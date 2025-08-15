As India celebrates its 79th Independence Day, political leaders across parties shared greetings with citizens. Prime Minister Narendra Modi posted on X, “Wishing everyone a very happy Independence Day. May this day inspire us to keep working even harder to realise the dreams of our freedom fighters and build a Viksit Bharat. Jai Hind!” Congress leader Priyanka Gandhi Vadra wished peace, unity, and progress for the nation, while other leaders echoed calls for patriotism and collective growth. Across India, the tricolour adorns streets, homes, and markets as citizens mark the day with flag-hoisting, cultural programmes, and celebrations. Independence Day 2025 Quotes: Share 15th August Messages, Patriotic Sayings, Greetings, Tiranga HD Images and Wallpapers To Celebrate 79th Independence Day.

