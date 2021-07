Colombo, Jul 18 (PTI) Scoreboard from the first One-day International between India and Sri Lanka, here on Sunday.

Sri Lanka

Avishka Fernando c Manish Pandey b Chahal 32

Minod Bhanuka c Prithvi Shaw b Kuldeep Yadav 27

Bhanuka Rajapaksa c Dhawan b Kuldeep Yadav 24

Dhananjaya de Silva c Bhuvneshwar b Krunal Pandya 14

Charith Asalanka c Ishan Kishan b D Chahar 38

Dasun Shanaka c Hardik Pandya b Chahal 39

Wanindu Hasaranga c Dhawan b D Chahar 8

Chamika Karunaratne not out 43

Isuru Udana c D Chahar b Hardik Pandya 8

Dushmantha Chameera run out (Bhuvneshwar) 13

Extras: (LB-3, W-12, NB-1) 16

Total: (For nine wickets in 50 Overs) 262

Fall of wickets: 1-49, 2-85, 3-89, 4-117, 5-166, 6-186, 7-205 , 8-222, 9-262.

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 9-0-63-0, Deepak Chahar 7-1-37-2, Hardik Pandya 5-0-33-1, Yuzvendra Chahal 10-0-52-2, Kuldeep Yadav 9-1-48-2, Krunal Pandya 10-1-26-1. More PTI

