Vandana Mishra Died Due to Traffic Stopped in VVIP Movement During President Ram Nath Kovind Kanpur Visit:

आईआईए की अध्यक्षा बहन वन्दना मिश्रा जी के निधन के लिए कानपुर नगर पुलिस और व्यक्तिगत रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भविष्य के लिए यह बड़ा सबक है। हम प्रण करते हैं कि हमारी रूट व्यवस्था ऐसी होगी कि न्यूनतम समय के लिए नागरिकों को रोका जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो। — POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) June 26, 2021

Kanpur Police Meet Her Family:

महामहिम राष्ट्रपति जी बहन वन्दना मिश्रा जी के असामयिक व निधन से व्यथित हुए। उन्होंने पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को बुलाकर जानकारी ली व शोक संतप्त परिवार तक उनका संदेश पहुंचाने को कहा। दोनों अधिकारियों ने अंत्येष्टि में शामिल होकर शोकाकुल परिवार तक महामहिम का संदेश पहुंचाया। pic.twitter.com/nIYKQZNj4e — POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) June 26, 2021

Kanpur SI Sushil Kumar and 3 Chief Constables Suspended for Stopping Traffic:

सुरक्षा के लिए नागरिकों को दिक्कत न हो, मेडिकल आपात स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं। व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी पुनरावृत्ति न हो। निर्देश से अधिक समय तक ट्रैफिक रोकने पर SI सुशील कुमार व 3 मुख्य आरक्षियों को निलंबित किया गया है, जांच Ad. DCP SOUTH करेंगे। — POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) June 26, 2021

