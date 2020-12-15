International Cricket Council (ICC) has announced the full schedule for Women’s World Cup 2022 to be held in New Zealand. The ICC Women’s World Cup 2022 will see 31 matches played across 31 days between March 04 and April 03 2022. The tournament was originally to take place in February-March 2021 and was postponed due to coronavirus pandemic. It will also become the first global women’s cricket event to be played since the Women’s T20 World Cup in Australia in March, 2020. ICC Announces Qualification Process for Women's T20 World Cup 2023.
Auckland, Tauranga, Hamilton, Wellington, Christchurch, and Dunedin will host the ICC Women’s World Cup 2022. The prize money for the showpiece of women’s international cricket will total NZD$5.5million, and all matches will be broadcast live. New Zealand, Australia, England, South Africa and India have qualified for the World Cup. The three remaining teams will emerge from the ICC qualifying tournament which will take place from June 26 to July 10, 2021 in Sri Lanka. Pakistan Women's Team to Tour South Africa for 3 ODIs, 3 T20Is in January 2021.
The eight-team round-robin format will see all teams play each other, with the top four teams qualifying for semi-finals. India will open their campaign against a Qualifier on March 06 at Bay Oval, Tauranga.
ICC Women’s Cricket World Cup 2022 Schedule
|
Date
|
Teams
|
Venue
|March 04, 2022
|New Zealand vs Qualifier
|Bay Oval, Tauranga
|March 05, 2022
|Qualifier vs South Africa
|University Oval, Dunedin
|March 06, 2022
|Qualifier vs India
|Bay Oval, Tauranga
|March 07, 2022
|New Zealand vs Qualifier
|University Oval, Dunedin
|March 08, 2022
|Australia vs Qualifier
|Bay Oval, Tauranga
|March 09, 2022
|Qualifier vs England
|University Oval, Dunedin
|March 10, 2022
|New Zealand vs India
|Seddon Park, Hamilton
|March 11, 2022
|Qualifier vs South Africa
|Bay Oval, Tauranga
|March 12, 2022
|Qualifier vs India
|Seddon Park, Hamilton
|March 13, 2022
|New Zealand vs Australia
|Basin Reserve, Wellington
|March 14, 2022
|South Africa vs England
|Bay Oval, Tauranga
|March 14, 2022
|Qualifier vs Qualifier
|Seddon Park, Hamilton
|March 16, 2022
|England vs India
|Bay Oval, Tauranga
|March 17, 2022
|New Zealand vs South Africa
|Seddon Park, Hamilton
|March 18, 2022
|Qualifier vs Qualifier
|Bay Oval, Tauranga
|March 19, 2022
|India vs Australia
|Eden Park, Auckland
|March 20, 2022
|New Zealand vs England
|Eden Park, Auckland
|March 21, 2022
|Qualifier vs Qualifier
|Seddon Park, Hamilton
|March 22, 2022
|India vs Qualifier
|Seddon Park, Hamilton
|March 22, 2022
|South Africa vs Australia
|Basin Reserve, Wellington
|March 24, 2022
|South Africa vs Qualifier
|Basin Reserve, Wellington
|March 24, 2022
|England vs Qualifier
|Hagley Oval, Christchurch
|March 25. 2022
|Qualifier vs Australia
|Basin Reserve, Wellington
|March 26, 2022
|New Zealand vs Qualifier
|Hagley Oval, Christchurch
|March 27, 2022
|England vs Qualifier
|Basin Reserve, Wellington
|March 27, 2022
|India vs South Africa
|Hagley Oval, Christchurch
|March 30, 2022
|Semi Final 1
|Basin Reserve, Wellington
|March 31, 2022
|Semi Final 2
|Hagley Oval, Christchurch
|April 03, 2022
|FINAL
|Hagley Oval, Christchurch
England Women’s team are the reigning champions as they defeated India in the final of ICC Women’s Cricket World Cup 2017. It was England’s fourth title. Australia have won six titles so far, the most in the tournament’s history.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 15, 2020 03:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).