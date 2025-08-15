As India celebrates its 79th Independence Day, political leaders across parties shared greetings with citizens. Prime Minister Narendra Modi posted on X, “Wishing everyone a very happy Independence Day. May this day inspire us to keep working even harder to realise the dreams of our freedom fighters and build a Viksit Bharat. Jai Hind!” Congress leader Priyanka Gandhi Vadra wished peace, unity, and progress for the nation, while other leaders echoed calls for patriotism and collective growth. Across India, the tricolour adorns streets, homes, and markets as citizens mark the day with flag-hoisting, cultural programmes, and celebrations. Independence Day 2025 Quotes: Share 15th August Messages, Patriotic Sayings, Greetings, Tiranga HD Images and Wallpapers To Celebrate 79th Independence Day.
Independence Day 2025 Wishes by PM Narendra Modi
Wishing everyone a very happy Independence Day. May this day inspire us to keep working even harder to realise the dreams of our freedom fighters and build a Viksit Bharat. Jai Hind!
— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025
Priyanka Gandhi Vadra Wishes Citizens on Independence Day 2025
सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
हमारे लाखों नायकों ने अनगिनत कुर्बानियां देकर हमें आजादी दिलाई। हमें लोकतंत्र, न्याय, समानता और आपसी एकता का राष्ट्रीय संकल्प सूत्र सौंपा। एक व्यक्ति - एक वोट के सिद्धांत के जरिये एक समृद्ध जनतंत्र दिया। अपनी आजादी,… pic.twitter.com/WyAsQZava2
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 15, 2025
Political Leaders Wish Citizens on Independence Day 2025
समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।
आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूँ।
साथ ही, देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए दिन-रात एक करने वाले वीर जवानों का भी वंदन करता हूँ।
आइए, हम सब मिलकर स्वतंत्रता… pic.twitter.com/ZPMbTkXQeu
— Amit Shah (@AmitShah) August 15, 2025
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के बाद हमारे देश को आजादी मिली थी, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आइए हम सभी अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखते हुए… pic.twitter.com/Vob9GCk7T6
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 15, 2025
प्रिय बिहारवासियों,
आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो ये विडंबना ही है कि बिहार अपने वोट के अधिकार की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है।
स्वाधीनता का मतलब क्या यही है कि हम अपने-अपने घरों पर तिरंगा लहरा दें? तानाशाही हमारा गला… pic.twitter.com/fwEn6fVGZ6
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 14, 2025
ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে আমার সকল দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।
প্রণাম জানাই আমাদের পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীদের – তাঁদের দেশপ্রেম, নির্ভীক আত্মবলিদানই এই দিনটিকে সম্ভব করে তুলেছিল।
আজকের এই দিনে আমি এই মাটিকেও প্রণাম জানাই যে মাটিতে জন্ম হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ,…
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 15, 2025
अविचल देशभक्ती, अथक संघर्ष, अमूल्य त्याग आणि अत्युच्च बलिदानातून मिळालेलं स्वातंत्र्य ही आपल्याला पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्याकडे नेणाऱ्या संघर्षाची महान गाथा आहे. हे स्वातंत्र्य आपल्या प्रगतीचा प्राण असून, पूर्वसुरींनी अथक लढ्यातून मिळवलेलं हे स्वातंत्र्य अबाधित राखणं हे आपलं… pic.twitter.com/5jnDeoXiyM
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 15, 2025
#IndependenceDay wishes to all my fellow citizens. On this day, let us strengthen our resolve to build a nation where democracy cannot be stolen, where every citizen’s vote counts, and where diversity is cherished as our greatest strength.
True freedom means rejecting bigotry,… pic.twitter.com/XsCbaw55RC
— M.K.Stalin (@mkstalin) August 15, 2025
దేశ ప్రజలందరికీ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రపంచ దేశాలలో అన్ని విధాలా బలమైన శక్తిగా భారతదేశం ఎదుగుతున్న తరుణం ఇది. ఇటువంటి సమయంలో దేశ సమగ్రతకు, భద్రతకు, ప్రగతికి సమైక్యంగా కృషి చేసేందుకు ఈ సందర్భంగా సంకల్పిద్దాం.#IndependenceDay2025 pic.twitter.com/YOElSMnVGd
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) August 14, 2025
