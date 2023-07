Mirpur, Jul 11 (PTI) Scoreboard of the second women's T20I between India and Bangladesh here on Tuesday.

India Women Innings:

Smriti Mandhana

b Nahida Akter

13

Shafali Verma

c Sobhana Mostary b Sultana Khatun

19

Jemmimah Rodrigues

st Nigar Sultana b Rabeya Khan

8

Harmanpreet Kaur

b Sultana Khatun

0

Yastika Bhatia

c Shorna Akter b Fahima Khatun

11

Harleen Deol

c Rabeya Khan b Sultana Khatun

6

Deepti Sharma

c Shamima Sultana b Fahima Khatun 10

Amanjot Kaur

c Sobhana Mostary b Marufa Akter

14

Pooja Vastrakar

not out

7

Minnu Mani

not out

5

Extras: (W-2)

2

Total: (8 wkts, 20 Overs)

95

Fall of Wickets: 33-1, 33-2, 33-3, 48-4, 58-5, 61-6, 82-7, 84-8.

Bowler: Marufa Akter 4-0-28-1, Nahida Akter 4-0-14-1, Sultana Khatun 4-0-21-3, Fahima Khatun 4-0-16-2, Rabeya Khan 4-0-16-1

Bangladesh Women Innings:

Shamima Sultana

c Shafali Verma b Minnu Mani

5

Shathi Rani

c Harmanpreet Kaur b Deepti Sharma

5

Murshida Khatun

b Bareddy Anusha

4

Nigar Sultana

st Yastika Bhatia b Deepti Sharma

38

Ritu Moni

lbw b Minnu Mani

4

Shorna Akter

c and b Deepti Sharma

7

Nahida Akter

c Harleen Deol b Shafali Verma

6

Rabeya Khan

run out (Amanjot Kaur/Shafali Verma)

0

Sultana Khatun

not out

0

Fahima Khatun

c and b Shafali Verma

0

Marufa Akter

st Yastika Bhatia b Shafali Verma

0

Extras: (LB-3, W-15)

18

Total: (10 wkts, 20 Overs)

87

Fall of Wickets: 10-1, 12-2, 23-3, 30-4, 64-5, 86-6, 87-7, 87-8, 87-9, 87-10.

Bowler: Pooja Vastrakar 1-0-10-0, Minnu Mani 4-1-9-2, Deepti Sharma 4-0-12-3, Bareddy Anusha 4-0-20-1, Shafali Verma 3-0-15-3, Jemimah Rodrigues 4-0-18-0. PTI

