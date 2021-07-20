Colombo, Jul 20 (PTI) Scoreboard of the second ODI between India and Sri Lanka here on Tuesday.
Sri Lanka:
Avishka Fernando c Krunal Pandya b Bhuvneshwar 50
Minod Bhanuka c Manish Pandey b Chahal 36
Bhanuka Rajapaksa c Ishan Kishan b Chahal 0
Dhananjaya de Silva c Dhawan b D Chahar 32
Charith Asalanka c Devdutt Padikkal b Bhuvneshwar 65
Dasun Shanaka b Chahal 16
Wanindu Hasaranga b D Chahar 8
Chamika Karunaratne not out 44
Dushmantha Chameera c Devdutt Padikkal b Bhuvneshwar 2
Lakshan Sandakan run out 0
Kasun Rajitha not out 1
Extras: (lb-6, w-13, nb-2) 21
Total: 275/9 in 50 overs
Fall of wickets: 77-1, 77-2, 124-3, 134-4, 172-5, 194-6, 244-7, 264-8, 266-9
Bowling: Bhuvneshwar Kumar 10-0-54-3, Deepak Chahar 8-0-53-2, Hardik Pandya 4-0-20-0, Yuzvendra Chahal 10-1-50-3, Kuldeep Yadav 10-0-55-0, Krunal Pandya 8-0-37-0. More PTI
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