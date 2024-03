Nyon (Switzerland), Mar 15 (AP) Quarterfinals

First leg

April 11

AC Milan (Italy) vs Roma (Italy)

Liverpool (England) vs. Atalanta (Italy)

Bayer Leverkusen (Germany) vs. West Ham (England)

Benfica (Portugal) vs. Marseille (France)

Second leg

April 18

Roma (Italy) vs. AC Milan (Italy)

Atalanta (Italy) vs. Liverpool (England)

West Ham (England) vs. Bayer Leverkusen (Germany)

Marseille (France) vs. Benfica (Portugal)

Semi-finals

First leg

May 2

Benfica (Portugal) or Marseille (France) vs. Liverpool (England) or Atalanta (Italy)

AC Milan (Italy) or Roma (Italy) vs. Bayer Leverkusen (Germany) or West Ham (England)

Second leg

May 9

Liverpool (England) or Atalanta (Italy) vs. Benfica (Portugal) or Marseille (France)

Bayer Leverkusen (Germany) or West Ham (England) vs. AC Milan (Italy) or Roma (Italy) (AP)

