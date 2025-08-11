Happening since 2014, the Pro Kabaddi League has been a huge hit in India. PKL 2025, starting from August 29, at the Rajiv Gandhi Indoor Stadium in Vizag, will be the grand 12th edition of the premium Kabaddi League. Twelve top teams: Bengal Warriorz, Bengaluru Bulls, Dabang Delhi KC, Gujarat Giants, Haryana Steelers, Jaipur Pink Panthers, Patna Pirates, Puneri Paltan, Tamil Thalaivas, U Mumba, Telegu Titans, and UP Yoddhas, will be locking horns against each other in a double round-robin format, followed by play-offs. Haryana Steelers are the defending champions of PKL, while Patna Pirates are the most successful side in the history of Pro Kabaddi League. PKL 2025: Patna Pirates Eye Record-Extending Fourth Pro Kabaddi League Trophy With Top Defenders and Quality Raiders.

Pro Kabaddi League (PKL) 2025 Full Schedule

# Date Time Match Venue
1 Aug 29 8:00 PM Telugu Titans vs Tamil Thalaivas Vizag
2 Aug 29 9:00 PM Bengaluru Bulls vs Puneri Paltan Vizag
3 Aug 30 8:00 PM Telugu Titans vs UP Yoddhas Vizag
4 Aug 30 9:00 PM U Mumba vs Gujarat Giants Vizag
5 Aug 31 8:00 PM Tamil Thalaivas vs U Mumba Vizag
6 Aug 31 9:00 PM Bengal Warriorz vs Haryana Steelers Vizag
7 Sep 1 8:00 PM Patna Pirates vs UP Yoddhas Vizag
8 Sep 1 9:00 PM Puneri Paltan vs Gujarat Giants Vizag
9 Sep 2 8:00 PM Dabang Delhi K.C. vs Bengaluru Bulls Vizag
10 Sep 2 9:00 PM Jaipur Pink Panthers vs Patna Pirates Vizag
11 Sep 3 8:00 PM Puneri Paltan vs Bengal Warriorz Vizag
12 Sep 3 9:00 PM Haryana Steelers vs U Mumba Vizag
13 Sep 4 8:00 PM Jaipur Pink Panthers vs Telugu Titans Vizag
14 Sep 4 9:00 PM Puneri Paltan vs Dabang Delhi K.C. Vizag
15 Sep 5 8:00 PM U Mumba vs Bengaluru Bulls Vizag
16 Sep 5 9:00 PM Haryana Steelers vs UP Yoddhas Vizag
17 Sep 6 8:00 PM Patna Pirates vs Bengaluru Bulls Vizag
18 Sep 6 9:00 PM Tamil Thalaivas vs Gujarat Giants Vizag
19 Sep 7 8:00 PM Bengal Warriorz vs Telugu Titans Vizag
20 Sep 7 9:00 PM Dabang Delhi K.C. vs Jaipur Pink Panthers Vizag
21 Sep 8 8:00 PM Haryana Steelers vs Bengaluru Bulls Vizag
22 Sep 8 9:00 PM Puneri Paltan vs Patna Pirates Vizag
23 Sep 9 8:00 PM Dabang Delhi K.C. vs Bengal Warriorz Vizag
24 Sep 9 9:00 PM Gujarat Giants vs Jaipur Pink Panthers Vizag
25 Sep 10 8:00 PM U Mumba vs Telugu Titans Vizag
26 Sep 10 9:00 PM UP Yoddhas vs Puneri Paltan Vizag
27 Sep 11 8:00 PM U Mumba vs Patna Pirates Vizag
28 Sep 11 9:00 PM Dabang Delhi K.C. vs Gujarat Giants Vizag
29 Sep 12 8:00 PM Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls Jaipur
30 Sep 12 9:00 PM Tamil Thalaivas vs Bengal Warriorz Jaipur
31 Sep 13 8:00 PM UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers Jaipur
32 Sep 13 9:00 PM Puneri Paltan vs Telugu Titans Jaipur
33 Sep 15 8:00 PM Gujarat Giants vs Haryana Steelers Jaipur
34 Sep 15 9:00 PM Bengaluru Bulls vs Telugu Titans Jaipur
35 Sep 16 8:00 PM UP Yoddhas vs Bengal Warriorz Jaipur
36 Sep 16 9:00 PM Tamil Thalaivas vs Bengaluru Bulls Jaipur
37 Sep 17 8:00 PM Telugu Titans vs Dabang Delhi K.C. Jaipur
38 Sep 17 9:00 PM Haryana Steelers vs Patna Pirates Jaipur
39 Sep 18 8:00 PM Jaipur Pink Panthers vs Bengal Warriorz Jaipur
40 Sep 18 9:00 PM U Mumba vs Puneri Paltan Jaipur
41 Sep 19 8:00 PM Puneri Paltan vs Haryana Steelers Jaipur
42 Sep 19 9:00 PM Tamil Thalaivas vs Telugu Titans Jaipur
43 Sep 20 8:00 PM Patna Pirates vs Dabang Delhi K.C. Jaipur
44 Sep 20 9:00 PM Haryana Steelers vs Tamil Thalaivas Jaipur
45 Sep 22 8:00 PM Gujarat Giants vs Bengaluru Bulls Jaipur
46 Sep 22 9:00 PM Tamil Thalaivas vs UP Yoddhas Jaipur
47 Sep 23 8:00 PM Gujarat Giants vs Telugu Titans Jaipur
48 Sep 23 9:00 PM Jaipur Pink Panthers vs U Mumba Jaipur
49 Sep 25 8:00 PM Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas Jaipur
50 Sep 25 9:00 PM Dabang Delhi K.C. vs U Mumba Jaipur
51 Sep 27 8:00 PM Patna Pirates vs Bengal Warriorz Jaipur
52 Sep 27 9:00 PM Jaipur Pink Panthers vs Tamil Thalaivas Jaipur
53 Sep 29 8:00 PM UP Yoddhas vs Gujarat Giants Chennai
54 Sep 29 9:00 PM Dabang Delhi K.C. vs Haryana Steelers Chennai
55 Sep 30 8:00 PM Telugu Titans vs Patna Pirates Chennai
56 Sep 30 9:00 PM Bengal Warriorz vs Puneri Paltan Chennai
57 Oct 1 8:00 PM Haryana Steelers vs Jaipur Pink Panthers Chennai
58 Oct 1 9:00 PM U Mumba vs Tamil Thalaivas Chennai
59 Oct 2 8:00 PM Puneri Paltan vs Bengaluru Bulls Chennai
60 Oct 2 9:00 PM Gujarat Giants vs U Mumba Chennai
61 Oct 3 8:00 PM Dabang Delhi K.C. vs UP Yoddhas Chennai
62 Oct 3 9:00 PM Tamil Thalaivas vs Haryana Steelers Chennai
63 Oct 4 8:00 PM Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers Chennai
64 Oct 4 9:00 PM Gujarat Giants vs Bengal Warriorz Chennai
65 Oct 5 8:00 PM UP Yoddhas vs Telugu Titans Chennai
66 Oct 5 9:00 PM Bengaluru Bulls vs Tamil Thalaivas Chennai
67 Oct 6 8:00 PM Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi K.C. Chennai
68 Oct 6 9:00 PM UP Yoddhas vs Patna Pirates Chennai
69 Oct 7 8:00 PM Patna Pirates vs Tamil Thalaivas Chennai
70 Oct 7 9:00 PM Haryana Steelers vs Dabang Delhi K.C. Chennai
71 Oct 8 8:00 PM Telugu Titans vs Haryana Steelers Chennai
72 Oct 8 9:00 PM Puneri Paltan vs U Mumba Chennai
73 Oct 9 8:00 PM Bengal Warriorz vs Dabang Delhi K.C. Chennai
74 Oct 9 9:00 PM Gujarat Giants vs UP Yoddhas Chennai
75 Oct 10 8:00 PM Gujarat Giants vs Dabang Delhi K.C. Chennai
76 Oct 10 9:00 PM Bengal Warriorz vs U Mumba Chennai
77 Oct 11 8:00 PM Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers Chennai
78 Oct 11 9:00 PM Tamil Thalaivas vs Puneri Paltan Chennai
79 Oct 12 8:00 PM Dabang Delhi K.C. vs Puneri Paltan Chennai
80 Oct 12 9:00 PM Bengal Warriorz vs Bengaluru Bulls Chennai
81 Oct 13 8:00 PM Patna Pirates vs Haryana Steelers Delhi
82 Oct 13 9:00 PM U Mumba vs UP Yoddhas Delhi
83 Oct 14 8:00 PM Patna Pirates vs Gujarat Giants Delhi
84 Oct 14 9:00 PM UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas Delhi
85 Oct 15 6:00 PM Telugu Titans vs Bengal Warriorz Delhi
86 Oct 15 7:00 PM Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan Delhi
87 Oct 15 8:00 PM Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas Delhi
88 Oct 16 6:00 PM Bengaluru Bulls vs Patna Pirates Delhi
89 Oct 16 7:00 PM Telugu Titans vs U Mumba Delhi
90 Oct 16 8:00 PM UP Yoddhas vs Haryana Steelers Delhi
91 Oct 17 6:00 PM Bengal Warriorz vs Patna Pirates Delhi
92 Oct 17 7:00 PM Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi K.C. Delhi
93 Oct 17 8:00 PM Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas Delhi
94 Oct 18 6:00 PM Bengaluru Bulls vs Dabang Delhi K.C. Delhi
95 Oct 18 7:00 PM Telugu Titans vs Puneri Paltan Delhi
96 Oct 18 8:00 PM Bengal Warriorz vs Jaipur Pink Panthers Delhi
97 Oct 19 6:00 PM Telugu Titans vs Gujarat Giants Delhi
98 Oct 19 7:00 PM U Mumba vs Haryana Steelers Delhi
99 Oct 19 8:00 PM Patna Pirates vs Puneri Paltan Delhi
100 Oct 21 6:00 PM Bengal Warriorz vs Tamil Thalaivas Delhi
101 Oct 21 7:00 PM U Mumba vs Jaipur Pink Panthers Delhi
102 Oct 21 8:00 PM Haryana Steelers vs Gujarat Giants Delhi
103 Oct 22 6:00 PM Haryana Steelers vs Telugu Titans Delhi
104 Oct 22 7:00 PM Bengaluru Bulls vs Bengal Warriorz Delhi
105 Oct 22 8:00 PM Dabang Delhi K.C. vs Patna Pirates Delhi
106 Oct 23 6:00 PM Bengaluru Bulls vs Gujarat Giants Delhi
107 Oct 23 7:00 PM UP Yoddhas vs U Mumba Delhi
108 Oct 23 8:00 PM Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers Delhi

Pro Kabaddi League (PKL) 2025 Venue

The Pro Kabaddi League 2025 will be played across four cities: Delhi, Chennai, Jaipur, and Visakhapatnam (Vizag). In Delhi, Thyagaraj Sports Complex will host the matches. In Chennai, SDAT Multipurpose Indoor Stadium; in Jaipur, Sawai Mansingh Indoor Stadium, and in Visakhapatnam, Rajiv Gandi Indoor Stadium. PKL 2025: Bengal Warriorz Seek Return to Playoffs in Pro Kabaddi League Season 12.

Pro Kabaddi League (PKL) 2025 Full Squads

Bengal Warriorz: Sushil Kambrekar (right raider), Vishwas S (raider), Manprit (right raider), Punit Kumar (left raider), Rachit Kumar (right raider), Jang Kun Lee (F), Omid Khojasteh Mohammadshah (F), Himanshu, Devank, Yash Malik (left corner), Manjeet (left cover), Deep Kumar (right cover), Amandeep (right corner), Ankit, Sandeep (right corner), Harander (right corner), Parteek (left cover), Mayur Jagannath Kadam (right cover), Ashish (left corner), Nitesh Kumar, Moolchandra Singh, Shivansh Thakur

Bengaluru Bulls: Manjeet, Pankaj, Pirati Srisivatejesh (left raider), Ganesha B. Hanamantagol (right raider), Aashish Malik (right raider), Shubham Bitake, Mahipal, Akash Santosh Shinde, Lucky Kumar (right cover), Deepak S (left corner), Shubham Rahate (left cover), Manish, Satyappa Matti (right cover), Ankush (left corner), Sanjay (right cover), Yogesh (right corner), Chandranaik M, Amit Singh Thakur, Sahil Suhas Rane, Sachin, Ahmadreza Asgari (F), Alireza Mirzaeian (F), Dheeraj

Dabang Delhi K.C.: Mohit (right raider), Anil Gurjar, Vijay, Ajinkya Ashok Pawar, Akshit (left raider), Neeraj Narwal, Ashu Malik, Sandeep (left cover), Anurag (left corner), Raman Singh (right corner), Mohit (left cover), Saurabh Nandal (left corner), Gaurav Chhillar (right cover), Surjeet Singh (right cover), Amirhossein Bastami (F) (right corner), Fazel Atrachali (F) (left corner), Amit, Ashish Kumar (Sangwan), Naveen, Arkam Shaikh

Gujarat Giants: Rakesh, Parteek Dahiya, Himanshu Singh, Himanshu (right raider), Shridhar Ananda Kadam (right raider), Ankit, K Harish, Ajith V Kumar, Amit, Sumit, K Harish, Rohit Kumar (left cover), Milad Jabbari (right cover), Lucky Sharma (right cover), Shubham Kumar (left cover), Himanshu Yadav, Visvanth V, Nitin Panwar, Mohammadreza Shadloui Chiyaneh (F)

Haryana Steelers: Vikas Ramadas Jadhav (right raider), Vinay, Shivam Anil Patare (left raider), Jaya Soorya NS (left raider), Vishal S. Tate (right raider), Mayank Saini, Ghanshyam Roka Magar (F), Shahan Sha Mohammed (F), Naveen Kumar, Jaideep (left cover), Manikandan N (right cover), Rahul Sethpal (right corner), Ankit (right corner), Sachin (right cover), Ritik (left cover), Hardeep (left corner), Rahul (left corner), Zubair (right cover), Sahil, Ashish

Jaipur Pink Panthers: Sombir, Ritik Sharma, Sahil, Vinay, Meetu, Ali Samadi Choubtarash (F), Manjeet, Uday Parte, Nitin Kumar (right raider, Abhishek KS (left cover), Ronak Singh (right corner), Nitin Kumar (right cover), Reza Mirbagheri (F), Deepanshu (right corner), Aryan (left corner), Sahil Deshwal (left cover), Mohit (right cover), Aashish Kumar (right cover), Nitin Rawal

Patna Pirates: Ayan, Deepak, Sahil Patil, Sudhakar M, Milan, Ankit, Mandeep, Maninder Singh, Hamid Mirzaei Nader (F), Navdeep, Thiyagarajan Yuvaraj, Saurabh, Prianshu, Sombir, Balasaheb Shahaji Jadhav (right cover), Amin Ghorbani (F) (right corner), Sanket Sawant (left cover), Deepak Rajender Singh (right cover), Ankit

Puneri Paltan: Mohit Goyat, Aditya Tushar Shinde, Pankaj Mohite, Abhishek Tukaram Gunge (right raider), Stuwart Singh (right raider), Mohammad Esmaeil Nabibakhsh (F), Milad Mohajer (F), Sachin, Gaurav Khatri (right corner), Abinesh Nadarajan (right cover), Dadaso Shivaji Pujari (right corner), Sanjay Enania (right corner), Rakesh (left corner), Vaibhav S. Rabade (right cover), Rohan Ashok Tupare, Vishal Bhardwaj, Mohd. Amaan (left corner), Aslam Mustafa Inamdar, Gurdeep

Tamil Thalaivas: Narender, Dhiraj Ravindra Bailmare, Vishal Chahal (right raider), Yogesh Yadav, Abhiraj Manoj Pawar (left raider), Rohit Kumar Beniwal (left raider), Arjun Deshwal, Himanshu (left corner), Sagar (right corner), Aashish (left cover), Anuj Kaluram Gawade (left cover), Nitesh Kumar (left corner), Ronak (right cover), Tarun (right cover), Mohit (left corner), Alireza Khalili (F) (right corner), Moein Safaghi (F), Suresh Jadhav, Pawan Kumar Sehrawat

Telugu Titans: Chetan Sahu, Nitin, Rohit, Praful Sudam Zaware (left raider), Jai Bhagwan, Manjeet, Ashish Narwal, Ajit Pandurang Pawar (left cover), Sagar (right cover), Ankit (left corner), Avi Duhan (right cover), Bantu (left corner), Rahul Dagar (left corner), Aman (left corner), AmirHossein Ejlali (F) (right corner), Shubham Shinde (right corner), Shankar Bhimraj Gadai, Ganesh Parki (F), Vijay Malik, Bharat

U Mumba: Ajit Chouhan, Satish Kannan (right raider), Mukeshkannan S, Abhimanyu Raghuvanshi, Sandeep Kumar, Sunil Kumar, Deepak Kundu (left corner), Lokesh Ghosliya (left corner), Sunny (left cover), Mukilan Shanmugam (left cover), Ravi (right cover), Rinku (right corner), Parvesh Bhainswal (left cover), Rohit, Amirmohammad Zafardanesh (F), Amarjeet, Mohammad Ghorbani (F), Aanil Mohan

UP Yoddhas: Bhavani Rajput, Surender Gill, Keshav Kumar, Gagana Gowda HR (right raider), Shivam Chaudhary (left raider), Jatin (right raider), Pranay Vinay Rane, Dong Geon Lee (F), Guman Singh, Ashu Singh (right cover), Jayesh Vikas Mahajan (left corner), Gangaram (left cover), Sachin (right cover), Sahul Kumar (right corner), Sumit (left corner), Hitesh (right corner), Ronak (left cover), Mahender Singh (left cover), Mohammadreza Kaboudrahangi (F) (left corner)

Pro Kabaddi League (PKL) 2025 Live Streaming

JioHotstar have the digital rights for Pro Kabaddi League in India for live streaming online. PKL 2025 will be available for online live streaming viewing options on the JioHotstar app and website in India. Record-Breaking Mohammadreza Shadloui Shines at PKL 12 Player Auction; Bags Over INR Two Crore Bid for Third-Straight Season.

Pro Kabaddi League (PKL) 2025 Live Telecast

Star Sports Network are the official broadcast partner for Pro Kabaddi League in India. PKL 2025 will be available for live telecast viewing options on Star Sports TV Channels.

