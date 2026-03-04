แทงมวย ONE เว็บไหนดี ที่ให้ราคายุติธรรมและปลอดภัยที่สุด ในปี 2026 นี้ กระแสการเดิมพันมวยออนไลน์ในไทยเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะศึก ONE ลุมพินี และ ONE Fight Night ที่รวบรวมยอดฝีมือระดับโลกไว้ในที่เดียว การเลือกเว็บพนันจึงไม่ได้ดูแค่โปรโมชั่น แต่ต้องดูที่ความเสถียรของระบบ ค่าน้ำ (Odds) ที่ดีที่สุด และที่สำคัญต้องมีระบบ ดูมวยสดฟรีทุกคู่ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะการน็อกเอาต์จาก ONE Championship บทความนี้เราได้คัดสรร 10 เว็บที่คนไทยใช้มากที่สุด ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่าฝาก-ถอนไว จ่ายจริง และมีเรตมวยที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด มาให้คุณตัดสินใจเลือกใช้บริการในที่เดียว
แทงมวย ONE คืออะไร? ทำไมถึงเป็นเทรนด์อันดับ 1 ในไทยปี 2026
แทงมวย ONE คือการวางเดิมพันผลการแข่งขันมวยในรายการ ONE Championship ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีทั้งรูปแบบ มวยไทย (Muay Thai), คิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing) และ ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) สิ่งที่ทำให้การแทงมวย ONE แตกต่างจากมวยหูหรือมวยตู้ทั่วไป คือความโปร่งใส มาตรฐานระดับสากล และความตื่นเต้นที่คาดเดาได้ยาก ซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักพนันชาวไทยหันมาให้ความสนใจอย่างล้นหลาม และนี่คือเหตุผลว่า ทำไมการแทงมวย ONE ถึงได้รับความนิยมอย่างสูงในไทย?
- นวมเล็ก 4 ออนซ์ "โดนเป็นร่วง": ในรายการ ONE ลุมพินี นักมวยจะใช้กติกามวยไทยแต่สวมนวม MMA ขนาดเล็ก ซึ่งทำให้พลังหมัดรุนแรงและมีโอกาสน็อกเอาต์สูงมาก นักเสี่ยงโชคจึงชอบเพราะเกมจบไวและลุ้นสนุกกว่ามวยไทยดั้งเดิมที่ใช้หมัดหนาๆ
- กติกาบีบให้บุก (No Passive Action): กรรมการของ ONE มีบทลงโทษชัดเจนสำหรับนักมวยที่เต้นหรือถอยมากเกินไป ทำให้ทุกคู่ชกกันดุเดือดตั้งแต่วินาทีแรก ส่งผลให้ ราคามวยสด (Live Odds) ขยับขึ้นลงอย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้เซียนมวยทำกำไรได้ดี
- ความโปร่งใสและยุติธรรม: ระบบการให้คะแนนของ ONE ใช้กรรมการระดับโลกและมีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจน ลดปัญหาเรื่อง "มวยล้ม" หรือ "การตัดสินค้านสายตา" ที่มักพบในเวทีมวยท้องถิ่น ทำให้ผู้เล่นมั่นใจว่าการเดิมพันจะตัดสินด้วยฝีมือจริงๆ
- ความสะดวกในการเข้าถึง : ด้วยการที่มวย ONE มีถ่ายทอดสดผ่านช่องทางหลักและโซเชียลมีเดีย รวมถึง เว็บแทงมวยออนไลน์ ที่เปิดราคาให้เล่นแบบยกต่อยก (พักยก) ทำให้แฟนมวยสามารถลุ้นไปพร้อมกับดูถ่ายทอดสดฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา
- เงินรางวัลโบนัสกระตุ้นฟอร์ม : การที่ "บอสชาตรี" แจกโบนัสก้อนโตให้นักมวยที่ชกดี ทำให้นักมวยทุกคนใส่เต็มร้อยไม่มีกั๊ก ซึ่งส่งผลดีต่อคนแทงมวยเพราะวิเคราะห์ฟอร์มได้ง่ายว่าใครมาเพื่อชนะจริงๆ
รวม 10 เว็บแทงมวย ONE ที่คนไทยใช้มากที่สุด ปี 2026
ถ้ายังเลือกไม่ได้ว่า แทงมวย ONE Championship เว็บไหนดี ที่จะมาช่วยเพิ่มอรรถรสเวลาลุ้นมวยวันศุกร์ บอกเลยว่า 10 เว็บแทงมวยวันที่คนไทยใช้มากที่สุด ที่คัดมานี้คือที่สุดของวงการในปี 2026 แต่ละเว็บมีไม้ตายต่างกัน ลองเลือกใช้ตามความชอบได้เลย
|ลำดับ
|เว็บแทงมวย ONE Campionship
|จุดที่ประทับใจที่สุด
(The Best)
|1
|UFA289
|ราคาน้ำ 4 ตังค์ที่ยุติธรรม
|2
|UFAPLUS
|ความเร็วของระบบฝาก-ถอน
|3
|KO789
|ข้อมูลวิเคราะห์นักมวย
|4
|UFA246
|จำนวนคู่มวยที่เปิดให้เล่น
|5
|KO888
|โปรโมชั่นและกิจกรรมร่วมสนุก
|6
|UFABET911
|ความน่าเชื่อถือและการจ่ายเงิน
|7
|UFAPRO88
|กติกาการถอนเงินที่เป็นมิตร
|8
|Tiger711
|ระบบมวยพักยกและพากย์สด
|9
|Tiger24
|ดีไซน์ที่ใช้งานง่ายบนมือถือ
|10
|UFA345
|ความเรียบง่ายและเสถียรภาพ
UFA289
UFA289 เว็บแทงมวย one ส่งตรงจากบริษัทแม่ UFABET ที่ยืนหนึ่งเรื่องความนิ่งและความเก๋า ใครที่อยาก แทงมวยone championship แบบมั่นใจหายห่วงเรื่องโดนโกงต้องที่นี่ เพราะเป็นเว็บตรงที่เปิดราคาน้ำได้ยุติธรรมที่สุดในกลุ่มเครือยูฟ่า ระบบหลังบ้านเสถียรมาก จะกดมวยเดี่ยวหรือจัดสเต็ปมวยไทยก็ทำได้คล่องตัว ไม่ต้องโยกเงินไปมาให้วุ่นวาย เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของคนเริ่ม เล่นมวยออนไลน์ ที่เน้นความชัวร์เรื่องการเงินเป็นหลัก
ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น
- หน้าเว็บ : https://ufa289.shop/
- ทางเข้า : https://member.ufa289.shop/login
UFAPLUS
UFAPLUS เว็บแทงมวย one championship ที่ถูกใจคนชอบความเร็วแน่นอน จุดเด่นอยู่ที่ระบบฝาก-ถอนออโต้ที่ไวแบบสุดๆ ไม่เกิน 5 วินาทีเงินเข้ายูสเซอร์ทันที เหมาะมากสำหรับช่วงจังหวะที่ต้องกด แทงมวยสด แล้วเงินหมดกะทันหัน หน้าเว็บออกแบบมาให้สมัครง่ายมาก ใครเพิ่งเคย สมัครแทงมวย ONE ครั้งแรกจะประทับใจความง่ายของเมนูที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ
ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น
- หน้าเว็บ : https://ufaplus.company/
- ทางเข้า : https://member.ufaplus.company/login
KO789
KO789 เว็บแทงมวย one นี้คือขุมทรัพย์ของสายวิเคราะห์ เพราะมีสถิติและข้อมูล มวย one ล่าสุด ให้เช็กก่อนวางเดิมพันแบบละเอียดยิบ ข้อดีคือทำให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นเยอะ แถมยังมีช่องทางให้ ดูมวยออนไลน์ แบบสดๆ คมชัดระดับ HD ให้สมาชิกดูฟรี ไม่ต้องไปหาลิงก์ตามกลุ่มโซเชียลให้เสียเวลา จะลุ้นมวยคู่อื่นๆ หรือดูรายการหลักอย่าง ONE Championship ก็มีให้ครบในที่เดียว
ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น
- หน้าเว็บ : https://ko789.art/
- ทางเข้า : https://play.sky1x.com/K789
UFA246
UFA246 เว็บแทงมวย one ที่เปิดคู่มวยให้เลือกเล่นเยอะจนจุใจ ไม่ว่าจะเป็น มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง หรือสายโหดอย่าง MMA ในศึก ONE Championship ที่นี่มีราคาให้เลือกแทงครบทุกคู่ตั้งแต่คู่เปิดรายการยันคู่เอก ข้อดีคือเรตราคามวยอัปเดตไวมาก และมีทีมงานคอยซัพพอร์ตตลอด 24 ชั่วโมง ใครที่ชอบความหลากหลายในการ พนันมวย ต้องลองมาสัมผัสที่เว็บนี้
ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น
- หน้าเว็บ : https://ufa246.asia/
- ทางเข้า : https://member.ufa246.asia/register
KO888
KO888 เว็บแทงมวย one ออนไลน์ สายล่าโปรโมชั่นและกิจกรรมต้องมามุง เพราะเป็น เว็บแทงมวยone ที่จัดหนักเรื่องโบนัสและเครดิตฟรีให้สมาชิกอยู่ตลอด ข้อดีคือช่วยเพิ่มทุนในการเล่น มวยไทยออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี ระบบความปลอดภัยหนาแน่น เชื่อถือได้ เล่นได้ยอดเท่าไหร่ก็ถอนได้เต็มจำนวนไม่มีกั๊ก เป็นเว็บที่แฟนมวยต่างยอมรับเรื่องความใจถึงและจ่ายจริงทุกยอด
ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น
- หน้าเว็บ : https://ko888.news/
- ทางเข้า : https://play.sky1x.com/K888
เว็บแทงมวย UFABET911 การันตีคุณภาพจากชื่อเครือ แทงมวย ufabet ที่ครองใจคนไทยมานาน ข้อดีคือราคาที่แฟร์และนิ่งมาก ไม่ค่อยไหลมั่วซั่วเหมือนเว็บทั่วไป ทำให้วางแผนการเดิมพันได้ง่ายขึ้น ระบบรองรับคนใช้งานได้พร้อมกันจำนวนมาก ต่อให้เป็นช่วงคู่เอกที่มีคนเข้า ดูมวยสด พร้อมกันเยอะๆ เว็บก็ยังทำงานได้ปกติไม่มีค้างให้หงุดหงิดใจ
ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น
- หน้าเว็บ : https://www.ufabet911.info/
- ทางเข้า : https://member.login911v1.com/login
UFAPRO88
UFAPRO88 เหมาะกับคนที่เน้นทำกำไรเป็นหลักเพราะเงื่อนไขการถอนเงินไม่ยุ่งยากและทำเทิร์นน้อยมาก ตัวเว็บออกแบบมาเพื่อการใช้งานผ่านมือถือโดยเฉพาะ เมนูการ แทงมวย one ออนไลน์ จัดวางได้เป็นระเบียบหาได้ง่าย และยังมีลิงก์ ถ่ายทอดสด มวย one championship วันนี้ ฟรี ที่คมชัด ลื่นไหล ไม่สะดุด ช่วยให้การวิเคราะห์รูปเกมระหว่างชกทำได้แม่นยำที่สุด
ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น
- หน้าเว็บ : https://ufa88pro.com/
- ทางเข้า : https://ufa88pro.com/login
Tiger711 ราชาแห่ง มวยพักยก ต้องยกให้เจ้านี้เลย ระบบออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบความตื่นเต้นแบบยกต่อยก มีราคาส่งตรงจากขอบสนามแบบเรียลไทม์และมีเสียงพากย์สดประกอบการตัดสินใจ ใครถนัดสายแก้ทางหรือชอบออกตัวตอนพักยกต้องถูกใจสิ่งนี้ ระบบ แทงมวย one กดติดง่ายและเสถียรมาก มั่นใจได้ทุกบิลที่ยืนยัน
ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น
- หน้าเว็บ : https://tiger711-auto.com/
- ทางเข้า : https://refsabuy.biz/login
Tiger24
Tiger24 เว็บแทงมวย one lumpinee น้องใหม่ไฟแรงที่เน้นความทันสมัยและเข้าถึงง่าย หน้าเว็บสวยงามและใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ถนัดมือที่สุด การเช็กราคา มวย one หรือดูผลย้อนหลังทำได้สะดวกสุดๆ แถมยังมีบทวิเคราะห์จากเซียนมวยตัวจริงมาแชร์ให้ศึกษา เป็น เว็บมวยไทยออนไลน์ ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องข้อมูลและความรวดเร็วในการบริการ
ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น
- หน้าเว็บ : https://tig24.net/pc/lobby
- ทางเข้า : https://tig24.net/login
UFA345
UFA345 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดฮิตที่ขึ้นชื่อเรื่องความเสถียรและระบบที่เข้าใจง่ายมาก ข้อดีของที่นี่คือการเปิดราคา แทงมวย one ที่หลากหลายและอัปเดตราคาน้ำได้รวดเร็วทันใจ จะเล่นมวยเดี่ยวหรือ แทงมวยออนไลน์ แบบสเต็ปก็ทำได้จบในเว็บเดียว แถมยังมีระบบการเงินที่มั่นใจได้หายห่วง ถอนยอดใหญ่ได้สบาย ถือเป็น เว็บแทงมวย ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยในปี 2026 ได้อย่างลงตัวที่สุด
ทางเข้าหน้าเว็บและทางเข้าเล่น
- หน้าเว็บ : https://www.ufa345.autos/
- ทางเข้า : https://member.ufa345.autos/login
แทงมวย ONE เว็บไหนดี? 5 เกณฑ์การเลือกให้ได้ เว็บแทงมวย ที่ดีที่สุด
การจะเลือก เว็บแทงมวย one ออนไลน์ ในยุคที่ตัวเลือกเยอะขนาดนี้ คุณควรมี "บรรทัดฐาน" ในการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินเดิมพันของคุณจะปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด โดยมีหลักการดูดังนี้
1.ความเป็น เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคง ควรเลือก เว็บแทงมวย one ที่เป็นเว็บตรง ซึ่งมักจะบริหารงานโดยเครือข่ายใหญ่อย่าง แทงมวย ufabet หรือเว็บที่มีใบอนุญาตระดับสากล เพราะจะการันตีว่าเมื่อคุณชนะหลักแสนหรือหลักล้าน จะสามารถถอนเงินออกมาได้จริง 100%
2.ราคามวยและค่าน้ำที่ดีที่สุด
หัวใจของการ เล่นมวยออนไลน์ คือผลกำไร ดังนั้น เว็บแทงมวยone ที่คุณเลือกต้องมีราคาน้ำ (Odds) ที่เป็นธรรมและอัปเดตแบบ Real-time โดยเฉพาะในศึก มวย one สด ที่ราคาจะไหลเร็วมาก หากเว็บไหนให้ค่าน้ำ 4 ตังค์หรือมีส่วนลดคอมมิชชั่นสูง ถือว่าน่าสนใจมาก
3.ระบบการเดิมพันที่หลากหลาย
เว็บมวยออนไลน์ ยุคใหม่ต้องไม่ได้มีแค่การแทงผลแพ้-ชนะ แต่ควรมีตัวเลือกอย่าง
- แทงมวย พักยก: หรือ มวยพักยก ที่ให้คุณออกตัวหรือแก้เกมได้ระหว่างยก
- แทงมวยสเต็ป: เริ่มต้นเพียง 2-12 คู่ สำหรับคนชอบทุนน้อยกำไรหนัก
- มวยเดี่ยว / มวยเต็ง: เปิดครบทั้ง มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และ MMA
4.ระบบดูสดและข้อมูลสถิติ
การตัดสินใจ แทงมวย ให้แม่นยำ ต้องดูรูปเกมประกอบ เว็บที่ดีต้องมีเมนู ถ่ายทอดสด มวย one championship วันนี้ ฟรี ให้สมาชิกได้รับชมแบบ HD รวมถึงมีข้อมูล มวย one ล่าสุด และสถิตินักมวยย้อนหลังให้อ่านก่อนวางเดิมพัน
5.ระบบการเงินออโต้ 5 วินาที
ในยุค 2026 ความเร็วคือเรื่องสำคัญ เว็บแทงมวย one ออนไลน์ ที่ดีต้องรองรับการฝาก-ถอนผ่านธนาคารไทยและวอลเล็ตด้วยระบบอัตโนมัติที่ทำรายการได้เองไม่ต้องรอแอดมิน เพื่อให้คุณไม่พลาดการเล่น มวย one คู่สำคัญที่กำลังจะเริ่มชก
วิธีสมัครแทงมวยวัน (ONE Championship) ออนไลน์
การสมัครสมาชิก เว็บแทงมวย one ในปี 2026 ส่วนใหญ่จะเน้นความรวดเร็วผ่านระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
- เลือกเว็บที่มั่นใจจากรายชื่อเว็บตรงอย่าง UFA289 หรือ UFAPLUS
- กดปุ่มสมัครแทงมวยONE บนหน้าเว็บไซต์ หรือ มองหาหัวข้อ UFABET เว็บหลัก สมัคร
- กรอกข้อมูลส่วนตัว และที่สำคัญคือ บัญชีธนาคาร (ชื่อต้องตรงกับชื่อผู้สมัคร)
- ฝากเงินเพื่อรับยูสเซอร์ 1 บาทก็ฝากได้
- ล็อกอินเข้าเล่น เข้าสู่หน้า เว็บมวยออนไลน์
- เลือกเมนู "มวยไทย" หรือ "ONE Championship" เพื่อเริ่มวางเดิมพันได้เลย
เปรียบเทียบ 10 เว็บแทงมวย ONE เว็บไหนดีที่สุด
การจะเลือก แทงมวย one ให้ได้ทั้งความสนุกและความคุ้มค่า ข้อมูลเปรียบเทียบคือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะแต่ละเว็บมีจุดเด่นที่กินกันไม่ลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ำ ความเร็วในการฝาก-ถอน หรือระบบการดูมวยสด เพื่อให้การตัดสินใจง่ายขึ้น เราได้สรุปจุดแข็งของทั้ง 10 เว็บยอดนิยมในปี 2026 มาไว้ในตารางนี้แล้ว
|เว็บแทงมวย ONE
|จุดเด่นที่สุด
|ความเร็วฝาก-ถอน
|UFA289
|ราคาน้ำ 4 ตังค์ดีที่สุดในตลาด ระบบเสถียรไม่มีค้างช่วงมวยชก
|5 วินาที
|UFAPLUS
|ระบบออโต้ 5G ทันสมัยที่สุด ฝากเข้าปุ๊บเครดิตขึ้นปั๊บ
|5 วินาที
|KO789
|จัดเต็มสถิติย้อนหลังและกราฟวิเคราะห์ฟอร์มนักมวยแบบละเอียด
|10 วินาที
|UFA246
|เปิดตลาดมวยกว้างที่สุด มีครบทั้ง ONE ลุมพินี, MMA และมวยสเต็ป
|5-10 วินาที
|KO888
|โปรโมชั่นเครดิตฟรีเยอะที่สุด มีกิจกรรมแจกของรางวัลทุกศึกใหญ่
|10 วินาที
|UFABET911
|เว็บตรงความมั่นคงสูง ถอนเงินก้อนใหญ่ได้ชัวร์ไม่มีอั้นยอด
|15 วินาที
|UFAPRO88
|เงื่อนไขถอนเงินง่ายมาก ไม่ติดเทิร์นโอเวอร์จุกจิกเหมือนเว็บอื่น
|20 วินาที
|Tiger711
|ยืนหนึ่งระบบมวยพักยก มีราคาไหลส่งตรงจากหูเซียนขอบสนาม
|15 วินาที
|Tiger24
|แอปพลิเคชันลื่นไหล ออกแบบหน้าเล่นให้กดง่ายผ่านมือถือมือเดียว
|10 วินาที
|UFA345
|เน้นความเรียบง่าย ระบบปลอดภัยมาตรฐานสากล รองรับทุกวอเลท
|15 วินาที
แทงมวย ONE มีรูปแบบการเดิมพันอะไรบ้าง
สำหรับใครที่กำลังจะเริ่ม เล่นมวยออนไลน์ หรือกำลังสงสัยว่าในศึก ONE Championship เขามีการวางเดิมพันแบบไหนบ้าง บอกเลยว่าความสนุกมันอยู่ตรงที่ความหลากหลาย เพราะรายการนี้เขารวมทั้ง มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และ MMA ไว้ด้วยกัน รูปแบบการแทงเลยมีให้เลือกเยอะกว่ามวยทั่วไป ดังนี้
- แทงผู้ชนะ (Winner / Money Line) : เบสิกที่สุดและนิยมที่สุด คือการเลือกจิ้มไปเลยว่านักมวยฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะ ไม่ต้องสนเรื่องแต้มต่อหรือคะแนน แค่ทายถูกว่าใครได้รับการชูมือก็ได้เงินไปเลย เหมาะมากสำหรับคนเพิ่ง สมัครแทงมวย ONE เพราะเข้าใจง่ายที่สุด
- แทงจำนวนยก (Total Rounds) : รูปแบบนี้คือการทายว่ามวยคู่นี้จะชกกันจบครบยกตามที่กำหนดไหม หรือที่เรียกกันว่าแทงสูง/ต่ำ เนื่องจากศึก มวย one ใช้นวมเล็ก 4 ออนซ์ ทำให้มีโอกาสน็อกกันไวมาก หลายคนเลยชอบมาลุ้นแทงจำนวนยกกันตรงนี้ เพราะมันตื่นเต้นและจบเกมไวดี
- แทงมวยสด (Live Betting) : นี่คือไม้ตายของคน ดูมวยสด เพราะคุณสามารถกดเดิมพันได้ในขณะที่มวยกำลังชกอยู่บนเวทีเลย ราคาจะไหลขึ้นลงตามสถานการณ์จริง ใครตาดีเห็นนักมวยฝ่ายไหนเริ่มยุบ หรือเริ่มโดนอาวุธหนักๆ ก็กด แทงมวยสด ดักทางได้ทันที เป็นการ เล่นมวย ที่ใช้ไหวพริบและสนุกที่สุด
- แทงมวย พักยก (Round Betting) : หรือที่เรียกกันติดปากว่า มวยพักยก เป็นการวางเดิมพันในช่วงที่นักมวยพักให้น้ำ 1 นาที รูปแบบนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาวิเคราะห์รูปเกมจากยกที่ผ่านมา และเช็กกระแสราคาจาก เว็บแทงมวย เพื่อตัดสินใจกดบิลในยกถัดไปได้อย่างแม่นยำขึ้น
- แทงมวยสเต็ป (Mixed Parlay) : สำหรับสายปั้นเงินน้อยให้เป็นเงินก้อนใหญ่ คุณสามารถเลือก แทงมวย ออนไลน์ หลายคู่รวมกันในบิลเดียวได้ ยิ่งเลือกเยอะตัวคูณยิ่งสูง ทายถูกหมดรับเงินก้อนโตไปเลย เว็บส่วนใหญ่เปิดให้เริ่มแค่ 2 คู่เท่านั้น
- แทงผลรูปแบบการชนะ (Method of Victory) : เป็นการทายเจาะจงลงไปเลยว่าคู่นี้จะจบแบบไหน เช่น ชนะน็อก (KO/TKO) หรือ ชนะคะแนน (Decision) ซึ่งอัตราจ่ายของรูปแบบนี้จะสูงกว่าการแทงผู้ชนะแบบปกติ เพราะมีความยากขึ้นมาอีกระดับ
รวมทุกรายการแข่งขัน มวยวัน (ONE Championship)
ก่อนจะเริ่มแทงมวย one คุณคงสังเกตเห็นว่า วัน แชมเปียนชิพ (ONE Championship) มีรายการแยกย่อยออกมาเยอะมาก ซึ่งแต่ละรายการนั้นถูกวางหมากไว้เพื่อตอบโจทย์ผู้ชมคนละกลุ่ม และมีระดับความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป และนี่คือ 5 รายการหลักที่ขับเคลื่อนให้ ONE กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบัน
ONE Infinity
ONE Infinity คือ สุดยอดรายการระดับพรีเมียมที่เปรียบเสมือน เพชรยอดมงกุฎ ของ วัน แชมเปียนชิพ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การขนทัพนักสู้ระดับตำนานและซูเปอร์สตาร์แถวหน้ามาประชันฝีมือกันอย่างคับคั่ง ไฮไลต์สำคัญคือการเดิมพันด้วยเข็มขัดแชมป์โลกขั้นต่ำถึง 3 คู่ในนัดเดียว ผสานเข้ากับงานโปรดักชันสุดตระการตาที่ยกระดับมาตรฐานการรับชมกีฬาการต่อสู้ให้ก้าวไปสู่อีกขั้นของความสมบูรณ์แบบ
ONE (รายการตัวเลข)
ONE ตัวเลข หรือรายการหลักที่เป็นชื่อตามด้วยตัวเลขนั้น (เช่น ONE 165) ถือเป็นเวทีที่นำเสนอความมันของศิลปะการต่อสู้แบบครบวงจร ทั้ง MMA, มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และการปล้ำจับล็อก โดยเน้นการประกบคู่ที่เก่งที่สุดในโลกมาเจอกัน ใครที่เป็นติ่งแชมป์โลกขวัญใจมหาชน รายการหลักแบบนี้มีนักสู้ดีกรีแชมป์ในสังกัดรอให้ชมมากกว่า 170 คนเลยทีเดียว
ONE Fight Night
ONE Fight Night รายการนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเอาใจแฟนกีฬาฝั่งอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ โดยจะถ่ายทอดสดผ่าน Amazon Prime Video ในช่วงเช้าวันเสาร์ของบ้านเรา (ซึ่งตรงกับเวลาไพรม์ไทม์ของสหรัฐฯ) ความพิเศษคือจะดึงนักสู้ที่เป็นที่นิยมในฝั่งตะวันตกมาเป็นตัวชูโรง และต้องมีคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกอย่างน้อยหนึ่งคู่เสมอ เพื่อให้แฟนๆ ฝั่งนู้นได้สัมผัสความระทึกแบบเต็มอิ่ม
ONE ลุมพินี (ONE Friday Fights)
ONE ลุมพินี (ONE Friday Fights) ศึกที่เปลี่ยนภาพลักษณ์สนามมวยลุมพินีให้กลายเป็นสังเวียนระดับสากลทุกคืนวันศุกร์ รายการนี้เน้นความดุเดือดของมวยไทยเป็นหลัก ถ่ายทอดสดไปกว่า 190 ประเทศทั่วโลก เป็นเวทีที่รวมทั้งนักมวยไทยระดับยอดกุมารและนักสู้ต่างชาติที่ฝีมือไม่ธรรมดา มาร่วมชิงชัยโดยมีคู่เอกระดับชิงแชมป์โลกเป็นไฮไลต์สำคัญในทุกสัปดาห์
Road To ONE (RTO)
Road To ONE เวทีแห่งโอกาสที่เปิดประตูรับนักสู้ดาวรุ่งจากทั่วโลก โดย ONE จะร่วมมือกับโปรโมเตอร์ท้องถิ่นในแต่ละทวีปเพื่อเฟ้นหานักสู้ระดับรากหญ้าที่มีพรสวรรค์ รายการนี้เปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกที่ใครสามารถโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นและคว้าชัยชนะมาได้ ก็มีโอกาสเซ็นสัญญามูลค่าหลักล้านบาทเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาในสังกัดใหญ่อย่างเต็มตัว
พิกัดน้ำหนักของมวย ONE
พิกัดน้ำหนักของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) จะมีความพิเศษและแตกต่างจากองค์กรอื่นอย่างชัดเจน เพราะที่นี่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬามาเป็นอันดับหนึ่ง โดยไม่สนับสนุนการรีดน้ำหนักแบบหักโหม นี่คือรายละเอียดพิกัดน้ำหนักแต่ละรุ่น และระบบการดูแลนักกีฬาที่ ONE
|รุ่นน้ำหนักมวย ONE
|พิกัดน้ำหนัก (ปอนด์)
|เฮฟวีเวต (Heavyweight)
|มากกว่า 225 – ไม่เกิน 265
|ไลต์เฮฟวีเวต (Light Heavyweight)
|มากกว่า 205 – ไม่เกิน 225
|มิดเดิลเวต (Middleweight)
|มากกว่า 185 – ไม่เกิน 205
|เวลเตอร์เวต (Welterweight)
|มากกว่า 170 – ไม่เกิน 185
|ไลต์เวต (Lightweight)
|มากกว่า 155 – ไม่เกิน 170
|เฟเธอร์เวต (Featherweight)
|มากกว่า 145 – ไม่เกิน 155
|แบนตัมเวต (Bantamweight)
|มากกว่า 135 – ไม่เกิน 145
|ฟลายเวต (Flyweight)
|มากกว่า 125 – ไม่เกิน 135
|สตรอว์เวต (Strawweight)
|มากกว่า 115 – ไม่เกิน 125
|อะตอมเวต (Atomweight)
|มากกว่า 105 – ไม่เกิน 115
มาตรฐานใหม่ การชั่งน้ำหนักแบบไร้การขาดน้ำ ONE ถือเป็นผู้นำที่สั่งห้ามไม่ให้นักกีฬาลดน้ำหนักด้วยวิธีการ "รีดน้ำ" ออกจากร่างกายก่อนชั่งน้ำหนัก ซึ่งเป็นวิธีที่อันตรายและบั่นทอนสุขภาพ แต่ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบที่เรียกว่า น้ำหนักตัวปกติ แทน เพื่อให้มั่นใจว่านักกีฬาจะลงแข่งด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุด ระบบนี้จึงมีการตรวจเช็กอย่างเข้มงวด
-
- การทดสอบระดับน้ำในร่างกาย : มีการชั่งน้ำหนักควบคู่ไปกับการเช็กค่าระดับน้ำ ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างสัปดาห์ที่มีการแข่งขัน
- ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ : ระบบนี้ถูกกลั่นกรองมาจากคำแนะนำของทีมแพทย์และผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.วอร์เรน วอง (ฝ่ายบริการการแพทย์), ดร.เจมส์ โอกาโมโตะ (ที่ปรึกษาทางการแพทย์) ร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันอย่าง แมตต์ ฮูม และ ริช แฟรงคลิน
รวมทุกกฎกติกาการแข่งขัน มวย ONE
เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมความสนุกของสนามการต่อสู้ระดับโลก วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ไม่ได้มีเพียงแค่ความมันสะใจเท่านั้น แต่ยังมีกฎกติกาที่ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย ความยุติธรรม และกระตุ้นให้นักกีฬาเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างเต็มที่ นี่คือ กฎกติกาของทั้ง 4 ประเภทกีฬาหลักที่ใช้ในสังเวียน ONE
กติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA)
ONE ใช้กฎการต่อสู้สากลที่ผสมผสานจุดแข็งจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยนักกีฬาต้องสวมนวม MMA ขนาด 4 ออนซ์ เพื่อความคล่องตัวทั้งการยืนสู้และการปะทะภาคพื้น
ระยะเวลาการชก
รอบปกติแข่ง 3 ยก / ชิงแชมป์โลก 5 ยก (ยกละ 5 นาที พัก 1 นาที)
การหาผู้ชนะ
ชนะได้ทั้งการน็อกเอาต์ (KO), ทีเคโอ (TKO) โดยการสั่งยุติจากผู้เกี่ยวข้อง, การซับมิชชัน (Submission), การตัดสินทางเทคนิค หรือคู่ต่อสู้ถูกตัดสิทธิ์
การตัดสิน
กรรมการ 3 คนจะให้คะแนนจาก "ภาพรวมของทั้งเกม" (ไม่แยกรายยก) โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
- การทำให้คู่ต่อสู้เกือบถูกน็อกหรือเกือบยอมแพ้ (Near Finish)
- ความเสียหายที่ทำได้ (Damage) ทั้งบาดแผลภายนอกและอาการช้ำสะสม
- ความต่อเนื่องในการบุกและทักษะการคุมเกม (Ring Generalship)
- การเทกดาวน์หรือการป้องกันการถูกทำให้ล้มลง
- ความดุดันในการเข้าทำ
กติกามวยไทย
สร้างมาตรฐานใหม่ด้วยการให้นักกีฬาสวมนวมเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ ทำให้การออกอาวุธมีความรวดเร็วและรุนแรงกว่ามวยไทยในรูปแบบเดิม
ระยะเวลาการชก
รอบปกติ 3 ยก / ชิงแชมป์โลก 5 ยก (ยกละ 3 นาที พัก 1 นาที)
การหาผู้ชนะ
ชนะน็อก, ทีเคโอ (รวมถึงกฎ "นับ 3 ครั้งในยกเดียว" หรือ "นับ 4 ครั้งตลอดเกม" จะถูกยุติการชกทันที) หรือการตัดสินจากกรรมการ
การตัดสิน
ใช้ระบบให้คะแนนแบบ 10 คะแนน (10-Point Must System) ในแต่ละยก หากคะแนนรวมเท่ากันจะตัดสินจากเกณฑ์ของ ONE ดังนี้
- จำนวนการถูกนับ
- ความเสียหายจากการต่อสู้ (Impact และบาดแผล)
- ปริมาณอาวุธที่เข้าเป้าอย่างชัดเจน
- ความดุดันและชั้นเชิงการคุมพื้นที่บนสังเวียน
กติกาคิกบ็อกซิ่ง
เน้นความเร็วและการทำคะแนนที่สะอาดตา โดยน้ำหนักนวมจะแบ่งตามรุ่น: รุ่นแบนตัมเวตลงไปใช้นวม 8 ออนซ์ ส่วนรุ่นเฟเธอร์เวตขึ้นไปใช้นวม 10 ออนซ์
ระยะเวลาการชก
รอบปกติ 3 ยก / ชิงแชมป์โลก 5 ยก (ยกละ 3 นาที พัก 1 นาที)
การหาผู้ชนะ
ชนะน็อกด้วยหมัด เท้า หรือเข่า (ห้ามใช้ศอก), ทีเคโอ (กฎนับ 3 ครั้งในยกเดียว หรือ 4 ครั้งตลอดเกม) หรือการตัดสินจากกรรมการ
การตัดสิน
ใช้ระบบ 10 คะแนนรายยกเหมือนมวยไทย โดยให้ลำดับความสำคัญที่
- จำนวนการถูกนับ
- ความเสียหายที่คู่ต่อสู้ได้รับ
- จำนวนอาวุธที่เข้าเป้าอย่างชัดเจน
- ความดุดันและการคุมเกม
กติกา ปล้ำจับล็อก
ศาสตร์แห่งเทคนิคท่านอนที่วัดผลด้วยการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้โดยไม่มีการออกอาวุธทำร้ายร่างกาย
ระยะเวลาการชก
แข่งเพียง 1 ยก ยาว 10 นาที (ทั้งรอบปกติและชิงแชมป์โลก)
การหาผู้ชนะ
ชนะทันทีหากมีการซับมิชชัน หรือคู่ต่อสู้ขอยอมแพ้ด้วยวาจา/ตบพื้น หากหมดยกและไม่มีใครยอมแพ้ กรรมการจะตัดสินจาก "จำนวนครั้งที่เกือบซับมิชชันสำเร็จ"
กฎเหล็ก
ห้ามถ่วงเวลา หากนักกีฬาหลีกเลี่ยงการปะทะจะได้รับใบเหลืองและหักคะแนนความพยายามในการจับล็อก (ถ้าได้รับใบเหลืองมากกว่าจะส่งผลต่อการตัดสินทันที)
เกณฑ์การพิจารณา
- จำนวนครั้งที่พยายามจับล็อกจนเห็นผล
- ความดุดันและความพยายามในการปิดเกม
เทคนิคการแทงมวย ONE ให้ได้กำไร
ถ้าจะเอาแบบเทคนิคเจาะลึกที่เซียนมวย ONE เขาใช้กินเงินใน เว็บแทงมวย จริงๆ ต้องลืมภาพการแทงมวยไทย 5 ยกแบบเดิมไปก่อน เพราะกติกาและบริบทของ ONE มันมีช่องโหว่ให้ทำกำไรได้ถ้าคุณอ่านเกมขาด นี่คือเทคนิคสายดาร์กและสายวิเคราะห์ที่ใช้ได้จริง
1 ดักตบ "มวยทรงรับ" ในนวมเล็ก (เทคนิคสายจบไว)
ในรายการ มวย one โดยเฉพาะนวม 4 ออนซ์ มวยทรงฝีมือที่ชอบถอยตั้งรับแบบมวยไทยดั้งเดิมมักจะ "รอดยาก" เพราะนวมเล็กมันกันอาวุธไม่อยู่เหมือนนวมใหญ่
- เทคนิค: ให้เลือก แทงมวย ฝั่งที่เป็นสายเดินบู๊ (Aggressive) ตั้งแต่ยกแรก เพราะกรรมการ ONE ให้คะแนนความขยันและการเดินทำเป็นอันดับต้นๆ
- จังหวะทำเงิน: ถ้าเห็นมวยฝั่งไหนเดินเตะขาเจาะยางรัวๆ ในนาทีแรก ให้รีบกด แทงมวยสด ฝั่งนั้นทันที เพราะนวมเล็กแค่โดนสะกิดหน้าก็สะดุ้งแล้ว มวยถอยจะเสียทรงง่ายมาก
2 เทคนิคกินนิ่ม มวยแทน
รายการ ONE Championship มักจะมีปัญหานักมวยถอนชกบ่อย และมักจะมีการดึง "มวยแทน" มาชกในสัปดาห์นั้นๆ
- เทคนิค: เช็กข่าว มวย one ล่าสุด ว่าใครมาแทน ถ้ามวยแทนคนนั้นไม่ได้ซ้อมมาต่อเนื่อง (ไม่ได้อยู่ในค่ายซ้อมปกติ) ให้แทงฝั่งที่เตรียมตัวมาเต็มที่ได้เลย
- ทำไมถึงได้กำไร: เพราะระบบการทำน้ำหนักและเช็กระดับน้ำของ ONE โหดมาก มวยแทนที่ลดน้ำหนักด่วนมักจะ "ยุบ" ในยก 2 หรือ 3 แน่นอน
3 จ้องจังหวะ "ราคาไหล" ช่วงพักยก (เทคนิค มวยพักยก)
การ แทงมวย พักยก ใน ONE คือช่วงทำเงินที่ฉลาดที่สุด
- เทคนิค: ให้สังเกต ภาษากาย ตอนเดินเข้ามุม ฝั่งไหนที่นั่งเก้าอี้แล้วหอบจนไหล่ยก หรือทีมงานต้องรุมนวดหนักๆ แสดงว่า "หมด"
- การทำกำไร: ใน เว็บมวยออนไลน์ ราคาจะยังไม่นิ่งในช่วง 30 วินาทีแรกของพักยก ให้รีบกดสวนฝั่งที่ยังยืนไหวหรือหน้าตายังสดอยู่ จังหวะนี้แหละที่เรียกว่าการกินราคาไหล
4 สวนราคา มวยชื่อดัง ที่ฟอร์มตก
บ่อยครั้งที่ เว็บแทงมวย one เปิดราคาให้มวยชื่อดังเป็นต่อแบบขาดลอยเพราะบารมีเก่า
- เทคนิค: ถ้าเห็นมวยดังอายุเยอะ (35+) เจอกับมวยสดดาวรุ่งที่ร่างกายหนาๆ ให้กล้าสวนรอง
- จุดสังเกต: มวย ONE ชกแค่ 3 ยก ความไวเป็นเรื่องสำคัญ มวยแก่ที่อืดกว่ามักจะโดนอาวุธนวมเล็กก่อนเสมอ การเลือก เล่นมวยออนไลน์ ฝั่งมวยรองในจังหวะนี้มักจะได้ค่าน้ำที่คุ้มค่าสุดๆ
5 เทคนิคแทง จบไม่ครบยก
รายการ ONE Championship มีสถิติน็อกเอาต์สูงกว่ามวยไทยทั่วไปเกือบ 2 เท่า
- เทคนิค: คู่ไหนที่เป็นมวยหมัดหนักเจอกันเอง หรือพวกสายมวยวัดที่ใจร้อนทั้งคู่ ให้เลือกแทงรูปแบบ "จบไม่ครบยก" หรือแทงต่ำใน เว็บแทงมวยone * กำไรชัวร์กว่า: ดีกว่าทายว่าใครชนะ เพราะไม่ว่าใครจะร่วง คุณก็ได้เงินแน่นอน
วิธีดูมวยสดฟรี และเช็กผลมวย ONE Championship วันนี้
ถ้าพูดถึงการชม มวย ONE ในไทย ช่องทางที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ตลอดกาลคือ ช่อง 7HD ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักที่ถ่ายทอดความมันส์ส่งตรงถึงหน้าจอแบบคมชัดและฟรี 100% โดยมีรายละเอียดช่องทางการเข้าชมดังนี้
ดูผ่านช่อง 7HD (ทีวีและออนไลน์)
- ทีวีดิจิทัล: กด เลข 35 รับชมศึก ONE ลุมพินี ได้ทุกคืนวันศุกร์ เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป
- Bugaboo.TV: แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ยอดฮิตสำหรับดูสดออนไลน์ ซึ่งมักจะถ่ายทอดตั้งแต่คู่แรกๆ ก่อนที่หน้าจอทีวีจะเริ่ม เพื่อให้สาย แทงมวยสด ได้ลุ้นกันแบบยาวๆ
- Facebook & YouTube Ch7HD: อีกหนึ่งช่องทางสำรองที่สัญญาณค่อนข้างนิ่งและเสถียรมาก
ดูผ่านโซเชียลมีเดียหลักของ มวย ONE
- YouTube & Facebook ONE Championship Thailand: เหมาะสำหรับคนที่อยากดูทุกคู่ตั้งแต่คู่เปิดรายการ เริ่มประมาณ 19.30 น. ข้อดีคือไม่มีโฆษณาคั่นจังหวะสำคัญ
- watch.onefc.com: เว็บไซต์หลักสำหรับศึกใหญ่ระดับโลก (ONE Fight Night) ที่บางครั้งอาจมีการจำกัดโซน แต่ถ้าเป็นในไทย ช่อง 7 มักจะดึงคู่เอกมาให้ชมช่วงสายวันเสาร์
ดูผ่านหน้าเว็บแทงมวยออนไลน์
- สำหรับใครที่เป็นสมาชิกเว็บแทงมวยวัน อย่าง UFA289, UFAPLUS หรือ UFA246 คุณสามารถล็อกอินเข้าหน้าเล่นเพื่อดู มวย one สด ไปพร้อมกับราคาไหลแบบ Real-time ได้เลย
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
- แทงมวย ONE คืออะไร?
แทงมวย ONE คือการคาดการณ์ผลการแข่งขันของรายการ ONE Championship ซึ่งเป็นเวทีศิลปะการต่อสู้ระดับนานาชาติ มีการแข่งขันทั้งมวยไทย คิกบ็อกซิ่ง และ MMA โดยเป็นที่นิยมในไทยจากรายการ ONE Lumpinee และ ONE Fight Night
- มวย ONE Championship แตกต่างจากมวยไทยทั่วไปอย่างไร?
มวย ONE Championship ใช้กติกาสากล เน้นความรวดเร็ว ความดุดัน และความปลอดภัยของนักกีฬา มีการชกหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดเฉพาะมวยไทย ทำให้รูปแบบการแข่งขันดูทันสมัยและเข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่
- การติดตามมวย ONE ควรดูข้อมูลจากที่ไหน?
ควรติดตามจากเว็บไซต์หรือช่องทางอย่างเป็นทางการของ ONE Championship รวมถึงสื่อกีฬาที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตารางแข่งขัน ผลการแข่งขัน และข่าวสารล่าสุด
- มวย ONE Lumpinee คืออะไร?
ONE Lumpinee เป็นรายการแข่งขันของ ONE Championship ที่จัดขึ้นในประเทศไทย มีนักมวยไทยและนักชกต่างชาติร่วมแข่งขัน ได้รับความนิยมสูงและมีการถ่ายทอดสดเป็นประจำ