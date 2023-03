Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge and Shashi Tharoor wished people on the auspicious occasion of Ram Navami 2023 on Thursday. Taking to twitter, PM Modi said that the life of Lord Ram will remain an inspiration for humanity in every era. Home minister Amit Shah said that everyone should learn from Lord Ram to have “patience and a sense of kindness even in critical situations.” Hindu festival Ram Navami is celebrated in order to honour the birth of Lord Rama. Ram Navami 2023 Images & HD Wallpapers for Free Download Online: Wish Happy Ram Navami With WhatsApp Stickers, Greetings and Messages on the Auspicious Day.

Ram Navami 2023 Wishes

रामनवमी के पावन-पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणाशक्ति बना रहेगा। — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2023

Amit Shah Extends Greetings on Ram Navami 2023

सभी को रामनवमी के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। मर्यादा पुरुषोतम प्रभु श्रीराम ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के साथ विकट परिस्थितियों में भी धैर्य और सभी के लिए एक समान दयालुता के भाव की शिक्षा पूरे मानव जगत को दी। प्रभु श्रीराम सभी पर अपनी कृपा बनाये। जय श्रीराम! pic.twitter.com/sZlvxyCBmv — Amit Shah (@AmitShah) March 30, 2023

Congress Leaders Extend Greetings on Ram Navami 2023

समस्त देशवासियों को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि ले कर आए। pic.twitter.com/KsJ8LYi7qp — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 30, 2023

