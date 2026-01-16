Mumbai, January 16: The BJP–Shiv Sena (Shinde faction) combine looks set to take control of the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) as trends on Friday showed the ruling Mahayuti alliance crossing the crucial halfway mark in the 227-member civic body. As of the latest updates, the BJP–Shiv Sena alliance is leading on 121 seats, while the newly allied Thackeray factions are trailing with leads on 81 seats, indicating a comfortable mandate in India’s richest civic corporation.

Union minister Nitin Gadkari congratulated Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde, saying the victory would further strengthen governance and accelerate Maharashtra’s development under the leadership of Narendra Modi. Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Results: BJP Dominates BMC, Pune and Nagpur; Congress Resists Statewide Trend.

The results for all 227 wards of the Brihanmumbai Municipal Corporation are being declared by the State Election Commission on January 16, a day after polling concluded. Voting was held peacefully across Maharashtra on Thursday for 29 municipal corporations, including Pune Municipal Corporation and Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation. Maharashtra Municipal Corporation Elections 2026 Results: Trends Suggest Saffron Surge Across State, Mahayuti Poised for Big Win in BMC.

BMC Election Results 2026: Ward-by-Ward Winners 

Ward Winning / Leading Candidate Party
1 Rekha Ram Yadav Shiv Sena (Shinde)
2 Tejasvi Ghosalkar BJP
3 Prakash Darekar BJP
4 Mangesh Pangare Shiv Sena (Shinde)
5 Awaiting Result Counting in Progress
6 Awaiting Result Counting in Progress
7 Awaiting Result Counting in Progress
8 Awaiting Result Counting in Progress
9 Shivanand Shetty BJP
10 Jitendra Patel BJP
11 Awaiting Result Counting in Progress
12 Awaiting Result Counting in Progress
13 Awaiting Result Counting in Progress
14 Awaiting Result Counting in Progress
15 Awaiting Result Counting in Progress
16 Awaiting Result Counting in Progress
17 Awaiting Result Counting in Progress
18 Awaiting Result Counting in Progress
19 Prakash Tavde BJP
20 Deepak Tavde BJP
21 Lina Deherkar BJP
22 Himanshu Parekh BJP
23 Shivkumar Jha BJP
24 Awaiting Result Counting in Progress
25 Awaiting Result Counting in Progress
26 Awaiting Result Counting in Progress
27 Awaiting Result Counting in Progress
28 Awaiting Result Counting in Progress
29 Awaiting Result Counting in Progress
30 Awaiting Result Counting in Progress
31 Awaiting Result Counting in Progress
32 Geeta Bhandari Shiv Sena (UBT)
33 Kamarjha Siddiqui Congress
34 Awaiting Result Counting in Progress
35 Yogesh Verma BJP
36 Siddharth Sharma BJP
37 Yogita Kadam Shiv Sena (UBT)
38 Surekha Parab MNS
39 Pushpa Ramesh Kamble Shiv Sena (UBT)
40 Awaiting Result Counting in Progress
41 Awaiting Result Counting in Progress
42 Awaiting Result Counting in Progress
43 Awaiting Result Counting in Progress
44 Awaiting Result Counting in Progress
45 Awaiting Result Counting in Progress
46 Awaiting Result Counting in Progress
47 Awaiting Result Counting in Progress
48 Awaiting Result Counting in Progress
49 Awaiting Result Counting in Progress
50 Vikram Rajput BJP
51 Varsha Tembwalkar Shiv Sena (Shinde)
52 Priti Satam BJP
53 Jeetendra Valvi Shiv Sena (UBT)
54 Awaiting Result Counting in Progress
55 Awaiting Result Counting in Progress
56 Awaiting Result Counting in Progress
57 Awaiting Result Counting in Progress
58 Awaiting Result Counting in Progress
59 Awaiting Result Counting in Progress
60 Sayali Kulkarni BJP
61 Awaiting Result Counting in Progress
62 Awaiting Result Counting in Progress
63 Awaiting Result Counting in Progress
64 Awaiting Result Counting in Progress
65 Awaiting Result Counting in Progress
66 Haider Moseen Congress
67 Awaiting Result Counting in Progress
68 Awaiting Result Counting in Progress
69 Awaiting Result Counting in Progress
70 Awaiting Result Counting in Progress
71 Awaiting Result Counting in Progress
72 Yadav Vijayi BJP
73 Lona Rawat Shiv Sena (UBT)
74 Awaiting Result Counting in Progress
75 Pramod Chavan Shiv Sena (UBT)
76 Prakash Musale BJP
77 Shivani Parab Shiv Sena (UBT)
78 Awaiting Result Counting in Progress
79 Awaiting Result Counting in Progress
80 Awaiting Result Counting in Progress
81 Awaiting Result Counting in Progress
82 Awaiting Result Counting in Progress
83 Sonali Save Shiv Sena (UBT)
84 Anjali Abhijit Samant BJP
85 Milind Ramnath Shinde BJP
86 Awaiting Result Counting in Progress
87 Puja Mahadeshwar Shiv Sena (UBT)
88 Sharvari Parab Shiv Sena (UBT)
89 Gitesh Raut Shiv Sena (UBT)
90 Tulip Miranda Congress
91 Awaiting Result Counting in Progress
92 Mohammed Qureshi Congress
93 Awaiting Result Counting in Progress
94 Awaiting Result Counting in Progress
95 Awaiting Result Counting in Progress
96 Awaiting Result Counting in Progress
97 Awaiting Result Counting in Progress
98 Alka Kerkar BJP
99 Awaiting Result Counting in Progress
100 Awaiting Result Counting in Progress
101 Awaiting Result Counting in Progress
102 Awaiting Result Counting in Progress
103 Hetal Morvekar BJP
104 Prakash Gangadhare BJP
105 Awaiting Result Counting in Progress
106 Prabhakar Shinde BJP
107 Awaiting Result Counting in Progress
108 Awaiting Result Counting in Progress
109 Sunil Shinde Shiv Sena (UBT)
110 Asha Koparkar Congress
111 Deepak Sawant Shiv Sena (UBT)
112 Sakshi Dalvi BJP
113 Awaiting Result Counting in Progress
114
115 Jyoti Rajbhoj MNS
116 Jagruti Patil BJP
117 Awaiting Result Counting in Progress
118 Awaiting Result Counting in Progress
119 Awaiting Result Counting in Progress
120 Awaiting Result Counting in Progress
121 Awaiting Result Counting in Progress
122 Awaiting Result Counting in Progress
123 Sunil More Shiv Sena (UBT)
124 Sakina Shaikh Shiv Sena (UBT)
125 Awaiting Result Counting in Progress
126 Awaiting Result Counting in Progress
127 Swarupa Patil Shiv Sena (UBT)
128 Awaiting Result Counting in Progress
129 Ashwani Mate BJP
130 Awaiting Result Counting in Progress
131 Awaiting Result Counting in Progress
132 Ritu Tavde BJP
133 Counting in Progress
134 Khairunisa Akbar Husain AIMIM
135 Navnath Ban BJP
136 Awaiting Result Counting in Progress
137 Sameer Patel (AIMIM) Counting in Progress
138 Awaiting Result Counting in Progress
139 Awaiting Result Counting in Progress
140 Awaiting Result Counting in Progress
141 Awaiting Result Counting in Progress
142 Awaiting Result Counting in Progress
143 Awaiting Result Counting in Progress
144 Awaiting Result Counting in Progress
145 Kherunisa Hussain AIMIM
146 Samriddhi Kate Shiv Sena
147 Pragya Sadafule Shiv Sena
148 Anjali Naik Shiv Sena
149 Awaiting Result Counting in Progress
150 Awaiting Result Counting in Progress
151 Krish Phulwariya BJP
152 Asha Marathe BJP
153 Minakshi Patankar Shiv Sena (UBT)
154 Mahadev Shivgun BJP
155 Awaiting Result Counting in Progress
156 Ashwini Matekar Shiv Sena (Shinde)
157 Asha Tavde BJP
158 Awaiting Result Counting in Progress
159 Chitra Sangle Shiv Sena (UBT)
160 Kiran Landge Shiv Sena (UBT)
161 Awaiting Result Counting in Progress
162 Awaiting Result Counting in Progress
163 Shaila Lande Shiv Sena (Shinde)
164 Shaila Lande Shiv Sena
165 Ashraf Azmi Congress
166 Minal Turde Shiv Sena
167 Sanam Azami Congress
168 Awaiting Result Counting in Progress
169 Pravina Morajkar Shiv Sena (UBT)
170 Awaiting Result Counting in Progress
171 Awaiting Result Counting in Progress
172 Rajashree Shirwadkar BJP
173 Shilpa Keluskar BJP
174 Awaiting Result Counting in Progress
175 Awaiting Result Counting in Progress
176 Rekha Yadav BJP
177 Kalpesha Kothari BJP
178 Awaiting Result Counting in Progress
179 Awaiting Result Counting in Progress
180 Awaiting Result Counting in Progress
181 Awaiting Result Counting in Progress
182 Milind Vaidya Shiv Sena (UBT)
183 Asha Kale Congress
184 Babbu Khan Congress
185 T M Jagdish Shiv Sena (UBT)
186 Archana Shinde Shiv Sena (UBT)
187 Joseph Koli Shiv Sena (UBT)
188 Bhaskar Shetty Shiv Sena
189 Harshala More Shiv Sena (UBT)
190 Sheetal Gambhir BJP
191 Visakha Raut Shiv Sena (UBT)
192 Awaiting Result Counting in Progress
193 Hemangi Worlikar Shiv Sena (UBT)
194 Nishikant Shinde Shiv Sena (UBT)
195 Vijay Bhange Shiv Sena (UBT)
196 Ashish Chemburkar Shiv Sena (UBT)
197 Awaiting Result Counting in Progress
198 Awaiting Result Counting in Progress
199 Awaiting Result Counting in Progress
200 Urmila Panvad Shiv Sena (UBT)
201 Iram Siddiqui Samajwadi Party
202 Shradha Jadhav Shiv Sena (UBT)
203 Shradha Pednekar Shiv Sena (UBT)
204 Anil Kokil Shiv Sena (UBT)
205 Awaiting Result Counting in Progress
206 Awaiting Result Counting in Progress
207 Rohidas Lokhande BJP
208 Ramakant Rahate Shiv Sena (UBT)
209 Yamini Jadhav Shiv Sena
210 Ajit Patil BJP
211 Awaiting Result Counting in Progress
212 Awaiting Result Counting in Progress
213 Awaiting Result Counting in Progress
214 Ajay Patil BJP
215 Santosh Dhale BJP
216 Awaiting Result Counting in Progress
217 Awaiting Result Counting in Progress
218 Snehal Tendulkar BJP
219 Sunny Sanap BJP
220 Awaiting Result Counting in Progress
221 Awaiting Result Counting in Progress
222 Awaiting Result Counting in Progress
223 Awaiting Result Counting in Progress
224 Awaiting Result Counting in Progress
225 Awaiting Result Counting in Progress
226 Awaiting Result Counting in Progress
227 Awaiting Result Counting in Progress

In total, polling covered 2,869 seats across 893 wards, with 15,931 candidates in the fray and 3.48 crore eligible voters participating. These elections mark Maharashtra’s first civic polls since 2017, making the outcome politically significant for the state.

