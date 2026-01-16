Mumbai, January 16: The BJP–Shiv Sena (Shinde faction) combine looks set to take control of the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) as trends on Friday showed the ruling Mahayuti alliance crossing the crucial halfway mark in the 227-member civic body. As of the latest updates, the BJP–Shiv Sena alliance is leading on 121 seats, while the newly allied Thackeray factions are trailing with leads on 81 seats, indicating a comfortable mandate in India’s richest civic corporation.
Union minister Nitin Gadkari congratulated Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde, saying the victory would further strengthen governance and accelerate Maharashtra’s development under the leadership of Narendra Modi. Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Results: BJP Dominates BMC, Pune and Nagpur; Congress Resists Statewide Trend.
The results for all 227 wards of the Brihanmumbai Municipal Corporation are being declared by the State Election Commission on January 16, a day after polling concluded. Voting was held peacefully across Maharashtra on Thursday for 29 municipal corporations, including Pune Municipal Corporation and Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation. Maharashtra Municipal Corporation Elections 2026 Results: Trends Suggest Saffron Surge Across State, Mahayuti Poised for Big Win in BMC.
BMC Election Results 2026: Ward-by-Ward Winners
|Ward
|Winning / Leading Candidate
|Party
|1
|Rekha Ram Yadav
|Shiv Sena (Shinde)
|2
|Tejasvi Ghosalkar
|BJP
|3
|Prakash Darekar
|BJP
|4
|Mangesh Pangare
|Shiv Sena (Shinde)
|5
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|6
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|7
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|8
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|9
|Shivanand Shetty
|BJP
|10
|Jitendra Patel
|BJP
|11
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|12
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|13
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|14
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|15
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|16
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|17
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|18
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|19
|Prakash Tavde
|BJP
|20
|Deepak Tavde
|BJP
|21
|Lina Deherkar
|BJP
|22
|Himanshu Parekh
|BJP
|23
|Shivkumar Jha
|BJP
|24
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|25
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|26
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|27
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|28
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|29
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|30
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|31
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|32
|Geeta Bhandari
|Shiv Sena (UBT)
|33
|Kamarjha Siddiqui
|Congress
|34
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|35
|Yogesh Verma
|BJP
|36
|Siddharth Sharma
|BJP
|37
|Yogita Kadam
|Shiv Sena (UBT)
|38
|Surekha Parab
|MNS
|39
|Pushpa Ramesh Kamble
|Shiv Sena (UBT)
|40
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|41
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|42
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|43
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|44
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|45
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|46
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|47
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|48
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|49
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|50
|Vikram Rajput
|BJP
|51
|Varsha Tembwalkar
|Shiv Sena (Shinde)
|52
|Priti Satam
|BJP
|53
|Jeetendra Valvi
|Shiv Sena (UBT)
|54
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|55
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|56
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|57
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|58
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|59
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|60
|Sayali Kulkarni
|BJP
|61
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|62
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|63
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|64
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|65
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|66
|Haider Moseen
|Congress
|67
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|68
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|69
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|70
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|71
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|72
|Yadav Vijayi
|BJP
|73
|Lona Rawat
|Shiv Sena (UBT)
|74
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|75
|Pramod Chavan
|Shiv Sena (UBT)
|76
|Prakash Musale
|BJP
|77
|Shivani Parab
|Shiv Sena (UBT)
|78
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|79
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|80
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|81
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|82
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|83
|Sonali Save
|Shiv Sena (UBT)
|84
|Anjali Abhijit Samant
|BJP
|85
|Milind Ramnath Shinde
|BJP
|86
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|87
|Puja Mahadeshwar
|Shiv Sena (UBT)
|88
|Sharvari Parab
|Shiv Sena (UBT)
|89
|Gitesh Raut
|Shiv Sena (UBT)
|90
|Tulip Miranda
|Congress
|91
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|92
|Mohammed Qureshi
|Congress
|93
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|94
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|95
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|96
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|97
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|98
|Alka Kerkar
|BJP
|99
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|100
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|101
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|102
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|103
|Hetal Morvekar
|BJP
|104
|Prakash Gangadhare
|BJP
|105
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|106
|Prabhakar Shinde
|BJP
|107
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|108
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|109
|Sunil Shinde
|Shiv Sena (UBT)
|110
|Asha Koparkar
|Congress
|111
|Deepak Sawant
|Shiv Sena (UBT)
|112
|Sakshi Dalvi
|BJP
|113
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|114
|115
|Jyoti Rajbhoj
|MNS
|116
|Jagruti Patil
|BJP
|117
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|118
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|119
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|120
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|121
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|122
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|123
|Sunil More
|Shiv Sena (UBT)
|124
|Sakina Shaikh
|Shiv Sena (UBT)
|125
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|126
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|127
|Swarupa Patil
|Shiv Sena (UBT)
|128
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|129
|Ashwani Mate
|BJP
|130
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|131
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|132
|Ritu Tavde
|BJP
|133
|Counting in Progress
|134
|Khairunisa Akbar Husain
|AIMIM
|135
|Navnath Ban
|BJP
|136
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|137
|Sameer Patel (AIMIM)
|Counting in Progress
|138
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|139
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|140
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|141
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|142
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|143
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|144
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|145
|Kherunisa Hussain
|AIMIM
|146
|Samriddhi Kate
|Shiv Sena
|147
|Pragya Sadafule
|Shiv Sena
|148
|Anjali Naik
|Shiv Sena
|149
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|150
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|151
|Krish Phulwariya
|BJP
|152
|Asha Marathe
|BJP
|153
|Minakshi Patankar
|Shiv Sena (UBT)
|154
|Mahadev Shivgun
|BJP
|155
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|156
|Ashwini Matekar
|Shiv Sena (Shinde)
|157
|Asha Tavde
|BJP
|158
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|159
|Chitra Sangle
|Shiv Sena (UBT)
|160
|Kiran Landge
|Shiv Sena (UBT)
|161
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|162
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|163
|Shaila Lande
|Shiv Sena (Shinde)
|164
|Shaila Lande
|Shiv Sena
|165
|Ashraf Azmi
|Congress
|166
|Minal Turde
|Shiv Sena
|167
|Sanam Azami
|Congress
|168
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|169
|Pravina Morajkar
|Shiv Sena (UBT)
|170
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|171
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|172
|Rajashree Shirwadkar
|BJP
|173
|Shilpa Keluskar
|BJP
|174
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|175
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|176
|Rekha Yadav
|BJP
|177
|Kalpesha Kothari
|BJP
|178
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|179
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|180
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|181
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|182
|Milind Vaidya
|Shiv Sena (UBT)
|183
|Asha Kale
|Congress
|184
|Babbu Khan
|Congress
|185
|T M Jagdish
|Shiv Sena (UBT)
|186
|Archana Shinde
|Shiv Sena (UBT)
|187
|Joseph Koli
|Shiv Sena (UBT)
|188
|Bhaskar Shetty
|Shiv Sena
|189
|Harshala More
|Shiv Sena (UBT)
|190
|Sheetal Gambhir
|BJP
|191
|Visakha Raut
|Shiv Sena (UBT)
|192
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|193
|Hemangi Worlikar
|Shiv Sena (UBT)
|194
|Nishikant Shinde
|Shiv Sena (UBT)
|195
|Vijay Bhange
|Shiv Sena (UBT)
|196
|Ashish Chemburkar
|Shiv Sena (UBT)
|197
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|198
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|199
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|200
|Urmila Panvad
|Shiv Sena (UBT)
|201
|Iram Siddiqui
|Samajwadi Party
|202
|Shradha Jadhav
|Shiv Sena (UBT)
|203
|Shradha Pednekar
|Shiv Sena (UBT)
|204
|Anil Kokil
|Shiv Sena (UBT)
|205
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|206
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|207
|Rohidas Lokhande
|BJP
|208
|Ramakant Rahate
|Shiv Sena (UBT)
|209
|Yamini Jadhav
|Shiv Sena
|210
|Ajit Patil
|BJP
|211
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|212
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|213
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|214
|Ajay Patil
|BJP
|215
|Santosh Dhale
|BJP
|216
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|217
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|218
|Snehal Tendulkar
|BJP
|219
|Sunny Sanap
|BJP
|220
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|221
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|222
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|223
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|224
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|225
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|226
|Awaiting Result
|Counting in Progress
|227
|Awaiting Result
|Counting in Progress
In total, polling covered 2,869 seats across 893 wards, with 15,931 candidates in the fray and 3.48 crore eligible voters participating. These elections mark Maharashtra’s first civic polls since 2017, making the outcome politically significant for the state.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 16, 2026 05:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).