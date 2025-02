Maha Shivratri, the sacred festival dedicated to Lord Shiva, is celebrated with great devotion each year. This year, it falls on Wednesday, February 26. On this auspicious day, devotees visit temples, offer prayers to Lord Shiva and Goddess Parvati, and observe a fast. Home Minister Amit Shah, Union Minister Piyush Goyal, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, NCP (SP) MP Supriya Sule and Congress MP Randeep Surjewala extended greetings on Maha Shivratri 2025. Mahakumbh’s Final ‘Snan’ on Mahashivratri: Maha Kumbh Sees Massive Surge of Devotees at Triveni Sangam in Prayagraj on Maha Shivratri 2025 (Watch Videos).

Amit Shah Extends Mahashivratri 2025 Wishes

हर हर महादेव! महाशिवरात्रि के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। शिव और शक्ति के मिलन का यह पर्व अध्यात्म, आत्मचिंतन और आस्था का महापर्व है। देवाधिदेव महादेव से सभी के कल्याण की कामना करता हूँ। pic.twitter.com/V4R4QAEEKQ — Amit Shah (@AmitShah) February 26, 2025

Piyush Goyal Extends Greetings on Mahashivratri 2025

Yogi Adityanath Wishes on Mahashivratri

नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः। त्र्यम्बकाय नमस्तुभ्यं त्रिशूलवरधारिणे।। त्रिभुवनपति भगवान शिव की आराधना और उपासना को समर्पित पावन महापर्व महाशिवरात्रि की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं! देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की कृपा से सभी का कल्याण… pic.twitter.com/Y7cdimGI6T — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 25, 2025

Pushkar Singh Dhami Tweets on Mahashivratri

समस्त प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड के कण-कण में भगवान शिव का वास है। यह पावन अवसर हमें सत्कर्म, त्याग, तपस्या और सशक्त संकल्प की प्रेरणा देता है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से समस्त प्राणियों… pic.twitter.com/Cd1FO3tkju — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 26, 2025

Supriya Sule Extends Maha Shivratri Wishes

Randeep Surjewala Wishes Citizens on Mahashivratri

