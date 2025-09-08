Pitru Paksha is the annual 16-day mourning period that Hindus across the world observe to remember their ancestors and offer respect and adulation, and pray for their peace in the afterlife. Pitru Paksha 2025 will begin from September 7 and will go on till September 21. The commemoration of Pitru Paksha is considered to be a time that is focused on paying homage to our ancestors and the people we have lost in life. People often follow strict rules and regulations on things they can and cannot do during this time. As we prepare to observe Pitru Paksha 2025, here is everything you need to know about this time, how to offer homage during Pitru Paksha, Dos and Don’ts of Pitru Paksha and more. How Many Days Left for Mahalaya 2025 From Today? Know Pitru Paksha End Date, Devi Paksha Beginning and Significance of Durga Puja Preparations.

When is Pitru Paksha 2025?

Pitru Paksha 2025 begins on September 7. The sixteen-day observance begins on the full moon day in the Shukla Paksha of the Bhadrapada month. The fortnightly observance ends on the Amavasya tithi in the month of Ashwin, which is also considered to be the most auspicious day to offer homage to those who have passed on. The last day of Pitru Paksha 2025 will be marked on September 21.

Pitru Paksha Shraddha Day-Wise Schedule 2025

Purnima Shraddha on Sunday, September 7, 2025

Purnima Tithi Begins - 01:41 AM on Sep 07, 2025

Purnima Tithi Ends - 11:38 PM on Sep 07, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:57 AM to 12:47 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:47 PM to 01:37 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:37 PM to 04:08 PM

Pratipada Shraddha on Monday, September 8, 2025

Pratipada Tithi Begins - 11:38 PM on Sep 07, 2025

Pratipada Tithi Ends - 09:11 PM on Sep 08, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:57 AM to 12:47 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:47 PM to 01:37 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:37 PM to 04:07 PM

Duration - 02 Hours 30 Mins

Dwitiya Shraddha on Tuesday, September 9, 2025

Dwitiya Tithi Begins - 09:11 PM on Sep 08, 2025

Dwitiya Tithi Ends - 06:28 PM on Sep 09, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:57 AM to 12:47 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:47 PM to 01:36 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:36 PM to 04:06 PM

Duration - 02 Hours 30 Mins

Tritiya Shraddha on Wednesday, September 10, 2025

Tritiya Tithi Begins - 06:28 PM on Sep 09, 2025

Tritiya Tithi Ends - 03:37 PM on Sep 10, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:56 AM to 12:46 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:46 PM to 01:36 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:36 PM to 04:05 PM

Duration - 02 Hours 29 Mins

Chaturthi Shraddha on Wednesday, September 10, 2025

Chaturthi Tithi Begins - 03:37 PM on Sep 10, 2025

Chaturthi Tithi Ends - 12:45 PM on Sep 11, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:56 AM to 12:46 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:46 PM to 01:36 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:36 PM to 04:05 PM

Duration - 02 Hours 29 Mins

Panchami Shraddha on Thursday, September 11, 2025

Panchami Tithi Begins - 12:45 PM on Sep 11, 2025

Panchami Tithi Ends - 09:58 AM on Sep 12, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:56 AM to 12:46 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:46 PM to 01:35 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:35 PM to 04:04 PM

Duration - 02 Hours 29 Mins

Maha Bharani Shraddha on Thursday, September 11, 2025

Bharani Nakshatra Begins - 01:58 PM on Sep 11, 2025

Bharani Nakshatra Ends - 11:58 AM on Sep 12, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:56 AM to 12:46 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:46 PM to 01:35 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:35 PM to 04:04 PM

Duration - 02 Hours 29 Mins

Shashthi Shraddha on Friday, September 12, 2025

Shashthi Tithi Begins - 09:58 AM on Sep 12, 2025

Shashthi Tithi Ends - 07:23 AM on Sep 13, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:56 AM to 12:45 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:45 PM to 01:35 PM

Duration - 00 Hours 50 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:35 PM to 04:04 PM

Duration - 02 Hours 29 Mins

Saptami Shraddha on Saturday, September 13, 2025

Saptami Tithi Begins - 07:23 AM on Sep 13, 2025

Saptami Tithi Ends - 05:04 AM on Sep 14, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:56 AM to 12:45 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:45 PM to 01:34 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:34 PM to 04:03 PM

Duration - 02 Hours 28 Mins

Ashtami Shraddha on Sunday, September 14, 2025

Ashtami Tithi Begins - 05:04 AM on Sep 14, 2025

Ashtami Tithi Ends - 03:06 AM on Sep 15, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:55 AM to 12:45 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:45 PM to 01:34 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:34 PM to 04:02 PM

Duration - 02 Hours 28 Mins

Navami Shraddha on Monday, September 15, 2025

Navami Tithi Begins - 03:06 AM on Sep 15, 2025

Navami Tithi Ends - 01:31 AM on Sep 16, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:55 AM to 12:44 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:44 PM to 01:33 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:33 PM to 04:01 PM

Duration - 02 Hours 28 Mins

Dashami Shraddha on Tuesday, September 16, 2025

Dashami Tithi Begins - 01:31 AM on Sep 16, 2025

Dashami Tithi Ends - 12:21 AM on Sep 17, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:55 AM to 12:44 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:44 PM to 01:33 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:33 PM to 04:00 PM

Duration - 02 Hours 27 Mins

Ekadashi Shraddha on Wednesday, September 17, 2025

Ekadashi Tithi Begins - 12:21 AM on Sep 17, 2025

Ekadashi Tithi Ends - 11:39 PM on Sep 17, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:54 AM to 12:43 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:43 PM to 01:32 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:32 PM to 04:00 PM

Duration - 02 Hours 27 Mins

Dwadashi Shraddha on Thursday, September 18, 2025

Dwadashi Tithi Begins - 11:39 PM on Sep 17, 2025

Dwadashi Tithi Ends - 11:24 PM on Sep 18, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:54 AM to 12:43 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:43 PM to 01:32 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:32 PM to 03:59 PM

Duration - 02 Hours 27 Mins

Trayodashi Shraddha on Friday, September 19, 2025

Trayodashi Tithi Begins - 11:24 PM on Sep 18, 2025

Trayodashi Tithi Ends - 11:36 PM on Sep 19, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:54 AM to 12:43 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:43 PM to 01:31 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:31 PM to 03:58 PM

Duration - 02 Hours 27 Mins

Magha Shraddha on Friday, September 19, 2025

Magha Nakshatra Begins - 07:05 AM on Sep 19, 2025

Magha Nakshatra Ends - 08:05 AM on Sep 20, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:54 AM to 12:43 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:43 PM to 01:31 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:31 PM to 03:58 PM

Duration - 02 Hours 27 Mins

Chaturdashi Shraddha on Saturday, September 20, 2025

Chaturdashi Tithi Begins - 11:36 PM on Sep 19, 2025

Chaturdashi Tithi Ends - 12:16 AM on Sep 21, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:53 AM to 12:42 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:42 PM to 01:31 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:31 PM to 03:57 PM

Duration - 02 Hours 26 Mins

Amavasya Shraddha on Sunday, September 21, 2025

Amavasya Tithi Begins - 12:16 AM on Sep 21, 2025

Amavasya Tithi Ends - 01:23 AM on Sep 22, 2025

Kutup (कुतुप) Muhurat - 11:53 AM to 12:42 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Rohina (रौहिण) Muhurat - 12:42 PM to 01:30 PM

Duration - 00 Hours 49 Mins

Aparahna (अपराह्न) Kaal - 01:30 PM to 03:56 PM

Duration - 02 Hours 26 Mins

Significance of Pitru Paksha

The observance of Pitru Paksha is also known as Shraddha maas (month). Traditionally, it is customary for practising Hindus to perform Shradh tithi for those who have passed on, every year, on their death anniversary. However, Pitru Paksha allows people to pay the same respect and conduct the shraddh rituals during this time and is said to be the time of mourning and grief. People also offer their homage on the occasion of Shrardh Amavasya as a whole, to pay respects to all their ancestors.

The observance of Pitru Paksha is considered to be an important time to respect, reminisce and remember where we come from and offer our homage to those before us, who have contributed to our lives in some way or another. Many people follow a stringent Satvick diet during this time and abstain from any vices like drinking, smoking, etc. Many people also observe a stringent fast on the Shradh tithi, which is of importance to their family.

