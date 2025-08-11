Happening since 2014, the Pro Kabaddi League has been a huge hit in India. PKL 2025, starting from August 29, at the Rajiv Gandhi Indoor Stadium in Vizag, will be the grand 12th edition of the premium Kabaddi League. Twelve top teams: Bengal Warriorz, Bengaluru Bulls, Dabang Delhi KC, Gujarat Giants, Haryana Steelers, Jaipur Pink Panthers, Patna Pirates, Puneri Paltan, Tamil Thalaivas, U Mumba, Telegu Titans, and UP Yoddhas, will be locking horns against each other in a double round-robin format, followed by play-offs. Haryana Steelers are the defending champions of PKL, while Patna Pirates are the most successful side in the history of Pro Kabaddi League. PKL 2025: Patna Pirates Eye Record-Extending Fourth Pro Kabaddi League Trophy With Top Defenders and Quality Raiders.
Pro Kabaddi League (PKL) 2025 Full Schedule
|#
|Date
|Time
|Match
|Venue
|1
|Aug 29
|8:00 PM
|Telugu Titans vs Tamil Thalaivas
|Vizag
|2
|Aug 29
|9:00 PM
|Bengaluru Bulls vs Puneri Paltan
|Vizag
|3
|Aug 30
|8:00 PM
|Telugu Titans vs UP Yoddhas
|Vizag
|4
|Aug 30
|9:00 PM
|U Mumba vs Gujarat Giants
|Vizag
|5
|Aug 31
|8:00 PM
|Tamil Thalaivas vs U Mumba
|Vizag
|6
|Aug 31
|9:00 PM
|Bengal Warriorz vs Haryana Steelers
|Vizag
|7
|Sep 1
|8:00 PM
|Patna Pirates vs UP Yoddhas
|Vizag
|8
|Sep 1
|9:00 PM
|Puneri Paltan vs Gujarat Giants
|Vizag
|9
|Sep 2
|8:00 PM
|Dabang Delhi K.C. vs Bengaluru Bulls
|Vizag
|10
|Sep 2
|9:00 PM
|Jaipur Pink Panthers vs Patna Pirates
|Vizag
|11
|Sep 3
|8:00 PM
|Puneri Paltan vs Bengal Warriorz
|Vizag
|12
|Sep 3
|9:00 PM
|Haryana Steelers vs U Mumba
|Vizag
|13
|Sep 4
|8:00 PM
|Jaipur Pink Panthers vs Telugu Titans
|Vizag
|14
|Sep 4
|9:00 PM
|Puneri Paltan vs Dabang Delhi K.C.
|Vizag
|15
|Sep 5
|8:00 PM
|U Mumba vs Bengaluru Bulls
|Vizag
|16
|Sep 5
|9:00 PM
|Haryana Steelers vs UP Yoddhas
|Vizag
|17
|Sep 6
|8:00 PM
|Patna Pirates vs Bengaluru Bulls
|Vizag
|18
|Sep 6
|9:00 PM
|Tamil Thalaivas vs Gujarat Giants
|Vizag
|19
|Sep 7
|8:00 PM
|Bengal Warriorz vs Telugu Titans
|Vizag
|20
|Sep 7
|9:00 PM
|Dabang Delhi K.C. vs Jaipur Pink Panthers
|Vizag
|21
|Sep 8
|8:00 PM
|Haryana Steelers vs Bengaluru Bulls
|Vizag
|22
|Sep 8
|9:00 PM
|Puneri Paltan vs Patna Pirates
|Vizag
|23
|Sep 9
|8:00 PM
|Dabang Delhi K.C. vs Bengal Warriorz
|Vizag
|24
|Sep 9
|9:00 PM
|Gujarat Giants vs Jaipur Pink Panthers
|Vizag
|25
|Sep 10
|8:00 PM
|U Mumba vs Telugu Titans
|Vizag
|26
|Sep 10
|9:00 PM
|UP Yoddhas vs Puneri Paltan
|Vizag
|27
|Sep 11
|8:00 PM
|U Mumba vs Patna Pirates
|Vizag
|28
|Sep 11
|9:00 PM
|Dabang Delhi K.C. vs Gujarat Giants
|Vizag
|29
|Sep 12
|8:00 PM
|Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls
|Jaipur
|30
|Sep 12
|9:00 PM
|Tamil Thalaivas vs Bengal Warriorz
|Jaipur
|31
|Sep 13
|8:00 PM
|UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers
|Jaipur
|32
|Sep 13
|9:00 PM
|Puneri Paltan vs Telugu Titans
|Jaipur
|33
|Sep 15
|8:00 PM
|Gujarat Giants vs Haryana Steelers
|Jaipur
|34
|Sep 15
|9:00 PM
|Bengaluru Bulls vs Telugu Titans
|Jaipur
|35
|Sep 16
|8:00 PM
|UP Yoddhas vs Bengal Warriorz
|Jaipur
|36
|Sep 16
|9:00 PM
|Tamil Thalaivas vs Bengaluru Bulls
|Jaipur
|37
|Sep 17
|8:00 PM
|Telugu Titans vs Dabang Delhi K.C.
|Jaipur
|38
|Sep 17
|9:00 PM
|Haryana Steelers vs Patna Pirates
|Jaipur
|39
|Sep 18
|8:00 PM
|Jaipur Pink Panthers vs Bengal Warriorz
|Jaipur
|40
|Sep 18
|9:00 PM
|U Mumba vs Puneri Paltan
|Jaipur
|41
|Sep 19
|8:00 PM
|Puneri Paltan vs Haryana Steelers
|Jaipur
|42
|Sep 19
|9:00 PM
|Tamil Thalaivas vs Telugu Titans
|Jaipur
|43
|Sep 20
|8:00 PM
|Patna Pirates vs Dabang Delhi K.C.
|Jaipur
|44
|Sep 20
|9:00 PM
|Haryana Steelers vs Tamil Thalaivas
|Jaipur
|45
|Sep 22
|8:00 PM
|Gujarat Giants vs Bengaluru Bulls
|Jaipur
|46
|Sep 22
|9:00 PM
|Tamil Thalaivas vs UP Yoddhas
|Jaipur
|47
|Sep 23
|8:00 PM
|Gujarat Giants vs Telugu Titans
|Jaipur
|48
|Sep 23
|9:00 PM
|Jaipur Pink Panthers vs U Mumba
|Jaipur
|49
|Sep 25
|8:00 PM
|Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas
|Jaipur
|50
|Sep 25
|9:00 PM
|Dabang Delhi K.C. vs U Mumba
|Jaipur
|51
|Sep 27
|8:00 PM
|Patna Pirates vs Bengal Warriorz
|Jaipur
|52
|Sep 27
|9:00 PM
|Jaipur Pink Panthers vs Tamil Thalaivas
|Jaipur
|53
|Sep 29
|8:00 PM
|UP Yoddhas vs Gujarat Giants
|Chennai
|54
|Sep 29
|9:00 PM
|Dabang Delhi K.C. vs Haryana Steelers
|Chennai
|55
|Sep 30
|8:00 PM
|Telugu Titans vs Patna Pirates
|Chennai
|56
|Sep 30
|9:00 PM
|Bengal Warriorz vs Puneri Paltan
|Chennai
|57
|Oct 1
|8:00 PM
|Haryana Steelers vs Jaipur Pink Panthers
|Chennai
|58
|Oct 1
|9:00 PM
|U Mumba vs Tamil Thalaivas
|Chennai
|59
|Oct 2
|8:00 PM
|Puneri Paltan vs Bengaluru Bulls
|Chennai
|60
|Oct 2
|9:00 PM
|Gujarat Giants vs U Mumba
|Chennai
|61
|Oct 3
|8:00 PM
|Dabang Delhi K.C. vs UP Yoddhas
|Chennai
|62
|Oct 3
|9:00 PM
|Tamil Thalaivas vs Haryana Steelers
|Chennai
|63
|Oct 4
|8:00 PM
|Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers
|Chennai
|64
|Oct 4
|9:00 PM
|Gujarat Giants vs Bengal Warriorz
|Chennai
|65
|Oct 5
|8:00 PM
|UP Yoddhas vs Telugu Titans
|Chennai
|66
|Oct 5
|9:00 PM
|Bengaluru Bulls vs Tamil Thalaivas
|Chennai
|67
|Oct 6
|8:00 PM
|Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi K.C.
|Chennai
|68
|Oct 6
|9:00 PM
|UP Yoddhas vs Patna Pirates
|Chennai
|69
|Oct 7
|8:00 PM
|Patna Pirates vs Tamil Thalaivas
|Chennai
|70
|Oct 7
|9:00 PM
|Haryana Steelers vs Dabang Delhi K.C.
|Chennai
|71
|Oct 8
|8:00 PM
|Telugu Titans vs Haryana Steelers
|Chennai
|72
|Oct 8
|9:00 PM
|Puneri Paltan vs U Mumba
|Chennai
|73
|Oct 9
|8:00 PM
|Bengal Warriorz vs Dabang Delhi K.C.
|Chennai
|74
|Oct 9
|9:00 PM
|Gujarat Giants vs UP Yoddhas
|Chennai
|75
|Oct 10
|8:00 PM
|Gujarat Giants vs Dabang Delhi K.C.
|Chennai
|76
|Oct 10
|9:00 PM
|Bengal Warriorz vs U Mumba
|Chennai
|77
|Oct 11
|8:00 PM
|Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers
|Chennai
|78
|Oct 11
|9:00 PM
|Tamil Thalaivas vs Puneri Paltan
|Chennai
|79
|Oct 12
|8:00 PM
|Dabang Delhi K.C. vs Puneri Paltan
|Chennai
|80
|Oct 12
|9:00 PM
|Bengal Warriorz vs Bengaluru Bulls
|Chennai
|81
|Oct 13
|8:00 PM
|Patna Pirates vs Haryana Steelers
|Delhi
|82
|Oct 13
|9:00 PM
|U Mumba vs UP Yoddhas
|Delhi
|83
|Oct 14
|8:00 PM
|Patna Pirates vs Gujarat Giants
|Delhi
|84
|Oct 14
|9:00 PM
|UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas
|Delhi
|85
|Oct 15
|6:00 PM
|Telugu Titans vs Bengal Warriorz
|Delhi
|86
|Oct 15
|7:00 PM
|Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan
|Delhi
|87
|Oct 15
|8:00 PM
|Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas
|Delhi
|88
|Oct 16
|6:00 PM
|Bengaluru Bulls vs Patna Pirates
|Delhi
|89
|Oct 16
|7:00 PM
|Telugu Titans vs U Mumba
|Delhi
|90
|Oct 16
|8:00 PM
|UP Yoddhas vs Haryana Steelers
|Delhi
|91
|Oct 17
|6:00 PM
|Bengal Warriorz vs Patna Pirates
|Delhi
|92
|Oct 17
|7:00 PM
|Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi K.C.
|Delhi
|93
|Oct 17
|8:00 PM
|Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas
|Delhi
|94
|Oct 18
|6:00 PM
|Bengaluru Bulls vs Dabang Delhi K.C.
|Delhi
|95
|Oct 18
|7:00 PM
|Telugu Titans vs Puneri Paltan
|Delhi
|96
|Oct 18
|8:00 PM
|Bengal Warriorz vs Jaipur Pink Panthers
|Delhi
|97
|Oct 19
|6:00 PM
|Telugu Titans vs Gujarat Giants
|Delhi
|98
|Oct 19
|7:00 PM
|U Mumba vs Haryana Steelers
|Delhi
|99
|Oct 19
|8:00 PM
|Patna Pirates vs Puneri Paltan
|Delhi
|100
|Oct 21
|6:00 PM
|Bengal Warriorz vs Tamil Thalaivas
|Delhi
|101
|Oct 21
|7:00 PM
|U Mumba vs Jaipur Pink Panthers
|Delhi
|102
|Oct 21
|8:00 PM
|Haryana Steelers vs Gujarat Giants
|Delhi
|103
|Oct 22
|6:00 PM
|Haryana Steelers vs Telugu Titans
|Delhi
|104
|Oct 22
|7:00 PM
|Bengaluru Bulls vs Bengal Warriorz
|Delhi
|105
|Oct 22
|8:00 PM
|Dabang Delhi K.C. vs Patna Pirates
|Delhi
|106
|Oct 23
|6:00 PM
|Bengaluru Bulls vs Gujarat Giants
|Delhi
|107
|Oct 23
|7:00 PM
|UP Yoddhas vs U Mumba
|Delhi
|108
|Oct 23
|8:00 PM
|Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers
|Delhi
Pro Kabaddi League (PKL) 2025 Venue
The Pro Kabaddi League 2025 will be played across four cities: Delhi, Chennai, Jaipur, and Visakhapatnam (Vizag). In Delhi, Thyagaraj Sports Complex will host the matches. In Chennai, SDAT Multipurpose Indoor Stadium; in Jaipur, Sawai Mansingh Indoor Stadium, and in Visakhapatnam, Rajiv Gandi Indoor Stadium. PKL 2025: Bengal Warriorz Seek Return to Playoffs in Pro Kabaddi League Season 12.
Pro Kabaddi League (PKL) 2025 Full Squads
Bengal Warriorz: Sushil Kambrekar (right raider), Vishwas S (raider), Manprit (right raider), Punit Kumar (left raider), Rachit Kumar (right raider), Jang Kun Lee (F), Omid Khojasteh Mohammadshah (F), Himanshu, Devank, Yash Malik (left corner), Manjeet (left cover), Deep Kumar (right cover), Amandeep (right corner), Ankit, Sandeep (right corner), Harander (right corner), Parteek (left cover), Mayur Jagannath Kadam (right cover), Ashish (left corner), Nitesh Kumar, Moolchandra Singh, Shivansh Thakur
Bengaluru Bulls: Manjeet, Pankaj, Pirati Srisivatejesh (left raider), Ganesha B. Hanamantagol (right raider), Aashish Malik (right raider), Shubham Bitake, Mahipal, Akash Santosh Shinde, Lucky Kumar (right cover), Deepak S (left corner), Shubham Rahate (left cover), Manish, Satyappa Matti (right cover), Ankush (left corner), Sanjay (right cover), Yogesh (right corner), Chandranaik M, Amit Singh Thakur, Sahil Suhas Rane, Sachin, Ahmadreza Asgari (F), Alireza Mirzaeian (F), Dheeraj
Dabang Delhi K.C.: Mohit (right raider), Anil Gurjar, Vijay, Ajinkya Ashok Pawar, Akshit (left raider), Neeraj Narwal, Ashu Malik, Sandeep (left cover), Anurag (left corner), Raman Singh (right corner), Mohit (left cover), Saurabh Nandal (left corner), Gaurav Chhillar (right cover), Surjeet Singh (right cover), Amirhossein Bastami (F) (right corner), Fazel Atrachali (F) (left corner), Amit, Ashish Kumar (Sangwan), Naveen, Arkam Shaikh
Gujarat Giants: Rakesh, Parteek Dahiya, Himanshu Singh, Himanshu (right raider), Shridhar Ananda Kadam (right raider), Ankit, K Harish, Ajith V Kumar, Amit, Sumit, K Harish, Rohit Kumar (left cover), Milad Jabbari (right cover), Lucky Sharma (right cover), Shubham Kumar (left cover), Himanshu Yadav, Visvanth V, Nitin Panwar, Mohammadreza Shadloui Chiyaneh (F)
Haryana Steelers: Vikas Ramadas Jadhav (right raider), Vinay, Shivam Anil Patare (left raider), Jaya Soorya NS (left raider), Vishal S. Tate (right raider), Mayank Saini, Ghanshyam Roka Magar (F), Shahan Sha Mohammed (F), Naveen Kumar, Jaideep (left cover), Manikandan N (right cover), Rahul Sethpal (right corner), Ankit (right corner), Sachin (right cover), Ritik (left cover), Hardeep (left corner), Rahul (left corner), Zubair (right cover), Sahil, Ashish
Jaipur Pink Panthers: Sombir, Ritik Sharma, Sahil, Vinay, Meetu, Ali Samadi Choubtarash (F), Manjeet, Uday Parte, Nitin Kumar (right raider, Abhishek KS (left cover), Ronak Singh (right corner), Nitin Kumar (right cover), Reza Mirbagheri (F), Deepanshu (right corner), Aryan (left corner), Sahil Deshwal (left cover), Mohit (right cover), Aashish Kumar (right cover), Nitin Rawal
Patna Pirates: Ayan, Deepak, Sahil Patil, Sudhakar M, Milan, Ankit, Mandeep, Maninder Singh, Hamid Mirzaei Nader (F), Navdeep, Thiyagarajan Yuvaraj, Saurabh, Prianshu, Sombir, Balasaheb Shahaji Jadhav (right cover), Amin Ghorbani (F) (right corner), Sanket Sawant (left cover), Deepak Rajender Singh (right cover), Ankit
Puneri Paltan: Mohit Goyat, Aditya Tushar Shinde, Pankaj Mohite, Abhishek Tukaram Gunge (right raider), Stuwart Singh (right raider), Mohammad Esmaeil Nabibakhsh (F), Milad Mohajer (F), Sachin, Gaurav Khatri (right corner), Abinesh Nadarajan (right cover), Dadaso Shivaji Pujari (right corner), Sanjay Enania (right corner), Rakesh (left corner), Vaibhav S. Rabade (right cover), Rohan Ashok Tupare, Vishal Bhardwaj, Mohd. Amaan (left corner), Aslam Mustafa Inamdar, Gurdeep
Tamil Thalaivas: Narender, Dhiraj Ravindra Bailmare, Vishal Chahal (right raider), Yogesh Yadav, Abhiraj Manoj Pawar (left raider), Rohit Kumar Beniwal (left raider), Arjun Deshwal, Himanshu (left corner), Sagar (right corner), Aashish (left cover), Anuj Kaluram Gawade (left cover), Nitesh Kumar (left corner), Ronak (right cover), Tarun (right cover), Mohit (left corner), Alireza Khalili (F) (right corner), Moein Safaghi (F), Suresh Jadhav, Pawan Kumar Sehrawat
Telugu Titans: Chetan Sahu, Nitin, Rohit, Praful Sudam Zaware (left raider), Jai Bhagwan, Manjeet, Ashish Narwal, Ajit Pandurang Pawar (left cover), Sagar (right cover), Ankit (left corner), Avi Duhan (right cover), Bantu (left corner), Rahul Dagar (left corner), Aman (left corner), AmirHossein Ejlali (F) (right corner), Shubham Shinde (right corner), Shankar Bhimraj Gadai, Ganesh Parki (F), Vijay Malik, Bharat
U Mumba: Ajit Chouhan, Satish Kannan (right raider), Mukeshkannan S, Abhimanyu Raghuvanshi, Sandeep Kumar, Sunil Kumar, Deepak Kundu (left corner), Lokesh Ghosliya (left corner), Sunny (left cover), Mukilan Shanmugam (left cover), Ravi (right cover), Rinku (right corner), Parvesh Bhainswal (left cover), Rohit, Amirmohammad Zafardanesh (F), Amarjeet, Mohammad Ghorbani (F), Aanil Mohan
UP Yoddhas: Bhavani Rajput, Surender Gill, Keshav Kumar, Gagana Gowda HR (right raider), Shivam Chaudhary (left raider), Jatin (right raider), Pranay Vinay Rane, Dong Geon Lee (F), Guman Singh, Ashu Singh (right cover), Jayesh Vikas Mahajan (left corner), Gangaram (left cover), Sachin (right cover), Sahul Kumar (right corner), Sumit (left corner), Hitesh (right corner), Ronak (left cover), Mahender Singh (left cover), Mohammadreza Kaboudrahangi (F) (left corner)
Pro Kabaddi League (PKL) 2025 Live Streaming
JioHotstar have the digital rights for Pro Kabaddi League in India for live streaming online. PKL 2025 will be available for online live streaming viewing options on the JioHotstar app and website in India. Record-Breaking Mohammadreza Shadloui Shines at PKL 12 Player Auction; Bags Over INR Two Crore Bid for Third-Straight Season.
Pro Kabaddi League (PKL) 2025 Live Telecast
Star Sports Network are the official broadcast partner for Pro Kabaddi League in India. PKL 2025 will be available for live telecast viewing options on Star Sports TV Channels.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 11, 2025 09:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).