยถอนชกบ่อย และมักจะมีการดึง "มวยแทน" มาชกในสัปดาห์นั้นๆ

  • เทคนิค: เช็กข่าว มวย one ล่าสุด ว่าใครมาแทน ถ้ามวยแทนคนนั้นไม่ได้ซ้อมมาต่อเนื่อง (ไม่ได้อยู่ในค่ายซ้อมปกติ) ให้แทงฝั่งที่เตรียมตัวมาเต็มที่ได้เลย

  • ทำไมถึงได้กำไร: เพราะระบบการทำน้ำหนักและเช็กระดับน้ำของ ONE โหดมาก มวยแทนที่ลดน้ำหนักด่วนมักจะ "ยุบ" ในยก 2 หรือ 3 แน่นอน

3 จ้องจังหวะ "ราคาไหล" ช่วงพักยก (เทคนิค มวยพักยก)

การ แทงมวย พักยก ใน ONE คือช่วงทำเงินที่ฉลาดที่สุด

  • เทคนิค: ให้สังเกต ภาษากาย ตอนเดินเข้ามุม ฝั่งไหนที่นั่งเก้าอี้แล้วหอบจนไหล่ยก หรือทีมงานต้องรุมนวดหนักๆ แสดงว่า "หมด"

  • การทำกำไร: ใน เว็บมวยออนไลน์ ราคาจะยังไม่นิ่งในช่วง 30 วินาทีแรกของพักยก ให้รีบกดสวนฝั่งที่ยังยืนไหวหรือหน้าตายังสดอยู่ จังหวะนี้แหละที่เรียกว่าการกินราคาไหล

4 สวนราคา มวยชื่อดัง ที่ฟอร์มตก

บ่อยครั้งที่ เว็บแทงมวย one เปิดราคาให้มวยชื่อดังเป็นต่อแบบขาดลอยเพราะบารมีเก่า

  • เทคนิค: ถ้าเห็นมวยดังอายุเยอะ (35+) เจอกับมวยสดดาวรุ่งที่ร่างกายหนาๆ ให้กล้าสวนรอง

  • จุดสังเกต: มวย ONE ชกแค่ 3 ยก ความไวเป็นเรื่องสำคัญ มวยแก่ที่อืดกว่ามักจะโดนอาวุธนวมเล็กก่อนเสมอ การเลือก เล่นมวยออนไลน์ ฝั่งมวยรองในจังหวะนี้มักจะได้ค่าน้ำที่คุ้มค่าสุดๆ

5 เทคนิคแทง จบไม่ครบยก

รายการ ONE Championship มีสถิติน็อกเอาต์สูงกว่ามวยไทยทั่วไปเกือบ 2 เท่า

  • เทคนิค: คู่ไหนที่เป็นมวยหมัดหนักเจอกันเอง หรือพวกสายมวยวัดที่ใจร้อนทั้งคู่ ให้เลือกแทงรูปแบบ "จบไม่ครบยก" หรือแทงต่ำใน เว็บแทงมวยone * กำไรชัวร์กว่า: ดีกว่าทายว่าใครชนะ เพราะไม่ว่าใครจะร่วง คุณก็ได้เงินแน่นอน

วิธีดูมวยสดฟรี และเช็กผลมวย ONE Championship วันนี้

ถ้าพูดถึงการชม มวย ONE ในไทย ช่องทางที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ตลอดกาลคือ ช่อง 7HD ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักที่ถ่ายทอดความมันส์ส่งตรงถึงหน้าจอแบบคมชัดและฟรี 100% โดยมีรายละเอียดช่องทางการเข้าชมดังนี้

ดูผ่านช่อง 7HD (ทีวีและออนไลน์)

  • ทีวีดิจิทัล: กด เลข 35 รับชมศึก ONE ลุมพินี ได้ทุกคืนวันศุกร์ เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป

  • Bugaboo.TV: แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ยอดฮิตสำหรับดูสดออนไลน์ ซึ่งมักจะถ่ายทอดตั้งแต่คู่แรกๆ ก่อนที่หน้าจอทีวีจะเริ่ม เพื่อให้สาย แทงมวยสด ได้ลุ้นกันแบบยาวๆ

  • Facebook & YouTube Ch7HD: อีกหนึ่งช่องทางสำรองที่สัญญาณค่อนข้างนิ่งและเสถียรมาก

ดูผ่านโซเชียลมีเดียหลักของ มวย ONE

  • YouTube & Facebook ONE Championship Thailand: เหมาะสำหรับคนที่อยากดูทุกคู่ตั้งแต่คู่เปิดรายการ เริ่มประมาณ 19.30 น. ข้อดีคือไม่มีโฆษณาคั่นจังหวะสำคัญ

  • watch.onefc.com: เว็บไซต์หลักสำหรับศึกใหญ่ระดับโลก (ONE Fight Night) ที่บางครั้งอาจมีการจำกัดโซน แต่ถ้าเป็นในไทย ช่อง 7 มักจะดึงคู่เอกมาให้ชมช่วงสายวันเสาร์

ดูผ่านหน้าเว็บแทงมวยออนไลน์ 

  • สำหรับใครที่เป็นสมาชิกเว็บแทงมวยวัน อย่าง UFA289, UFAPLUS หรือ UFA246 คุณสามารถล็อกอินเข้าหน้าเล่นเพื่อดู มวย one สด ไปพร้อมกับราคาไหลแบบ Real-time ได้เลย 

คำถามที่พบบ่อย (FAQs) 

  • แทงมวย ONE คืออะไร?

แทงมวย ONE คือการคาดการณ์ผลการแข่งขันของรายการ ONE Championship ซึ่งเป็นเวทีศิลปะการต่อสู้ระดับนานาชาติ มีการแข่งขันทั้งมวยไทย คิกบ็อกซิ่ง และ MMA โดยเป็นที่นิยมในไทยจากรายการ ONE Lumpinee และ ONE Fight Night

  • มวย ONE Championship แตกต่างจากมวยไทยทั่วไปอย่างไร?

มวย ONE Championship ใช้กติกาสากล เน้นความรวดเร็ว ความดุดัน และความปลอดภัยของนักกีฬา มีการชกหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดเฉพาะมวยไทย ทำให้รูปแบบการแข่งขันดูทันสมัยและเข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่

  • การติดตามมวย ONE ควรดูข้อมูลจากที่ไหน?

ควรติดตามจากเว็บไซต์หรือช่องทางอย่างเป็นทางการของ ONE Championship รวมถึงสื่อกีฬาที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตารางแข่งขัน ผลการแข่งขัน และข่าวสารล่าสุด

  • มวย ONE Lumpinee คืออะไร?

ONE Lumpinee เป็นรายการแข่งขันของ ONE Championship ที่จัดขึ้นในประเทศไทย มีนักมวยไทยและนักชกต่างชาติร่วมแข่งขัน ได้รับความนิยมสูงและมีการถ่ายทอดสดเป็นประจำ